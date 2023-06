Do Havlíčkova Brodu dorazí v sobotu dopoledne food trucky s moderní gastronomií. Koná se tu Street Food Festival, k tomu bude patřit i dobré pití. Hasiči v Lipnici nad Sázavou slaví 150 let existence, sejdou se v lipnickém amfiteátru, kam zvou širokou veřejnost.

HAVLÍČKOBRODSKO

Street Food Festival v Havlíčkově Brodě

Kdy: sobota 17. června od 10.00 do 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Lidé v Havlíčkově Brodě mohou v sobotu přijít ochutnat moderní gastronomii a zažijí, co je to street food. Těšit se mohou na mix chutí světových kuchyní, ale i tu českou. Dorazí food trucky. K dobrému jídlu patří skvělé víno či pivo z malých pivovarů. Ke sladkému bude k dostání výběrová káva. Pochoutky se budou připravovat přímo před zraky návštěvníků. Zahraje a zazpívá brazilský zpěvák Devanil Santos.

Hasiči slaví na Lipnici

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: amfiteátr, Lipnice nad Sázavou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Lipnici nad Sázavou slaví 150 let v lipnickém amfiteátru. Po slavnostním zahájení se představí děti s útokem, na programu bude ukázka hasičské techniky, vyproštění osob z havarovaného auta, hasiči položí věnec u sochy svatého Floriána, který je patronem hasičů a oceněni budou i členové hasičského sboru. V sedm večer vystoupí kapela Starý klády. Během oslav bude výstava hasičské techniky, lanový koutek a dětský skákací hrad.

JIHLAVSKO

Den s Krajem Vysočina na náměstí

Kdy: sobota 17. června od 14.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na jihlavském náměstí bude v sobotu Den s Krajem Vysočina. Lidé se mohou těšit na téma Integrovaný záchranný systém. Od dvou hodin odpoledne zahraje malá dechová hudba z Golčova Jeníkova, o hodinu později přijde na řadu ukázka zadržení nebezpečného pachatele, lidé uvidí výcvik psů a zásah složek při autonehodě. Od pěti zahraje kapela III. Třetina. Na místě bude simulátor autonehody, biatlonová střelnice, animační program pro děti, skákací atrakce a mnoho dalšího.

Brtnické kovadliny

Kdy: sobota 17. června do neděle 18. června

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Za kolik: oba dny 200/100 korun, sobota 150/80 korun, neděle: 100/50 korun

Proč přijít: Brtnické kovadlin jsou mezinárodním setkáním uměleckých kovářů. Do Brtnice přijedou už v pátek, kde večer v klášterní zahradě zahraje kapela Štreka a Anthony. V sobotu i v neděli se v devět ráno otevře zahrada pro veřejnost, uvidí kováře u kovadlin, mohou si posedět v kovářské hospodě v klášterní zahradě. Na programu bude během soboty dětské divadlo Emillion nebo kování koní. Večer zahraje kapela Dostavník. V neděli lidé opět uvidí kování koní, vystoupí skupina Zatrestband a v pravé poledne akce končí.

Půlmaraton pro Sdílení

Kdy: sobota 17. června od 8.45

Kde: Telč, cyklostezka v Lipkách

Za kolik: startovné na místě 330/100 korun, štafeta 490 korun

Proč přijít: Charitativní běh pro telčský hospic Sdílení se koná už potřetí. Půlmaraton pro organizaci, která pečuje o vážně nemocné na Telčsku, může zaběhnou každý. Na závodníky čeká sedmikilometrový okruh přírodou, na trati budou občerstvovací stanice s pitím, ovocem i tyčinkami. Je možné běžet také štafetově, jako dvoučlenná či tříčlenná štafeta. Doplňkem budou závody pro nejmenší. Registrace od 8.45, starty pak v 10.00 a v 10.15.

Třeštivý Šibeničák

Kdy: sobota 17. června od 15.00

Kde: Třešť, Šibeniční vrch

Za kolik: odpolední program 200 korun, vstupné na koncerty je 300 korun

Proč přijít: Rodinný festival se koná v Třešti na Šibeničním vrchu. Od tří hodin si mohou lidé vyzkoušet thajskou masáž, poté kakaové ceremonie a od pěti OM chanting. Od sedmi večer bude koncert kapel Thrashťovjanka, poté vystoupí Prabanda, Muž od býčí skály, písně duše. Dále je programu Rakousko-Uhersko, Pjér La Šéz s kapelou. V půl jedenácté Jam Sassion u ohně. Občerstvení zajištěno.

TŘEBÍČSKO

Jemnický Barchan

Kdy: od pátku 16. června do pondělí 19. června

Kde: Jemnice, zámecký areál s parkem a přilehlé ulice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Jemnici vypuknou jedny z nejstarších historických slavností ve střední Evropě, Barchan začíná v pátek v půl šesté vystoupením Telčské dechovky a jemnických mažoretek před radnicí, v šest večer vyjde kostýmovaný průvod ulicemi města. Během slavností vystoupí Pokáč, Tereza Mašková, Arakain nebo Babouci. Hlavní běh královských poslů známý jako Běh o Barchan začne v sobotu ve dvě odpoledne v Tyršově ulici, poté opět projde kostýmovaný průvod ze zámku na náměstí k sokolovně. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program s kejklíři, ohňovou show, dobovými tancemi, střelnicí, tržnicí a ukázkami středověké kuchyně a ležení.

Slavnosti růžového vína

Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: Třebíč, zámecký park

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Zámecký park v Třebíči přivítá slavnosti růžového vína. Lidé zažijí odpoledne jako v pohádce s výběrovými víny z českých i moravských vinic. K ochutnání budou i perly gastronomie. Degustovat se bude v několika vlnách, na každou degustaci je nutné zakoupit deset vzorků za 390 korun. Mezi degustacemi vystoupí od dvou odpoledne Rodan, dále budou dvě vystoupení Burlesky, barmanská show a večer DJ Nadja. Nebude chybět malování na obličej, tvořivé dílničky a různí prodejci.

PELHŘIMOVSKO

Slavnosti Kamenice nad Lipou

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: Kamenice nad Lipou, zámek, nádvoří pivovaru

Za kolik: vstupné 250 korun, rodinné 450 korun

Proč přijít: V Kamenici nad Lipou se konají slavnosti spojené s Juris Real MTB maratonem. Slavnosti si mohou užít děti od jedné hodiny odpoledne na divadle na zámku, poté se dění přesune na nádvoří pivovaru, kde od půl páté zahraje Zuškovanka, v 17.45 Brutální jahoda, v půl osmé se představí písničkář Xindl X a vrcholem bude koncert kapely Turbo od 21.30. Afterparty obstará Sax a DJ Martin Vaverka. Maraton mohou jet jezdci ve dvou trasách. Jedna měří 50 kilometrů, druhá 28 kilometrů. Start je v půl jedenácté na náměstí u zámku, cíl na koupališti v kamenici. Startovné je 450 a 350 korun.

Burza Kámen

Kdy: neděle 18. června od 7.00 do 12.00

Kde: Kámen, letiště

Za kolik: vstupné 50 korun, prodejní místo 200 korun

Proč přijít: Největší burza v České republice se koná několikrát do roka na letišti u obce Kámen. Trhovci přijedou se zbožím, které má sběratelskou nebo historickou hodnot. Paleta nabízených předmětů je pestrá. Lidé mívají na půdách různé poklady. Na burze lze najít díly na auto-moto veterány, army, literaturu, porcelán, sklo, truhlářské a jiné nástroje, obrazy, hodiny, odznaky, známky a další. Letos budou ještě další čtyři termíny burzy: 16. července, 20. srpna, 17. září a 15. října. Pro prodejce otevřeno od pěti ráno.

ŽĎÁRSKO

Nova Civitas

Kdy: od 16. června do 17. června

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí a další místa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nova Civitas jsou slavnosti v Novém Městě na Moravě, které se vážou k roku 1293, kdy bylo v kronikách poprvé uvedeno Nové Město. Slavnosti jsou dvoudenní a doprovází je bohatý kulturní program a aktivity pro děti. Akce začíná v pátek ve tři odpoledne, vystoupí děti z mateřské školy, ze základní umělecké školy, bude pokřtěna kniha Petra Hladíky Poutník chodí pěšky, budou oceněni sportovci. Zahrají kapely Kosmonopol, Mayday a Argema. V sobotu začíná program v devět ráno, vystoupí mažoretky, Zelenohorští muzikanti, Lucky B, Novocantus, Kanci, Gerald Clark, What the Funk a další. Součástí je farmářský trh, prezentace spolků a neziskovek nebo Lunch meet. Dobré jídlo v Horácké galerii.

Mladé Bítešsko

Kdy: neděle 18. června od 15.00

Kde: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční přehlídka folklorních skupin z Velké Bíteše a okolí zavítá na venkovní pódium Masarykova náměstí ve Velké Bíteši. Na akci Mladé Bítešsko se představují děti z folklorních souborů a kroužků. Svým rodičům a přátelům ukazují, co se na naučily a dost možná tím motivují budoucí členy souboru. Představí se soubory od těch nejmenších dětí. Vystoupí Bítešánek, Sluníčko, Vlkováček, Národopisný soubor Bítešan: Maláčci, skupina dětí, přípravka, mládež a Zpěváčci včetně instrumentální muziky.

