Vážení čtenáři, přinášíme vám další porci tipů na víkend.

Halina Pawlowská | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Memoriál Ladislava Dymáčka

Kdy: sobota 1. února od 7.00

Kde: Hostinec U Štefana Sobíňov – start, cíl

Za kolik: startovné 20 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Obec Sobíňov pořádá již 26. ročník lyžařského přejezdu a turistického pochodu Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava DYMÁČKA. Trasy mají délky 20 km (Sobíňov, Ždírec n/D, Krucemburk, Štíří Důl, Nové Ransko, Sobíňov) či 10 km (Sobíňov, Ždírec n/D, Pobočenský rybník, Nové Ransko, Sobíňov). Start je v hostinci „U Štefana“ od 7 do 9 hodin, cíl tamtéž do 16 hodin. Na startu obdrží každý účastník popis trasy a mapku. Pochod se koná za každého počasí a každý účastník jde na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let se mohou zúčastnit v doprovodu osoby starší 18 let. V cíli obdrží každý účastník pamětní list a bude zde připraveno občerstvení.