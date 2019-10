29. Podzimní knižní veletrh

Kdy: sobota 12. října od 9.00 do 17.00

Kde: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Za kolik: dvoudenní slosovatelná vstupenka za 60 korun

Proč přijít: Na již devětadvacátý ročník druhého největšího veletrhu knih v ČR se sjede více než 160 vystavovatelů. Motto veletrhu zní Zločiny a tresty. Toto velmi široce pojaté téma odkazuje nejen k mohutné vlně detektivek, ale také připomíná problémy viny a odpuštění ve staré i novější historii i v mezilidských vztazích. Doprovodný program se zdaleka nezaměřuje jen na dané téma. Patrně nejoblíbenějším doprovodným pořadem veletrhu je přednáška profesora Martina Hilského. Ta letošní má název Shakespearovy Čechy aneb Zimní pohádka a bude v sobotu 11. října v 10 hodin v sále Staré radnice. Mnoho posluchačů jistě přiláká i přednáška Jiřího Grygara o astronomických novinkách. Letošní novinkou je „odborný program pro děti“ – Dílna malého novináře s Michaelou Veteškovou. Jako každý rok se na veletrh chystá mnoho dalších zajímavých autorů všech žánrů - Pavol Rankov, Zdena Mašínová, Zygmunt Miloszewski, Aleš Palán, Ondřej Buddeus, Petr Bobek, Ivan Kraus, Lidmila Kábrtová, Irena Dousková, Dora Kaprálová, Martin Jan Stránský, Václav Větvička, Michal Viewegh, Arnošt Vašíček, Eva Tvrdá, Jozef Banáš, Viktorie Hanišová a mnoho dalších. Nebudou chybět další oblíbené akce – soutěž o nejkrásnější knihu, udílení ceny Littera Astronomica, výstavy, losování vstupenek… Připravený je i bohatý doprovodný program. Jeho aktuální verzi najdete na www.hejkal.cz/veletrh/doprovodny-program/



Hudební slavnosti ve Vilémově

Kdy: sobota 12. října od 19.00

Kde: Zámek Vilémov

Za kolik: 250/180 korun

Proč přijít: Na místním zámku se koná již XIII. ročník hudebních slavností Vladimíra Reiského De Dubnic. V prvním ze série koncertů druhou říjnovou sobotu vystoupí klavírní trio Českých filharmoniků Amália a České filharmonické kvarteto v pořadu „Symfonická hudba v zámeckém salonu“.



Pohádkové OKO

Kdy: sobota 12. října od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude promítána německá animovaná rodinná komedie z r. 2019 V oblacích. Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky. Na mořského racka je neobvykle malý a není se co divit, ve skutečnosti je rorýs. Teď se ovšem dozvěděl pravdu, objevil jiné rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi z domovského hnízda za dobrodružstvím. Ve městě není nouze o zábavu, nové kamarády a zážitky. Brzy se ale objeví nebezpečí, které ohrožuje všechny, a ptáci jakkoliv velcí či pyšní se proti němu musí spojit. Manou jako zástupce obou hejn pak sehraje velkou roli. Rorýsi jsou sice jeho pravá rodina, mámu a tátu má ale navždycky mezi racky.



Maxipes Fík

Kdy: sobota 12. října od 15.00

Kde: Divadelní sál Světlá nad Sázavou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V místním divadelním sále se uskuteční představení Divadla Krapet podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna. „Tatí, já byfem chtěla pfa.“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek,“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. ,,To už mu můžeme říkat Fík“ řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Představení trvá cca 60 minut bez přestávky a je vhodné pro děti od 3 let.



Podzimní vycházka kolem Břevnice

Kdy: sobota 12. října od 8.07

Kde: Havlíčkův Brod, Břevnice

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod kolem Břevnice. Odjezd vlakem v 8.07 hodin z havlíčkobrodského nádraží do Břevnice. Trasa měří asi 10 km. Vedou Z. Dlouhá a J. Pokorná.



Divadelní Přibyslav

Kdy: sobota 12. října od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost o víkendu navštívit divadelní představení. Druhou říjnovou sobotu se můžete těšit na český divadelní bestseller z pera Járy Beneše „Na tý louce zelený“ v provedení DS Stonařov. Veselá operetka plná oblíbených písní. Celou DP budete moci zase soutěžit a sbírat razítka za každé shlédnuté představení, také hodnotit a „bodovat“ jednotlivá představení. Zakončení Divadelní Přibyslavi a vyhodnocení soutěží proběhne v sobotu 7. prosince v 17 hodin.



Malé nedělní pohádky – Pejsek a kočička

Kdy: neděle 13. října od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Druhou říjnovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o pejskovi a kočičce.