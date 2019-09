MotorSvět 2019

Kdy: sobota 14. září od 10.00 do 16.00

Kde: areál Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V areálu místní psychiatrické nemocnice se koná MotorSvět - festival dopravní prevence a motorismu 2019. Základní myšlenky tohoto projektu je prezentace složek IZS Kraje Vysočina, přehlídka dopravně preventivních programů, setkání s osobnostmi motorsportu - besedy, focení i autogramiáda (v Havlíčkově Brodě se představí například ikona vrchařského i okruhového motorsportuVáclav Bervid st., rally soutěžáci Josef Srnský, Petr Starý či Jiří Šedivý nebo plochodrážník Evžen Erban), výstava historických vozidel i motorek, výstava závodních automobilů a představení osobností motorismu. Celá akce bude doplněna kulturním programem a zábavou pro celou rodinu, má charitativní ráz a vybrané dobrovolné vstupné bude určeno na rozvoj hiporehabilitace PN Havlíčkův Brod.

Dny evropského dědictví v Havlíčkově Brodě

Kdy: sobota 14. září od 9.00 do 19.00

Kde: Havlíčkův Brod

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Dnů evropského dědictví bude ve městě zpřístupněna zdarma řada památek. Můžete navštívit Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Klášterní kostel svaté Rodiny, Kostel Církve československé husitské, Kostel svatého Vojtěcha, Kostel svaté Trojice, Galerii výtvarného umění, Muzeum Vysočiny, Štáflovu baštu a chalupu, Podzemí ve Svatovojtěšské ulici, Lunetové obrazy (budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), Vyhlídkovou věž děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, Model města Havlíčkův Brod (ve vestibulu Stará radnice). V rámci doprovodného programu bude možné od 14 do 19 hodin navštívit podzemí pod Lékárnou Na Náměstí - pravidelné prohlídky podzemních chodeb v centru města, výstavu Co prozradila Kateřina – historické dokumenty, nalezené při rekonstrukci ve věži kostela sv. Kateřiny, ve foyeru Staré radnice výstavu Stavby století v Kraji Vysočina (od 10 do 17 hodin) a v sále Staré radnice od 17 hodin koncert kapely Missa – Krel Kryl Revival.

Zažít město jinak

Kdy: sobota 14. září od 10.00 do 16.00

Kde: Masarykovo náměstí a Buttulova ulice Chotěboř

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít bohatý doprovodný program v rámci akci Zažít město jinak. Jedná se o Sousedské slavnosti, založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnického nasazení. V Chotěboři se akce Zažít město jinak bude letos konat poprvé, a to ve spolupráci Dobré společnosti, Zastavkafe a dalších místních jednotlivců a organizací. Pokusí se oživit roh Masarykova náměstí a Buttulovy ulice. Chystá se společná sousedská snídaně, trh lokálních produktů, dílničky pro děti, vernisáž výstavy, divadlo, koncerty či promítání.

Sobotní pohádky ve stanu

Kdy: sobota 14. září od 10.00

Kde: Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se představuje dětskému publiku ve stanu u místní Kavárny Ve Vile v rámci sobotních pohádkových dopolední. Druhou zářijovou sobotu budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku Babička školnice.

Memoriál Jardy a Karla

Kdy: sobota 14. září od 19.30

Kde: Sokolovna Chotěboř

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Po roce se opět v místní sokolovně uskuteční Memoriál Jardy a Karla - tak zní nyní název dlouholeté benefiční akce. Jubilejním, desátým ročníkem v roce 2016 měl dosavadní Memoriál Jarka Mrkvičky skončit. Ovšem v červenci roku 2017 zemřel Karel Mrkvička, člen legendárních Taxmenů, na podiu přímo při vystoupení kapely a memoriál od loňského roku nese jména obou bratrů. Jejich památku letos přijdou uctít kapely Fuga, Family Trio + hosté, Mrkev Band, Atlantik, New Titan a Liquid Face.

Okolo Brodu

Kdy: sobota 14. září od 10.00

Kde: Havlíčkův Brod

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod okolo Brodu. Odchod od budovy VČE v Humpolecké ulici v 10.00 hodin. Trasa měří asi 8 km. Vede L. Kocmanová.

Tajemství brodského podzemí

Kdy: sobota 14. září od 14.00 do 19.00

Kde: podzemní chodby pod Lékárnou Na náměstí Havlíčkův Brod

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Málokterý Broďák tuší, že největší podzemní chodby města se rozbíhají pod domem Lékárny Na Náměstí. U příležitosti Dnů evropského dědictví zpřístupňuje Spolek Epigram ve spolupráci s majiteli objektu tyto výjimečné podzemní katakomby a zve Broďáky a návštěvníky města k jejich objevení. Zažijete komentované prohlídky či hudební vystoupení tajemného didgeridoo, prohlédnete si výstavu listin kostela svaté Kateřiny „Co prozradila Kateřina“, prezentace aktivit Spolku Epigram. S sebou doporučujeme vzít čelovku nebo baterku a pevnou obuv. Chodby budou částečně osvětleny. Vstup do podzemí bude z druhé strany objektu, z ulice od budovy Ministerstva zemědělství.

Filmová Ledeč 2019

Kdy: sobota 14. září od 9.00 do 16.00

Kde: Hrad Ledeč nad Sázavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Místní hrad se promění ve filmovou dílnu. Můžete se těšit na bohatý program – uvidíte filmová stanoviště, ve fotokoutku se můžete vyfotit jako filmová hvězda, vystoupí kapela Jazz Pilgrim a představí se i záchranná stanice Pavlov se svými zvířátky. Od 14 hodin proběhne autogramiáda herečky Judit Bárdos a od 11 až po 15 hodinu, vždy v celou hodinu, na vás čeká překvapení na horním nádvoří hradu.

Malé nedělní pohádky

Kdy: neděle 15. září od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Třetí zářijovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o Krakonošovi.

Going Up The Vesmír Tour

Kdy: neděle 15. září od 20.00

Kde: Klub Čarodějka Havlíčkův Brod

Proč přijít: Chystá se velký třesk dvou hudebních cest. Slovenský baladik Chris Ellys a dark wave poeta KLIPERS se vydali na společné turné po České republice a představí se i v místním Klubu Čarodějka. Chris Ellys se řadí do mladé vlny hudební slovenské scény, je charakteristický prolínáním živého a chraplavého barytonu s klasickým songwritingem ve svých folk-popových skladbách. Milan Tarina s projektem KLIPERS je nový zajímavý objeav na československé scéně, představuje směs synthfolku, elektroniky, indie folku a vyniká spojením projevu interpreta s intimní dark wave poeziíí a tradičním českým písničkářstvím.

Havlíčkobrodský půlmaraton a desítka

Kdy: neděle 15. září od 8.00 prezentace, start v 10.00

Kde: areál Plovárenská + okolí Havlíčkův Brod

Za kolik: startovné 400 - 600 Kč půlmaraton, 300 - 500 Kč 10 km

Proč přijít: Již sedmý B:GROUP Havlíčkobrodský půlmaraton je určen pro širokou veřejnost, profesionální i amatérské sportovce. Kdo si nevěří na zdolání celé trati, může spojit síly ve dvoučlenné nebo čtyřčlenné štafetě. Pro nejmladší účastníky jsou připraveny dětské závody, soutěže a bohatý doprovodný program. Trať vede po veřejných cyklostezkách a chodnících, z velké části vedoucí podél řeky, šumících jezů, městských sportovišť a přes městské parky. Klidné prostředí s příjemným zázemím ve sportovním areálu Plovárenská. Na sklonku léta si přijeďte potvrdit svoji letošní běžeckou formu a odstartovat podzimní sezonu na půlmaratonskou trať 21,1 km. Ten, kdo dává přednost kratším tratím a také chce změřit svoje síly s ostatními, se může přihlásit na poloviční trať o délce 10 km. Trasa je přijatelná i pro běžce začátečníky, protože je rovinatá, a běh podél řeky je příjemný, neb zde můžete klidně plynout s tekoucí vodou. Okruh o délce 5 km se poběží dvakrát.