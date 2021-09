Slavnosti v Přibyslavi začínají v pátek v půl sedmé večer v místním kulturním domě, kde si zájemci mohou prohlédnout návrh betlému pro město. U toho bude veřejná sbírka. Od půl osmé večer na stejném místě začne promítání filmu Šarlatán. Sobota v Přibyslavi nabídne kromě výstavy a vyhlášení nejlepších mléčných výrobků také Dny evropského dědictví. „Bude možné navštívit zdarma památky ve městě. Půjde o kostel Narození svatého Jana Křtitele, středověkou štolu pod farou, městské muzeum a gotickou věž,“ vyjmenoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Základní škola v Přibyslavi se od devíti dopoledne otevře pro všechny zájemce, stejně tak bude možné celé dopoledne nahlédnout do společnosti ACO Industries, která si na Bechyňově náměstí připravila i naučnou stezku pro děti. Odpoledne s hasiči na místním hasičském cvičišti začíná ve dvě odpoledne hrami pro děti a ukázkami techniky. A v neposlední řadě se zapojí také místní aeroklub. Na letišti budou po oba víkendové dny připraveny rekreační lety. Sobotu zakončí v devět večer slavnostní ohňostroj na náměstí.

Už potřetí se v Pivovaru Trojan v Telči v Myslibořské ulici uskuteční pivní svátek Oktoberfest. V Mnichově se letos tato velká akce nekoná, ale v historickém městě v jižní části Vysočiny pivo poteče proudem. Areál pivovaru se otevírá v pátek v pět hodin odpoledne. K poslechu a tanci zahraje kapela GDE GDO. „Těšit se můžete na pivo nejen od nás, ale budou připraveny i ochutnávky piv tradičních mnichovských pivovarů. Akci zahájí slavnostní naražení Oktoberfestbeeru uvařeného speciálně pro tuto příležitost,“ uvedl za organizátory Pavel Trojan, majitel a sládek pivovaru. V sobotu akce začne v jednu odpoledne. Po celou dobu se návštěvníci mohou těšit na pivní soutěže, atrakce, hry pro děti nebo fotokoutek. Příjemným bonusem je vstup zdarma pro návštěvníky oblečené v dirndlu a lederhosen, což jsou tradiční kroje typické pro bavorskou oblast a slavnosti piva, nebo výhra v podobě zapůjčení nového auta na celý víkend.

V Polné už jsou nachystaní na víkendovou Mrkvancovou pouť. Stánky a atrakce budou moci návštěvníci projít už během dneška. Dále je na programu hradní jarmark a taneční zábavy. V pátek zahrají v sálu zámku od osmi večer kapely B2Beat, Jordan II, a na letní scéně Aim of Destiny a Airback, v sobotu je vystřídají kapely To Dáme, Gallen, Aim of Destiny a Mayday. Na nádvoří hradu vystoupí v sobotu a v neděli od půl druhé dechová kapela Havlíčkobrodská dvanáctka a od půl čtvrté country Xandi.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Oživený zámek

KDY: sobota a neděle, od 9.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: dospělí 130 korun, senioři a mládež 100 korun, děti 70 korun



Netradiční prohlídky náměšťského zámku, které jsou součástí Dnů Evropského dědictví, provází naší i světovou, vzdálenou i blízkou historií.Téma letošního dvaadvacátého ročníku je Bellissima Italia. Doporučená rezervace na namest@npu.cz nebo 568 620 319. První prohlídka začíná v sobotu i neděli vždy v devět hodin, poslední v pět. Zájemci mohou navštívit i další náměšťské památky – Kapli svaté Anny, hrobku Haugwitzů, kostel svatého Jana Křtitele.

Sraz vozů Volkswagen Beetle a New Beetle

KDY: sobota, od 9.00

KDE: lovecký zámeček Karlštejn



Milovníci legendárních Brouků mohou o víkendu vyrazit na pětadvacátý mezinárodní sraz vozů Volkswagen Beetle a New Beetle na lovecký zámeček Karlštejn na Žďársku. Hlavní program je připravený na sobotu. Sraz vozů bude mezi devátou až jedenáctou hodinou dopoledne. V pravé poledne je naplánovaný společný odjezd, spanilá jízda v koloně směr Svratka, Sněžné, hotel Medlov. Letošní téma je Svatba. Účastníci srazu budou mít nazdobená auta a přijedou ve svatebních oblecích. Samozřejmostí bude vyhodnocení nej kostýmů a nej aut.

Dračí lodě

KDY: pátek a sobota

KDE: Horní Cerekev, zámecký rybník

ZA KOLIK:

V pátek a v sobotu rozčeří hladinu zámeckého rybníka v Horní Cerekvi dračí lodě. Jde o šestý ročník denního a nočního závodu dračích lodí na dvě stě metrů. V pátek mezi osmou ranní a jednou odpoledne se uskuteční závody juniorských posádek. V sobotu v pravé poledne je slavnostní zahájení, po kterém budou následovat první jízdy, v osm večer startují noční jízdy, půl hodiny před půlnocí je vyhlášení výsledků a oblohu rozzáří ohňostroj. Sobotní odpoledne zpestří country skupina Hráz a skákací hrad pro děti.

Jarmark na hradě

KDY: sobota, od 10.00 - 22.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, hrad

ZA KOLIK: zdarma



Na ledečském hradě se tuto sobotu uskuteční řemeslný jarmark od deseti ráno do deseti večer. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení skupiny Čiperkové, kapely Melissa a country skupiny Sešlost u stolu. Dále vystoupí taneční skupina Simply Dance a zpěvák Jarek Šimek. Celý den bude provázet Bára Štěpánová. Na nejmenší čeká skákací hrad. Vstupné je zdarma.

PRO DĚTI

Hry bez hranic 2021

KDY: sobota od 12.30

KDE: Věchnov

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Věchnov zvou na osmý ročník sportovního dne ve stylu legendární televizní soutěže – Hry bez hranic. Akce se uskuteční v sobotu na fotbalovém hřišti ve Věchnově. Pro děti je připravené zábavné odpoledne. Nebude chybět skákací hrad a trampolína.

Alotria na humnech

KDY: neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská zahrada



Alotria znamenají dětské řádění a skotačení. Tato akce je určená především pro rodiny s dětmi. Proč dětem, z nichž některé znají jako hračku hlavně tablet a mobil, neukázat, jak si hráli jejich rodiče? Děti si tak vyzkouší prohnat obruč, roztočit káču bičem, zahrát kuličky, vyřezat lodičku, zastřílet z praku či flusačky, skákat gumu nebo panáka, přebírat bavlnku na prstech, povozit se na Sázavě na voru. Jsou připravené i dávné kolektivní hry.

Rozhýbejme Pelhřimov

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Pelhřimov, městské sady

ZA KOLIK: zdarma



Rozhýbejme Pelhřimov aneb Volný čas není nuda se koná v sobotu od devíti ráno do jedné odpoledne v městských sadech Pelhřimov. Jedná se o veletrh volnočasových aktivit – různé hry, soutěže, nabídka kroužků a oddílů.

Cesta za pokladem náměšťského purkmistra

KDY: pátek od 15.45

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Velká dobrodružná hra pro malé i velké se koná v pátek v historických prostorách zámku a v zámeckých zahradách. Připravené jsou nové soutěže, které potrápí tělo i ducha, pořadatelé slibují bohatou odměnu pro všechny.

Ovčí den na Chaloupkách

KDY: neděle

KDE: Chaloupky u Kněžic

ZA KOLIK: dospělí 70 korun a děti 50 korun



Zájemci mohou přijet oslavit společně s ovečkami třicet let Chaloupek. V neděli 12. září se uskuteční tradiční Ovčí den. Pro návštěvníky jsou připravené ovčí speciality, malý jarmark, stříhání ovcí, vlněná dílna, tradiční koncert - letos nám zahraje S/QUARTET, čili čtvero skvělých saxofonistů a další aktivity.

Festival sociálních služeb a loučení s létem

KDY: pátek a sobota

KDE: Humpolec



V pátek 10. září mohou lidé přijít na netradiční prezentaci sociálních služeb, která se pod názvem FESST – festival sociálních služeb uskuteční v Humpolci. Startuje v deset hodin a program je připravený až do sedmnácté hodiny. Organizátorům festivalu se podařilo spojit nejen osvětu, ale také zábavu, neboť řada hostů chystá workshopy pro děti i dospělé, dílničky, prodejní jarmark a další aktivity. Vše se bude odehrávat na prostranství před Mikádem na Havlíčkově náměstí (u kina) a také v budově Mikáda. Návštěvníci se mohou těšit i na praktické ukázky např. kompenzačních pomůcek, fíglů k manipulaci s imobilním člověkem a podobně. V sobotu 11. září se celé město Humpolec loučí s letošním premiérovým Humpoleckým létem. Celodenní program v parku Stromovka nachystalo Městské kulturní a informační středisko, a to pod názvem Rozloučení s létem ve western stylu.

HRADY A ZÁMKY

Komentované prohlídky hradního parku

KDY: sobota a neděle od 11.00, 13.00 a 15.00

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: vstup zdarma



Působivý park hradu Kámen nabízí pozoruhodná zákoutí a průhledy v každé roční době. Pozornost nejvíce upoutají dvě stě let staré památné stromy, mohutné skalisko nebo okrasné jezírko s rybičkami. Při komentovaných prohlídkách, které se budou konat celý víkend vždy v jedenáct, třináct a patnáct hodin, se zaměří na historii parku, nedávnou revitalizaci i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Návštěvníci proniknou do tajů historie romantického parku. Vstup je zdarma.

Jarmark na hradě v Polné

KDY: sobota a neděle

KDE: Polná, hrad



O víkendu se koná jarmark s řemeslným zbožím, občerstvením, nápoji, posezením, kostýmovanými prohlídkami polenského hradu, dojde i na prohlídky muzea, historický kolotoč pro děti, lukostřelbu, dravce a hudební vystoupení Havlíčkobrodské dvanáctky a skupiny Xandi.

DIVADLO

Taková normální rodinka

KDY: pátek od 18.00, sobota od 14.00 a 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Novoměstský ochotnický soubor se po roční pauze znovu vrací na divadelní prkna. I tentokrát sáhl po osvědčeném žánru a pro letošní divadelní sezónu nacvičil známou komedii na motivy seriálu Fan Vavřincové Taková normální rodinka. Ochotníci vystoupí v novoměstském kulturním domě v pátek v osmnáct hodin, v sobotu 11. září ve čtrnáct a v osmnáct hodin.

Deadtown v Cihelně

KDY: 12. až 19. září, od 20.00

KDE: Třešť, areál strojíren Podzimek, Čenkovská 1060

ZA KOLIK: vstupenky na dotaz na cihelna21@seznam.cz



Divadlo bratří Formanů přijíždí do Třeště s nejnovějším představením Deadtown, které už má za sebou mnoho cest po Evropě za sebou. V Třešti nebude vestavěno do obvyklého divadelního stanu, ale veškerá scéna bude v objektu staré cihelny v areálu firmy Strojírny Podzimek. Termín vystoupení jsou 12., 14., 15., 16. a 19. září.

Lakomec

KDY: sobota od 20.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda – velký sál

ZA KOLIK: v předprodeji 80 korun, na místě 100 korun



Domácí moravskobudějovický ochotnický spolek Theatro Špeluňka představí Molierovu hru Lakomec v jejich osobitém podání v sobotu od osmi večer.

KONCERTY

Helena Vondráčková & Charlie Band – Vzhůru k výškám

KDY: pátek od 19.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

ZA KOLIK: 790 a 990 korun



Legenda české pop music a držitelka mnoha světových ocenění Helena Vondráčková vystoupí tento pátek v kulturním domě Máj v Pelhřimově, a to od sedmi večer. Na koncertě zazní nejen osvědčené hity, ale také písně z posledního studiového CD Tvrdohlavá, které zpěvačka vydala loni.

Hudební večer na terase

KDY: pátek od 18.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pohodový večer na zámecké terase pod Zelenou horou v doprovodu skvělých muzikantů, kteří zahrají klasické americké country a bluegrass, se uskuteční v pátek od půl sedmé večer. Duo muzikantů má základnu ve skupině The Rustic Robots: Radek Vaňkát – dobro, Chris Schut – kontrabas, Ralph Schut – kytara, a Zdeněk Roh – banjo. Její členové patří k evropské bluegrassové špičce. Vstupné bude do klobouku.

České vokální kvarteto

KDY: neděle od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, zámek

ZA KOLIK: vstupné na místě 200 korun



Nádvoří velkomeziříčského zámku v neděli 12. září od sedmi hodin večer rozezní písně Ježka, Voskovce, Wericha, Suchého, Kainara a dalších populárních autorů. Vystoupí uskupení ČeVoK – České vokální kvarteto. V případě nepříznivého počasí se koncert odehraje v Jupiter Clubu.

Oslavy Karla Havlíčka Borovského a Dny evropského dědictví

KDY: sobota od 13.00

KDE: Havlíčkův Brod

Kulturní program je připravený na Havlíčkově náměstí a v památkách města Havlíčkův Brod. Na náměstí se mohou návštěvníci těšit na hudební vystoupení od jedné hodiny, vystoupí Primadonky, Jasoň, Kalamajka a další. V parku Budoucnost je připravený program pro děti. Spolek Epigram zpřístupní mezi jednou a šestou hodinou chodby pod Havlíčkovým náměstím z domu čp. 54. Vystoupení v kostele svatého Vojtěcha doprovodí četba úryvků z dopisů a knih Karla Havlíčka v podání herce Jana Šťastného.

ZÁVODY A ZÁBAVA

Pístovské mokřady

KDY: sobota a neděle

KDE: Jihlava, lokalita nad Pístovem u Jihlavy

ZA KOLIK: na oba dny 490 korun, jeden den 350 korun



Dvoudenní akce v bývalém vojenském prostoru na okraji Jihlavy bude nabitá celou řadou aktivit. Sobotní akce začne v deset hodin mezinárodními závody terénních aut, nabídne projížďky v obojživelném pásáku, autogramiádu dakarských závodníků i ukázkovou jízdu dakarského speciálu. Pro děti jsou připraveny jízdy v dětských terénních čtyřkolkách, bagrování pro zábavu, šlapací auta i malování na obličej. V neděli začínají závody v devět dopoledne a program je podobný jako v sobotu.

MotorSvět 2021

KDY: sobota od 10.00

KDE: Havlíčkův Brod, areál psychiatrické nemocnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Po roční přestávce se opět do Havlíčkova Brodu vrací výstava s názvem MotorSvět 2021 – Festival dopravní prevence a motorismu. Během jednoho dne a na jednom místě bude připraven bohatý program nejenom pro tatínky, ale pro celou rodinu. Svoji techniku zde předvede Policie ČR, Vojenská policie, Celní správa, městské policie z Kraje Vysočina. Dobrovolné vstupné půjde na nákup pojišťovnou nehrazenou část speciálního invalidního kočárku pro Barborku D.

POHYB

Charitativní běh pro Domácí hospic Vysočina

KDY: sobota od 14.00

KDE: Nové Město na Moravě



Na novoměstském přírodním koupališti se uskuteční Charitativní běh pro Domácí hospic Vysočina. Registraci zahájí mezi druhou a třetí hodinou odpoledne, následné starty vypuknou postupně od tří hodin. Více informací najdou lidé na webu Běhy pro hospice.

Kolečka v Lipkách

KDY: neděle od 14.00

KDE: Telč, Lipky

Sportovně-zábavné odpoledne v aleji Lipky v Telči nabídne pestrý program pro děti, mládež i dospělé. Lidé mají přijít s kolečky všeho druhu. Od dvou do půl čtvrté následují soutěže zručnosti, slalom, stanoviště s různými dovednostmi, testy i kvízy. Od čtyř hodin se konají závody dle druhu dopravního prostředku a věku závodníků. Finále je v pět večer, účastnící se převedou společnou vyjížďkou s cílem na dvoře u hasičů.

VÝSTAVY A PROHLÍDKY

Den s příjemcem

KDY: pátek od 11.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace

ZA KOLIK: vstupné je zdarma



Zájemci mohou přijít na prohlídku muzea nové generace a nechat se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké. Na recepci dostanou sluchátka s audioprůvodcem, která je budou provázet celou expozicí. Součástí Dne s příjemcem je připravený i doprovodný program – virtuální realita nebo kolo štěstí. Prohlídky se předem nerezervují, je však možné zamluvit si na konkrétní čas sluchátka s audioprůvodcem na tel. 602 565 309. Celá akce je zdarma.

Muzejní noc v Muzeu autíček

KDY: pátek od 18.00, 19.00 a 20.00

KDE: Příseka u Jihlavy, Muzeum autíček

ZA KOLIK: vstup zdarma



Třetí ročník Muzejní noci v nevšedním Muzeu autíček, kde se návštěvníci vrátí do dětství. Lidé se mohou těšit na komentované prohlídky ve večerních hodinách, zajímavosti z prostředí vývoje a výroby současných i retro modelů autíček českých značek, soutěže o ceny, možnost občerstvení ve stylové kavárně. Je nutné si čas prohlídky zarezervovat.

Sejdeme se Na Kopečku

KDY: 10. až 17. září

KDE: Jihlava, areál Psychiatrické nemocnice Jihlava

ZA KOLIK: vstupné dle programu



Sejdeme se Na Kopečku …a cirkus bude! Festival různých aktivit začíná v pátek 10. září od čtyř hodin vernisáží fotografií ze života a práce zesnulé ředitelky Zdeňky Drlíkové v divadelních prostorách. Výstava nese název Zdeňka…vzpomínání. Další aktivity jsou v plánu od pondělí do pátku. Na programu jsou například sportovní turnaje, šipkovaná, čtení, přednášky či jarmark, zpívání nebo dílničky pro děti.