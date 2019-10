Filmový klub

Kdy: sobota 19. října od 19.30 a od 21.45

Kde: Kino Přibyslav

Za kolik: 60 korun film, 40 korun koncert

Proč přijít: V rámci Filmového klubu bude promítán životopisný sportovní dokument Velké Británie z r. 2019 Diego Maradona. Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli se stává Bohem. Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu. Po promítání se pak můžete vrtět do rytmu hudby v podání alternative-rockového seskupení Hrabě Monte Crazy, nově zformované a sexy vytvarované kapely z Nového Města na Moravě.

Lenka Dusilová - sólo

Kdy: sobota 19. října od 20.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V místním Klubu OKO vystoupí zpěvačka Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl. Na scéně je aktivní od šestnácti let, kdy na sebe strhla pozornost svojí energií, prožitkem a výtečným vokálem. Na přelomu milénia patřila ke skutečným hvězdám českého poprockového mainstreamu. Ze středního proudu hudební zábavy se ale v letech osobního zrání rozhodla odejít k osobnějšímu, vrstevnatějšímu stylu. Stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků. Pro svůj osobitý vokál je hostem na řadě desek a koncertů předních muzikantů české scény.

Podzimní Vysočinou

Kdy: sobota 19. října od 7.49

Kde: Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod Podzimní Vysočinou. Odjezd vlakem v 7.49 hodin z havlíčkobrodského nádraží do Žďáru nad Sázavou, zde start od místní sokolovny do 10 hodin. Trasy měří od 10 do 35 km.

Hudební slavnosti ve Vilémově

Kdy: sobota 19. října od 18.00

Kde: Zámek Vilémov

Za kolik: 250/200 korun

Proč přijít: Na místním zámku se koná již XIII. ročník hudebních slavností Vladimíra Reiského De Dubnic. Druhým ze série koncertů bude vystoupení vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové v operním zpěvu, prestižní událostí světového významu, která v současnosti patří mezi největší operní soutěže světa a je vyhlašována ve více než 60ti zemích. Je určena mladým operním pěvcům do 35 let věku a každoročně se jí účastní několik stovek operních pěvců z celého světa. Ti nejlepší z nich a to držitelé prvního, druhého a třetího místa v soutěži vystoupí v unikátním koncertu společně se zakladatelem soutěže, ředitelem a tenoristou Jakubem Pustinou. V programu zazní operní árie a duety světových velikánů operní tvorby jako je například G. Verdi, G. Puccini, W. A. Mozart, G. Bizet a další.

Jasoň 160

Kdy: sobota 19. března od 17.00

Kde: kostel sv. Rodiny Havlíčkův Brod

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V kostele sv. Rodiny proběhne slavnostní koncert ke 160. výročí založení sboru. Společně s pěveckým sborem Jasoň vystoupí chotěbořský Smíšený pěvecký sbor Doubravan. Ten byl založen v již roce 1862 jako zpěvácký spolek a pojmenován podle říčky pramenící blízko Chotěboře – Doubravan. Je to jediný ze starých spolků založených v Chotěboři v předminulém století, který nepřerušil svoji činnost do dneška.

Malé nedělní pohádky – O řepě

Kdy: neděle 20. října od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Předposlední říjnovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o řepě.

Oklamaný čert

Kdy: neděle 20. října od 15.00

Kde: divadelní sál AZ Centra Havlíčkův Brod

Za kolik: 40/30 korun

Proč přijít: Loutkářský soubor místního AZ Centra „Kráťa“ uvede pro nejmenší diváky pohádkovou loutkovou hru Oklamaný čert.