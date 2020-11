KDY: bez omezení

KDE: webové a fb stránky zoo

Zoologické zahrady se snaží udržet kontakt s návštěvníky, i když jsou jejich brány kvůli vládním nařízením uzavřené.

Například jihlavská Zoo rozjela už v době vyhlášení prvního nouzového stavu projekt s příznačným názvem Nouzoovka a v upravené formě s ním úspěšně pokračuje i v druhé vlně koronavirové pandemie. Jedná se o poznávací soutěž pro školáky, kterým se zoo snaží zpestřit pobyt v karanténě.

„NouZOOvka je takový vědomostní kvíz, který vymyslely kolegyně z našeho vzdělávacího centra. Je určena pro žáky, studenty, školáky, záškoláky i poškoláky všech věkových kategorií, ale zapojili se nám do ní už také tříletí předškoláci a dokonce hraví rodiče. V nových podzimních kolech se zkoušíme společně podívat na zvířata a zoo očima školních předmětů,“ nastínil Deníku mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Soutěž je rozdělená do několika soutěžních kol a potrvá do konce nouzového stavu. Každý druhý pátek přidává zoo další nové kolo. „Zapojit se může každý kdykoliv po dobu trvání celé soutěže, protože jednotlivá kola jsou na našich stránkách zveřejněná stále. Stačí vyplnit odpovědní formulář s otázkami a odeslat nám ho,“ popsal mluvčí.

VYSVĚDČENÍ A DÁRKY OD ZOO

NouZOOvka obsahuje poznávačku, doplňovačku a další různé úkoly. Podzimní kola jsou rozdělená do osmi předmětů od českého jazyka matematiky až po tělesnou výchovu. Za každý úkol soutěžící sbírají body podle jeho náročnosti. Po ukončení všech kol soutěže Zoo opět vyhodnotí nejlepší soutěžící. Všichni „žáci“ obdrží elektronické vysvědčení a budou si moci vyzvednout bonusovou kartu z edice „Poklady jihlavské zoo“. Pro ty nejlepší je připraven balíček školních potřeb.

„Zájem je velký. Už během jarní vlny nouzového stavu se nám sešly stovky odpovědí a ve výsledkové listině jarní části hry je na 230 soutěžících, kteří sbírali body a úspěšně prošli všemi koly,“ podotkl Maláč.

Soutež ale není jen vědomostní. Účastníci například mohou podle videonávodu také vytvořit origami – papírovou figurku gibona a snímek svého výtvoru do zoo poslat emailem, za což získají body navíc.

„Myslím, že je to skvělý nápad, jak dětem zpestřit domácí karanténu, která je dlouhá a náročná nejen pro děti, ale i pro nás, rodiče. U nás doma se do soutěže zapojily všechny tři naše dcery,“ řekla Deníku učitelka mateřské školy Iva Jansíková. Soutěž najdou zájemci na webu Zoo Jihlava nebo na jejím facebookovém profilu.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ

Návštěvníkům naproti jdou i v dalších zoologických zahradách. Brněnská zoo například chystá na sobotu další přímý přenos komentovaného krmení lachtana medvědího na svém YouTube kanále, kde je možné shlédnout další desítky videí. Na webu Zoo je zároveň možné sledovat živé přenosy z výběhů a expozic. Seriál komentovaných krmení nabízí na svém facebookovém profilu od tohoto týdne také Zoo v Hodoníně.

ADOPCE ZVÍŘAT

V době omezení přibývá zoologickým zahradám adoptivních rodičů, kteří přispívají na zvířata. Nemohou se za zvířaty podívat osobně, tak jim alespoň přispějí na dálku. Lidé nyní na chov a potravu zvířat darují peníze ve větší míře než obvykle. Vynahrazují si tak to, že zoologické zahrady zavřely dveře kvůli protikoronavirovým opatřením. Většího zájmu o adopce si všimli například v brněnské zoo. Za měsíc, kdy je zahrada zavřená, lidé přispěli přes 280 tisíc korun. „Evidujeme celkem šestadevadesát adopcí, nejvyšší příspěvek byl přes deset tisíc korun,“ poznamenal mluvčí zahrady Michal Vaňáč. Za stejné období loni dárci přispěli asi o dvě stě tisíc korun méně, zahrada zaznamenala dvaatřicet adopcí.

DALŠÍ TIPY

Sbírka věcí na vlakovém nádraží

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Jihlava, vlakové nádraží



Na městském vlakovém nádraží v Jihlavě bude letos Diakonie Broumov opět sbírat věci pro potřebné. Namísto obvyklého vagónu však bude přistavený kamion, a to u hlavní budovy nádraží. Akce se koná v sobotu od devíti do pěti hodin. Lidé mohou přivézt veškeré oděvy, bytový textil, obuv, hračky, knihy, hygienické potřeby, menší funkční elektrospotřebiče, jakékoliv nádobí či drobné předměty z domácnosti. Vše zabalené v igelitových pytlích či v krabicích.

Autorské čtení

KDY: bez omezení

KDE: YouTube



Městská knihovna v Jihlavě zve na autorské čtení s názvem Čum do ráje jihlavského učitele a básníka Jana Spěváčka v doprovodu jihlavského umělce a nakladatele Aleše Kauera. Diváci mohou zdarma shlédnout záznam autorského čtení na YouTube kanálu Knihovny Jihlava.

Třebíčský Flerjarmark

KDY: bez omezení

KDE: online



Letošní vánoční Třebíčský Flerjarmark se vzhledem k současné situaci přesouvá do virtuální podoby. Umožní tak propojit návštěvníky s prodejci. Zájemci si mohou zakoupit jedinečné a originální dárky a naopak prodejci své rukodělné výrobky prezentovat. Po zakoupení zboží se mohou domluvit buď na osobním předání nebo zaslání. Zájemci vše najdou na na facebookové stránce: https://www.facebook.com/groups/428546228139987

Výstavy v muzeu trochu jinak

KDY: bez omezení

KDE: Humpolec, před budovou Muzea Dr. A. Hrdličky

ZA KOLIK: zdarma



Zamčené dveře humpoleckého muzea v současné době neznamenají, že za nimi nikdo není. Zaměstnance napadlo, jak poklady z depozitářů v této době přiblížit lidem. Využili k tomu vývěskovou vitrínu stojící hned vedle muzea. Do ní vystavili plakáty z 80. let, které informují o tehdejších kulturních akcích ve městě. Kolemjdoucí se tak mohou podívat, kdy a kde se v Humpolci konal například koncert, výstavy či divadelní představení. Další poklady osmdesátých let jsou prezentované na webu a fb muzea.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční prodej produktů od regionálních farmářů se uskuteční kvůli obnově parku na novoměstském Vratislavově náměstí v sobotu 14. listopadu v čase od osmi do jedenácti hodin. Zimní nabídka zboží bude jako vždy pestrá. Zájemci zde najdou například zabijačkové speciality, masné a mléčné výrobky, pečivo, med a medové produkty a ostatní lákavé zboží.

Vánoční trh ve Žďáře nad Sázavou

KDY: do konce listopadu

KDE: na webu žďárského zámku



Tradiční vánoční trh na zámku ve Žďáru nad Sázavou letos vzhledem k současné situaci není možné uspořádat tak, jak jsou návštěvníci zvyklí z předchozích let. Pořadatelé připravili novinku v podobě Virtuálního vánočního trhu. A jak tržiště funguje? Na webových stránkách www.zamekzdar.cz/virtualni-vanocni-trh-2020/ si může každý podle kategorie vybrat prodejce, jehož zboží ho zaujalo, následně bude přesměrovaný přímo na jeho e-shop, kde si objedná a zaplatí. Zakoupené zboží si následně vyzvednete od 4. do 6. prosince přímo na žďárském zámku. Objednávat je možné až do konce listopadu.

Martinské video

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

Pořadatelé ze spolku Jihlavský havířský průvod letos místo tradičního průvodu připravili alespoň "martinské" video, které připomene minulé ročníky Svatomartinských oslav. Tradiční svátek si tak mohou lidé užít i doma v rodinném kruhu s napečenými rohlíčky, mladým vínem a husou. Oslavu jihlavské historie a příchodu zimy si tak mohou lidé pustit na: https://www.facebook.com/257631477639607/videos/2945822955707223/