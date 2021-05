Návštěvníky přivítá hrad Roštejn poblíž Telče na Jihlavsku. O víkendu, pokud bude pěkné počasí, ho zřejmě v hojné míře navštíví cyklisté. „Přístupná je po zakoupení vstupenky průchozí trasa B bez průvodce a hradní věž s miniexpozicí o historii hradu. Zcela volně potom bude možné zavítat na hradní nádvoří a do kaple svatého Eustacha,“ uvedla kastelánka Kateřina Rozinková. Roštejn se po několikaměsíční přestávce otevřel poprvé toto úterý 11. května. Davy lidí sice před branami nestály, ale několik desítek turistů si sem přeci jenom cestu našlo. Do konce května bude otevřeno denně mimo pondělí vždy od deseti do pěti hodin s polední pauzou od dvanácti do jedné.

Nejen rodinám s dětmi se o víkendu vyplatí navštívit Žďársko. Zde si mohou zájemci prohlédnout areál Zámku Žďár nad Sázavou. Otevřeno je každý den od devíti do šesti hodin. „Lidé se mohou podívat do Muzea nové generace, zámeckého obchodu, máme otevřené výdejní okénko kavárny a zájemci si mohou zahrát rodinnou hru Vyprávění stromů,“ vyjmenovala aktivity v areálu zámku marketingová manažerka Martina Sedláková. Průvodci hry jsou mohutné stromy přímo u zámku. „Lidé poznávají jejich příběhy, listy i kůru. Úkolem je zachytit voskovkou strukturu kůry, vyluštit název stromu a také tajenku o vstupenky na Letní dětské prohlídky,“ dodala Sedláková. Ve Žďáru mohou návštěvníci klidně strávit celý den, nedaleko zámku se totiž nachází Zelená hora. Shodou okolností příští týden 17. května uplyne tři sta let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého, poutní kostel na hoře je zasvěcený právě jemu. Lidé se však dostanou pouze k areálu, komentované prohlídky uvnitř se zatím kvůli aktuálnímu nařízení vlády nekonají.

Na Pelhřimovsku lidé mohou zastavit na hradě Kámen. Otevírá se zde trasa B bez průvodce, kterou zdobí nádherné historické motocykly, hradní park a nádvoří. Správce památky odemyká v deset hodin dopoledne a poslední návštěvník na trasu s motorkami bude vpuštěný v půl páté odpoledne. V pět se zavírá. Stánek s občerstvením zatím není k dispozici a kdy bude zpřístupněná ještě trasa A, to bude záviset na rozhodnutí vlády. Výletníci se mohou vydat také na hrad Pernštejn, kde je možné si projít okruh čtyřmi hradními nádvořími. Do konce května budou přístupná vždy o víkendech mezi devátou ráno a čtvrtou odpoledne, vstupné je padesát korun.

DALŠÍ TIPY



Venkovní hry



Rodinné putování v okolí Telče

KDY: do 16. května

KDE: Telč

ZA KOLIK: zdarma

Centrum pro rodinu Vysočina připravilo rodinné putování, které je součástí programu každoročních oslav Týdne pro rodinu. Trasa dlouhá osm kilometrů provede výletníky kouzelným historickým centrem Telče a okolní přírodou. Cestu obohatí čtrnáct stanovišť s různými úkoly, povídáním, hraním a tvořením. Putování je připravené do 16. května, na cestu je možné se vydat kdykoliv. Více informací, mapu a úkoly k jednotlivým stanovištím najdou zájemci na stránkách Centra pro rodinu.





O poklad čarodějnice Budějovky

KDY: do 11. června

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: zdarma

V Moravských Budějovicích připravili další hru pro rodiny s dětmi O poklad čarodějnice Budějovky. Ke hře je potřeba hrací karta s mapou a psací potřeby. Kartu je možné si vyzvednout v Informačním centru nebo vytisknout na stránkách Besedy Moravské Budějovice. Trasa je vhodná pro všechny věkové kategorie. Hra začíná na hřišti Mexiko.

Malované písničky

KDY: 14. až 31. května

KDE: Polná, Kleštěr (na Zápeklí), u Resslovy ulice

ZA KOLIK: zdarma

Výprava do světa hudby pro nejmenší je připravená v Polné. Hrací karty najdou zájemci u dveří Střediska volného času Tempo Polná. Úkolem soutěžících je na cestě od Kleštěru k židovskému hřbitovu najít patnáct obrázků a podle nich poznat, o jakou lidovou písničku se jedná.

Probuzení broučků

KDY: neděle od 14.30 do 16.00

KDE: Telč, Oslednice

ZA KOLIK: zdarma

Tělovýchovná jednota Sokol Telč zve děti do přírody na Probouzení broučků. V hale Sokola na Masarykově ulici lze vyzvednout hrací kartu s mapkou. Každý kdo má chuť, může si přijít hrát a zároveň poznávat přírodu.

Rozhledny

Rozhledna Pípalka

KDY: bez omezení

KDE: U Horní Cerekve

ZA KOLIK: zdarma

Nedaleko Horní Cerekve na Pelhřimovsku najdou výletníci oblíbené místo turistů, rozhlednu Pípalku na vrcholu kopce Křemešník. Je vysoká dvaapadesát metrů. Z vyhlídkové plošiny je vidět například na vrchol Javořici, Českou Kanadu, vrch Melechov, hrad Lipnici či zříceninu Orlík.

Rozhledna na Fajťáku

KDY: bez omezení

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 20 korun

U Velkého Meziříčí mohou výletníci vyrazit na Fajtův kopec. V roce 2015 na něm postavili rozhlednu, která si vysloužila ocenění Rozhledna roku. Šestatřicet metrů vysoká rozhledna má tvar šroubovice DNA. Kdo po jejích sto pětaosmdesáti schodech vystoupá až na vyhlídku, bude za vynaloženou námahu odměněný nádhernými pohledy na Velké Meziříčí. Je otevřená denně po celý rok. Vstup za dvacet korun je umožněný přes samoobslužný automat.

Koncerty

Koncerty z Kulturáku

KDY: pátek až neděle od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V pátek si lidé poslechnou on-line koncert z Kulturáku od sedmi hodin večer. Uslyší muzikanty, kteří si říkají PSAM (Příležitostné sdružení amatérských muzikantů). O den později, ve stejný čas, zahraje kapela Doort. Zazní lidovky po rock’n’roll, od „ploužáků“ po punk. A v neděli si užijí s romskou kapelou Trio band. Odkaz na koncerty lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu.

Sami doma

KDY: sobota od 10.00 do 21.00

KDE: Třešť, online na Facebooku města Třešť

ZA KOLIK: zdarma

Na kulturní maraton se mohou těšit v sobotu lidé v Třešti. Nejprve je čeká talk show z kulturního domu. Odpoledne následuje studio Nad Třeští, přinese koncerty hudebních interpretů pod širým nebem, přepojované do budov a zákoutí, kam se našinec jen tak nedostane. Večer zakončí Grill stream s kapelou SpazierGang.

Výstavy

Galerie pod širákem

KDY: do konce května

KDE: Humpolec, město

ZA KOLIK: zdarma

Galerii pod širým nebem v ulicích Humpolce otevřely Výtvarný obor Základní umělecké školy Gustava Mahlera a město Humpolec. Po celý květen na výlepových plochách v ulicích města lidé najdou fotografie tvorby z archivu Výtvarného oboru. Čeká je devět zastavení s uměním a bez vstupenky. Uvidí díla, která vznikla za posledních třicet let. Zájemci si tak prohlédnou nejen výtvarná díla, ale zároveň celou aktivitu mohou pojmout jako procházku na čerstvém vzduchu s přidanou hodnotou.

Na viděnou!

KDY: bez omezení

KDE: Hrotovice, park Kaštánky

ZA KOLIK: zdarma

Na interaktivní happenig Na Viděnou! zvou Hrotovice, Základní umělecká škola Hrotovice a Police Symphony Orchestra. Vznikla výstava výtvarného oboru ZUŠ Hrotovice, která je doplněna graficky zpracovanými QR kódy. Po jejich načtení si mohou zájemci vyslechnout skladby v podání Police Symphony Orchestra. Výstava je instalovaná v parku Kaštánky.

Období jara

KDY: do 18. června

KDE: Náměšť nad Oslavou, dvorek za Starou radnicí

ZA KOLIK: zdarma

V Náměšti nad Oslavou si mohou zájemci přijít prohlédnout výstavu prací dětí z Mateřské školy Husova na dvorku za Starou radnicí,a to až do 18. června.

Zábava

Havel

KDY: pátek od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun

Celovečerní film přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie, Václava Havla, z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. V centru všeho je pak neobvyklý, a o to silnější vztah s manželkou Olgou. V pátek uvede snímek brněnské kino Art prostřednictvím projektu Moje kino live.

VIDA! science centrum

KDY: pátek od 9.00 do 18.00, sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: VIDA! science centrum, Brno, Křížkovského

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku

Obohacenou venkovní expozici nabídne od pátku všem svým návštěvníkům brněnský park VIDA!. Těšit se mohou například na vodní pumpy, bosonohý chodník, umělé vlny, vodotrysky a spoustu nově zasazené zeleně. Kapacita centra je snížená na pět set lidí.

Pohyb

Půlmaraton nanečisto

KDY: sobota, během dne

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu 15. května se měli všichni zájemci společně potkat na startu závodu Třebíčského půlmaratonu, bohužel okolnosti tomu nedovolí. Závod je přesunutý na 4. září. Ale může běžet každý zvlášť. Trať bude otevřená celou sobotu, od půlnoci do půlnoci. U startu bude v igelitovém sáčku sešit, do kterého mohou psát závodníci své výsledky. A mohou napsat i pěkné vzkazy pořadatelům. Je na každém, jestli poběží jedno kolo (desítku) nebo dvě (půlmaraton). Organizátoři, nebo aspoň část z nich, odstartují přesně v 11 hodin na jedno klusací kolečko. Kdo bude chtít, může se přidat. A pozor! Ti, kteří poběží kolem lípy od půl dvanácté do zhruba půl druhé odpoledne, těm bude do kroku hrát kytarista Zed.

Muzea

Stálé expozice v Pelhřimově

KDY: úterý až pátek od 9.00 do 17.00

KDE: Pelhřimov, muzeum

ZA KOLIK: dle ceníku

Muzeum Vysočiny Pelhřimov znovu otevřelo své stálé expozice. Zájemci mohou navštívit historickou expozici zámku pánů z Říčan, expozici Josefa a Zdeňka Šejnostových nebo městskou šatlavu.

Otevření muzea v Jihlavě

KDY: denně od 9.00 do 17.00

KDE: Jihlava, muzeum

ZA KOLIK: dle ceníku

Prostory jihlavského muzea jsou opět přístupné v běžné otevírací době od od devíti do pěti hodin odpoledne.

Znovuotevření muzea

KDY: úterý až neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: dle ceníku

Na zámku mohou zájemci navštívit všechny čtyři stálé expozice. Blíží se Mezinárodní den muzeí. V tento den 18.května bude vstup do expozic a výstav zdarma. Muzeum Jemnice bude pro návštěvníky otevřeno od června. Muzeum řemesel Moravské Budějovice je z důvodu přípravy nových expozic v letošní sezóně uzavřeno.

Festival

Fun Fatale – Ženy v cirkuse

KDY: 16. - 24. května

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: dle programu

Mezinárodní festival současného cirkusu se koná od 16. do 24. května v Jihlavě a v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Divadlo otevřených dveří – DIOD Jihlava. Desátý ročník festivalu nabídne premiéru Alžběty Tiché Stav, nejnovější projekt souboru Holektiv Vrány, work-in-progress divadelní hry Ridiny Ahmedové Sádlo nebo ukázky z inscenací Narušení a Voyerky souboru Cirkus TeTy. Deset dní nabitých tvorbou předních domácích artistek doplní masterclass finské choreografky Ilony Jäntti, kabaret krátkých čísel vzdušné i pozemní akrobacie a představení pro děti. Všechny akce se uskuteční na čerstvém vzduchu v souladu s aktuálními vládními nařízeními, s hromadou negativních testů a omezenou kapacitou diváků. Podrobný program festivalu včetně informací o vstupenkách najdou zájemci na stránkách nebo Facebooku Fun Fatale.

Přednášky

Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších II.

KDY: pondělí 17. května od 9.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

Jak Vysočina vypadá dnes, vděčíme jevům, které se odehrávaly v posledních dvě stě padesáti letech. Co stálo za velkým demografickým skokem v letech 1780 až 1830? Žije nás tu víc nebo méně než dříve? Budete překvapeni. Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou připravila druhou část on-line přednášky Miloslava Lopaura na téma Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších II. v pondělí 17. května od devíti hodin dopoledne.

Po škole

KDY: čtvrtek 20. května, od 17.30

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

Další online přednáška, kterou připravili pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod, se uskuteční ve čtvrtek 20. května. Lidé se mohou těšit na téma Kraj, kde končí chleba a začíná kamení aneb Po čem tu na Havlíčkobrodsku šlapeme s Markem Chvátalem. Dozvědí se, jaké kameny tvoří okolí Havlíčkova Brodu, kde se vzaly a k čemu jsou. Přednášející se pokusí o srozumitelný výklad geologie širšího okolí města bez obtížné odborné terminologie. Odkaz zájemci najdou na stránkách gymnázia. Přednášky projektu Po škole jsou k dispozici i na YouTube.