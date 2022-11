Doprovodný program začíná v 11.11, kdy se otevře na Masarykově náměstí Svatomartinský jarmark. Přihlásilo se na něj 180 prodejců, organizátoři vybrali 60 z nich. Kromě svařeného vína návštěvníci seženou různé dárky, dekorace, rukodělné výrobky a domácí speciality. Novinkou je dobročinná sbírka na pomoc klientům Odlehčovací služby Adapta při Oblastní charitě Jihlava. Za dobrý skutek lidé dostanou sladkou odměnu v podobě svatomartinského rohlíčku.

Od tří hodin vystoupí za Kinem Dukla kejklíři, ve Věžní a v Palackého zahraje živá muzika a na Masarykově náměstí vystoupí od 18.00 po ohňostroji pražští Toot Ensamble a divoký rock´n´roll The 6 Fireballs.

Svatomartinská plavba. Tradiční Svatomartinská plavba čeká na ty, kteří se předem registrovali na plavbu lodí Horácko. Z přístaviště v Kramolíně se vyplouvá už v deset hodin dopoledne. „V 11.11. otevřeme a ochutnáme letošní mladá svěží vína z jedné vinice a vinařství na Vysočině,“ lákali ve své pozvánce organizátoři z Lodní dopravy na Dalešické přehradě.

A když svatomartinská vyjížďka, tak nesmí chybět ani pořádné husí menu. Servírovat se bude porce svatomartinské husičky. Cena za osobu je 590 korun. Další nejbližší plavba po přehradě bude 17. listopadu, půjde o takzvanou Sváteční plavbu. Na svatého Štěpána 26. prosince se lidé mohou těšit na Štěpánskou plavbu a na přelom roku například na Silvestrovskou nebo Novoroční plavbu.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Martinská pouť s průvodem

KDY: sobota a neděle

KDE: Třešť, náměstí T. G. Masaryka

V Třešti se o víkendu uskuteční tradiční Martinská pouť. Po oba dva dny budou připravené zábavné atrakce a stánkový prodej na náměstí T. G. Masaryka. V sobotu od půl páté ji zpestří svatomartinská jízda městem. Průvod vyjede od kostela svatého Martina a končit bude na zimním stadionu. Tam se od pěti hodin večer odehraje Svatomartinská legenda, k vidění budou gotické tance, představí se klub Agility Třešť, nebudou chybět bubeníci, prapory, ohňová show skupiny SHŠ Grál a další. V neděli v deset dopoledne celý víkend vyvrcholí poutní mší svatou v kostele svatého Martina.

Svatomartinský průvod Brtnicí

KDY: pátek od 17.00

KDE: Brtnice, od sokolského hřiště až na Náměstí Svobody

V Brtnici zvou na tradiční svatomartinský průvod městem. Svatý Martin vyjede na koni v pět večer od sokolského hřiště přes ulici Dolní, dále Družstevní, Zemědělskou, Spojovací, Zahradní, Nad Práchovnou, Školní až na Náměstí Svobody. Večer vyvrcholí ohňovou show, zapojení do průvodu s lampiony je vítané.

Přehlídka středních škol v Jihlavě

KDY: pátek od 8.00

KDE: Jihlava, DKO

V jihlavském DKO se uskuteční přehlídka středních škol oblasti Vysočina. V prostorách společenského sálu a foyer divadelního sálu se každý rok schází na padesát škol různého zaměření, aby prezentovaly své výukové programy, mimoškolní aktivity a další možnosti.

Setkání sběratelů

KDY: 12. listopadu od 8.00 do 12.00

KDE: Jihlava, DKO

V osm hodin ráno se otevře Dům kultury sběratelům různých předmětů. Klub filatelistů Vysočina pořádá už 37. ročník Celostátního setkání sběratelů. V zájmu sběratelů je filatelie, numismatika, odznaky, pohlednice, pivovarské suvenýry, starožitnosti a další.

Vagon Jihlava 2022

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Jihlava, městské vlakové nádraží

Diakonie Broumov pořádá na jihlavském městském nádraží sbírku materiální pomoci. Lidé mohou dovézt použité oblečení a další drobné věci do domácnosti. Diakonie vše přetřídí a předá potřebným. Zájemci mohou vozit své dary v sobotu od devíti do pěti večer do přistaveného vagonu, vjezdem od Ferony.

Sportovní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velký Beranov, kulturní dům

Ve Velkém Beranově se uskuteční desátý ročník sportovního plesu pod hlavičkou TJ Velký Beranov 1975. Začátek akce je v osm večer, k tanci a poslechu hraje kapela Fontána. Doprovodný program obstará předtančení a tombola. Vstupné vyjde na 150 korun. Autobus do Jihlavy zajištěn.

Otevřené dveře u Míly

KDY: sobota od 10.00, 14.00 a 18.00

KDE: Telč, Palackého 27, dům U Malířů

Den otevřených dveří v domě U Malířů v Palackého ulici 27 v Telči se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Dům, kde je penzion Kamenné slunce, se promění v galerii malířky Míly Doleželové a jejího muže Jiřího Mareše. Dům na hradbách, kde malířka prožila vrcholná léta své tvorby obklopená přáteli, ale i smutný závěr života v chudobě a osamění, se otevře pro setkání lidí, které její dílo oslovuje. Nutnost rezervace na časy 10.00, 14.00 a 18.00 na telefonu 737906272 nebo pension@kamenne-slunce.cz.

Výměnné trhy zvířectva

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, chovatelský areál Na Kopečku

Výměnné trhy drobného zvířectva se konají v neděli 13. listopadu od 7.00 do 9.00 v areálu základní organizace Českého svazu chovatelů. Zajištěn bude výkup kůží, výkup exotů, prodej krmiv a krmných doplňků.

Kino na kolečkách

KDY: neděle od 18.00 a od 20.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Panský dvůr a Kino na kolečkách zvou na promítání filmů v kinosále Panského dvora. Pro děti do dvanácti let v doprovodu dospělého je nachystaná od šesti večer Princezna rebelka, od osmi večer se bude promítat film Top Gun Maverick s Tomem Cruisem. Kino je otevřeno hodinu před začátkem.

Lords of the Sound v Jihlavě

KDY: sobota od 15.00 a od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Orchestr nové generace Lords of The Sound se vrací do České republiky s novým programem The Music of Hans Zimmer. Koncerty vtáhnou návštěvníky do nezapomenutelného zážitku teplého letního večera, kouzelné pohádkové atmosféry plné krásy symfonického zvuku oblíbených skladeb, rockové kapely, zářivých vizuálních efektů, silných vokálních partů, sólistů a sboru.

Třebíčsko

Svatomartinské slavnosti

KDY: pátek od 11.11

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

Svatomartinské slavnosti budou v Třebíči zahájeny jedenáctého listopadu přesně v jedenáct hodin a jedenáct minut na Karlově náměstí otevřením mladých vín. Poté bude následovat kulturní program. Návštěvníci se mohou těšit na koncert dixielandové kapely Stanley's Dixie Street Band, Yellow sisters pro děti, šermířské a praporečnické vystoupení SHŠ Grál. V pět hodin přijede na Karlovo náměstí svatý Martin se svojí družinou a o půl hodiny později zahraje Cimbalband Mikulov. Od šesti večer v kostele svatého Martina začne varhanní koncert Na Martina u Martina. Moderátorem akce bude Joža Kolář.

Svatomartinský průvod

KDY: pátek 11. listopadu od 16.30

KDE: Jemnice

V pátek odpoledne projde Jemnicí svatomartinský průvod. O půl páté vyjde průvod od restaurace Na Podolí. Dále povede trasa přes Dolní valy, Horní valy, Malá branka, základní škola, radnice a zámek, kde se uskuteční krátká scénka o obdarování žebráka.

Krampus poprvé v Okříškách

KDY: sobota od 18.00

KDE: Okříšky

První ročník průvodu Starou osadou s pekelným povozem, pětadvaceti krampusáky, čarodějnicemi a černými anděly doprovázený pyro efekty a plamínky vypukne v sobotu 12. listopadu od šest hodin večer v Okříškách. Malým i velkým zájemcům se představí členové pořádajícího uskupení Krampus Ericius z Jihlavy a Krampus Moravia z Moravských Budějovic. Po průvodu bude na prostranství za kulturním domem probíhat fotografování s krampusáky a na závěr přijde ohňová show se skupinou Lumox z Velkého Meziříčí. Zajištěno bude občerstvení a prodej merche a dalších nezbytných drobností nejen pro děti (svítící čertovské rohy, čertovské perníčky a další). Vstup je zdarma.

Varhanní koncert duchovní hudby

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, kostel svatého Martina

Varhanní koncert duchovní hudby na Martina u Martina se uskuteční v pátek od šesti hodin večer v kostele svatého Martina v Třebíči. Vystoupí Anna Kolaříková, Tomáš Chvátal, Sabina Lászlová, Prokop Šebela z místní umělecké školy, Jana Švaříčková z Konzervatoře Brno a pěvecký soubor Differo. Dobrovolný příspěvek bude věnován Dennímu centru Barevný svět o. p. s. Od pěti hodin se bude konat v prostoru pod věží prodej výrobků klientů z centra.

LiStOvÁnÍ: Třešně v rumu

KDY: sobota od 16.00

KDE: Třebíč, Městská knihovna

Oblíbený cyklus scénických čtení LiStOvÁnÍ se uskuteční v sobotu v třebíčské knihovně, tentokrát od autorky Michaely Janečkové – Třešně v rumu. Dovolená s cholerickým dědou komunistou na Kubě. Posluchači se mohou těšit na One woman show Petry Bučkové, kterou mohou znát ze seriálu Jitřní záře, plnou svérázných historek a bizarních situací v kubánských kulisách. Vstupné v předprodeji osmdesát korun, na místě sto korun.

Štístko a Poupěnka

KDY: sobota od 15.30

KDE: Třebíč, Divadlo Pasáž

Štístko a Poupěnka je populární hudební dvojice, hrající písničky pro děti. Koncertují po celé České republice s pohádkovým divadelním představením. V Třebíči vystoupí v sobotu od půl čtvrté v Divadle Pasáž. Vstupné na představení činí 300 korun.

Pec nám spadla

KDY: neděle od 15.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Konferenční místnost ZŠ Husova

hádka se spoustou známých dětských písniček, které si při doprovodu harmoniky mohou děti i dospělí zazpívat a trochu i zahrát spolu s herci Kateřinou Rakovčíkovou a Pavlem Putnou či Radimem Sasínkem, je připravená na nedělní odpoledne. Diváci se mohou těšit na krásné loutky ve výpravě renomované brněnské malířky a ilustrátorky Jarky Fišerové a také je čeká několik pohádkových překvapení. Vstupné na místě sto korun.

Havlíčkobrodsko

Svatomartinský lampionový průvod

KDY: sobota od 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, park Budoucnost - za budovou AZ centra

Tradiční akce pořádaná Mateřským centrem Zvoneček ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod se koná v sobotu od pěti hodin odpoledne v Havlíčkově Brodě. Start bude v parku Budoucnost, kde bude možnost občerstvení a zakoupení různých světelných hraček a doplňků. Po slavnostním zahájení půjde průvod okruh kolem rybníku Obora.

Dechovkový charitativní koncert

KDY: sobota 12. listopadu od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Muzikanti z Havlíčkobrodska v čele s kapelníkem Zbyňkem Paličkou pořádají koncert dechových hudeb v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě v sobotu dne 12. listopadu od tří hodin odpoledne. Tento charitativní koncert je věnovaný pro jejich kolegu trumpetistu Jirku Kadlece, který zůstal po nezaviněné dopravní nehodě na vozíku a je odkázán na pomoc druhých. Výtěžek z koncertu poputuje na zakoupení kompenzačních pomůcek, které nejsou hrazeny pojišťovnou. Na koncertu zahrají bez nároku na honorář kapely Nová Lesanka, Leškovanka, Rebelka a Havlíčkobrodská 12. Vstupné 250 korun.

Hudební slavnosti

KDY: pátek od 18.00

KDE: Vilémov, zámek

Čtrnáctý ročník hudebního festivalu s názvem Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic se koná až do 1. prosince na zámku ve Vilémově v Zrcadlovém sálu. Na druhém koncertě v pátek se posluchačům představí uskupení cellistů s názvem Prague Cello Quartet. Začátek je od šesti hodin večer. Posledním koncertem festivalu, který se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince, bude vystoupení saxofonového dua s klavírem Covert Ensemble. Koncert začne také v šest hodin. Rezervovat vstupenky na tyto koncerty je možné na e-mailové adrese: office@vilemovcastle.cz nebo na telefonu 725 910 408.

Kamil Střihavka & The Leaders

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

Kamil Střihavka, rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, vystoupí se svou kapelou The Leaders v pátek od osmi hodni večer v Panském domě v Chotěboři. Vstupné 350 korun v předprodeji, 450 korun na místě, předprodej na www.smsticket.cz, v Panském domě nebo Informačním centru Chotěboř.

Večer nejen se šansonem

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, kavárna U Notáře

Svatomartinská ochutnávka klasických francouzských šansonů i soudobých českých písní v podání Hanky Šukové je připravená na páteční večer v kavárně U Notáře v Havlíčkově Brodě. Začátek je od sedmi hodin. Zpěvačku doprovodí na klavír Denisa Gyürkeová a na kytaru Dominik Šuk.

Pelhřimovsko

Svatomartinský Mini Jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 12.30

KDE: Pelhřimov

Oblíbený Svatomartinský Mini Jarmark se uskuteční v sobotu od devíti ráno do půl jedné odpoledne. Lidé ho najdou v průjezdu, atriu Turistického informačního centra a okolí čp. 10 na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Je připravený kulturní program v podobě hudebního doprovodu, ochutnávek a tvořivé dílničky. Návštěvníci se mohou těšit na mošty, sirupy, svatomartinská vína, marmelády, šťávy, bylinkové a květinové směsi, uzeniny, delikatesy, koření, sýry, klášterní pivo. Dále zde najdou paličkované šperky, ozdoby, dřevěné výrobky, dětské oblečení a další.

Svatomartinský lampionový průvod

KDY: pátek od 17.00

KDE: Zámek Žirovnice

Město Žirovnice pořádá Svatomartinský lampionový průvod tento pátek. Okolo páté hodiny bude vycházet průvod od památníku v Žižkově ulici a povede ho svatý Martin na koni ulicemi: Žižkova, Palackého, Nová, Zahradní, Smetanova, Příční, Nádražní, Perky, Podhradí. Na zámku bude k příjemnému zakončení hrát Frenciz Akustik a možnost si opéct špekáčky a občerstvit se.

Vítání svatého Martina

KDY: pátek od 17.00

KDE: Pacov

Na náměstí Svobody v Pacově od pěti hodin odpoledne přivítají svatého Martina. Návštěvníci se mohou těšit se můžete na sv. Martina, svatomartinské občerstvení a ohnivou show.

Svatomartinský lampionový průvod

KDY: pátek od 17.00

KDE: Počátky, Palackého náměstí

Kulturní zařízení města Počátky zve na Svatomartinský lampionový průvod v pátek od pěti hodin odpoledne. Po zahájení na náměstí přijede svatý Martin na koni. Poté vyjde průvod z náměstí, kolem LDN, Stodolní, Žižkovou a Horní ulicí. Od tři čtvrtě na šest bude na náměstí hrát kapela Brutální jahody. Zájemci si budou moci opéct buřtík, popít martinské, svařák nebo čaj a popovídat s přáteli, sousedy. Děti, které přinesou vlastně vyrobený lampion, dostanou malou odměnu. Občerstvení zajištěno. Lampiony s sebou.

Svatomartinský průvod

KDY: pátek od 16.00

KDE: Želiv, klášter, opatská zahrada

Od čtyř hodin si budou moci lidé nakoupit ve stáncích, dále je čeká pěvecké vystoupení. Nebude chybět dětské divadlo, dílničky, taneční show pro děti, pokrmy z husy, doprovodný program, degustace svatomartinského vína a samozřejmě průvod s lampiony společně se svatým Martinem. V sedm večer zapálení ohně a opekání špekáčků.

Svatomartinská tančírna

KDY: sobota od 19.30

KDE: Pelhřimov, KD Máj

Kromě tance na účastníky večera bude čekat i skvělé svatomartinské víno, kterým si budou moci zpříjemnit taneční večer.

Žákovský koncert

KDY: pondělí 14. listopadu od 18.00

KDE: Počátky, kino

Základní umělecká škola v Počátkách zve na Žákovský koncert v pondělí 14. listopadu. Vystoupení se uskuteční od šesti hodin večer v místním kině. Vstupné je dobrovolné.

Jan Lucemburský

KDY: pondělí 14. listopadu od 17.00

KDE: Pelhřimov, Městská knihovna

Městská knihovna Pelhřimov zve v pondělí 14. listopadu od pěti hodin odpoledne do hudebního oddělení na přednášku Jan Lucemburský s přednášející Miloslavou Stehnovou. Zájemci si připomenou životní příběh panovníka, který se stal nejproslulejším rytířem z řad českých králů.

Žďársko

Světýlka svatého Martina

KDY: pátek od 16.00

KDE: Petráveč (u Velkého Meziříčí), zahrady Rozmarínek

V pátek odpoledne vyrazí lampionový průvod také ze zahrad Rozmarínek v Petrávči. Sraz je ve čtyři hodiny. S sebou by si zájemci měli přinést lampion nebo lucernu a teplé oblečení, čaj na zahřátí zajištěn. Průvod se vydá tajemným podzimním večerem, po kouzelné cestě, kde bude čekat malé překvapení a možná i sám svatý Martin na koni. Vstupné dobrovolné.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Nové Město na Moravě zažívá letos dvanáctý ročník farmářských trhů. I v sobotu bude na Vratislavově náměstí opět k dispozici bohatá nabídka kvalitních potravin a produktů s jasným původem. K zakoupení budou například masné výrobky, vejce, brambory, mléčné výrobky, pečivo,koření, med, nakládané sýry a utopence, trubičky, ovoce a zelenina, houby, čaje, džemy a další dobroty.

Snow film fest

KDY: sobota od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, sál hasičky

Mezinárodní filmový festival zimních cestovatelských a sportovních filmů Snow film fest míří také do Velkého Meziříčí. Festival nese podtitul Zažij dobrodružství na plátně tvého kina a ve filmech diváky zabede na zasněžené vrcholky hor či na ledovou řeku do Severní Ameriky. V Meziříčí se bude promítat v sále tamější hasičky v sobotu od šesti hodin večer. Vstupné je dobrovolné.

Svatomartinská husa

KDY: sobota během dne

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Degustací vín i příjezdem samotného světce na koni oslaví svátek svatého Martina také v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Návštěvníky lákají také na svatomartinskou husu připravenou na čtyři způsoby.

Svatomartinské pohádkové odpoledne

KDY: neděle 13. listopadu od 13.30 do 17.30

KDE: Žďár nad Sázavou, nábřežní terasy

Hry, tanec, diskotéka, dětská dílnička, malování na obličej, a mnoho další zábavy. Nezapomeňte oprášit kostýmy. Na akci je podmínkou přítomnost rodičů nebo dospělého doprovodu z hlediska bezpečnosti – součástí je speciální pohádkové menu pro rodiče i děti. Vstupné 200 korun.

KDY: pátek od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Pěvecké sbory znějí Základní uměleckou školou Bystřice nad Pernštejnem již celé čtvrtstoletí. Září roku 1997 vznikla Studánka a neměla ani patnáct členů. Dnes byste ve čtyřech sborech, jimiž jsou Pramínek, Pramen, Studánka a komorní Studánka, napočítali téměř sto zpěváků. Všechny čtyři sbory zazpívají v pátek od šesti večer ve velkém sálu kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem na slavnostním koncertu Studánka zpívá dvacet pět let.

Předvánoční jarmark

KDY: pondělí 14. listopadu až středa 16. listopadu, od 10.00 16.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

Na prodejní výstavu výrobků z dílen klientů zve denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem. Prohlédnout si i nakupovat budou mít lidé možnost na Předvánočním jarmarku výrobky z šicí, výtvarné a dřevařské dílny. Od pondělí čtrnáctého do středy šestnáctého listopadu vždy od deseti do čtyř hodin odpoledne si zájemci budou moci přímo ve stacionáři udělat radost pěkným výrobkem a vybrat třeba i dárečky pro své blízké. Stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od šesti do šedesáti let. Jeho posláním je podpora jejich dovedností vedoucí k co největší míře samostatnosti, začlenění do běžné společnosti a také ke spokojenosti uživatelů.