Maxi víkend i hudba

Kdy: sobota 16. listopadu od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu to bude maxi víkend – krkovice, řízky či krůtí stehna. No a od 20 hodin vystoupí místní kapela Wobčas se svými country písněmi.

Koncert Jožky Šmukaře a Březovanky

Kdy: sobota 16. listopadu od 19.00

Kde: KD Vilémov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V místním kulturním domě vystoupí Březovanka, čáslavská dechovka temperamentního ražení a charakteristického zvuku. Tento malý dechový orchestr tvoří deset muzikantů a tři zpěváci v čele s kapelníkem a tubistou Jiřím Vojtěchem. V podání Březovanky můžete slyšet českou a moravskou dechovku včetně orchestrálních a virtuozních sólových skladeb a lidové písně převážně ve vlastním aranžmá. Společně s kapelou se představí kyjovský rodák Jožka Šmukař, zpěvák a český král lidovek a cimbálu. Objevuje se také na televizních obrazovkách v pořadech o folklóru a vínu. Svou kariéru odstartoval jako mladý ve známé kapele Moravanka.

Sametová revoluce a Sametový festival

Kdy: sobota 16. listopadu od 17.00 a od 18.00

Kde: podkroví Knihovny a Sokolovna Chotěboř

Za kolik: 89 korun

Proč přijít: Hudbou i přednáškami si město připomíná letošní 30. výročí Sametové revoluce. Akce pokračuje v podkroví místní knihovny od 17 hodin přednáškou PhDr. Prokopa Tomka „Sametová revoluce v Československu“. Havlíčkobrodský rodák a odborník na komunismus v různých podobách přijde povyprávět o temném období našich dějin. Vyvrcholením vzpomínky na kulaté výročí od pádu totalitního režimu pak bude Sametový festival, který proběhne od 18 hodin v místní sokolovně. Vstupné je symbolické - 89 korun. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Nezbend, Stoker One Man Band, Shout The Blues Band nebo Nukleár. Vyvrcholením bude vystoupení kapely Ivana Hlase.

Zoči Voči - Movember Tour 2019

Kdy: sobota 16. listopadu od 20.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Slovenská rocková kapela Zoči Voči, která ve svých písních šikovně míchá chytlavé melodické refrény s tvrdšími kytarovými riffy, vyrazila na své nové turné. Zoči Voči, kteří se na česko-slovenské hudební scéně pohybují už patnáctým rokem, nedávno rozšířili své řady o hráče na klávesové nástroje Miroslava „Horso“ Horského. Slovenskou kapelou Zoči Voči na celém turné doprovodí soběslavský pop-punkový Náhodný Výběr a slánští pop-rockeři Madam Royal. Žánrově spřízněné kapely se budou střídat v roli „odpalovače“ koncertu a Zoči Voči budou celý večer uzavírat.

Večer autorského čtení: Dana Emingerová a její žáci

Kdy: sobota16. listopadu od 19.00

Kde: Kino Krucemburk

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Literární recitál plný povídek i vyprávění spisovatelky a publicistky Dany Emingerové, jedné z novinářských osobností legendárního Mladého světa, a jejích žáků – absolventů kurzů tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga. Chcete dobře blogovat? Zvládnout čtivě článek do novin? Vymýšlet povídky a příběhy? Oslnit zajímavým cestopisem? Napsat knihu? Přeložit šéfům přehlednou pracovní zprávu? Na to vše je kurz tvůrčího Psaní podle Lustiga.

Kašpárek a jeho koníček

Kdy: sobota 16. listopadu ve 14.00 a v 15.30

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost o víkendu navštívit divadelní představení. V rámci akce si loutkářský soubor při místním KZM Přibyslavská pimprlata připravil na třetí listopadovou sobotu loutkovou pohádku Františka Langera „Kašpárek a jeho koníček“. Bude legrace…

Divadelní Přibyslav

Kdy: sobota 16. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost v pátek či o víkendu navštívit divadelní představení. Třetí listopadovou sobotu se můžete těšit na veselou divadelní pohádku Petra Tomšů „Líný Kuba, holé neštěstí“ v podání DS Havlíček Škrdlovice. Veselá pohádka pro dospělé i děti, ve které loupežníci, trpaslík, vodník a samozřejmě i čarodějnice pomůžou Kubovi od jeho lenosti. Celou DP budete moci zase soutěžit a sbírat razítka za každé shlédnuté představení, také hodnotit a „bodovat“ jednotlivá představení. Zakončení Divadelní Přibyslavi a vyhodnocení soutěží proběhne v sobotu 7. prosince v 17 hodin.

Konference 30. let Sametové revoluce

Kdy: sobota 16. listopadu od 15.00 do 18.00

Kde: sál Staré radnice Havlíčkův Brod

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Havlíčkobrodské muzeum pořádá k 30. výročí sametové revoluce konferenci určenou pro širokou veřejnost. Jejím cílem je nejen zavzpomínat na dobu nedávno minulou, která se však již pozvolna stává historií, ale nabídnout i různé úhly pohledu na dění před třiceti lety. Zazní příspěvky našich předních historiků, kteří se specializují na dějiny 2. poloviny 20. stol – Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu a Jiřího Suka z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, formou úvah a otázek se nad sametovou revolucí zamyslí známý novinář a popularizátor moderních dějin Adam Drda. Zavzpomínat přijedou lidé, kteří byli přímo v centru dění – Pavel Chalupa a Petr Pazdera Payne. Dobový kvas a změny zažil na vlastní kůži i Jan Schneider, který je již několik let spojen svým domovem s Havlíčkovým Brodem a který by rád připomněl některá i trochu opomíjená fakta dané doby.

Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: sobota 16. listopadu od 15.00, 16.30 a 18.00

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Třetí listopadovou sobotu zahájí v centru v 15 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. Od 16.30 hodin zahájí program planetária filmem Polaris, veselou vzdělávací pohádkou nejen pro děti. Od 18 hodin pak proběhne v centru promítání filmu Oceány: Naše modrá planeta, vzdělávacím hitem z dílny BBC. Zažijte úžasné podmořské dobrodružství s našimi příbuznými savci i bytostmi, které obývají zemi desítky milionů let v hlubinách oceánů a pro něž jsou lidé vetřelci.

Bent Ticket v Kovárně

Kdy: sobota 16. listopadu od 19.00

Kde: Kavárna Kovárna Ledeč nad Sázavou

Proč přijít: Ve vyhlášené místní kavárně vystoupí kapela Bent Ticket. Její inspirací je převážně bluesová muzika. Hraje covery od interpretů jako jsou Eric Clapton, B.B.King, Petr Kalandra, Bob Dylan, a také produkuje vlastní tvorbu. Kapela vznikla začátkem roku 2015 a hraje v obsazení Karel Novák (zpěv, kytara), Filip Rak (basová kytara, kontrabas) a Jolana Mikšovská (cajon, bicí).

Kocour Modroočko

Kdy: neděle 17. listopadu od 15.00

Kde: MKD Ostrov Havlíčkův Brod

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Divadlo Krapet uvede pohádku v režii Jiřího Untermüllera „Kocour Modroočko“ podle literární předlohy Josefa Koláře. Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět! Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Potkává různá zvířátka- křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády. On i děti tak mohou poznávat jejich zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se živí, ale také jak se k nim chová člověk. Nejznámější písně: Blues kočky Zelenoočky, Tlapky klást potichu, Polštářky tvých tlapek, Kočičí jazz, V podzemí a Komu se nelení.

Malé nedělní pohádky – Pejsek a Kočička

Kdy: neděle 17. listopadu od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Třetí listopadovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o Pejskovi a Kočičce.

Trh řemesel

Kdy: neděle 17. listopadu od 7.00

Kde: Havlíčkovo a Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod

Proč přijít: Pravidelná tržní akce, tentokráte již s pořadovým číslem 59, s více než 200 pečlivě vybranými prodejci a řemeslníky a bohatým kulturním programem, proběhne na státní svátek na náměstí. Bývá pravidlem, že podzimní trh se noří spíše do počasí ponurého, ale bez výrazného deště či sněhové nadílky. Občas přeletí pár kapek, ale to nikomu nevadí. Lidé přicházejí ve velkém množství, aby si zažili předadventní akci, třeba zahájili každoroční shánění dárků nebo potkali někoho, s kým se dlouho neviděli. V rámci doprovodného programu vystoupí od 8 a 13 hodin folková skupina z holandského Brielle PEKEL. V 9 a 12 hodin se představí světelská hudební skupina FERNET, v 10.30 hodin vystoupí písničkář Michal HORÁK. Od 14 hodin bude pódium patřit cimbálové muzice ZÁDRUHA z Dolních Bojanovic a 15.15 hodin zazpívá místní SPS Jasoň. V prostoru trhu bude i historický kolotoč a střelnice, házení krysami, Andílci v kožíšku a možnost svezení na ponících.

O Brodské smrti

Kdy: neděle 17. listopadu od 15.00

Kde: divadelní sál AZ Centra Havlíčkův Brod

Za kolik: 40/30 korun

Proč přijít: Loutkářský soubor místního AZ Centra „Kráťa“ uvede třetí listopadovou neděli pro nejmenší diváky pohádkovou loutkovou hru O Brodské smrti.

Lampionový průvod a koncert

Kdy: neděle 17. listopadu od 18.00 a od 19.00

Kde: Zastávka 194 Chotěboř

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Hudbou i přednáškami si město připomíná letošní 30. výročí Sametové revoluce. Týdenní oslavy zakončí v neděli od 18 hodin lampionový průvod a ohňostroj (vychází se od sochy Ignáta Hermanna) a následně koncert dua SAMANA, které integruje tvorbu hudby, poezie, filmu a fotografie do jednoho skutečně jedinečného projektu a poté písničkáře Arana Epochala. Dříve frontman hardcore kapely GNU, který se ale vydal trochu jinou cestou — nejdříve vydával dlouhá léta sedmipalcové singly a pak vydal LP — Doba bronzová. Nato přišla druhá deska „pravěkýho folku“ — Konec srpna.