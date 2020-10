Mezi řemeslníky středověkého Brna, za legendárním mamutem z brněnského Anthroposu nebo do světa počítačových her konce dvacátého století. Tam všude se lidé dostanou i nyní, v době, kdy jsou kvůli koronaviru všechna muzea zavřená. Mnohé instituce ale nabízí zájemcům online prohlídky svých výstav. Návštěvu zajímavých expozic si tedy lidé nemusí odpustit ani tento víkend.

Oproti prvnímu jarnímu koronavirovému uzavření nabídku online aktivit ještě rozšířilo Muzeum města Brna. „Online nabídky hradu Špilberk i vily Tugendhat jsme založili už na jaře, teď v nich pokračujeme. Dostupné jsou na webech obou památek a budeme je postupně rozšiřovat. Už nyní zahrnují virtuální prohlídky, fotogalerie, videa, jednoduché hry či různé interaktivní tematické mapové aplikace,“ láká mluvčí muzea Michael Kalábek.

Třeba web Špilberk virtuálně zavede děti při online hře do doby markraběte Jošta. Celá rodina se pak při online prohlídce podívá nejen do hradu, ale i do nově otevřeného lapidária a výstavy Chrám kamene.

Online prohlídky výstav a muzejních budov, odborné přednášky, ale třeba i návod, jak si vytvořit loutku Charlieho Chaplina, najdou lidé ve virtuálním Moravském zemském muzeu. Exkluzivně je dostupná výstava o českém divadle.

Příznivce brněnského technického muzea čekají kromě virtuální prohlídky hlavní muzejní budovy i videoprohlídky výstav s komentářem.

GALERIE NA VYSOČINĚ

Online prohlídky nabízí i galerie na Vysočině. Například Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila novou online výstavu věnovanou malířce, restaurátorce a ilustrátorce Vendule Císařovské. Autorka, která zároveň oslavuje životní jubileum, zve do světa svých jemných ilustrací k romantickým příběhům Romea a Julie, Tristana a Izoldy nebo k ilustracím s východní tematikou či Tibetských lidových příběhů a mnohé další. Výstava je k vidění na www.galeriehb.cz v sekci výstavy.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nabízí na svých stránkách komentovanou videoprohlídku výstavy Sochy mluví. Autorky prohlídky jsou Ilona Staňková a Jana Jarošová. Záměrem galerie je aktuálním způsobem představit alespoň malou část jejich sbírky soch, která zahrnuje přes tři sta předmětů zejména portrétní plasty. Instalaci doplňují komiksové bubliny, texty na míru sestavil básník a pedagog Jan Spěváček. Dialogy a monology soch jsou vyřezány z lepenky. Více na www.ogv.cz

DALŠÍ TIPY

Horácké divadlo

Původně měl výročí vzniku Horáckého divadla v Jihlavě oslavit Večírek se strojem času. Současná epidemická situace plány změnila. Osm dekád nakonec připomíná výstava, kterou členové divadla instalovali ve výlohách a oknech divadla a bude k vidění další dva měsíce. Instalaci je možné zároveň on-line sledovat na sociálních sítích Horáckého divadla.

Obrazy na "Rajčeti"

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci se po dohodě s autorem rozhodlo zpřístupnit výstavu obrazů Josefa Sasky s názvem Od linie k barvě online. Plátna havlíčkobrodského rodáka jsou k vidění na portálu Rajče po kliknutí na odkaz z webových stránek muzea v sekci aktuality. Jedenasedmdesátiletý malíř představuje své pohledy na krajinu, ale i na lidi. Výstava bude k vidění do poloviny listopadu.

Sto let skautu

Výstava nazvaná Skautské století v našem městě je věnovaná století skautingu v Moravských Budějovicích. Původní myšlenku uspořádat panelovou výstavu v průjezdu moravskobudějovického zámku překazil šířící se covid. Organizátoři se rozhodli nevzdát a připravit pro zájemce výstavu aspoň v online formátu. Jednotlivé panely, lépe řečeno stránky, naleznou v menu. Virtuální výstavu najdou návštěvníci online na odkazu: 100let.orlicemb.cz. Bude k vidění do 17. listopadu do 20 hodin.

14. ročník výstavy fotofandů

Čtrnáctý ročník výstavy fotografií fotonadšenců z Moravských Budějovic a okolí. Vzhledem k situaci ohledně epidemie koronaviru se koná letošní výstava pouze on-line na webovém portálu www.besedamb.cz/fotofandi-2020. Výstavu je možné shlédnout do 20. prosince 2020.

Jóga z pohodlí domova

Vládní nařízení sice uzavřela tělocvičny i posilovny. Cvičitelka jógy Gabriela Voldřichová však přišla s nápadem a připravila online lekce. Cvičit se bude dvakrát v týdnu, vždy v úterý od 17.45 a ve čtvrtek od 18 hodin. Lekce trvají 75 minut. Více informací se dozvíte z webových stránek www.jednodusesjogou.cz. Hodiny jsou zdarma, můžete ale poslat dobrovolný příspěvek na účet 1470127019/3030.

Výlet do Telče

Nejzajímavější dominanty Telče, jehož historické jádro je na seznamu UNESCO, uvidí lidé díky virtuální prohlídce. Na www.telc.eu najdou šestadvacet zastavení, například čtyři z náměstí Zachariáše z Hradce a dalších osm ze státního zámku.

Virtuální prohlídka Třebíče

Zájemci mohou obdivovat prostřednictvím virtuální prohlídky interiér baziliky svatého Prokopa, nahlédnou mezi tajemné náhrobky židovského hřbitova nebo zamíří na rozhlednu na Pekelném kopci. Více najdou na www.visittrebic.eu.