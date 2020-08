KDY: sobota

KDE: památky na Vysočině

ZA KOLIK: různé podle akce

Památky na Vysočině se s prázdninami tradičně rozloučí v sobotu večer Hradozámeckou nocí, do které se letos zapojí pět památkových objektů. Na zámku Jaroměřice nad Rokytnou se návštěvníci potkají s Bílou paní, hrad Orlík nad Humpolcem ovládnou upíři. Na hradě Roštejn budou moci zhlédnout pod širým nebem film Poslední aristokratka i vystoupat do hradní věže nebo si volně prohlédnout hradní ochozy, kapli a botanický sál. V rytmu swingu si zatančí na zámku v Náměšti nad Oslavou. Při setkání vodníků v Zahrádce čekají zájemce speciální kostýmované prohlídky, dílny a workshopy, promítání dokumentů nebo ohňové představení.

Prolnutí času – noční prohlídky na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou

Na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou se během sobotní noční prohlídky návštěvníci společně s Bílou paní dostanou z období gotiky do první poloviny 18. století. Seznámí se nejenom s dobou svých předků, ale poznají také život na barokních Jaroměřicích. Noční prohlídky začínají mezi sedmou a desátou večer, nutná je rezervace na telefonech 568 440 237, 724 730 852. Jednotné vstupné je 150 korun.

Noční prohlídky a swingový koncert na zámku v Náměšti nad Oslavou

Zámek v Náměšti nabídne prohlídky reprezentačních prostor. Začínají mezi šestou a desátou večer vždy v celou. Od osmi zahraje swingový orchestr z Třeště v čele se šoumenem a všestranným umělcem Petrem Píšou. Vstupné je 130 korun

Orlík nad Humpolcem hostí Netopýří noc

Na hradě Orlík nad Humpolcem se již v pátek od sedmi hodin večer uskuteční Netopýří noc. Setkání s tajuplnými nočními savci zprostředkují odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů. „Od sedmi večer čekají na zřícenině hradu na děti i jejich doprovod soutěže a hry s netopýří tematikou. Následnou přednášku s promítáním o životě a ochraně netopýrů doprovodí ukázka ochočených handicapovaných netopýrů. Nejvytrvalejší návštěvníci se mohou těšit rovněž na závěrečné setkání s netopýřími obyvateli hradu a okolních lesů – připraveno je sledování lovících netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru i jejich odchyt do sítí,“ láká na bohatý program Eva Cepáková z pořádající společnosti. „Netopýří noc se na hrad Orlík nad Humpolcem vrací po delší době a jsme moc rádi, že můžeme dětem i dospělým opět přiblížit život našich pozoruhodných hradních obyvatel,“ dodal kastelán hradu a předseda Sdružení Zelené srdce Pavel Koubek.

V sobotu Orlík nabídne noční hranou prohlídku Tajemný hrad nad Humpolcem. Vstupné je 50 korun. Nutná rezervace na e-mailu: kastelan@hrad-orlik.

Roštejn zve letní kino a prohlídky

Na roštejnském nádvoří začne kolem čtvrt na devět letní kino s populární českou komedií Poslední aristokratka. Hrad bude k prohlídce jedné z tras a návštěvě hradní věže otevřen od sedmi večer. Vstupné plné 120 korun.

Kostel sv. Víta v Zahrádce přivítá vodníky

Nezvyklé hosty bude mít v sobotu mezi šestou a desátou večer kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou „Večer má tentokrát podtitul Setkání vodníků v Zahrádce. Na účastníky, kteří přijdou ve vodnickém kostýmu, čeká speciální program s překvapením. Kostýmované prohlídky kostela nabídneme v šest a v sedm večer a otevřené budou i tvořivé dílny pro všechny generace. Po setmění promítneme kolem osmé večer pořady o Zahrádce, premiéru bude mít dokument o loňském pořízení nového zvonu. Ve čtvrt na deset program zakončí vytrubování z věže a krátké ohňové představení,“ uvedl Jan Čihák za Spolek Přátelé Zahrádky. Vstupné je dobrovolné, výtěžek podpoří obnovu kostela. (vlt)

TIPY Z HAVLÍČKOBRODSKA

Hradišťan vystoupí v Přibyslavi

KDY: pátek od 19.00

KDE: Přibyslav, kostel

ZA KOLIK: vstupné v předprodeni na IC Přibyslav



Koncert kapely Hradišťan a Jiřího Pavlici se uskuteční v pátek od 19 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.

Zábavné odpoledne pro děti

KDY: neděle od 15.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, hřiště

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ve Ždírci nad Doubravou připravili organizátoři pro děti i dospělé zábavné odpoledne s názvem Odlétáme do školy v neděli od tří hodin odpoledne v areálu fotbalového hřiště Tatran. Akci moderuje David Hamerský. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno, možnost opečení vlastních špekáčků.

Street Food Fest

KDY: sobota od 10.00

KDE: Havlíčkův Brod, náměstí

ZA KOLIK: vstup volný



Street Food Festival v sobotu poprvé zavítá do Havlíčkova Brodu. Zájemci ochutnají moderní i nemoderní gastronomii a zažijí, co je to street food. Těšit se mohou na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se všichni mohou těšit v sobotu na Havlíčkově náměstí v čase od deseti do osmi hodin večer.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Pelhřimovská pouť

KDY: pátek - neděle

KDE: Pelhřimov, radnice

ZA KOLIK: sobotní zábava 50 korun

S koncem prázdnin se již tradičně každoročně pojí pouťové veselí. Od pátku do neděle si milovníci houpaček, autíček, kolotočů a dalších pouťových atrakcí mohou užít tradiční pouť v Pelhřimově. V sobotu na prostranství před kulturním domem Máj zahraje skupina Wajt, začátek v 19 hodin. Vstupné 50 korun.

Žďársko

Zaklončení sezony na Šiklově mlýně

KDY: sobota a neděle

KDE: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

ZA KOLIK: vstupné sobota 310, neděle 260 korun



Slavnostní zakončení letní sezóny 2020 s medailonky herců, závěrečnou noční ohňovou show a ohňostrojem se koná tento víkend v Šiklově mlýně.V sobotu program zahájí od 10 hodin. Během dne se návštěvníci mohou těšit na akční divadlo, westernovou show, od půl deváté večer vypukne ohňová show. V neděli budou pokračovat programové vstupy na náměstí, soutěže, ukázky westernových dovedností, animační programy, akční divadlo do 15 hodin.

Třebíčsko

Pouť v Koněšíně

KDY: pátek až neděle

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: vstupné na pátek 350 korun



Tradiční Bartolomějskou pouť se koná tento víkend v Koněšíně. Návštěvníci se mohou těšit na páteční zábavu, během které vystoupí Pokáč a skupina Jelen. Dále zahraje kapela Top Secret a ukáže se i Bend Yak Pes. Vstupné na pátek je 350 korun. S hudbou prožijí i sobotní večer hned po stavění máje a fotbalovém utkání. V neděli se bude konat slavnostní mše, tancování stárků v krojích a oslavování vesnice.

Jihlavsko

Pouťové odpoledne

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brtnice u Jihlavy

ZA KOLIK: 100 korun



Tradiční pouťové nedělní odpoledne bude patřit od tří hodin odpoledne v Klášterní zahradě v Brtnici u Jihlavy tradičně dechové hudbě. S místní Vysočankou Jiřího Vorlíčka zde zahraje moravská dechovka Gloria Zdeňka Gurského. Vystoupí také brtnické mažoretky Pomněnky. Vstupné 100 korun, do 18 let je vstupné zdarma.