“Vystoupí rodinná kapela Venutovi s pásmem koled a vánočních písní a dále se představí saxofonový kvartet Swinging Chipses. Od půl třetí bude pokřtěna knížka Bavíme vás 150 let, jde o knihu vzpomínek Zuzany Bubílkové a Jiřího Krampola,” popsala kulturní část akce Alena Skovajsová, ředitelka NF Šťastná hvězda. Celou akci odmoderuje Miroslav Šimůnek se Zuzanou Bubílkovou, která zájemcům knihu podepíše.

Během akce si zájemci koupí domácí jelita, jitrnice, tlačenky nebo třeba guláš Atmosféru naladí kostýmované postavy, vánoční zvyky a děti budou moci tvořit. „Nazdobíme stromek pro zvířátka a zahřejeme vás punčem, svařeným vínem a pálenkou přímo z Bohuslavic,“ dodala Skovajsová.

Draka z pohádky by teď studily tlapy. Náměstí a park v Telči zasypal sníh

Na zabijačkový den zvou také na ranč Vápenka v Nové Vsi na Třebíčsku. V sobotu od dvou hodin odpoledne do deseti večer bude k tanci i poslechu hrát kapela Demenato. V nabídce budou také jitrnice, jelita, prdelačka, tlačenka, ovar, klobásy, zabijačkový guláš. A vše bude vyrobené z biochovu ranče.

V Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou se během soboty a neděle koná Ostrov pohody 2021. Jde o dvoudenní divadelní přehlídku pro nejmenší s doprovodným programem. V sobotu ve dvě odpoledne zahajují Vánoce pana Sovy a další tři představení vždy po hodině. V sobotu ve venkovních prostorách si děti budou moci zasoutěžit s organizací Duha, bude zde i stánek s občerstvením. V neděli bude ve vnitřních prostorách divadla připravena tvořivá dílna pro děti s výrobou postaviček do betléma. Začátek je ve dvě odpoledne. Od tří hodin potom následuje pásmo tří divadelních pohádek.

FOTO: Alej v obležení. Ve vsi za Telčí lidé následují tisíce světýlek

Jihlavsko

Živý betlém

KDY: sobota od 17.00 a 18.15, neděle od 14.00 a 15.00

KDE: Telč

ZA KOLIK: zdarma



Na živý betlém s folklorními soubory Podjavořičan a Kvítek z Domu dětí a mládeže Telč se mohou těšit návštěvníci o víkendu na nádvoří Univerzitního centra v Telči. Komponovaný pořad telčských folklorních souborů vychází z biblického příběhu o Ježíškovi a je sestavený ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců. Vystoupí několik desítek účinkujících v autentických kostýmech za doprovodu živé hudby. V sobotu vystoupí od pěti a ve čtvrt na sedm večer a v neděli od dvou a tří odpoledne.

Vánoční koncert na radnici

KDY: pondělí 20. prosince

KDE: Jihlava, velká gotická síň, radnice

ZA KOLIK: zdarma



Hudební koktejl nejznámějších melodií ochucený o koledy a vánoční písně rozezní v pondělí 20. prosince velkou gotickou síň jihlavské radnice. Vystoupí český klarinetista, saxofonista, skladatel a dirigent Felix Slováček s klavírním doprovodem, a to od šesti večer. Vstup je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí na jednom z městských informačních center.

Andělská show v Polné

KDY: pátek od 18.00

KDE: Polná, měšťanský pivovar

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na nádvoří měšťanského pivovaru v Polné se v pátek od šesti hodin uskuteční andělská show v podání skupiny Novus Origo. Jde o vystoupení, které bylo původně plánované na jinou akci, ta ale byla zrušena. Vstupné dobrovolné do klobouku a občerstvení na místě bude zajištěno.

Advent v Gamoneu

KDY: neděle od 19.00

KDE: Telč, Gamoneum, Na Parkaně 123



Posledním koncertem vyvrcholí Advent v Gamoneu. V neděli od sedmi večer vystoupí žáci Základní umělecké školy v Telči. Po celý víkend bude otevřená Kavárna Mů a také prodejní galerie ateliéru UM. Návštěvníci si odsud mohou odnést zrcadla, šperky, dózy, bytové doplňky, lampy a další.

Koncert sboru Cantare

KDY: pátek a sobota, od 19.00

KDE: Třešť, Sokolský dům

Předvánoční zastavení s písničkami v podání ženského pěveckého sboru Cantare se uskuteční v pátek a v sobotu v třešťském sokolském domě. Vstupenky na koncert s názvem Snad se něco stane… jsou k dostání u členek souboru a akce se bude konat v souladu s aktuálními vládními opatřeními.

Jazz Quintet ve Fabrice

KDY: pátek od 19.30

KDE: Třešť, Klub Fabrika

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jazzový předvánoční hudební večer pod vedením Antonína Vidláka se uskuteční už v pátek od půl osmé večer v Klubu Fabrika v Tovární ulici v Třešti. Vstupné je dobrovolné.

Cimbal Classic

KDY: sobota od 18.00

KDE: Jihlava, radnice, velká gotická síň

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely Kateřiny a Dalibora Štruncových rozezní radnici v Jihlavě. Vzpomínkový večer bude věnovaný památce Václava Havla k desátému výročí jeho úmrtí. Vstup je zdarma. Rezervační lístky jsou k vyzvednutí v pátek od osmi hodin ráno na jednom z městských informačních center.

V Lukách s Liškovci

KDY: sobota od 19.00 a neděle od 14.00

KDE: Luka nad Jihlavou, Kino Panorama



Divadelní soubor Jana Lišky z Třeště se o čtvrtém adventním víkendu vydá do Luk nad Jihlavou s dvěma vystoupeními. V sobotu to bude od sedmi hodin večer lechtivá komedie Postel pro anděla. Veselou pohádku s písničkami O čertovském křesle zahraje třešťský divadelní soubor v neděli ve dvě hodiny odpoledne v louckém kině Panorama.

Kouzlo večerních procházek městem. Navštivte Třebíč a Moravské Budějovice

Třebíčsko

Zimní plavání otužilců

KDY: sobota od 13.30

KDE: Třebíč, Svojsíkovo nábřeží

ZA KOLIK: zdarma



Dvanáctý ročník propagačního plavání otužilců v Třebíči pořádá v sobotu Klub ledních medvědů Třebíč.

Vánoční pohár hasičů

KDY: sobota od 9.30

KDE: Budíkovice, hasičské hřiště



Sbor dobrovolných hasičů Budíkovice zve na první ročník vánočního poháru soutěže v požárním útoku mužů a žen v sobotu na hasičském hřišti v Budíkovicích u koupaliště. Příjezd a prezence o půl desáté, zahájení o půl hodiny později.

Zimní příhody včelích medvídků

KDY: neděle od 16.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

Veselá pohádka se známými čmeláčími hrdiny a ještě známějšími písničkami v podání Divadla Krapet. Pohádka podle literární předlohy Jiřího Kahouna je doprovázena písničkami Petra Skoumala.

Ježíškova cesta

KDY: bez omezení

KDE: Mohelno



Nadšenci a příznivci pohybu na čerstvém vzduchu mohou putovat po Mohelně na Třebíčsku. Začátek je u vánočního stromu na náměstí. Na Ježíškově trase se nachází celkem dvacet zastavení, kde se lidé dozví spoustu zajímavostí o Vánocích. Cíl je u slámového betléma u sokolovny. Mapku lze najít na facebookové stránce Mohelno.

Adventní koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třebíč, Zadní synagoga

Tradiční adventní koncert smyčcového kvarteta Cordial String Quartet se uskuteční v neděli od pěti hodin v Zadní synagoze v Třebíči. Na koncertě se kvarteto představí ve složení Adam Caha a Jakub Lojda na housle, Eva Kotrbová na violu a Petr Stupka na violoncello. Zazní skladby od Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Vivaldiho.

Andělská obsluha a nadílka. Školní jídelnu navštívil Mikuláš s družinou

Žďársko

Adventní kemp: Vánoční tvoření

KDY: sobota od 8.00 do 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 550 korun



Poslední předvánoční sobota bude na zámku ve Žďáře nad Sázavou věnovaná dětem. Ty se mohou zúčastnit takzvaného adventního kempu, tentokrát zaměřeného na vánoční tvoření. Akce je vhodná pro děti od čtyř do deseti let Děti je možné přihlásit na telefonu 778 725 806.

Koncert: Ondřej Ruml - Zapomenutý příběh

KDY: sobota od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

ZA KOLIK: 400 korun



Benefiční koncert Ondřeje Rumla nazvaný Zapomenutý příběh nabídne sobotní večer. Zpěvák vystoupí od sedmi hodin ve žďárské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše a doprovodí jej sdružené dětské sbory ze Žďárska. Výtěžek koncertu podpoří žďárskou organizaci Popálky o.p.s., která pomáhá lidem po popáleninových úrazech.

Kluziště na Náměstí

KDY: denně

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí



Lidé si mohou přijít zabruslit na otevřeném kluziště s umělou plochou. Otevřené je vždy od deseti dopoledne do deseti večer až do 2. ledna.

Pilulky čaroděje Dobroděje

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Rozptýlení od předvánoční nedočkavosti dětem poskytne loutkoherecký soubor z Velkého Meziříčí. Od tří hodin na malé scéně Velkomeziříčského Jupiter clubu ožijí loutky v pohádce Pilulky čaroděje Dobroděje.

Další, prosím! Doktor zmizel. Zůstala prázdná ordinace bez lidí a jejich příběhy

Havlíčkobrodsko

Zahrádky

KDY: do 6. ledna

KDE: Chotěboř



Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské a Jitky Veselé připravilo procházky s prohlídkou vánočních zahrádek. Na lidi čeká čertovská vánoční škola v COOP HB pub, andělská zahrádka v restauraci Hrom do Police, betlémská vánoční zahrádka v restauraci U Pešků a sněhulácká vánoční zahrádka v Panském domě.

Advent v klášteře Želiv

KDY: neděle od 14.00 a 15.00

KDE: Klášter Želiv

Zájemci si mohou přijít v neděli užít jedinečnou atmosféru kláštera Želiv v adventním čase a dozvědět se více o tradicích a zvycích tohoto období. Průvodcem bude jeden z premonstrátů kláštera. Adventní prohlídky kláštera a kostela začínají ve dvě a ve tři hodiny odpoledne. Rezervace na centrum@zeliv.eu nebo na telefonním čísle 725 448 291.

Výstava betlémů

KDY: do 30. prosince

KDE: Česká Bělá, fara

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční výstavu betlémů na faře v České Bělé si mohou zájemci prohlédnout až do 30. prosince. Příspěvek je dobrovolný, výtěžek bude věnovaný na opravu kostela sv. Bartoloměje v České Bělé.

Tip na výlet: Prohlédněte si betlém na zámku v Úsobí

Pelhřimovsko

Zlatá neděle v Pelhřimověe

KDY: neděle od 15.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



V Pelhřimově se mají na co těšit. V neděli bude po městě chodit hlásný. Odpoledne ve tři hodiny ho najdou zájemci u dětského hřiště na Pražské, o hodinu později v ulici Družstevní a v pět na sídlišti 5. května. Doprovázet ho budou skauti s Betlémským světlem. Odpolední program zakončí v šest hodin na Masarykově náměstí. Hlásný zatroubí z věže kostela sv. Bartoloměje a podle zvyku zahraje do tří stran. Na věži chystají i další kulturní program. Skauti se mezitím přesunou ke stromečku na náměstí, kde budou opět vydávat Betlémské světlo.

Advent na hradě Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: Hrad Kámen



Ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen seznámí průvodci zájemce s historií adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu od deseti do tří hodin odpoledne. Dále se návštěvníci mohou těšit na vánoční hradní punč a výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, tematický kvíz nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Vstupné na celý program je pro dospělého sto korun, důchodci a studenti zaplatí sedmdesát korun, děti do šesti let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Sváteční Le Plaisir

KDY: neděle od 19.00

KDE: Humpolec, Mikádo

ZA KOLIK: 100 korun



Akustický koncert s pravou adventní atmosférou. se koná v neděli v Mikádě v Humpolci. V programu zazní především šansony a posluchači se naladí na vánoční notu netradičním zpracováním známých koled. Le Plaisir vystoupí v komornějším obsazení ve složení Simona Zástěrová – zpěv, Martin Dvořák – klavír , Petr Chadim – saxofon, Martin Knessl – kontrabas.

Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky

KDY: pátek od 17.00

KDE: Humpolec, kinosál

ZA KOLIK: 190 korun



V divadelním představení Ať žijí pohádky se Štístko s Poupěnkou společně se svými broučky dostanou do pohádkového lesa. Zahrají a zazpívají nové písničky a nebudou chybět ani osvědčené hity, jako Jojojo, nenene, které děti tak milují.

Paní Zima III.

KDY: bez omezení

KDE: Humpolec

Na procházku zimní přírodou se zajímavými informacemi zvou zájemce v Humpolci. Středisko volného času připravilo trasu s názvem Paní Zima III. Na deseti zastaveních se lidé dozví, co se děje v lese během zimních měsíců. Celá akce je samoobslužná. Plán jednotlivých zastavení si mohou lidé vyzvednout v humpoleckém středisku.

Vánoční zastavení

KDY: do konce prosince

KDE: Humpolec, muzeum Dr. A. Hrdličky



Na autorské výstavě Daniely Kociánové ve výstavním sále muzea Dr. A. Hrdličky v Humpolci se lidé dozví zajímavosti o vánoční výzdobě, tradičních zvycích i pověrách. Poznají lití olova, pouštění svíček po vodě, trhání barborek a další tradice. Na místě je možnost zakoupení výrobků. Výstava je k vidění do 26. prosince, v sobotu a neděli je otevřená od jedné do čtyř odpoledne.

FOTO: Adventní čas je tady. Pochlubte se vaší vánoční výzdobou a inspirujte

Co se chystá

Troubení z věže

KDY: 24. prosince od 17.15

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa

ZA KOLIK: zdarma



Římskokatolická farnost připravila na Štědrý den troubení koled z věže kostela svatého Prokopa v podání Žesťového kvintetu města Žďár nad Sázavou.

Vánoční hvězdné večerní prohlídky

KDY: 28. prosince, od 16.00

KDE: Jihlava, Zoo



Vánoční večerní prohlídky pro rodiny s dětmi pořádá 28. prosince jihlavská Zoo. Program je určený nejen pro rodiny s dětmi, návštěvníci se dozví nejedno tajemství z říše zvířat. Nutná je rezervace předem.

Slavnostní novoroční koncert

KDY: 9. ledna od 18.00

KDE: Třebíč, foyer divadla Pasáž

ZA KOLIK: 140 a 180 korun



V Třebíči 9. ledna vystoupí Moravské klavírní trio ve foyer divadla Pasáž. Renomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.