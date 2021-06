„Návštěvníci se budou moci projít zahradou v podobě, jakou měla krátce po roce 1800 a zároveň budou moci zhlédnout nově otevřenou expozici s názvem Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství,“ uvedla tisková mluvčí Národní památkového ústavu (NPÚ) Jana Hartmanová. Expozice je zaměřená na vznik takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evropě od druhé poloviny osmnáctého století nahrazovaly francouzské zahrady.

Obnova zahrady trvala tři roky a je jedinečným souborem zahradních stylů v netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různými světy, od francouzské zahrady, romantickou zahradu, angločínskou část i po lesní partie. Nechybí ani rybník, ovocné stromy, vyhlídkové rondely, terasy a další součásti. Hlavním ovocným stromem je hruška, ovoce králů.

Prohlídkový okruh je přístupný v čase od deseti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne, délka prohlídky je zhruba na hodinu, ale záleží na návštěvníkovi. Projekt vyšel na téměř 120 milionů korun a z velké části je hrazen z prostředků Evropské unie.

Ocelový nádech obohatí otevření soukromých zahrad

Poslední květnový víkend se návštěvníkům otevřou také soukromé zahrady rodiny Kinských na zámku ve Žďáře nad Sázavou, a to při dvoudenní akci Kouzelné zahrady. „Půjde o individuální prohlídky, ale obohacené o doprovodný program. Lidé budou moci obdivovat díla Jana Dostála, autora plastiky pro český pavilon na letošní světové výstavě Expo v Dubaji,“ uvedla hlavní koordinátorka akce Eva Kulková.

Výstava s názvem Ocelový nádech bude vrcholem otevření zahrad. „Objekty sochaře Jana Dostála jsme pro výstavu vybraly jednak pro jejich dynamiku a hravost, ale také vzdušnost, která koresponduje s letošním tématem Pojďme se nadechnout,“ dodala Kulková. Během kouzelných zahrad vystoupí hned několik interpretů. Na housle zahraje Jiří Klecker, na klavír Marek Peňáz, na klarinet Michal Kříž a na violoncello Štěpán Filípek. Nudit se nebudou ani děti, pro ně zámecké lektorky připravily zábavnou hru v zámeckých zahradách. Součástí akce je i sobotní farmářský trh s floristickým a zahradnickým sortimentem a dvoudenní Mint Market, oblíbený trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami. Kouzelné zahrady jsou otevřené po oba víkendové dny od deseti hodin dopoledne do šesti hodin odpoledne. Sobotní farmářský trh začíná v devět ráno a končí ve čtyři odpoledne.

DALŠÍ TIPY



Pouť a trhy



Křemešnická pouť

KDY: sobota a neděle

KDE: vrchol Křemešník

ZA KOLIK: vstupné zdarma



O víkendu si mohou lidé užít Křemešnickou pouť. Hlavní program v neděli nabídne od dvanácti hodin vylévání studánek se souborem lidových písní a tanců Trnávka, od půl jedné hudební vystoupení v ambitech se souborem Řekni všem a hosté. Od půl druhé bude pokračovat přednáška v kostele s názvem Co rodina potřebuje dnes? A od tří hodin je naplánované závěrečné požehnání. V sobotu od dvou do sedmi a v neděli od osmi do čtyř čekají na zájemce řemeslné trhy a pro děti v neděli doprovodný program a skákací hrad.

Žďárské farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Tuto sobotu opět zamíří farmáři do Žďáru. Tradiční trh regionálních potravin mohou zájemci navštívit v čase od osmi do půl dvanácté na náměstí Republiky.

Hry pro děti

Po stopách královny Elišky Přemyslovny

KDY: sobota a neděle od 8.00 do 18.00

KDE: Jemnice

ZA KOLIK: zdarma



Hra určená pro malé i velké děti a jejich rodiče je provede centrem města po turistickém okruhu královny Elišky (trasa je značená bílou šipkou na modrém pozadí). Cesta začíná u infocentra, kde si z označeného místa vyzvednou zájemci hrací kartu. Během trasy je připraveno několik úkolů a na konci čeká na účastníky zasloužený poklad.

Den dětí

KDY: neděle od 14.00

KDE: Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: 20 korun



Středisko volného času v Ledči nad Sázavou pořádá v neděli Den dětí. Start je u Střediska (Barborka 790), trasa povede směr Šeptouchov. Startovné ve výši dvaceti korun zaplatí lidé za soutěžní kartu. Každý soutěžící dostane odměnu, která bude k vyzvednutí u Střediska volného času.

Kácení máje na ranči

KDY: neděle, od 13.00

KDE: Ranč Telč, Salaš – Lipky

ZA KOLIK: zdarma



Odpoledne plné zábavy, písniček pro děti, kácení máje a věšení vlajky ranče či dobrého jídla čeká na zájemce v neděli od jedné hodiny. Po ranči budou chodit Tři prasátka, která budou organizovat soutěže pro nejmenší.

Pohádková cesta v Telči

KDY: neděle od 11.00 do 15.00

KDE: Telč, DDM, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: 20 korun



Pohádkovou cestu pro nejmenší pořádá Dům dětí a mládeže. Na cestě děti potkají pohádkové postavy.

Velký návrat do MHD

KDY: neděle od 9 do 16.00

KDE: Jihlava, trasa retrolinky MHD BI

ZA KOLIK: zdarma



Po Jihlavě bude na původní trase linky BI vozit cestující třicet let starý trolejbus, klubový autobus z roku 1988 a Karosa z roku 2004. Pro děti jsou připravené dárky za namalovaný obrázek autobusu nebo trolejbusu. Trasa povede z hlavního nádraží.

Hra pro malé i velké detektivy

KDY: 1. června – 31. srpna

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou

ZA KOLIK: zdarma



Pro letošní turistickou sezonu připravili v Jaroměřicích letní soutěž Bav se a poznávej. Cílem hry je na chvíli se stát detektivy, kteří mají za úkol vypátrat a zjistit odpovědi na otázky hrací karty. Vyšetřování provede zájemce různými zákoutími a místy města Jaroměřice nad Rokytnou. Kartu si vyzvednou soutěžící v Turistickém informačním centru.

Hudba

Filharmonie v Praze

KDY: neděle od 20.00

KDE: on-line na festival.cz/koncerty

ZA KOLIK: zdarma



O víkendu vyjede Filharmonie Brno hostovat na festivalu Pražské jaro. Hudebníci zahrají Harmonielehre Johna Adamse a v české premiéře Symfonii č. 12 „Lodger“ Philipa Glasse. Spolu s orchestrem se představí jeden z nejžádanějších varhanních virtuozů Christian Schmitt a beninská zpěvačka Angelique Kidjo, trojnásobná držitelka Grammy, pro kterou Glass skladbu zkomponoval.

Kouzlo cembala od Merula po Scarlattiho

KDY: pondělí od 19.30

KDE: Vítochov, Bystřice nad Pernštejnem, kostel sv. Michaela

ZA KOLIK: od 150 korun



Koncert Andrea Buccarella, který je součástí festivalu Concentus Moraviae, se koná v pondělí v kostele ve Vítochově. Andrea Buccarella, vítěz prestižní ceny Musica Antiqua v roce 2018, předvede, jak fascinující dokáže být cembalová toccata. Nutná rezervace předem.

Setkání

Noc kostelů

KDY: pátek od 17.00 do 22.00

KDE: Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila na pátek Noc kostelů od pěti do deseti hodin. Návštěvníci mají volný vstup na výstavu malovaného humoru Pavla Matušky Hříchy a hříčky naší doby, připravili kvízovou hru k výstavě, výtvarnou dílnu pro děti a v zadním traktu galerie hudební vstupy havlíčkobrodské skupiny Tuesday Tunes od šesti hodin.

Noc muzeí, galerií a kostelů v Novém Městě

KDY: pátek od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Významné historické postavy Nového Města ožijí v pátek a od pěti hodin se každou půlhodinu představí na různých místech náměstí a u evangelického kostela. Do Horácké galerie a Horáckého muzea bude volný vstup a v mezičase krátké doprovodné programy. Vstup volný.

Noc kostelů u sv. Ducha

KDY: pátek od 17.00 do 21.00

KDE: Jihlava, kostel svatého Ducha, Smetanovy sady

ZA KOLIK: zdarma



Lidé mohou navštívit komentované prohlídky od šesti a od půl osmé večer, výstavu – výtvarnou instalaci studentů Gymnázia Jihlava. V parku u kostela je připravený kvíz pro děti i dospělé, psaní husím brkem, výroba svíček z přírodních materiálů a další aktivity.

Noc kostelů v Brtnici

KDY: pátek od 17.00

KDE: Brtnice, kostel blahoslavené Juliány

ZA KOLIK: zdarma



Od pěti hodin začne mše svatá, o hodinu později na věži kostela fotografická výstava Jany Navaříkové s hudbou Tiché lodi. Od sedmi hodin večer se v kryptě promítne film Farářův konec.

Výstavy

Jan Florian 1921 – 2021

KDY: od soboty do 20. června

KDE: Telč, Městská galerie Hasičský dům

ZA KOLIK: 15/10 korun, rodinné vstupné 30 korun



Výstavu ke stému výročí narození sochaře a malíře Jana Floriana ze Staré Říše – obrazy, sochy, mohou lidé navštívit od soboty až do 20. června. Na výstavě budou k vidění práce z volné tvorby, které nejsou součástí sakrálních staveb, proto jsou pro veřejnost neznámé. Dále si budou moci prohlédnout rodinné portréty, rané sochařské a malířské práce, skici ke sochám a freskám a další díla.

Lidé z vosku

KDY: od úterý 1. června do neděle 6. června od 10.00 do 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, důchodci a studenti 60 korun, děti 40 korun



Výstavu voskových figurín nazvanou Lidé z vosku mohou zájemci navštívit od úterý 1. června v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Bude přístupná denně v čase od deseti do šesti hodin večer pouze do 6. června. Figuríny pocházejí z muzea v Petrohradě. Všechny exponáty byly vytvořeny na základě starších i novějších historických pramenů. Návštěvníky výstava seznámí nejen s podobou, ale i poutavými osudy lidí, kteří trpěli různými tělesnými anomáliemi.

Výstava Magdaleny Křenkové na hradě Roštejně

KDY: od úterý 1. června od 9.00 do 30. června

KDE: Hrad Roštejn

ZA KOLIK: vstupné 30 korun



Výstava olejomaleb Magdaleny Křenkové Florianové bude k vidění od úterý 1. června ve věži na hradě Roštejn. Obrazy jsou inspirované Starou Říši, domovem autorky a domovem její duše.

Za poznáním

Open House Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno



Otevřené významné budovy v Brně mohou lidé navštívit o víkendu. Meteorologové představí nejen své pracoviště a historii, ale i současnost předpovídání počasí. Otevřené budou také areály Spielberk, Vlněna a areál Ponávka. Milovníci výhledů se letos mohou těšit například na zaniklou střešní restauraci Grand Prix v Kohoutovicích či rekonstruovanou výškovou budovu Tower v Žabovřeskách.

Zážitková prohlídka po městě v dětský den

KDY: úterý 1. června od 10.00 – 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: senioři, studenti a děti 10 korun, dospělí 30 korun



Historii lze podat i poutavou a interaktivní formou. Návštěvníci si zkusí kostýmy. Zakusí, co je hanba, a dozví se něco o životě našich předků. Žďárské regionální muzeum pořádá komentované prohlídky městem, které se uskuteční v úterý 1. června v každou celou hodinu, od deseti do sedmi hodin večer. Kromě polední hodinové přestávky. Nutná rezervace na telefonech 566 688 116, 731 181 839 nebo na miloslav.lopaur@zdarns.cz

Festival Jeden svět

KDY: do 29. května, od 18.30

KDE: Třebíč, Komunitní centrum Moravia

ZA KOLIK: 80 korun



Letošní ročník třebíčského festivalu Jeden svět začal netradičně – úspěšně má za sebou premiérovou online část, kterou diváci mohli sledovat na webových stránkách Jeden svět, a nyní se přesunul do offline prostoru, letos do Komunitního centra Moravia. Až do soboty 29. května je pro diváky každý den připravený dokumentární snímek s aktuálním lidskoprávním tématem. Čtvrtek bude patřit filmu Neviditelná o přístupu českého zdravotnictví k porodnictví. Na debatě se sejdou matky Tereza Krista, Petra Kopečková a dula Anna Kršková. V pátek bude představen snímek Tajný agent. Na pofilmovou debatu přijali pozvání Marek Bilík a Vendula Kludáková z Alzheimer centra Třebíč. Poslední festivalový den zakončí snímek Vlci na hranicích, o kterém přijede diskutovat scénárista a režisér filmu Martin Páv.

Co se chystá

Senior festival 2021

KDY: 25. – 26. června

KDE: Chrast u Chrudimi, zámecký areál

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na dvoudenním Senior festivalu v Chrasti u Chrudimi vystoupí Josef Zima, Beatles revival, The Backwards, Abba World revival, Prague Queen revival, Elvis Presley revival, Hurá kapela Klondike, JG Dix Holice a další. Senior festival je zábava pro celou rodinu. V pátek startuje v pět hodin a v sobotu od deseti hodin dopoledne.

Prázdniny v Telči

KDY: od 30. července do 15. srpna

KDE: vstupné od 300 do 3 500 korun

ZA KOLIK: vstupné od 300 do 3 500 korun



Další ročník Prázdnin v Telči se uskuteční od 30. července do 15. srpna. Hudební festival plný krásné hudby, kouzelných divadel, slunečného počasí, koupání a výletování, kavárenského a hospodského posedávání, tvoření a obdarovávání, vyzpěvování a ponocování, popíjení a pochutnávání, koukání a poslouchání, zkrátka to jsou Prázdniny v Telči. Už teď se mohou zájemci těšit na zajímavé interprety. Do Telče v létě přijede například Iva Bittová, Bára Hrzánová, Vlasta Redl, Bratři Ebenové, Cirk La Putyka, Druhá tráva, Radůza, Hradišťan, Karel Plíhal, Žalman a spol., Mňága a Žďorp, Tata Bojs a mnoho dalších umělců.

Horácký džbánek

KDY: 14. srpna

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská zahrada

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



Horácký džbánek je festival s dlouholetou tradicí. Vznikl jako folkový festival v době, kdy bylo pořádání těchto akcí spíše vzácností. Horácký džbánek se letos koná v areálu Farské zahrady ve Žďáře nad Sázavou 14. srpna. Vedle zajímavého hlavního programu láká návštěvníky na další doprovodné akce, pohoštění a v neposlední řadě na příjemnou atmosféru. Součástí doprovodného programu jsou vždy tvořivé a umělecké dílny, stánky, koutky pro děti a divadla.