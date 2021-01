Příležitost zaměstnat při osamělých nebo rodinných vycházkách vedle nohou také hlavy nabízí hledací hry a další vycházky s tajenkou, které nyní na Vysočině nabízí například střediska volného času a další tvůrci. Ti všechny účastníky také prosí, aby kešky a další součásti her nechávali na místě a umožnili tak stejnou zábavu všem dalším účastníkům.

PÁTRACÍ HRY V BRODĚ A POLNÉ. V Havlíčkově Brodě je možné si zahrát šifrovací hry, které jsou k dispozici zdarma na stránce www.sifruj.cz. „Zájemci tam najdou dvě hry pro dospělé, dětskou šifrovací hra a krátkou ukázkovou hra v Polné,“ sdělil tvůrce her Jan Matějka, který je učitelem na střední škole. Například středně těžká hra vhodná pro rodiny se staršími dětmi nazvaná příznačně Projdem Brodem má pět úkolů a její délka je půldruhého kilometru.

Dobrodružná venkovní hra nazvaná Polenská zámecká šifra nás zavede do nedaleké Polné u Jihlavy. Hra se odehrává na polenském zámku a na účastníky čeká jedna zapeklitá šifra. „Tajenka je určité sdělení. Hra jde hrát pouze na konkrétním místě. Při řešení šifry nezapomeňte, že důležitý může být i název úkolu. Může se hodit i morseovka“ upozorňuje tvůrce hry Matějka.

NÁMĚŠŤSKÁ KECKA. Dům dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou chystá další zábavnou hru nazvanou Náměšťská kecka. začátek je naplánovaný na 22. ledna. Náměšťská kecka je určená pro děti všech věkových kategorií, mohou se ale přidat i maminky a tatínkové s kočárky. „Děti budou plnit jednoduché úkoly v okolí Náměště nad Oslavou a přitom sčítat ušlé kilometry. Trasy budou rozdělené podle věku a náročnosti. Cílem hry je nejen plnit různé úkoly, ale poznávat i okolí města, vyrazit ven na čerstvý vzduch, luštit hádanky, vyjít si například zámecké schody či kopec v okolí,“ přiblížil hru ředitel organizace Petr Krátký. Po skončení akce vyhlásí výsledky a nejlepší získají odměnu. Více informací najdou zájemci na www.namestddm.cz.

GESTAPO VE SKLÁRNĚ. Pátrací hra Gestapo ve sklárně nas zavede k Huti Jakub v Tasicích na Havlíčkobrodsku. Okružní trasa vede od hutě přes Kotoučov, dále pak kolem Pilského rybníka v Bohdanči, na rozhlednu Bohdanka a odtud kolem rybníčku Dyndáček po cestě zpátky směrem do Tasic a končí před hutí. Sedmikilometrová trasa má sedm zastavení a délka trvání je dvě a půl hodiny. „Ocitnete se v roce 1941 a můžete pomoci majiteli sklárny ukrýt před nacisty důkazy o tom, že podporuje odboj,“ popisuje Dalibor Naar, zakladatel a tvůrce projektu Skryté příběhy, do jejichž databáze tato hra spadá.

SKRYTÉ PŘÍBĚHY A ŠIFROVAČKY. Pokud si chcete opravdu vybrat nejen trasu v okolí vašeho bydliště, ale v rámci celé České republiky, určitě si vyberete některou ze stovek dobrodružných pátracích her právě na webové stránce projektu Skryté příběhy. Jsou na ní volně k dispozici hry pro děti vzniklé v rámci celostátní kampaně Česko, země příběhů v průběhu několika let a jejich počet se stále rozšiřuje.

Pokud chcete vyzkoušet náročnější šifrovací hry, najdete je na webu sifrovacky.cz. Jedná se o již ale o šifrovací akce určené hlavně pro dospělé hráče. „Vysvětlovat během hry principy šifrovaček je náročné a únavné. Chceme proto vytvořit místo, kde bude vše jednoduše vysvětlené,“ dodává jeden z provozovatelů stránek Jan Klusáček.

Havlíčkobrodsko

Kasičky Tříkrálové sbírky v Přibyslavi

KDY: do 24. ledna

KDE: Přibyslav a okolí



Letošní Tříkrálová sbírka se uskuteční netradiční formou i na Přibyslavsku. Místo obchůzky tříkrálových koledníků budou Tříkrálové pokladničky rozmístěny v Přibyslavi a okolí v pevně umístěných pokladničkách na čtrnácti veřejně přístupných místech. Sbírka trvá do 24. ledna. Mapu pevně umístěných kasiček, kterých je na Havlíčkobrodsku a Humpolecku několik desítek, najdou lidé na webu hb.charitacz.

Procházka skanzenem mezi roubenkami

KDY: bez omezení

KDE: Veselý kopec u Hlinska

ZA KOLIK: zdarma





Jen těsně za hranicemi Vysočiny, třicet kilometrů od Havlíčkova Brodu se můžete projít volně přístupným areálem skanzenu s roubenkami. Expozice v samotných roubenkách jsou sice zavřené, ale je možné nahlédnout do krásně nazdobených oken a světnic a občerstvit se ve výdejovém okénku u Kováře Matěje.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Výstava na výlepových plochách v Humpolci

KDY: bez omezení

KDE: Muzeum Aleše Hrdličky, Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Aleše Hrdličky se rozhodlo využít výlepové plochy, které zejí prázdnotou a nabídnout na nich výlety do nedávné minulosti města. Lidé zjistí, co se psalo ve sborníku Zálesí v minulém tisíciletí. Zajímavosti z muzejních archivů jsou k vidění na plakátovacích plochách před informačním centrem, městským úřadem, u polikliniky a příští týden i v Parku Stromovka.

Pelhřimák online

KDY: od 18. ledna

KDE: na facebooku Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Kultura žije i v době pandemie v Pelhřimově. Pelhřimák online spouští program od 18. ledna. V pondělí čeká na posluchače zajímavý rozhovor pro ten daný týden. Ve středu Pohádky z knihovny. Na pátek připravili Tančírnu v obýváku. Uskuteční se v režii Václava Žoudlíka z DanceArtu a lidé se mohou přidat prostřednictvím facebooku. Pořad bude koncipovaný tak, aby si lidé mohli doma zatančit, oprášit to, co už znají a třeba se naučit něco nového. Budou díky tomu lépe připravení na to, až opět začnou opravdové živé tančírny nebo plesová sezóna. Na sobotu se mohou diváci těšit na streamované přenosy multižánrových koncertů. V plánu je Jazz Pilgrim, rocková kapela, folkové 4zdi, ale možná i zajímavá dechovka. A v neděli čekají na zájemce zajímavosti z Pelhřimova. Miroslava Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov v něm bude vyprávět o věcech, které jsou lidem možná už trochu povědomé, ale které si rozhodně zaslouží větší pozornost a bližší seznámení.

Žďársko

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



V letošním roce začíná již jedenáctý ročník novoměstských farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Tradiční trhy v Novém Městě na Moravě jsou velmi oblíbené. Lidé se na ně mohou těšit opět tuto sobotu v parku za kostelem na Vratislavově náměstí, v čase od osmi do jedenácti hodin. Zájemci si zde nakoupí masné a mléčné výrobky, křupavé pečivo a spousty dalších dobrot.

Jihlavsko

Kdo bydlí v Zoo?

KDY: bez omezení

KDE: na facebooku zoo

ZA KOLIK: zdarma



Zoologická zahrada Jihlava je v současné chvíli uzavřená. A proto připravila pro své příznivce do nového roku i nový pořad. Zájemci tak uvidí na facebookových stránkách zahrady poutavá videa o zvířatech. První příspěvek představuje stromové akrobaty – gibony. V dalším videu představí chovatelé tygry.

Třebíčsko

Netradiční Tříkrálové putování

KDY: do 24. ledna

KDE: Třebíč



Zájemci se mohou vydat na netradiční Tříkrálové putování v Třebíči až do 24. ledna. Tříkrálová cesta je připravená pro rodiny s dětmi a všechny lidi dobré vůle. Vyzvednou si průvodku u Základní školy Otevřmysl na ulici 9. května 53, která je volně dostupná v pouzdře u velké brány. Podle této průvodky se pak vydají po trase s deseti zastaveními. Na každém zastavení hledají kartu s úkolem. Délka trasy jsou necelé dva kilometry v okolí baziliky sv. Prokopa – zámku, židovského města a Hrádku. S sebou papír na poznámky a tužku. Organizátoři prosí o dodržování aktuálních vládních nařízení. Finanční dary mohou lidé posílat na Tříkrálový sbírkový účet.