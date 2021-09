Velkolepá přehlídka historických vlaků ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století čeká na návštěvníky železničních nádraží hned na několika místech tratě Vídeň – Znojmo – Jihlava. Tento úsek zvaný Severozápadní dráha totiž tento rok slaví 150 let své existence. Doprovodný program se v sobotu 28. srpna koná ve stanicích Znojmo, Šatov a Moravské Budějovice. Kromě jízd historických vlaků se lidé mohou těšit na výstavy dobové techniky, modelářský workshop či degustaci vín.

Zajímavostí během celého dne na trati bude jízda dobového nákladního vlaku s pískem z Božic do Jihlavy v čele s lokomotivou ř. 749/751 Bardotka, jízdy smíšeného vlaku na trati Moravské Budějovice – Jemnice v čele s lokomotivou ř.721 Hektor nebo odpolední jízdy historického motorového vozu Krokodýl mezi Šatovem, Znojmem, Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou.

Na úseku mezi Prahou a Znojmem se mimořádně objeví legendární rychlík Dyje v čele s lokomotivou ř.752 Bardotka. Doprovodný program na znojemském nádraží začíná v jedenáct dopoledne a potrvá až do pěti do večera. „Přímo ve stanici bude výstava k historii Severozápadní dráhy, prohlídka železničních strojů, mechanizace údržby a techniky hasičského záchranného sboru Správy železnic,“ uvedl Jakub Maršalík, místopředseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě (SVD-JZM).

Během dne bude možné si ve Znojmě prohlédnout celou soupravu rychlíku Dyje a ve 12.15 a 15.25 pak budou na programu dvě fotojízdy rychlíkové soupravy na viadukt přes řeku Dyji s jedinečným výhledem na historické město Znojmo. „Tyto jízdy budou pro návštěvníky zdarma, maximální počet cestujících bude omezen kapacitou soupravy. Jako perlička bude možnost vyzkoušet si jízdu v historické drezíně Warszava z roku 1971,“ dodal Maršalík.

Na doprovodném programu v Šatově na nádraží, který začíná v 10.10 se bude prezentovat společnost Igra Model. „Společnost pro tuto příležitost vytvořila speciální maketu nádražní budovy Šatova, která tu už zůstane. Pro zájemce bude připravený workshop, kdy si především děti budou moci vyrobit modely vláčku a odnést si je domů,“ uvedla starostka Šatova Lenka Stupková. Dále si městys připravil degustaci místních vín a zajištěno bude také drobné občerstvení.

Třetí stanicí, ve které na zájemce dýchne železniční historie, jsou Moravské Budějovice. Od deseti hodin dopoledne až do půl sedmé večer si zde bude možné prohlédnout železniční vozidla spolků Máňa doprava a SVD-JZM. Kromě toho zde bude vystavena modelová železnice a zájemci se budou moci svézt na lokomotivě v obvodu stanice. Moravské Budějovice slouží navíc jako přestupní stanice na vlaky, které jezdí v rámci programu historických jízd na Jemnicku.

Kompletní jízdní řády jsou k dispozici na webu svd-jzm.cz.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Novoměstské slavnosti medu

KDY: sobota od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma, na koncert je dobrovolné vstupné



Poslední prázdninovou sobotu od osmi ráno do dvanácti hodin připravili na Vratislavově náměstí pořadatelé slavnosti medu aneb sladké ukončení léta. Lidé si mohou nakoupit zboží na farmářském trhu, dozví se zajímavosti o včelách na výstavě mezi stromy. Děti si užijí zábavu a naučnou stezku v herní zóně před budovou I. Základní školy, výtvarný workshop a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Slavné melodie v podání Swingového orchestru zazní na nádvoří Horácké galerie od půl desáté do půl jedenácté, vstupné je dobrovolné.

Festival vína a gastrofestival

KDY: pátek a sobota

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Bohatý program na Masarykově náměstí v Jihlavě začíná v pátek ve dvě hodiny odpoledne a potrvá až do deseti večer. Lidé se mohou těšit na koncerty, hmyzí kuchyně, gastronomické zážitky, cimbálovou muziku. V sobotu festival pokračuje od poledne a program bude obdobný jako předchozí den. Akci doplní od dvou odpoledne Kašpaři z Polné, dále si lidé užijí i barmanskou show. Když je to festival jídla a dobrého vína, nebude chybět bohatý vinný lístek. Vstupné je zdarma.

Tavba v replice středověké pece

KDY: pátek až neděle

KDE: Havlíčkův Brod, Vlkovsko

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro zájemce nachystali na poslední prázdninový víkend tavbu v replice středověké pece ve Vlkovsku. Lidé se mohou opět těšit na krásu roztaveného skla pod mistrným vedením skláře Františka Nováka z Dobronína a jeho pomocníků. K tavbě je připraven doprovodný program k tématu stravování našich předků. Bude možné vyzkoušet výrobu sýra, stloukání másla, mletí obilí či pražení obilných placek. Připraven bude kvíz pro velké i malé a dílničky pro děti.

Letní Platforma se loučí

KDY: sobota od 16.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



Rozloučení s létem v parku Stromovka v Humpolci přinese v sobotu bohatý program pro děti i dospělé a vynikající jídlo Jendy Kotrby. Na programu od čtyř odpoledne workshop bubnování a kreativní dílna, zpěvačka a skladatelka Dashi Stardust vystoupí od šesti hodin, o dvě hodiny později jazzová kapela Tarapaca a závěrem rock’n’rollová kapela The Train Robbers.

FESTIVALY

Otevřeno Jimramov

KDY: pátek až neděle

KDE: Jimramov, park Bludník

ZA KOLIK: pátek 300 korun, sobota 400 korun, neděle vstup dobrovolný



Tento víkend se koná již dvaatřicátý ročník festivalu Otevřeno Jimramov v parku Bludník. Festival je jako vždy pro všechny věkové kategorie a nabídne spoustu zajímavé hudby, divadla, filmů, výtvarných workshopů a jiného kulturního a společenského vyžití. Návštěvníkům zahraje například Dan Bárta & Robert Balzar Trio, Nová Syntéza: Tribute to Radim Hladík, Krajina Ró, Flamengo Reunion Session či zahraniční kapely Evolet ze Slovenska, Fertile Hump z Polska a Boticelli Baby z Německa. Z divadelních představení festival nabídne divadlo Horowitz: Kapitán Noe a jeho plující ZOO nebo Divadlo Líšeň: Jezevec, Figurkov, Putin lyžuje, dále besedu se Sašou Uhlovou a další pořady a výstavy.

Brtfest 2021

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brtnice, klášterní zahrada

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Desátý ročník festivalu. Přehlídka kapel z Brtnicka a blízkého okolí s doprovodným programem. Kapely KMČ, Alert a Vigo. Vystoupí Mažoretky Pomněnky, Tomáš a Jíří Homovi a Robert Nevole. Speciální host Perpetum Jiřího Schelingera. Akce se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno.

Festival dechových hudeb Pelhřimov 2021

KDY: sobota a neděle

KDE: Pelhřimov, město

ZA KOLIK: vstup volný



V sobotu a neděli se koná v Pelhřimově celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2021 a Dny záchranářů Pelhřimov 2021. Na festivalu vystoupí Základní umělecká škola Pelhřimov, Masopustní dechovka, Komoráci, Smyčcové trio, Teachers, Čtyřfuk, Efekt band Pacov, Páťáci, Jazz Pelgrim, Wajt Pelhřimov, Havlíčkobrodská 12, Jásalka Band, Jihočeská hasičská dechovka Božejáci, Krajanka Václava Hlaváčka, Vysočinka, mažoretky Dům dětí a mládeže Pelhřimov, Černovická dechovka. Začátek v sobotu od jedné hodiny odpoledne, v neděli od devíti ráno. Záchranářská výstava a ukázky po celou neděli.

KONCERTY

Anna K.

KDY: pátek od 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 450 korun



Zpěvačka Anna K. připravila sérii venkovních koncertů na krásných místech uprostřed měst, v zámeckých zahradách, amfiteátrech nebo letních kinech s názvem Letní večery. Tento pátek zavítá i do Žďáru nad Sázavou. Zájemci se mohou těšit na open air koncert na zámku od osmi hodin večer.

Pouťové odpoledne s dechovkou

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brtnice, klášterní zahrada

ZA KOLIK: 120 korun



Dechovka má v Brtnici o pouti více než třicetiletou tradici. V posledních šesti letech se v Brtnici začaly spolu s domácí Vysočankou objevovat profesionální dechovky zvučných jmen. Ani letos tomu nebude jinak a jako host vystoupí kapela Stříbrňanka.

Koncert v kostele

KDY: sobota od 19.30

KDE: Želiv, kostel Narození Panny Marie



V sobotu se uskuteční od půl osmé v kostele Narození Panny Marie v Želivě koncert. Zazní zde skladby pro varhany a trubku. Po koncertě již tradičně bude možná prohlídka varhan a zároveň ukázka hry na tři různé žesťové nástroje - pikola, trubka a křídlovka.

Koncert: Čechomor zahraje v Želivě

KDY: pátek od 19.00

KDE: Želiv, Opatská zahrada

ZA KOLIK: 590 korun



Během svého turné s novou deskou Radosti života vystoupí v pátek v želivské Opatské zahradě skupina Čechomor. Zároveň letos slaví 33 let na hudební scéně.

ZÁBAVA

Rozloučení s létem: Československá diskotéka

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

ZA KOLIK: 120 korun



Pro všechny, co diskotéky baví, obzvlášť pod širým nebem, připravili pořadatelé v Třebíči diskotéku na tento pátek. Zájemci se tak mohou rozloučit s létem ve velkém stylu československou diskotékou na Podzámecké nivě, začátek v šest večer.

Rybářské závody

KDY: sobota od 5.00

KDE: Šeborov, rybník

ZA KOLIK: 200 korun



Již potřetí nabídnou v sobotu pořadatelé rybářské závody na Okrouhlém rybníku pana Uchytila, pod sportovním letištěm u Šeborova. Od pěti hodin ráno začne prezence a rozdání úlovkových lístků, v šest hodin bude následovat start a první nahození. Závody zakončí v pravé poledne. Zúčastnit se může kdokoliv bez ohledu na věk anebo pohlaví, rybářský lístek ani povolenka nejsou zapotřebí. Startovné činí dvě stě korun. Občerstvení zajištěno na místě.

Pelhřimovská pouť a pouťová prodejní výstava

KDY: sobota a neděle

KDE: Pelhřimov



Tradiční pelhřimovská pouť se letos koná v sobotu a neděli. Malí i velcí návštěvníci si užijí plno kolotočů, zábavy, zážitků a třeba i cukrové vaty. Český zahrádkářský svaz Pelhřimov zve na pouťovou prodejní výstavu do přízemí pelhřimovské radnice. Výstava bude přístupná v sobotu a neděli od 8 do 16 hodin. Vystavovat a prodávat budou květiny, ovoce, zeleninu, bylinky, květinové vazby, perníčky i drobné ruční práce.

PRO DĚTI

Loučení s prázdninami

KDY: pátek od 13.00

KDE: Velký Beranov

Ve Velkém Beranově se v pátek nejen děti rozloučí s létem při zábavném programu ve fotbalovém areálu. Už hodinu po poledni začne dětské odpoledne, v půl šesté fotbalisté TJ Velký Beranov vyzvou tým českých internacionálů. U rybníka Nutlíz pořadatelé připravili letní kino. V osm večer promítne Lichožrouty, v půl desáté následuje ohňostroj a poté projekce nového českého filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel.

Z pohádky do pohádky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Mostiště, hřiště



Dětský den pořádají v neděli od dvou hodin odpoledne na hřišti. Děti si užijí tvořivé dílničky, malování na obličej, pohádkovou cestu, tombolu, skákací hrad pro prťata a mnoho dalšího. Cestu je možné absolvovat mezi druhou až čtvrtou hodinou. Na začátku cesty soutěžící dostane kartičku a bude mít za úkol projít pět pohádkových stanovišť s odměnou.

To nejlepší nakonec

KDY: sobota od 10.00 do 22.00

KDE: Zvole, Šiklův mlýn

ZA KOLIK: základní vstupné 330 korun



Slavnostní zakončení letní sezóny na Šiklově mlýně. Je připravený program se závěrečnou noční ohňovou show s ohňostrojem a medailonky herců.

Prázdniny končí v Zoo

KDY: neděle od 10.00

KDE: Jihlava, Zoo

ZA KOLIK: cena je součástí běžného vstupného



Dobrým tipem, jak strávit poslední prázdninovou neděli bude návštěva jihlavské zoo. V areálu zoo je připravený bohatý program pro všechny zájemce. Ti se mohou těšit na několik druhů her, soutěží a mnoho dalšího v celém areálu zoo.

Dětský den Na Hvězdě

KDY: neděle od 14.00 do 16.30

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

ZA KOLIK: zdarma



V neděli v třebíčském sportovním areálu Na Hvězdě se uskuteční Dětský den s Integrovaným Záchranným Systémem. Příjemné odpoledne se spoustou zábavy dětem zpestří stanoviště Policie ČR, Městské policie Třebíč, hasičského záchranného sboru ČR, zdravotnické záchranné služby a baseballového klubu Třebíč Nuclears.

Prázdninové rozloučení s létem

KDY: neděle od 9.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, multifunkční sportovní hřiště

ZA KOLIK: zdarma



Prázdninové rozloučení s létem se koná v neděli od devíti hodin v Jaroměřicích nad Rokytnou na místním multifunkčním sportovním hřišti. Jedná se o sportovní den mládeže s TAJV (Tenisová akademie Jana Váni).

HRADY A ZÁMKY

Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti zdarma



Únavné letopočty, krkolomná jména šlechticů, nuda. Ničím takovým nebudou děti zatěžovat na speciálních prohlídkách hradu Kámen. Děti se do prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky budou začínat vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin a jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonech 565 426 609 nebo 721 846 931.

Živé obrazy na hradě

KDY: sobota od 17.30, 19.00 a 20.30

KDE: hrad Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: 200 korun, snížené 150 korun, děti do 6 let zdarma



Poslední srpnová sobota bude na hradě v Ledči nad Sázavou ve znamení Živých obrazů, tedy speciálních nočních prohlídek v kostýmech . Jednotlivé obrazy komentuje moderátor a každý se váže k důležitému historickému milníku hradu. Buď je to přímo historická událost, nebo připomínka filmů, které se tu natáčely. Rezervace na telefonu. 731 612 457. Více informací se zájemci dozví na facebokoové stránce Hrad Ledeč nad Sázavou.

LETNÍ KINO

Šarlatán na Roštejně

KDY: pátek od 20.00

KDE: Roštejn, hrad

ZA KOLIK: vstupné 130 korun



Letní kino s filmem Šarlatán, ve kterém excelují otec a syn Trojanovi. Brány hradu se otevřou už v sedm hodin, kdo zaplatí vstupné, bude pro něj otevřená trasa B a věž.

Autokino u JE Dukovany

KDY: pátek a sobota od 20.30

KDE: Dukovany, parkoviště

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Poslední srpnový víkend zakončí letní kino v pátek komedie Matky a v sobotu pohádka Princezna zakletá v čase.

3Bobule

KDY: sobota od 21.00

KDE: Jihlava, letní kino Heulos

ZA KOLIK: 50 korun



Letní kino Heulos promítá v sobotu českou komedii 3Bobule, v hlavní roli Kryštof Hádek a Tereza Ramba. Deky a karimatky s sebou.

Večer s princeznou

KDY: sobota od 20.30

KDE: Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu za budovou Městského divadla a Kulturního zařízení v Havlíčkově Brodě se děti mohou těšit na Večer s princeznou. Podívají se na tesání do kamene s Radomírem Dvořákem, autorem soch (nejen) v lipnických lomech, které jsou použity ve zfilmované pohádce Princezna zakletá v čase. Od půl deváté bude následovat promítání uvedené pohádky. Vstupné je zdarma.

VÝSTAVY

ŽĎAS 70 let a lidé

KDY: od soboty 28. srpna do 14. listopadu

KDE: Žďár nad Sázavou, muzeum

ZA KOLIK:



Regionální muzeum ve spolupráci se společností ŽĎAS. připravuje novou výstavu o podniku, jehož vznik na začátku padesátých let 20. století měl zásadní význam nejen pro život města Žďáru nad Sázavou, ale i širokého okolí. Výstava ŽĎAS 70 let a lidé s podtitulem Příběh továrny a jejích zaměstnanců a její odraz v životě města připomene tuto historii více než 350 fotografiemi. Výstava bude otevřená od soboty 28. srpna a potrvá až do 14. listopadu 2021.

Výstava Fotostřediska

KDY: 27. srpna – 23. září 2021

KDE: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Fotostředisko Havlíčkův Brod oslaví 60. výročí založení výstavou vybraných prací svých současných členů, a to od pátku až do 23. září v prostorách Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na havlíčkobrodském náměstí. Výstava bude otevřena vernisáží v pátek od pěti hodin odpoledne. Vystavující jsou Karel Blahna, Richard Cai, Romolo Cicutto, Lubomír Fila, Martin Halama, Miroslav Chvátal, Pavel Juráček, Jaroslav Kadlec, Miroslav Kodrle, Vladimír Křivánek, Vladimír Kunc, Květa Lutnerová, Stanislav Novotný, Bohumil Špaček, Jiří Rod, Jaromír Svoboda, Petr Tichý, Josef Uhlíř, Jan Volný, Antonín Vystrčil.

Výstava motoveteránů

KDY: neděle od 8.00 do 16.00

KDE: Měřín, Modrý statek 15

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Milovníci veteránů se mohou těšit na výstavu motoveteránů tuto neděli v Měříně. Akce se koná od osmi ráno do čtyř odpoledne na Modrém statku, číslo popisné 15. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno.