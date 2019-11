Zabijačkové hody i hudba

Kdy: sobota 2. listopadu od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se budou konat zabijačkové hody. No a od 20 hodin vystoupí Country Banda, flexibilní hudební uskupení, které stylem country v podstatě žije.



Ze Stříbrných Hor

Kdy: sobota 2. listopadu od 7.49

Kde: Havlíčkův Brod, Stříbrné Hory

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod Ze Stříbrných Hor. Odjezd vlakem v 7.49 hodin z HB nádraží do Stříbrných Hor. Trasa měří asi 12 km. Vede M. Špačková.



Divadelní Přibyslav

Kdy: sobota 2. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost v pátek či o víkendu navštívit divadelní představení. První listopadovou sobotu se můžete těšit na divadelní komedii Ivany Hamerníkové „Zaskočená návštěva“ v provedení DS JenTak Havlíčkova Borová. Celou DP budete moci zase soutěžit a sbírat razítka za každé shlédnuté představení, také hodnotit a „bodovat“ jednotlivá představení. Zakončení Divadelní Přibyslavi a vyhodnocení soutěží proběhne v sobotu 7. prosince v 17 hodin.



Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: sobota 2. listopadu od 15.00

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Za příznivého počasí je možné pozorování večerní oblohy hvězdářským dalekohledem, pokud reálné počasí neumožní pozorování oblohy dalekohledem, proběhne náhradní prodloužený program. První listopadovou sobotu zahájí v centru v 15 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. S pomocí vysokorychlostních kamer uvidíte v naprosto unikátních záběrech dvouměsíčního čipmanka, jak se připravuje na svou první zimu, přičemž druhého protagonistu - křečka prériového - zase přistihnete ve chvíli, kdy opouští mateřskou noru a vydává se čelit nástrahám nehostinné pouště. Od 16.30 hodin zahájí program planetária filmem Polaris, veselou vzdělávací pohádkou nejen pro děti, v 18 hodin pak pokračuje opět v centru filmem Oceány: Naše modrá planeta a od 19.15 následuje pozorování dalekohledem.



Folková Lípa

Kdy: sobota 2. listopadu od 16.00

Kde: sokolovna Lípa u Havlíčkova Brodu

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Folkový festival v srdci Vysočiny. První listopadovou sobotu se v místní sokolovně uskuteční druhý ročník festivalu folkové hudby s názvem Folková Lípa. Od 16 hodin se postupně po hodině představí sedm skupin z celé České republiky. O zahájení se postará asi největší tahák festivalu, kapela Spirituál kvintet, jedna z prvních českých folkových skupin, založená v roce 1960. Během své existence skupina vystoupila na pódiu spolu s americkým folkovým zpěvákem Pete Seegerem, hrála při setkání prezidentů Václava Havla s G. H. W. Bushem i pro prezidenta Billa Clintona při jeho návštěvě v Česku. Dalším vystupujícím bude český písničkář z Chomutova Jindra Kejak. Následuje slánská indie-folková kapela Potokap a od 19 hodin pražská acoustic-folková skupina Terrakota. Pak nastoupí jihlavští acoustic Rendez-fou a po nich acoustic-progressive kapela z Českých Budějovic Epydemye. Závěr festivalu obstará skupina Isara se svými keltskými písněmi.



Unterground Fest

Kdy: sobota 2. listopadu od 19.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V místním Klubu OKO proběhne Untergroud Fest. Příchozím zahrají pražský GIGIGANG (špinavej rock ´n´ roll), žďárská alternative / progressive kapela ATOMOVÁ MIHULE, jihlavští underpunk and free skupina ČERTVĚ NATŘENO, underground music NEVIDIM a alternative rocková kapela z Jihlavy APPLE SPOKESMAN.



Princezna na ocet

Kdy: sobota 2. listopadu od 15.00

Kde: Divadelní sál MFC Hlinsko

Za kolik: 150/90 korun

Proč přijít: Společnost Indigo Company uvede pohádku Princezna na ocet. Bylo, nebylo, byla jedna princezna Josefínka, třináctá dcera pana krále. Ta, na kterou už nezbyl vůbec žádný ženich ani věno a ona měla zůstat doma na ocet. Ale copak to jde, aby princezna byla na ocet? Josefínka to tak rozhodně nenechá. Přijde se podívat na původní českou pohádku s odvážnými dívkami, veselými čerty a spoustou písniček. A třeba se dozvíte i to, jak se čerti připravují na Mikuláše a o čem jim vypráví čertovská babička.



Malé nedělní pohádky – O Krakonošovi

Kdy: neděle 3. listopadu od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. První listopadovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o Krakonošovi.



Honza a drak

Kdy: neděle 3. listopadu od 15.00

Kde: divadelní sál AZ Centra Havlíčkův Brod

Za kolik: 40/30 korun

Proč přijít: Loutkářský soubor místního AZ Centra „Kráťa“ uvede první listopadovou neděli pro nejmenší diváky pohádkovou loutkovou hru Honza a drak. Klasická marionetami hraná pohádka o – odvážném Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích. O popletené mámě, lakomém baronovi a kouzelné stařence. O králově cvičené žábě, o dříví které roste daleko. O silném mlynáři a jeho řece. Ale hlavně o lásce a obětavosti a také o tom, že i velká smůla se může změnit v nečekané štěstí.



Koncert Jana Hrubého, Jesse Ballarda a Joe Kučery

Kdy: neděle 3. listopadu od 19.00

Kde: Panský dům Chotěboř

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V Tančírně místního Panského domu proběhne mimořádné setkání tří hudebních osobností z různých zemí a tří různých stylových oblastí. Kalifornský kytarista, zpěvák a skladatel Jesse Ballard v doprovodu legendy českých rockových houslí Jana Hrubého a berlínského jazzového saxofonisty Joe Kučery. Secvičené plochy koncertu se střídají s čistě improvizovanými pasážemi, ve kterých se odráží nálada a emoce nejen hudebníků, ale i přítomného publika. Každé vystoupení je proto vždy trochu jiné a vždy originální. Trio přiveze s sebou i svoje novinkové cd. Jako předkapela se představí skupina Family Trio.



Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Kdy: neděle 3. listopadu od 15.00

Kde: sál Gymnázia Ledeč nad Sázavou

Za kolik: 80/50 korun

Proč přijít: Město zve všechny děti, rodiče a prarodiče na loutkovou pohádku Loutkového divadla Dokola „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, která se uskuteční první listopadovou neděli v sále místního gymnázia. Pohádka na motivy K. J. Erbena o smutném princi, jeho podivných přátelích a krásné princezně.