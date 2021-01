LEDOBROĎÁCI Z HAVLÍČKOVA BRODU. V Havlíčkově Brodě vznikl loni 1. Spolek havlíčkobrodských otužilců Ledobroďáci. Ti mají v současné době více, než sto členů. Společně se scházejí ke koupání třikrát týdně – v úterý a čtvrtek v půl páté a neděli v jedenáct u nádrže Občiny, kde jim město nedávno pořídilo lavičky. Zpočátku jich bylo pár ale teď se schází pravidelně kolem deseti lidí, chlapci i děvčata. Další skupinky otužilců jako například Legendy z Brodu nebo Rusheři se chodí koupat na rybník Cihlář nebo na sousední rybníky na Vlkovsku. Oblíbený mezi otužilci je i lom „Pětka“ u Lipnice nad Sázavou.

PEKELNÉ KOUPÁNÍ V POLNÉ. V Polné na Jihlavsku se schází parta otužilců při příležitostí Novoročního pekelného koupání už pátým rokem. „Celou akci pořádá město Polná, nestorem jsem zřejmě já, protože se pravidelně otužuji a účastním se pekelného koupání,“uvedl místostarosta Polné Luboš Kousal. Každý první den v roce se koupají otužilci v polenském rybníce Peklo za účasti vodníků a čertů, kteří jsou vždy vítaným zpestřením pro malé diváky. V polenském Pekle se otužilci pravidelně sejdou na Nový rok u rybníka pod zámkem dvě hodiny po poledni. Ze začátku se koupání účastnilo okolo osmi otužilců, v loňském roce jich byla už necelá dvacítka lidí, dokonce přijeli i z okolních měst - z Jihlavy i ze Žďáru nad Sázavou. Nejmladšímu účastníkovi bylo devět let. „Podařilo se nám založit pěknou tradici, akorát letošní rok jsme museli vynechat kvůli současné situaci,“ dodal Luboš Kousal.

LEDNÍ MEDVĚDI Z TŘEBÍČE. Členové třebíčského klubu Ledních medvědů se v zimě schází pravidelně dvakrát týdně, v úterý od čtyř hodin a v sobotu od deseti hodin. „Minulou sobotu v dopoledních hodinách jsme plavali společně poprvé na Markovce. Voda měla jeden stupeň a vzduch minus šest. Výroba bazénu je náročná, ale to koupání pak stojí za to,“ uvedl předseda klubu Zdeněk Mikoláš. Tuto sobotu od deseti hodin, chtějí třebíčští otužilci uspořádat akci u vodní nádrže Markovka nedaleko Třebíče zvanou kryathlon, což je plavání v ledové vodě, následoval by běh a nakonec okruh na běžkách.

VE ŽĎÁŘE OBNOVILI TRADICI. Otužici ze Žďáru nad Sázavou obnovili před třemi lety tradici štěpánského koupání u jezu, kterou ve městě založili v osmdesátých letech jejich příbuzní. „Tuhle tradici kdysi spoluzaložil můj tatínek a já se k ní s přítelem teď vracím. Jinak se rádi chodíme koupat na různá místa nejen ve Žďáře, ale i v okolí. Ve Žďáře máme oblíbenou Pilskou nádrž, nebo nedaleké Dářko. Rádi ale jezdíme i do Jihlavy na Borovinku, kde je vysekaná plavecká dráha,“ říká Iva Neubaerová za tým otužilců, který tvoří spolu s ní i zkušený žďárský otužilec Vojtěch Drdla.

Havlíčkobrodsko

Zahájení roku Karla Havlíčka Borovského

KDY: bez omezení

KDE: Facebook Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Havlíčkobrodské muzeum muselo kvůli covidu zrušit páteční slavnostní zahájení Roku Karla Havlíčka Borovského ke dvoustému výročí jeho narození. Na svém facebooku ale začalo alespoň pravidelně zveřejňovat informace a úryvky textů slavného novináře. Jakmie to situace umožní, zahájení Roku K.H. Borovského se uskuteční v jeho muzeu v Havlíčkově Borové.

Online předporodní kurzy Nemocnice Havlíčkův Brod

KDY: od 26. ledna

KDE: web nemocnice

ZA KOLIK: zdarma



Předporodní kurzy pro nastávající maminky a jejich partnery museli v Nemocnici Havlíčkův Brod kvůli aktuální epidemiologické situaci pozastavit. Ženám ale umožní kurzy online a zdarma. Online předporodní kurz povede porodní asistentka Denisa Dostálová v termínu 26. ledna a 9. února od 17.30. Přes mobilní aplikaci Microsoft Teams tak mohou zájemci absolvovat předporodní kurz, na nějž se musí předem přihlásit na telefonním čísle 569 472 397. Dva dny před termínem kurzu pak nemocnice zveřejní přihlašovací odkaz na svých webových stránkách.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Kasičky Tříkrálové sbírky v Humpolci

KDY: do 24. ledna

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Tříkrálová sbírka vrcholí a lidé v Humpolci mohou ještě do neděle přispět do jedné ze zapečetěných pokladniček na těchto místech: Městský úřad Humpolec – pokladna (1. patro), drogerie v Masarykově ulici, lékárna U Polikliniky, potraviny Růže v ulici Jana Zábrany, Astra – denní centrum pro seniory při Oblastní charitě Havlíčkův Brod.

Žďársko

Prado – Sbírka plná divů

KDY: pátek od 20.30

KDE: www.dkzdarns.cz

ZA KOLIK: 100 korun



Kino Vysočina ve Žďáře nad Sázavou se v době nouzového stavu připojilo k projektu Moje kino LIVE a v pátek zve na film Prado – Sbírka plná divů. Slavná budova v Madridu slaví dvě stě let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázquez, přesně to je dokument Prado – sbírka plná divů.

Jihlavsko

NouZOOvka - Zoo dětem

KDY: bez omezení

KDE: na webu Zoo Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Zoologická zahrada Jihlava je stále uzavřená. S novým rokem přichází s další NouZOOvkou – soutěží pro školáky v nouzovém stavu. Tentokrát vezmou zvířata od A do Z a zaměří se na zoologickou abecedu. Každý týden představí dětem některá zvířata a podívají se společně na další pojmy a zajímavosti, které patří jednotlivým písmenům. Odpovědi mohou děti posílat průběžně prostřednictvím formuláře za jednotlivá kola. Úkoly je možné řešit i zpětně. Nejlepší soutěžící získají rodinnou prohlídku s průvodcem, volné vstupenky a knižní a zoologické odměny, každý účastník obdrží odznak NouZOOvky a další drobné odměny.

Třebíčsko

Tři soutěže s DDM Radost Náměšť nad Oslavou

KDY: do 15. února

KDE: www.namestddm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Dům dětí a mládeže Radost v Náměšti nad Oslavou vyhlásil tři online soutěže pro děti. Jako první přijde na řadu Maskování. Děti si vytvoří kostým dle své fantazie a vyfotí se v něm a snímek pošlou pořadatelům. Další připravenou online soutěží, je mezi dětmi najít DDM STAR. Zájemci mohou točit video, jak zpívají nebo hrají na hudební nástroj. Třetí online soutěž nazvaná Trsni si s námi je stvořená pro milovníky tance. Podle toho, jaká výzva děti oslovila, se buď vyfotí nebo natočí a pošlou video na info@ddmnamestno.cz nebo na messenger Petr Krátký. Pro každého účastníka je připravená sladká odměna. Po ukončení soutěží budou fotografie a videa zveřejněná na webových stránkách Domu dětí a mládeže.