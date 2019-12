Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: sobota 14. prosince od 15.00, 16.30, 18.00 a 19.15

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Program zahájí v centru v 15 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. Od 16.30 hodin zahájí program planetária s filmem Polaris, veselou vzdělávací pohádkou nejen pro děti. Od 18 hodin pak proběhne v centru promítání filmu Oceány: Naše modrá planeta, vzdělávacím hitem z dílny BBC. Od 19.15 následuje v planetáriu pozorování dalekohledem, pokud reálné počasí neumožní pozorování oblohy dalekohledem, proběhne náhradní prodloužený program.



Kolena i hudba

Kdy: sobota 14. prosince od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se podávat kolena v různých úpravách. No a od 20 hodin vystoupí Maříci, praví nefalšovaní trempové zazpívají songy z toulavých cest.



Vánoční koncert

Kdy: sobota 14. prosince od 15.00

Kde: sál Obecního domu Rozsochatec

Za kolik: dospělí 100/40 korun

Proč přijít: V sále místního obecného domu můžete zhlédnout scénické představení České mše vánoční – Divadelní Rybovku. Repríza divácky úspěšného představení, ve kterém Smíšený pěvecký sbor Doubravan s divadelním spolkem SCHOD a Východočeským akademickým orchestrem sehrají autorskou verzi České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Součástí koncertu bude i výstava vánoční výzdoby.



Sněhová královna

Kdy: sobota 14. prosince od 15.00

Kde: divadelní sál Světlá nad Sázavou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V divadelním sále proběhne představení z repertoáru Divadla MALÉhRY Sněhová královna na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena. Známý příběh o Kajovi a Gerdě, jak ho vidí uklízečky Růža, Máňa a Jiřina. Využívají všech prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na jevišti.

Poetická pohádka je tak oživena o nápady „obyčejných“ uklízeček. Klasický námět je zpracován komediální formou, děti jsou zapojeny do děje a spolupracují. Hrají Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová a Daniela Zbytovská. Představení v délce asi 60 minut je vhodné pro děti od tří do deseti let.



Pohádkové OKO

Kdy: sobota 14. prosince od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude promítán francouzsko-dánský animovaný film z r. 2015 Až na severní pól. Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rusku konce 19. století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého dědečka Oloukina, významného vědce a polárníka, který se dosud nevrátil ze své poslední expedice, na které se pokusil dobýt Severní pól. Oloukine předal své poslání výzkumníka Saše, ale její rodiče, kteří už jí začali sjednávat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak se Saša rozhodne vzepřít svému osudu, uprchne z domova a je odhodlaná Oloukina nalézt, i kdyby měla dojít až na Severní pól.



Předvánoční koncert

Kdy: sobota 14. prosince od 17.00

Kde: Kostel sv. Víta Zahrádka u Ledče nad Sázavou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zvou na oblíbený Předvánoční koncert skupiny Diogenes z Čechtic, který se již pošesté uskuteční v kostele sv. Víta. Na koncertě zazní koledy, spirituály a vánoční duchovní i světské písně. Cesta z parkoviště ke kostelu bude osvětlena svíčkami. Kostel není vytápěn, proto je doporučeno teplé oblečení!



Do Pohledi

Kdy: sobota 14. prosince od 8.51

Kde: Havlíčkův Brod, Pohleď

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod Do Pohledi. Odjezd vlakem do Pohledi v 8.51 hodin. Trasa měří asi 8 km. Vedou Kohoutovi.



Malé nedělní pohádky – Pejsek a Kočička

Kdy: neděle 15. prosince od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Třetí prosincovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou vánoční pohádku o Pejskovi a Kočičce.



Hrátky s čertem

Kdy: neděle 15. prosince od 15.00

Kde: divadelní sál AZ Centra Havlíčkův Brod

Za kolik: 40/30 korun

Proč přijít: Loutkářský soubor místního AZ Centra „Kráťa“ uvede třetí prosincovou neděli pro nejmenší diváky pohádkovou loutkovou hru Hrátky s čertem.



Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: neděle 15. prosince od 15.00, 16.30, 18.00 a 19.15

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Program zahájí v centru v 15 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. Od 16.30 hodin pak proběhne v centru program planetária s promítání filmu Slunce: Hvězda života a smrti. Od 18 hodin pak proběhne v centru promítání filmu Oceány: Naše modrá planeta, vzdělávacím hitem z dílny BBC. Od 19.15 následuje v planetáriu pozorování dalekohledem, pokud reálné počasí neumožní pozorování oblohy dalekohledem, proběhne náhradní prodloužený program.



Vánoční koncert

Kdy: neděle 15. prosince od 17.00

Kde: Kostel sv. Františka Serafínského Golčův Jeníkov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V kostele sv. Františka Serafínského proběhne vánoční koncert, ve kterém se představí Martin Jakubíček – varhany, Jiří Bělík – hoboj, Vlastimil Bialas – piccolo trubka a mezzosopranistka Jitka Klečanská.



Adventní hradní jarmark

Kdy: neděle 15. prosince od 10.00

Kde: Prostory hradu Ledeč nad Sázavou

Proč přijít: Adventní hradní jarmark se letos uskuteční od 10 do 16 hodin. Těšit se můžete na vystoupení dětí z místní mateřské školy, písně v podání skupiny Ars Camerata či koledy v podání dechového dua. Vánoční pohodu zpříjemní flašinetář pan Martin Štěpánek se svým vystoupením. Můžete si zakoupit drobné výrobky a pochutiny. Přijďte si s námi zazpívat koledy nebo si dát svářeček a horkou medovinku. Můžete zde i zakoupit drobné výrobky a pochutiny spojené s adventním časem.



Pojďme všichni k Betlému

Kdy: neděle 15. prosince od 14.30

Kde: areál Římskokatolické farnosti Přibyslav

Proč přijít: Místní KZ všechny srdečně zve na „Živý betlém“, který se bude konat tuto neděli ve farní stodole místní ŘK farnosti. V doprovodném programu budou dílničky pro děti, vystoupí děti z Dětské scholičky, děti z místní mateřské školy či ukázka práce kováře. Prodej výrobků – čaje, perníčky, náušnice, keramika, látkové ozdoby. Od 16 hodin pak bude k vidění Živý betlém - opět s živým oslíkem - cesta z Nazareta do Betléma, příchod sv. Josefa a Panny Marie do Betléma, narození Ježíška, příchod Tří králů s dary pro Ježíška, vánoční koledy, dojde i na rozdání dárečků dětem. Zajištěno bude i pohoštění pro děti a dospělé.