Na veletrhu bude vystavovat a prodávat 136 nakladatelů a doprovodný program čítá téměř 130 pořadů. „Letošní doprovodný program je bohatší. Bude nejenom ve dvou saloncích v kulturním domě, ale také na schodech a ve velkém sále Krajské knihovny Vysočiny, která je hned vedle,“ popsala ředitelka Podzimního knižního veletrhu Markéta Hejkalová.

Mottem letošního veletrhu je Hledání normálního světa. Mohou knihy bojovat proti válce? „Motto letošního ročníku vzniklo hned po tom loňském, kdy jsme řešili covid, certifikáty a mysleli jsme si, že už nic horšího nás nemůže potkat. A ono se později ukázalo, že může. A tím je válka na Ukrajině,“ vysvětlila vznik motta Hejkalová. Knihy proto mají vracet lidi a společnost do normálního života a měli by v nich nalézat ono pověstné dobro.

Český PEN klub z iniciativy Aleny Mornštajnové a Lidmily Kábrtové a ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pořádá autorský prodej pro Ukrajinu. Autoři věnovali výtisky svých knih a sami je budou prodávat za jednotnou cenu 200 korun u stánku PEN klubu číslo 103 na balkoně.

A na koho se mohou návštěvníci těšit. Kromě již zmíněných autorů dorazí například Irena Obermannová s novinkovým románem Přítelkyně, Miloš Urban bude besedovat o Továrně na maso, Ivan Kraus o knihách plných humoru, Michal Viewegh představí Děravé paměti a Irena Dousková povídky Konec dobrý. A to je jenom zlomek autorů, kteří se během dvou dní představí.

Podzimní knižní veletrh začíná v pátek 14. října od 10.00. V pátek bude veletrh otevřený od 10 do 19 hodin a v sobotu pak od 9 do 17 hodiny. Slosovatelná vstupenka stojí 60 korun a kromě neomezeného vstupu na veletrh platí i do Muzea Vysočiny a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Doprovodný program a detailní informace jsou na stránkách veletrhu: www.hejkal.cz/veletrh

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Dýňobraní v Zámecké stáji Plandry

KDY: sobota od 10.00 do 19.00

KDE: Plandry

Zámecká stáj v Plandrech nedaleko krajského města připravila pro zájemce oblíbené Dýňobraní. To se uskuteční v sobotu 15. října od deseti dopoledne do sedmi hodin večer. Na své si přijdou celé rodiny. Lidé se mohou těšit na výstavu historických aut, motorek a traktorů nebo výstavu živých zvířat. Těch mají v zámecké stáji hned několik. Když jde o dýňobraní, nesmí chybět dýňové pochoutky a speciality. Návštěvníci si budou moci dýni také zakoupit, případně si jí na místě hned vydlabat. Děti se zabaví ve slámovém bludišti, na dílničkách nebo jízdou na koních či ponících. Ke všemu zahraje živá hudba. Zájemci tak budou moci tančit, hrát si a také soutěžit.

Tvůrčí taneční dílna 2022

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, DKO

V sobotu se v Jihlavě uskuteční Tvůrčí taneční dílna – desátá celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů v divadelním sále Domu kultury. V průběhu přehlídky vystoupí celkem jedenáct folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska a představí to nejzajímavější, co v rámci tohoto specifického jevištního žánru v posledním období vzniklo. Program přehlídky začne v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné na akci je zdarma. V programu vystoupí soubory Gaudeamus VŠE Praha, Nisanka Jablonec nad Nisou, Ondrášek Frýdek-Místek, Pramínek Jihlava, Rosénka – skupina Hrozénka Praha, Šáteček Nymburk, Jizera Liberec, Vrtek Opava, Salajka Dambořice, Valašský vojvoda Kozlovice, Brněnský Valášek Brno.

Koncert: Slavné filmové melodie

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava zve na další pokračování oblíbených koncertů slavných filmových a muzikálových melodií. Koncert se uskuteční v neděli od sedmi večer v jihlavském Domě kultury. Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava vystoupí ve složení dirigent Jiří Jakeš, zpěv Andrea Gabrišová, sólisté filharmonie a moderátor Vladimír Holeš. Zazní autorské aranže Jiřího Jakeše slavných melodií.

Historie obce Hodice

KDY: pátek od 17.00

KDE: Třešť, Schumpeterův dům

Hodice. Historie obce a šlechtického rodu. Tak se jmenuje přednáška Petra Jiříčka, která seznámí posluchače s dějinami obce a slavným šlechtickým rodem s erbem bůvolích rohů.

Španělský večer

KDY: pátek od 18.30

KDE: Třešť, klub Fabrika

V třešťském klubu Fabrika se v pátek koná Španělský večer v duchu latinsko-americké hudby. Účinkuje uskupení Florecitas a chybět nebude ani tequilla. Vystoupí Pavla Lajtkepová, Diana Pavlíčková a Pepa Uhlíř. Vstupné se vybírá do klobouku.

Den otevřených dveří

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, areál stáje Zátiší na Klínarce

Stáj v třešťském zátiší se v sobotu od dvou hodin otevře pro návštěvníky. Na programu bude ukázka výcviku nejmenších i pokročilejších dětí na koni, ukázka výcviku na lonži, jízda zručnosti a další program. Občerstvení i s táborákem zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Výlov v Sedlejově

KDY: sobota od brzkého rána

KDE: Sedlejov, náves

Dobrovolní hasiči v Sedlejově zvou zájemce na tradiční výlov. Každoroční akce se neobejde bez rybích specialit, tradičních rybích řízků, grilovaných pstruhů a prodeje živých ryb. Ti, kteří neholdují rybám, se mohou těšit na pečené vepřové, burčák a živou hudbu.

Hobby horsing cup

KDY: neděle od 9.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Panský dvůr v Telči zve všechny jezdce a příznivce na první ročník Hobby horsing cup. Pohárové soutěže jsou parkur čtyřicet centimetrů pro děti do devíti let, parkur sedmdesát až devadesát centimetrů pro starší. Nepohárovými soutěžemi je skok mohutnosti do výšky a závod obratnosti. Prezence je od devíti hodin, start je o hodinu později. Malé občerstvení pro účastníky zajištěno. Startovné pro závodníky stojí 250 korun.

Drakiáda v Polné

KDY: sobota od 14.00

KDE: Polná, u Zimáku

U Zimního stadionu v Polné se bude v sobotu konat Drakiáda. Na programu bude pouštění draků, malování na obličej, dětský koutek, opékání špekáčků a občerstvení pro malé i velké účastníky. Za deště a bezvětří se akce nekoná. Náhradní termín bude případně o týden později.

Třebíčsko

Císařské posvícení

KDY: pátek 14. až neděle 16. října

KDE: Moravské Budějovice

Císařské posvícení oživí ve dnech 14. až 16. října Moravské Budějovice. Hlavní program je připravený na sobotu. Od osmi hodin mohou zájemci navštívit trhy v Purcnerově ulici a zámeckém nádvoří. Centrem města projde ve dvě odpoledne průvod v kostýmech. Následovat bude program na zámeckém nádvoří. Místní ochotníci zahrají dobovou scénku, hrát bude dechová hudba, kytarová škola, vystoupí Profi Aerobic Team MB, skupina Crédo, PS Band, chybět nebudou pouťové atrakce a stánky trhovců. Za zhlédnutí stojí také výstava obcí mikroregionu v zámeckých konírnách a věž kostela svatého Jiljí.

Tradiční krojované hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Mohelno

Mohelenská chasa zve na tradiční krojované hody, které se konají v sobotu a v neděli v Mohelně. V sobotu hodová zábava, v neděli cimbálová muzika. Na programu v sobotu od dvou hodin odpoledne stavění máje, v šest večer půjde průvod obcí. Od půl osmé večerní hodová zábava se skupinou Klaxon. Ve tři čtvrtě na osm beseda v podání dětí a od osmi bude následovat tradiční moravská beseda v místní sokolovně, vstupné 150 korun. Nebude chybět bohatá tombola a občerstvení. Druhý den v neděli o půl deváté vyjde průvod obcí s dechovou kapelou Horanka. Od pěti do devíti večer bude hrát cimbálová muzika Majerán. Od šesti beseda v podání dětí a o půl hodiny později tradiční moravská beseda v místní sokolovně, vstupné je dobrovolné.

Odpolední posezení u dobrého vína

KDY: sobota od 16.00

KDE: Kralice nad Oslavou

Sokol Kralice společně s obcí Kralice nad Oslavou pořádají v sobotu od čtyř hodin odpoledne v sokolovně akci nazvanou Odpolední posezení u dobrého vína spojenou s folklórní muzikou houslové skupiny Bítešan pod vedením Milana Vlčka. Nabízí jedinečnou možnost ochutnat více jak padesát vzorků odrůdových jakostních, kabinetních a přívlastkových vín od vinařů a vinařských firem z celé jižní Moravy. Vstupné je zdarma. Degustace vín na základě zakoupených poukázek (jedna poukázka za pě korun). Degustační skleničky budou k dispozici proti vratné záloze. Dále bude možnost ochutnat i zakoupit burčák.

Sobota v pohybu

KDY: sobota od 13.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

V sobotu se na Karlově náměstí v Třebíči koná tanečně – sportovní akce nazvaná Sobota v pohybu. Začátek je od jedné hodiny odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na představení sportovních organizací a spolků Třebíč a nebudou chybět aktivity pro děti. Vystoupí M-style a Motus, mažoretky Cheerladies, Starstep a gymnatky MG Elvis. Zároveň se chtějí organizátoři pokusit o rekord o nejvíc tančících lidí na náměstí. Všichni zájemci – tanečníci jsou vítáni. Vstup je zdarma.

Výstava zvířectva a nedělní trh

KDY: sobota od 11.00 do 17.00, neděle 6.30 do 11.00

KDE: Chovatelský areál Třebíč stařečka

Výstava drobného zvířectva, okresní výstava holubů a místní králíků, holubů ,drůbeže a expozice exotického ptactva v areálu ČSCH Třebíč 1. Na výstavě je možnost nákupu chovných zvířat a zhlédnout zvířata kterým se naší členové ve svém volném čase věnuji. Při nedělním trhu je také možnost nákupu krmiv pro drobná zvířata a také výkup exotického ptactva. Trhy jsou pořádány každou třetí neděli v měsíci. Občerstveni zajištěno.

Třebíčský kotlík

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Šestý ročník úspěšného programu Třebíčský kotlík pořádaný Kamarády staré řeky a třebíčské osady a Městského kulturního střediska Třebíč se koná v pátek od šesti večer v Národním domě. Vystoupí kapely Soumrak z Třebíče, Šero ze Šemíkovic, Valchagenk z Vladislavi. Vstupné je 150 korun.

Na skládačce z Alp až k Jadranu

KDY: úterý 18. října od 17.00

KDE: Třebíč, Městská knihovna

Proč jsou v horách u cyklostezky nádraží? Jaké neštěstí postihlo město Longarone? A čím se třebíčský cestovatel znelíbil policistům v Benátkách? Na tyto a mnohé další otázky odpoví redaktor Deníku Milan Krčmář při své besedě, kterou pořádá v Městské knihovně Třebíč v úterý 18. října v pět hodin odpoledne. Krčmář se letos vypravil na skládacím kole z italských Dolomit až do Benátek.

O pohár Barchanu

KDY: sobota od 8.00

KDE: Jemnice, zámecký park

Přespolní běh O pohár Barchanu

Havlíčkobrodsko

Koncert Flamengo reunion session

KDY: pátek od 9.00

KDE: Havlíčkův Brod, klub Oko

Koncert kapely Flamengo reunion session se uskuteční v pátek v klubu Oko v Brodě. Kapela vznikla v roce 1966 a prošla několika žánrovými i personálními proměnami. Současná sestava nesoucí název Flamengo reunion session se opírá o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga. Doplní je Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a stálý host Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna). Vstupné je 400 korun.

Hudební slavnosti

KDY: sobota od 18.00

KDE: Vilémov, zámek

Čtrnáctý ročník hudebního festivalu s názvem Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic se koná ve dnech od 15. října do 1. prosince na Zámku ve Vilémově v zrcadlovém sále. Na prvním koncertě se posluchačům představí skotská dudácká skupina The rebel Pipers tuto sobotu od šesti hodin večer. Další vystoupení je naplánované na 11. listopadu, zahraje uskupení cellistů s názvem Prague Cello Quartet. Třetím a zároveň posledním koncertem bude vystoupení saxofonového dua s klavírem Covert Ensemble ve čtvrtek 1. prosince. Rezervovat vstupenky na tyto koncerty je možné na office@vilemovcastle.cz nebo na telefonu 725 910 408.

Smejko a Tanculienka

KDY: neděle od 16.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Zbrusu nové představení se Smejkem, Tanculienkou a Huncúlikem s písničkami z jejich posledního filmu Poď von! je připravené na nedělní odpoledne. Představení se koná v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě od čtyř hodin. Vstupné je 330 korun.

Vernisáž výstavy: Dřevomalby

KDY: pátek od 18.00

KDE: Přibyslav

V pátek čtrnáctého října zahájí od šesti hodin večer v Galerii Janáček v Přibyslavi výstavu Tomáše Záborce nazvanou Dřevomalby. Již několik let se Tomáš Záborec věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývá dřevomalby. Metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů - možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem.

Pelhřimovsko

Halloweenská pelhřimovská tančírna

KDY: sobota od 19.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj

Opět je zde pro zájemce oblíbená tančírna, tentokrát ve stylu Halloweenu. Návštěvníci si mohou přijít zatančit, pobavit se a něčemu novému se přiučit. Halloweenská pelhřimovská tančírna se koná v sobotu patnáctého října na velké scéně kulturního domu Máj od sedmi hodin večer. Na tento tematický večer jsou masky vítány. Pelhřimovská tančírna je určena pro všechny, kteří si chtějí jen tak pro radost zatančit a rádi se dostanou do dobré společnosti a za doprovodu příjemné hudby poznají třeba i nové přátele. Vstupné pro studenty je sto čtyřicet korun, pro dospělé je dvě stě korun.

Podzimní mini jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 12.30

KDE: Pelhřimov, průjezd, atrium TIC a okolí čp. 10 na Masarykově náměstí

Podzimní mini jarmark v Pelhřimově opět přivítá velkou rodinu řemeslníků a farmářů z blízkého okolí. Návštěvníci se tak mohou těšit na sobotní jarmark mezi devátou až půl jednou odpoledne před Turistickým informačním centrem Pelhřimov a dále v průchodu a atriu centra.

Setkání mistrů: Memoriál Pavla Urbanae

KDY: sobota od 8.30

KDE: Humpolec, Rozkoš, areál autokrosu

Tradiční tečkou za autokrosovou sezonou bude i letos Bernard cup – Setkání mistrů - Memoriál Pavla Urbana v Humpolci. Systém závodu zůstává stejný jako v předešlých sezonách, tzn. jeden trénink, dvě rozjížďky a finálové jízdy po kterých bude následovat dekorování jezdců. Diváci se mohou těšit na tradiční, volný závod autokrosu, rozloučení se sezónou. Večer bude pokračovat zábavou a grilováním masa.

Varhanní Vysočina

KDY: neděle od 16.00

KDE: Humpolec, kostel sv. Mikuláše

Druhý ročník festivalu Varhanní Vysočina představuje během svých koncertů různé generace varhaníků z České republiky, ale také ze Slovenska a Ukrajiny. Cílem festivalu je představit zajímavé varhany a místa Kraje Vysočina. Festival vznikl z iniciativy studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, varhaníků Alfreda Habermanna a Lukáše Dvořáka, kteří pocházejí právě z Vysočiny. Další z koncertů festivalu se uskuteční v neděli šestnáctého října v kostele svatého Mikuláše v Humpolci od čtyř hodin odpoledne. Na varhany zahraje Přemysl Kšica a na trubku ho doprovodí Miroslav Smrčka. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Prohlídky hradu pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: Hrad Kámen

Při speciálních prohlídkách se děti do prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky budou začínat vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin a jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Chybět nebude ani malá odměna na konci prohlídky s upomínkou na hrad. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Loutkové divadlo

KDY: sobota od 14.00

KDE: Humpolec, sokolovna, malý sál

Loutkové divadlo Městského kulturního a informačního střediska Humpolec se těší na malé i velké diváky v podzimní sezoně. Jako první loutkové divadlo s názvem Začarovaný les pro děti od čtyř let je připravené na sobotní odpoledne od dvou hodin. Vstupné dospělí třicet korun, děti dvacet korun. Další představení Branka zamčená na knoflík se koná 22. října ve stejný čas.

Koncert Lenky Dusilové

KDY: 19. října od 19.00

KDE: Humpolec

Sólový akustický koncert Lenky Dusilové se uskuteční ve středu 19. října v 19 hodin v Návštěvnickém centru Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Vstupenky na hudební večer s Lenkou Dusilovou je možné pořídit za 290 korun na recepci Návštěvnického centra či na na www.navstivtebernard.cz nebo v MěKIS Humpolec.

Žďársko

Westernové závody a farmářské/bleší trhy na Edenu

KDY: sobota od 10.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

V sobotu patnáctého října se budou v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem konat hned dvě akce. Na farmářských a bleších trzích bude možné nakupovat kvalitní potraviny z domácí výroby od farmářů, bleší trhy zase nabídnou snad jakékoli zboží. Kdo by měl zájem, může na bleších trzích prodávat také. Stačí jen vlastní stolek a zboží k prodeji, čímž se mohou stát jakékoliv věci, které již doma nejsou potřeba, ale někomu by mohly ještě udělat radost a posloužit. Současně se budou od deseti hodin dopoledne v jezdeckém areálu konat také westernové hobby závody. Šampioni se utkají v nejrůznějších disciplínách.

Kollárovci

KDY: sobota od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Oblíbená slovenská kapela dorazí do Nového Města na Moravě, aby potěšila místní posluchače. Koncert se koná v sobotu patnáctého října od pěti hodin odpoledne ve velkém sále kulturního domu. V předprodeji je možné vstupenky v rozmezí od čtyř set do čtyři sta padesáti korun zakoupit do čtrnáctého října. Kollárovci přivezou do Nového Města na Moravě hudebně zábavnou show. Šestice muzikantů zahraje na housle, akordeon, saxofon, kontrabas, cimbál i bicí, čtyři členové kapely také zpívají. Kollárovci se orientují především na tvorbu lidových písní inspirovaných východním Slovenskem, hrají třeba ale i country hudbu. Vstupné 400 až 450 korun.

Pochod podzimní Vysočinou

KDY: sobota a neděle

KDE: start a cíl ve Žďáře nad Sázavou

Užívat si krásy podzimní Vysočiny bude možné na víkendovém pochodu, který pořádá žďárský odbor Klubu českých turistů. Prezence, start i cíl jsou v budově Activu ve Žďáře nad Sázavou, v sobotu i v neděli bude na výběr několik tras pro pěší i cyklisty. Zájemci mohou přespat za sto korun v tělocvičně žďárské Orlovny na žíněnkách. V sobotu je prezence od šesti do jedenácti hodin dopoledne, neděli od osmi do jedenácti hodin dopoledne. Další informace poskytne Josef Miluška na telefonním čísle 605 184 029. Startovné třice korun, děti do patnácti let deset korun; sto korun za osobu za noc.

Drakiáda – Jak se stát pilotem

KDY: sobota od 14.00

KDE: Křižanov, letiště

V sobotu patnáctého října budou odpoledne létat na letišti v Křižanově nejen letadla, ale především papíroví draci. Koná se tam drakiáda s podtitulem Jak se stát pilotem. Kromě soutěže draků, která začíná ve dvě hodiny odpoledne, čeká od dvou do čtyř hodin na účastníky také zábavná cesta plná úkolů. K prohlédnutí bude i výstava letecké a jiné techniky. Děti jistě potěší také skákací hrad, pro všechny bude připravené občerstvení včetně opékání špekáčků. Ve čtvrt na čtyři se závodníci s draky dočkají vyhlášení výsledků soutěže. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční pouze v omezeném rozsahu.

13. setkání harmonikářů

KDY: neděle od 14.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Všechny druhy harmonik se rozezní v neděli odpoledne ve velkém sále kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Koná se tam třinácté setkání harmonikářů. Akci uvádí Marcela Renátová, vstupné je sto korun. Harmonikáři, kteří by se chtěli přehlídky zúčastnit, se mohou nahlásit na telefonním čísle 566 552 626. Vstupné sto korun.

Beseda

KDY: úterý 18. října od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, ZUŠ Jana Štursy

Legendy sametové revoluce se po třiatřiceti letech znovu setkají na jednom pódiu, a to v úterý 18. října Novém Městě na Moravě. Besedu s Šimonem Pánkem a Martinem Mejstříkem bude moderovat Hana Strašáková. Setkání se koná v budově Základní umělecké školy Jana Štursy, v sále zvaném Podpalubí. Vstup zdarma.