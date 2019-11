Vídeňské telecí řízky

Kdy: sobota 26. října od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se budou podávat vídeňské telecí řízky. No a od 20 hodin vystoupí kapela ČAKRA se svými pop-rockovými písněmi.



Společný koncert tří kapel

Kdy: sobota 26. října od 16.00

Kde: Taneční sál a Městská restaurace Světlá nad Sázavou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V tanečním sále místní Městské restaurace proběhne společný koncert tří kapel. Těšit se můžete na dechovou hudbu Nová Lesanka z Humpolce s kapelníkem Stanislavem Píšou, Malou muziku z Pelhřimova a na havlíčkobrodskou dechovku Sklenařinka s kapelníkem Milanem Slaninou.



Divadelní Přibyslav

Kdy: sobota 26. října od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost v pátek či o víkendu navštívit divadelní představení. Poslední říjnovou sobotu se můžete těšit na divadelní hudební komedii A.R. Gurneye „Sylvie“ v provedení DS AJeTo! Počátky. Hra Sylvie vypráví o jakémsi druhu „mužské menopauzy“, která spustí řadu neuvěřitelných situací, kdy jinak harmonický manželský pár musí znovu hledat cestu k vzájemné komunikaci, porozumění a snad i smyslu života za přítomnosti nového člena rodiny.



Vypsaná fiXa

Kdy: sobota 26. října od 20.30

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Rok 2019 je pro pardubickou rock-pop punkovou kapelu Vypsaná fiXa rokem přelomovým. Oslavuje čtvrtstoletí na tuzemské hudební scéně a právě koncert v Klubu Oko bude jednou ze součástí oslav tohoto jubilea. Na začátku měsíce jim vyšla již devátá deska nazvaná Kvalita. „Čeká nás kulatý výročí, který hodláme oslavit největším koncertem v naší historii. Srdečně zveme veškerý fixí lid. Hodláme si to řádně užít, protože fakt, že se z fáze prázdninového projektu pro legraci dostaneme až do tohoto bodu, nepředpokládal v létě roku 1994 u stolu nad pivem v legendárním klubu Žlutý pes, vůbec nikdo,“ říká frontman kapely Márdi. Kapela vystoupí ve složení Michal Mareda (Márdi) – zpěv, kytara, Milan Kukulský (Mejla) – kytara, Daniel Oravec (Mejn) – baskytara a Petr Martínek (Pítrs) – bicí.



Jak drak k druhé hlavě přišel

Kdy: sobota 26. října od 14.00 a od 15.30

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost v pátek či o víkendu navštívit divadelní představení. V rámci akce si loutkářský soubor při místním KZM Přibyslavská pimprlata připravil loutkovou pohádku „Jak drak k druhé hlavě přišel“. Bude legrace…



Koudelův talíř

Kdy: sobota 26. října od 8.00 do 12.00

Kde: Havlíčkovo náměstí Havlíčkův Brod

Proč přijít: Poslední sobotu v měsíci říjnu proběhnou poslední letošní Havlíčkobrodské farmářské trhy Koudelův talíř. Trhy si pro svůj název zvolily jméno historicky známé osobnosti města, nepoctivého pekaře Koudely. Můžete zde zakoupit maso, uzeniny, pečivo a cukrářské výrobky, mléko, mléčné výrobky (sýry, jogurty), kozí a ovčí produkty, ryby, ovoce a zeleninu, dýně, brambory, houby (hlíva a žampióny), sirupy, šťávy, džemy, bylinky a koření, med a včelí produkty, kávu, čokoládu, čaj, víno, sezónní květiny, to vše přímo od výrobců, pěstitelů a chovatelů. Také zde najdete stánky s občerstvením a nápoji (pivo, víno a nealko).



Do Žlebů na Dny otevřené kuchyně

Kdy: sobota 26. října od 8.51

Kde: Havlíčkův Brod, Horky u Čáslavi

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod do Žlebů na Dny otevřené kuchyně. Odjezd vlakem v 8.51 hodin z HB nádraží do Horek u Čáslavi. Trasa měří asi 8 km, prodloužená 12 km. Vede L. Kocmanová.



Pohádkové OKO

Kdy: neděle 27. října od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude promítána franouzsko/švýcarská animovaná komedie z r. 2017 Můj život cuketky. Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými dětmi. A pak je tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové věci. A co takhle být kromě toho ještě šťastný?



Houba a hosté v OKU

Kdy: neděle 27. října od 20.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na baru v místním Klubu OKO vystoupí v rámci turné „Ničeho nelitujem tour 2019“ punk-rocková kapela z Ústí nad Labem Houba. Kapela vznikla v roce 1995 na troskách grind/punkové kapely SRPŠ. Za dobu existence Houba zahrála více jak 1000 živých vystoupení nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bělorusku, odehrála dvě turné v USA. Prodala celkem více jak 10 000 desek. Zahrála si na všech podstatných českých festivalech (Rock for People, Trutnov Open Air, Mighty Sounds a další). Jako hosté se představí chrudimská ska/punková kapela Banda a punkrockoví jihlavští Pozor mamut.



Štístko a Poupěnka

Kdy: neděle 27. října od 15.00

Kde: MKD Ostrov Havlíčkův Brod

Za kolik: 195 korun

Proč přijít: V místním KD Ostrov proběhne zbrusu nové představení, ve kterém Motýlek Štístko - Lukáš Kunz a Víla Poupěnka - Barbora Waschingerová zazpívají nejnovější písně z jejich prvního DVD filmu – Jedeme na výlet. Společně se naučíte, co se má a co ne s písničkou Jojojo nenene, zalítáte si s Letí neletí, pomůžete Budulínkovi, nepustíte zlého vlka ke kůzlátkům s písničkou Vlk a kůzlátka, vytvoříte největší Stonožku Ponožku, dokonce přijede i Vodník Brekeke a možná si Káča zatančí s čertem, budete tančit na písničky jako Bláznivý den, Tanči tanči a Elo elo veselo! Po představení nebude chybět autogramiáda a společné focení.



Malé nedělní pohádky – Perníková chaloupka II. díl

Kdy: neděle 27. října od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Poslední říjnovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout pokračování loutkové pohádky o perníkové chaloupce, jejíž I. díl byl uveden poslední zářijovou neděli.