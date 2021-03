Procházky zavedou na místa slavných

KDY: bez omezení

KDE: Havlíčkův Brod, Jihlava, hrad Lipnice



Vysočina je místem, kde žilo mnoho významných osobností, které se proslavily v různých oborech. Lidé si tak mohou udělat procházku po stopách slavných lidí, kteří tu žili a tvořili.

PO STOPÁCH BOROVSKÉHO. Turisté mohou navštívit rodiště Karla Havlíčka Borovského a projít se okolo památníků v Havlíčkově Brodě. Básník, novinář a zakladatel české žurnalistiky se narodil v roce 1821 v obci Borová, podle níž si zvolil své druhé příjmení. „V roce 1931 zde bylo otevřeno muzeum. V domě je stálá expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka. Reliéf ve štítu domu byl odhalen v roce 1862 při příležitosti prvních Havlíčkovských slavností,“ uvádí na webu obce Havlíčkova Borová. O kousek dál, v Havlíčkově Brodě je jeho osobnost ovšem patrná na každém kroku. Je po něm pojmenované město, ulice, hlavní náměstí a také sady. Muzeum se nalézá v domě na náměstí, kde nějakou dobu žil. Dominantou městského parku Budoucnost je socha Borovského a nedaleko stojí i socha jeho matky.

NAUČNÁ STEZKA GUSTAVA MAHLERA. Trasa vede historickým centrem Jihlavy a seznamuje turisty s životem jedné z nejvýznamnějších osobností jihlavského kulturního života – skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. „Zaměřuje se na místa spjatá s životem budoucího světoznámého skladatele. Zastavení jsou u míst, kde žil, studoval a vystupoval,“ doporučují stránky krajské turistické agentury Vysočina Tourism.

JAROSLAV HAŠEK V LIPNICI. Málokdo ví, že osudy dobrého vojáka Švejka se formovaly v malém domku pod majestátným hradem Lipnice. Spisovatel Jaroslav Hašek zemřel v necelých čtyřiceti letech v Lipnici nad Sázavou. Lidé se mohou vydat na místo, kde strávil poslední léta svého života. V Lipnici Hašek psal svůj světoznámý román Osudy dobrého vojáka Švejka. V domku, kde Hašek bydlel, je dnes malá expozice dokumentující jeho život a dílo.

Další tipy z kraje



Pro děti

Fantastická stezka

KDY: do neděle 21. března

KDE: okolí Chotěboře

ZA KOLIK: zdarma



Kvůli velkému zájmu a stáletrvajícímu omezení pohybu mimo katastr obce se Gymnázium Chotěboř rozhodlo prodloužit FANTAStickou stezku. Tu tvoří jedenáct zastavení s úkoly o ceny kolem rybníka Břevnice. Mapu i formuláře na vyplnění úkolů naleznete na stránkách školy www.gch.cz.

Rodinná hra Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky

KDY: do 5. dubna

KDE: okolí zámku, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Lektorky na žďárském zámku se rozhodly připravit zábavnou rodinnou hru Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky, kterou si mohou zájemci zahrát až do 5. dubna vždy v době otevření výdejního okénka zámecké kavárny (pátky, soboty a neděle od deseti do pěti hodin, a navíc také na Zelený čtvrtek a Velikonoční pondělí). Stačí si ve výdejním okénku zámecké kavárny vyzvednou mapku zaječí cestičky a vyrazit.

Moravskobudějovické procházkování

KDY: bez omezení

KDE: okolí Moravských Budějovic

ZA KOLIK: zdarma



Kdo má zájem, může během procházkování poznávat své město a okolí. Ke hře potřebuje hrací kartičku s křížovkou a psací potřeby. Kartu je možné vyzvednout na TIC Moravské Budějovice nebo si ji stáhnout na stránkách Besedy. Po doplnění tajenky a vymalování obrázků donese kartu do TIC, kde na něj čeká odměna. Trasa je vhodná nejen pro rodiče s dětmi, ale i pro starší ročníky. Hra začíná na Heřmanském kopci.

Lesem za kouzelnými tvory

KDY: do 29. března

KDE: okolí Polné

ZA KOLIK: zdarma



Středisko volného času Tempo v Polné zve na dobrodružnou výpravu do kouzelného lesa. Děti se seznámí se životem přírodních bytostí, skřítků, víl a jiných strašidel. Dozví se, jaké rošťárny a neplechy mohou provádět, jak lesu pomáhají a proč by je měly děti chránit. Procházka povede lesem Březina kolem rybníka Peklo. Začátek cesty s obrázky a povídáním inspirovaným knížkami Vítězslavy Klimtové musí děti hledat u nového odpočívadla směrem na Věžničku (pod areálem Studny Artemia). Soutěžní karty s mapou jsou k vyzvednutí u vchodu Střediska volného času Tempo, na vyplněné je připravená schránka vedle vchodových dveří. Opět se bude losovat pět výherců, na které čekají malé odměny.

Dobročinnost

Maraton s roztroušenou sklerózou

KDY: sobota od 9.00

KDE: Jihlava a stránky www.maratonmars.cz



Výšlap na nejvyšší bod v Jihlavě čeká na účastníky letošního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Jubilejní 10. ročník startuje v Jihlavě v sobotu 20. března v devět hodin. Kvůli koronavirové pandemii bude letošní výšlap nekontaktní. Ten, kdo se odhodlá zdolat Sráznou ulici, překoná výškový rozdíl pětačtyřicet metrů. Ve speciálním režimu se letos koná i celorepublikový čtyřiadvacetihodinový maraton MaRS. Ponese se v duchu procházek a individuálního cvičení na předem připravená videa. Lidé s roztroušenou sklerózou se s pomocí počítače, mobilního telefonu nebo iPadu připojí na webovou stránku www.maratonmars.cz, kde pro ně organizátoři připravili několik instruktážních videí rozdělených podle náročnosti.

Zábava

Poslední „osmdesátková“ prohlídka města

KDY: bez omezení

KDE: na facebooku Muzeum Aleše Hrdličky v Humpolci

ZA KOLIK: zdarma



Humpolecké muzeum přináší poslední a speciální díl retro prohlídky města. Zároveň vyzývá čtenáře o informace, co je na snímcích a kde se prostory v Humpolci nacházely. Pamětníci mohou zanechat vzkaz v komentářích pod příspěvkem.

Tančírna v obýváku

KDY: pátek od 19.00

KDE: online facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Dvojice tanečních mistrů Tereza a Václav pokračují ve svých online tanečních lekcích na pelhřimovskoém kulturním serveru Pelhřimák. Fanoušci této dvojice se opět budou mít možnost naučit pár tanečních kroků a zpříjemnit si večer v pohodlí domova. Záznam pořadu bude k dispozici na YouTube a instagramu serveru Pelhřimák.

Film Naděje

KDY: pátek od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Koupí vstupenky za sto korun na webech zapojených kin mohou diváci na jihu Moravy podpořit zavřené biografy při sledování online promítání projektu Moje kino live. V pátek nabídne dánský snímek Naděje. „Anja a Tomas představují pár, jakých známe mnoho. Oba jsou ve středním věku, v plné síle, pevně spojeni dětmi a rodinou. Žijí spíše vedle sebe než spolu a většinu energie dávají do své práce. Tomasův přístup už dokonce hraničí s workoholismem. Anja jako divadelní režisérka právě zažívá triumf díky premiéře nejnovějšího představení, když jí lékaři oznámí, že má fatální neléčitelný nádor a před sebou pouhé tři měsíce života,“ naznačili kinaři.

Výstavy

Muzejní výstava a novinky ze svých sbírek

KDY: do 31. března

KDE: web Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

ZA KOLIK: zdarma



Galerie představuje dar dvou kompletních knižních souborů originálů ilustrací od málo známého českého ilustrátora a grafika Jindřicha Nováka. Jedná se o ilustrace k leporelu pro děti o dopravních prostředcích s názvem Odvezme sa odvezme, vytvořený technikou kresby temperou a pastelem na kartonu. Druhým knižním souborem od tohoto autora je kompletní soubor originálů ilustrací ke knize Františka Sauera: Pašeráci, vytvořený technikou kresby uhlem, fixem a koláží na papír.

Výstava za okny muzea

KDY: do 11. dubna

KDE: Horácké Muzeum, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Novoměstské Horácké muzeum připravilo pro své návštěvníky od 18. března do 11. dubna výstavu za okny muzea. Budou to kraslice zdobené tradičními horáckými technikami a ornamenty od paní Drahoslavy Horké z Pohledce. Pokud se muzea v dubnu otevřou, chystá muzeum interaktivní výstavu Má to smysl, na které prezentují svoji činnost místní neziskové organizace. Ve vestibulu muzea se koná nespatřena výstava Starobylé krajiny Horácka. Na stránkách muzea najdou zájemci odkazy na reportáže, videa a podcasty. Farmářský trh by se měl konat v dubnu v sobotu 17. dubna.

Přednášky

Libanon – země hor, cedrů a uprchlíků

KDY: úterý 23. března od 18.00

KDE: knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Přednášku Michala Štěpánka na téma Libanon – země hor, cedrů a uprchlíků si zájemci poslechnou v úterý 23. března od šesti hodin na webu žďárské knihovny Matěje Josefa Sychry.

Divadlo

MdB KLUB speciál

KDY: premiéra nového dílu v sobotu od 19.00

KDE: online, YouTube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma



Speciální díl talkshow z brněnského městského divadla, MdB KLUB, si lidé užijí v sobotu večer. Hostem moderátora Jonáše Floriána nebude nikdo jiný, než dlouholetý šéf scény a úspěšný režisér Stanislav Moša. Ten popovídá například o tom, podle čeho si vybírá své spolupracovníky. Besedu i tentokrát doplní zpěv písní z muzikálů.

AktrŠéf

KDY: premiéra nového dílu v neděli od 19.00

KDE: online, YouTube kanál MdB TV

ZA KOLIK: zdarma



Komu už chybí oblíbení herci z brněnského městského divadla, může smutek zahnat sledováním dalšího dílu reality show AktrŠéf. Herci v roli soutěžících opět předvedou své dovednosti.