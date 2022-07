ROŠTEJN. V sobotu 2. a v neděli 3. července se hradě Roštejn vrátí do středověku a vystrojí tam pořádnou veselku. Divadelní soubor Karla Čapka z Třeště tam ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava uvede divadelní prohlídky s názvem Svatební zvony pánů zlaté růže. „Vystrojit veselku není nic jednoduchého. O to víc, když se má ženit jeden z urozených hradeckých pánů. Přípravy jsou v plném proudu – taneční mistři vtloukají svým svěřencům do hlav moderní tance, stolníci chystají svatební tabuli, kuchařky vaří, pečou, smaží,“ zvou divadelníci na zajímavou podívanou. První prohlídka začíná v sobotu už v devět hodin ráno. Lidé si mohou vstupenky rezervovat na telefonním čísle 733 161 817. To budou mít jistotu, že se na ně dostane. Organizátoři slibují také vhled do budoucnosti, protože všichni čekají nevěstu, ale místo ní se najednou objeví hosté, kteří o sobě tvrdí, že jsou z budoucnosti. Vstupné pro dospělé stojí 250 korun, děti do patnácti let a senioři zaplatí 150 korun.

KÁMEN. Hrané večerní prohlídky hradu Kámen aneb Příběhy kámenské, tak se jmenuje akce na hradě ve dnech 4. a 5. července. Jde o večerní prohlídky, na kterých se lidé dozví, jakou řadou pověstí a příběhů je hrad opředen. Čas od času hradem bloudí duch zazděné šlechtičny. Díky hraným scénkám mohou návštěvníci zhlédnout zásadní dějinné okamžiky hradu Kámen. „Prohlídky začínají v časech od sedmi, půl osmé, osmi, půl deváté a v devět hodin večer. Vstupné na večerní prohlídky činí 120 korun, snížené pro studenty a seniory je 90 korun a rodinné 330 korun,“ uvedla kastelánka hradu Zlata Vobinušková. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931. Prohlídky v deset večer zakončí světelná LED show v podání skupiny Fénix.

Další tipy z Vysočiny

Jihlavsko

Pouť v Batelově

Kdy: od pátku 1. do neděle 3. července

Kde: Batelov, náměstí a kulturní dům

Do Batelova opět zavítala pouť, především ti nejmenší se mohou těšit na bohatou nabídku pouťových atrakcí. Nechybí autodrom, velký řetízkový kolotoč, adrenalinové atrakce break dance a booster, řadu dětských atrakcí a mnoho dalšího. Na výběr bude i ve stáncích, kromě dobrot, také nějaké oblečení, domácí výrobky a další. V sobotu večer čeká na lidi velkolepý ohňostroj. V pátek od 20.00 se v kulturním domě koná pouťová zábava, kdy se po téměř jedenácti letech představí kapela Alexis, v sobotu ji vystřídá kapela Nuklear. Vstupné do 21.00 je 100 korun, poté 150 korun.

Festival v Telči

Kdy: pátek 1. a sobota 2. července

Kde: Telč, bývalý stadion

V Telči chystají na první prázdninový víkend první ročník Festivalu v Telči. V pátek se brány bývalého stadionu otevírají ve čtyři hodiny odpoledne, v sobotu už ve dvě hodiny odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na Rybičky 48, Xindl X, O5 a Radeček, Slzu, Bena Cristovao, Argemu, Verona Music, Pavla Cejnara nebo DJ Andreu Pomeje. Cena na místě je 690 korun na osobu. Kromě toho bude pro fajnšmekry připravena také Party House Stage, v pátek vystoupí DJ´s Barny J, Zavik a Peltone, v sobotu pak Airy, Carl, Wnchnz, El_Kawros, Bassgent, La Panda, Hammi, Krupi a Golliver. Lidé se mohou těšit také na doprovodný program, bohaté občerstvení a nabídku pití.

Dřevořezání

Kdy: úterý 5. a středa 6. července

Třešť, zahrada J. A. Schumpetera

Jubilejní dvacátý ročník setkání řezbářů začíná oba dny v 9 hodin ráno a potrvá až do pěti večer. V úterý zahraje na zahradě domu J. A. Schumpetera od 13.00 country kapela JCS Salavice a od 13.00 kapela Druhej Dech z Kamenice. Po oba dva dny je otevřena stálá expozice betlémů. Zájemci si mohou vyzkoušet vyřezávání figurek.

Havlíčkobrodsko

Havlíčkobrodské kulturní léto

Kdy: 6. července od 18.00

Kde: Havlíčkův Brod, náměstí

V Havlíčkově Brodě začíná kulturní léto. Každou prázdninovou středu je připravený program pro děti, vždy od šesti do sedmi večer a od osmi do deseti hodin budou následovat koncerty. Vstup je zdarma. Ve středu 6. srpna se děti mohou těšit na divadelní představení Divadýlka Mrak s názvem Krejčovská pohádka a následovat bude koncert rock-popové kapely z Prahy Hangover. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do klubu OKO.

Nedělní koncerty na náměstí

Kdy: každou neděli do 28. srpna

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jsou tu prázdniny a s nimi přichází pravidelné prázdninové nedělní koncerty na náměstí v Havlíčkově Brodě, které začínají vždy od šesti hodin večer. Pouze poslední srpnovou neděli již od tří hodin odpoledne. Vstupné je zdarma. 3. července zahraje folková kapela Ty a My. 10. července vystoupí rocková kapela Bass, 17. července rockovo-folková kapela Ateliér, další neděli vystoupí zpěvák Jary Tauber a poslední červencovou neděli zahraje Humpolecký Dixieland. V neděli 7. srpna vystoupí Hudba Praha revival, o týden později 14. srpna Ozzy Tribute CZ a 21. srpna kapela Wobčas. Na neděli 28. srpna se mohou těšit i ti nejmenší, čeká na ně zábavný pořad Zpíváme a tančíme s Míšou od čtyř hodin odpoledne. Dále skákací hrad, dětské tetování, balónky a další.

Veselé putování židovskou historií

Kdy: od 1. července do 16. září

Kde: Chotěboř, židovský hřbitov

Veselá výstava židovskou historií v komiksovém příběhu u židovského hřbitova v Chotěboři. Zájemci se mohou vydat napříč deseti stoletími a seznámí se s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. Kdo ví, co označují slova Pesach, košer nebo šabat? Také je možné se dozvědět, proč se dávají na židovské hroby kamínky, co je tóra a kdo byl rabi Löw, jak vypadá židovská svatba a spoustu dalších zajímavostí ze života židovských sousedů.

Legiovlak v Ledči

Kdy: od úterý 5. července až do 10. července

Kde: Ledeč nad Sázavou

Již za pár dní dorazí do železniční stanice Ledeč nad Sázavou pojízdné muzeum Legiovlak, unikátní souprava čtrnácti zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920. Legiovlak bude v železniční stanici Ledeč nad Sázavou přítomen v termínu 5. až 10. července a bude bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Otevírací doba muzea je ve všední dny v čase od osmi ráno do šesti večer, o víkendech pak od devíti ráno do sedmi večer.

Farmářské trhy

Kdy: pátek 1. července od 8.00 do 16.00

Kde: Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka

Tradiční farmářské trhy na chotěbořském náměstí se uskuteční v pátek 1. července v čase od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne. Další trhy jsou připravené na 5. srpna a 2. září. Lidé tu dostanou kvalitní domácí produkty a výrobky.

Pelhřimovsko

Želivské kulturní léto

Kdy: od 2. července od 13.00, 15.15, 17.30 a 19.45

Kde: Klášter Želiv

Klášter Želiv žije kulturou. Kulturní léto 2022 v Želivi nabídne netradiční programy, speciální prohlídky nebo den otevřených dveří. Hned v sobotu 2. července mohou zájemci vyrazit na premiéru hrané prohlídky nazvanou Santiniho zázrak. Začátky prohlídek jsou od jedné, čtvrt na čtyři, půl šesté a ve tři čtvrtě na osm večer. Vstupné je 240 a 180 korun. Prohlídky je možné navštívit i v neděli 3. července a v úterý 5. července. Ve středu 6. července připravili dětskou prohlídku nazvanou Putování se Santinim od dvou hodin odpoledne. Vstupné je 200 a 150 korun. Prohlídky je nutné rezervovat na telefonním čísle 725 448 291 nebo na e-mailu: centrum@zeliv.eu.

Letní tančírna

Kdy: sobota 9. července od 19.00

Kde: Pelhřimov, letní scéna u Máje

Zábava, tanec, dobré pití, míchané nápoje, chutné občerstvení, soutěže. To vše čeká zájemce v sobotu 9. července na letní tančírně v Pelhřimově. Začátek je od sedmi hodin večer. Kdo ještě netančil pod širákem, můžete si to přijít zkusit. Celá akce se uskuteční na venkovní scéně u kulturního domu Máj, kde bude připraveno mnoho stolů na sezení, k dispozici bude bar s alkoholickými i nealkoholickými nápoji, dobrou kávou a protože k létu patří míchané drinky, budou tam také. K pivku bodne něco dobrého, a proto budou k dispozici nějaké specialitky z grillu.

Výstava obrazů

Kdy: 1. července až 31. října

Kde: zámek Žirovnice

Od 1. července až do 31. října si mohou zájemci zdarma prohlédnout výstavu obrazů ve výstavním sále na II. nádvoří zámku v Žirovnici. Svá díla vystavují Jaroslava Chlupáčová, Stanislava Šebestová, Jaroslava Šedová.

Středověké slavnosti

Kdy: úterý a středa 5. a 6. července, od 10.00 do 18.00

Kde: Humpolec, hrad Orlík

Během volných dní připravili na hradě Orlík u Humpolce Středověké slavnosti, které jsou oblíbenou akcí pro celé rodiny. Malí i velcí se mohou těšit na šerm, divadlo, střelbu z kuše, středověkou hudbu, jarmark. Dále ukázky řemesel nebo pečení chleba v hradní peci. Chybět nebudou ani dětské hry či trestání zločinců na pranýři.

Třebíčsko

Svatoprokopská pouť

Kdy: sobota a neděle 2. a 3. července, od 10.00 do 21.00

Kde: Třebíč, zámecký areál

První víkend v červenci se v Třebíči koná Svatoprokopská pouť. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční pouťové atrakce, občerstvení, kolotoč, kočovné divadlo, loutkové divadlo, projížďky na koních, dílničky pro děti, ukázky řemesel, kostýmované prohlídky v bazilice sv. Prokopa, šermíři a sokolník. Vstup je zdarma.

Přehlídka dechových hudeb ve Studenci 2022

Kdy: neděle 3. červnce od 13.00

Kde: Studenec, areál u sokolovny

18. ročník Přehlídky dechových hudeb ve Studenci se uskuteční v neděli sportovním areálu u sokolovny. Začátek je od jedné hodiny odpoledne. Vystoupí Galáni, Bludověnka a Túraranka. Vstupné je 180 korun. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sokolovně.

Pohádkové odpoledne

Kdy: sobota a neděle 2. a 3. července

Kde: Třebíč, areál zámeckého parku

Během pouti čekají na děti pohádková odpoledne. V sobotu se mohou těšit na představení Čínská hedvábná stuha v podání divadla Studna, začátek je od dvou hodin odpoledne. Od pěti hodin zahraje divadlo představení Bajky. Druhý den v neděli udělá dětem radost pohádka Kocour v botách. Vstupné je zdarma.

Václav Noid Bárta v Náměšti

Kdy: pátek 1. července od 20.00

Kde: Náměšť nad Oslavou

U příležitosti oslav sto let fotbalu v Náměšti nad Oslavou se koná v pátek koncert Václava Noida Bárty na fotbalovém hřišti v Náměšti a jako bonus pro ty, co budou chtít zůstat a bavit se dál, pokračuje od deseti hodin večer After párty s DJ. Vstupenky zájemci zakoupí v informačním centru nebo online: www-mks.cz. Cena vstupenky je 390 korun.

Ždársko

Hurá prázdniny

Kdy: úterý 5. července od 10.00

Kde: Jimramov, zámecký park Bludník

Hurá prázdniny, v Jimramově jejich začátek oslaví pořádnou akcí. Tamní zámecký park Bludník Jimramov se rozezní v úterý pátého června od čtyř hodin odpoledne. Hrát bude kapela Taxmeni, jako předkapela se představí country skupina z Velkého Meziříčí Weget. Vstupné je 270 korun. Doprovodný program začíná už v deset hodin dopoledne. Bude připravený skákací hrad, zábava i občerstvení a další doprovodný program.

Ptaszek & Bužma: Blues and Gospel

Kdy: sobota 2. července od 20.00

Kde: Nové Město na Moravě, Kafé 133

Bluesový zpěvák, profesionální hráč na foukací diatonické harmoniky, vystudovaný fotograf a spisovatel. Matěj Ptaszek vydal pět oficiálních CD a dokonce i tři učebnice výuky na foukací harmoniku. Do Nového Města na Moravě zavítá jako součást dua Ptaszek & Bužma: Blues and Gospel. Koncert začne v osm hodin večer v Kafé 133. Vstupné je dobrovolné do klobouku.

Koncerty novoměstského Slunohraní

Kdy: od úterý 5. července

Kde: Nové Město na Moravě

Za kolik: 280 korun/koncert

Desáté Slunohraní, aneb Letní setkání pro hráče na smyčcové nástroje, začíná už v neděli v Novém Městě na Moravě. Ti, kteří se setkání neúčastní, ale rádi by se zaposlouchali do krásné hudby, mohou přijmout pozvání na některý z koncertů. Všechny se uskuteční na nádvoří Horácké galerie, začínají v osm hodin večer a konají se za každého počasí. V úterý 5. července bude večer hrát Epoque Quartet, ve středu 6. července se při Italském večeru rozezní cembalo, ke kterému usedne Gabriel Smallwood, a flétna Michaely Koudelkové. Závěrečný koncert organizátoři naplánovali na čtvrtek 8. července.

Zámecká slavnost

Kdy: pátek 1. července

Kde: Nové Město na Moravě

Horácká galerie, Nové Město na Moravě a novoměstská nemocnice zvou na Zámeckou slavnost, taneční a hudební večer, který zpříjemní první prázdninový den. V pátek se tak mohou lidé vydat nejprve na Vratislavovo náměstí, kde bude od šesti hodin večer hrát dechový soubor Základní umělecké školy Jana Štursy a předvedou se i mažoretky z Domu dětí a mládeže. Samotná Zámecká slavnost začne v sedm hodin večer v Horácké galerii. Hrát bude The People a cimbálová muzika Jožky Šmukaře. Kdo se dostaví v klobouku, může se těšit na ochutnávku vína zdarma. Kromě občerstvení a ochutnávky vín nebude chybět ani tombola a fotokoutek. Vstupné na místě je 400 korun.

Žďárské pivní slavnosti

Kdy: sobota 2. července od 11.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Třetí ročník pivního festivalu se bude konat ve Žďáře nad Sázavou v sobotu. Od jedenácti hodin dopoledne se začne točit pivo, v jednu hodinu po obědě začne hrát první kapela. Dospělí si jistě nenechají ujít nabídku zlatavého moku hned ze sedmi minipivovarů, děti zase ocení skákací hrad a zábavný koutek. Zapojí se i místní kapely, až do jedenácti hodin večer se jich na pódiu vystřídá také rovných sedm. Nebude chybět ani občerstvení, velkou pochoutkou bude prase na rožni.

Farmářské a africké trhy

Kdy: sobota od 8.00 do 12.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, park

Oblíbené farmářské trhy se v Novém Městě na Moravě uskuteční i tuto sobotu. V parku u Vratislavova náměstí se mohou od osmi ráno až do pravého poledne nakupující opět těšit na bohatou nabídku potravin a produktů s jasným, často regionálním původem. K regionálnímu zboží se tentokrát připojí ještě exotika a bude možné zakoupit si produkty přímo ze srdce Afriky. Na výběr bude z čerstvého i sušeného ovoce, koření ze Zanzibaru, čajů, džemů, kávy a dalších exotických dobrot.