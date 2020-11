Neboj se, o nic nepřijdeš. Všechno uvidíš na svém počítači nebo na mobilu. Tak zve na letošní netradiční online podobu tradiční akce Napoleon v Brně v úvodním videu herec Václav Vydra v uniformě pobočníka francouzského maršála Louise Berthier. Vysílání, které v tomto roce nahradí obvyklý živý průvod napoleonských vojáků centrem Brna, lidé uvidí na sociální síti Facebook. Začne v sobotu přesně v pět hodin v podvečer.

Pořadatelé akce ze společnosti Akce Acaballado se pro online program rozhodli poté, co bylo jasné, že lidé o reálný historický průvod přijdou. „Program, který chystáme, je ale opravdu nabitý. Diváky čekají rozhovory s historiky, krátký film s napoleonskou tematikou z cyklu Moravské Elegie, zejména ale dva živé vstupy, ve kterých uvidí i císaře s jeho družinou na koních,“ nastínil organizátor akce Ivan Vystrčil.

Celý online přenos začíná v pět hodin odpoledne, prvního živého, tedy nepředtočeného vstupu, se zájemci dočkají o hodinu později. „Vstup bude z brněnské radnice, kde primátorka Markéta Vaňková předá klíče od města přímo do rukou císaře Napoleona. Císař přednese deklaraci a nebude chybět ani pořádné bubnování francouzských bubeníků,“ uvedl Vystrčil.

Druhý živý vstup je na programu v osm hodin večer. „V katedrále svatých Petra a Pavla se pomodlíme za padlé vojáky i civilní oběti. Farář symbolicky zapálí tři svíce a vše doprovodí varhany. Pietní akt zakončí píseň Moravo, Moravo v podání Karolíny Navrátilové,“ poznamenal Vystrčil.

V předtočených vstupech se lidé dozví historické zajímavosti, třeba o tom, jak se chovali Francouzi v roce 1805 v Brně, nebo jakým městem vlastně Brno začátkem devatenáctého století bylo.

Letošní online akce nahrazuje tradiční každoroční akci v ulicích brněnského centra, velkolepou připomínku prvního příjezdu francouzského císaře Napoleona I. do Brna v roce 1805, jen pár dní před slavnou slavkovskou bitvou. V Brně se to tehdy francouzskými uniformami jen hemžilo. „Císař Napoleon přijel do města ve středu, dne dvacátého listopadu, v prostém šedém plášti, provázený nejbližším štábem a osobní stráží. Jeho příjezd tehdy oslavovali tak, že obyvatelé Brna museli do svých oken vyložit zapálené svíce. Podle pozdějších pověstí mělo osvětlení zabránit útoku na císaře vedenému z oken,“ připomněl historické události historik Ladislav Mucha na webu Akce Acaballado. I jeho vyprávění bude součástí sobotního online programu.

Akce Napoleon v Brně je tradičním předstupněm akcí na připomenutí slavkovské bitvy, které se uskuteční na přelomu listopadu a prosince. I ji ale poznamenala koronavirová pandemie. Hlavní pořadatel rekonstrukce bitvy u Slavkova – společnosti Austerlitz a C.E.N.S. připravuje okleštěný program na příští sobotu. Příští víkend se lidé mohou těšit také na třídenní videoprogram na youtube kanálu města Slavkov u Brna a stránkách tenkratveslavkove.cz od dalších organizátorů.

ŠTOKY U JIHLAVY

Na konci roku 1805 se Napoleonova vojska pohybovala i na Vysočině. Napoleon obsadil Jihlavu, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Humpolec. U Štoků na Jihlavsku se odehrála bitva mezi rakouskými a bavorskými jednotkami. Tu sice vyhráli Rakušané, ale na výsledek války to nemělo vliv, protože se odehrála až tři dny po bitvě u Slavkova.

Bitvu u Štoků připomíná od roku 2005 památník jejím obětem, který se nachází u silnice mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Na místě lidé uvidí informační tabuli o bitvě, smírčí kámen a žulový památník. Rekonstrukci bitvy připomíná každých pět let Klub vojenské historie pod názvem Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty. Sdružuje zájemce o období napoleonských válek, kteří nosí uniformy představující skutečný 8. pluk francouzské řadové pěchoty z let 1792 až 1815. „Vzpomínkovou akci pořádáme od roku 1995, naposledy v roce 2015. Lidem chceme připomenout historii a události, které se odehrály nejen ve Štokách, ale i v Jihlavě. Letos vzhledem k současné situaci se bohužel bitva konat nebude. Uvidíme, zda příští rok bude situace příznivější,“ řekl Deníku pořadatel a předseda asociace Kamil Maděra. Dodal, že napoleonské války a události, které se odehrály v roce 1805, měly velký vliv na místní obyvatele a přilehlé obce. V bitvě u Štoků podle rakouských pramenů padlo až šestnáct set lidí, kteří byli pohřbeni v nedalekém okolí.

DALŠÍ TIPY

Prohlídka pelhřimovského muzea

KDY: bez omezení

KDE:na facebooku muzea



Nyní se mohou lidé podívat přímo do expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov. Zájemci si prohlédnou freskový sál zámku pánů z Říčan. Zámek postavili kolem roku 1550 poslední majitelé pelhřimovského panství Říčanští z Říčan. Sál původně sloužil jako jídelna panstva. Poté, co se Pelhřimov vykoupil z poddanství, změnil se zámek na městskou radnici a sál sloužil jako jednací a soudní síň. Zámek ale několikrát vyhořel, naposledy v roce 1766 a při přestavbách se změnila i podoba sálu. Malby vznikly právě po posledním velkém požáru. Kdo je autorem fresek a jaké byly další osudy sálu? To vše se zájemci dozví ve videích na facebooku muzea.

Kámen na YouTube

KDY: bez omezení

KDE: na YouTube kanálu hradu Kámen



Kdo by se nechtěl alespoň na chvilku cítit jako udatný rytíř, spanilá princezna nebo prvorepublikový elegán? Dobově zařízené interiéry hradu Kámen to divákům umožní díky jejich kanálu YouTube. Dýchne na ně příjemná atmosféra, kdy budou mít pocit, že panstvo z pokoje právě odešlo. Expozice představuje návštěvníkům životní styl a bydlení v 19. a na počátku 20. století. Hrad Kámen uvidí na https://www.youtube.com/watch?v=tyI_Cfrd0Hc&feature=share

Výstava fotonadšenců

KDY: do 20. prosince

KDE: na stránkách MKS Beseda Moravské Budějovice



Letos připravili pořadatelé již čtrnáctý ročník výstavy fotografií fotonadšenců z Moravských Budějovic a okolí. Vzhledem k situaci ohledně epidemie koronaviru se koná letošní výstava pouze on-line na webovém portálu www.besedamb.cz/fotofandi-2020. Výstavu je možné shlédnout do 20. prosince 2020.

Festival Kolem světa

KDY: sobota a neděle od 20.00

KDE: na webových stránkách festivalu

ZA KOLIK: od 50 korun



Cestovatel a fotograf Karel Wolf zve na online cestovatelský festival Kolem světa, který se koná během listopadu a prosince 2020. Každý večer se mohou lidé připojit na online cestovatelskou přednášku. V sobotu od osmi hodin si mohou poslechnout vyprávění Rudolfa Švaříčka o Nové Guinei – tamtamy času. V neděli na ně čeká Válka o Náhorní Karabach s Markétou Kutilovou. Vstupné od 50 korun. Po zaplacení přijde odkaz emailem od smsticket. Více na www.kolemsveta.cz

Ermitáž

KDY: neděle od 20.30

KDE: na webových stránkách kina Vysočina, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 100 korun



Slavnou Ermitáží, galerií v ruském Sankt Peterburgu, provede v neděli italský film Ermitáž – síla umění. „Oscarový herec Toni Servillo vypráví velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál na chodbách slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. Film přibližuje historii na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 1917 i totalitní éry ve 20. století až do současnosti,“ lákali kinaři v upoutávce. Nedělní promítání začíná v půl deváté večer, vstupenky za sto korun si diváci koupí na webu žďárského kina Vysočina.

Festival kutilství

KDY: sobota od 14.00

KDE: web nebo Facebook vidabrno

ZA KOLIK: zdarma



Brněnský zábavní vědecký park VIDA! připravil pro milovníky pokusů však desítky návodů na experimenty, které si mohou užít v pohodlí domova. Do virtuálního prostoru se také rozhodl přenést svou největší akci Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který odvysílá v sobotu v odpoledních hodinách na webu vida.cz nebo na facebooku vidabrno. Poprvé celý stream lidé u vidí ve dvou blocích, a to od dvou do tří hodin a od čtyř do pěti hodin. Záznam bude možné sledovat i kdykoliv potom.