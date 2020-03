Vážení čtenáři, přinášíme vám tipy na víkend.

Karneval | Foto: Iveta Macík Šimková

Pohádky naruby - Pohádkové OKO

Kdy: sobota 29. února od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude promítána anglická animovaná pohádka z r. 2016 Pohádky naruby. Možná, že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Možná, že vlk nebyl jenom jeden. A možná, že se všichni tak trochu znali. V případě Pohádek naruby je to rozhodně pravda. Za oběma hrdinkami se v tomto případě vypravíme do velkého města. Moderní pojetí prohlubuje vztahy postav a rýmované vyprávění přitom pomáhá udržovat hravost a podmanivost nejen příběhu o velkém přátelství dvou známých pohádkových hrdinek – ve druhé části se k nim přidává i Jack a fazolový stonek či jeho sousedka Popelka. Karkulčiným vykutáleným dětem o nich zde nevypráví nikdo jiný než vlk převlečený za chůvu. Jak jejich příběhy dopadnou?