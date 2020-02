Vážení čtenáři, přinášíme vám další tipy na víkend.

Olga Šípková | Foto: DENÍK

Jurkovičova vile v Brně

Kdy: sobota 15. února od 8.01

Kde: Havlíčkův Brod, Brno

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický celodenní výlet s návštěvou brněnské Jurkovičovy vily. Odjezd rychlíkem v 8.01 hodin z havlíčkobrodského nádraží do Brna. Trasa měří asi 6 km. Vstup do vily pro důchodce nad 60 let činí 50 korun. Vede J. Kohoutová.