Polská kuchyně i hudba

Kdy: sobota 30. listopadu od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se budou speciality polské kuchyně – žurek, bigos, zrazy. No a od 20 hodin vystoupí kapela Bendžojsovi koně se svými country a trampskými písněmi.

Divadelní Přibyslav

Kdy: sobota 30. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Téměř celý podzim budete mít možnost v pátek či o víkendu navštívit divadelní představení. Poslední listopadovou sobotu se můžete těšit na divadelní pohádku „Jak dědeček Hříbeček bohatýra pobavil“ v podání DS Hadrián Přibyslav. Zakončení Divadelní Přibyslavi a vyhodnocení soutěží proběhne v sobotu 7. prosince v 17 hodin.

Pohádkové OKO

Kdy: sobota 30. listopadu od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude promítnuto pásmo krátkých animovaných českých filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče Hurá na pohádky. Pásmo přináší oceňované filmy, které zazářily na velkých českých i evropských festivalech a patří k tomu nejlepšímu, co v současné česko-slovenské tvorbě vzniklo. Dobrodružné příběhy našich hrdinů vás pobaví a ledacos naučí. Pásmem provedou dva zábavní medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z připravovaného filmu a večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. Objeví se v epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky a Pozdrav od strýčka. Jedna z jejich režisérek, Kateřina Karhánková, je podepsaná i pod dalším příběhem Plody mraků o rozverných chlupáčích, kteří se poprvé odváží vstoupit do neznáma. Slovensko pak reprezentuje epizoda ze seriálu Websterovci, ve kterém míří zvídavá pavoučí hrdinka Lily poprvé do školních lavic.

Meera Sankar & Ruda Kubajs Kubíček

Kdy: sobota 30. listopadu od 20.00

Kde: Kavárna Ve Vile Havlíčkův Brod

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V místní kavárně Ve Vile proběhne poslední listopadovou sobotu koncert Meera Sankar a Rudy „Kubajs“ Kubíčka - voice & guitar music.

Kolem Šacberku

Kdy: sobota 30. listopadu od 10.05

Kde: Havlíčkův Brod, Jihlava

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod kolem Šacberku. Odjezd vlakem z havlíčkobrodského nádraží v 10.05 hodin do stanice Jihlava-Bosch. Trasa měří asi 10 km. Vede L. Kocmanová.

III. Třetina

Kdy: sobota 30. listopadu od 20.00

Kde: Bar Starr a Disco Club Starr Havlíčkův Brod

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Baru Starr vystoupí oblíbená jihlavská skupina III. Třetina, kapela seskupená kolem kapitána havlíčkobrodského hokejového klubu Míry Třetiny (přezdívka Superstar). Akustické složení čtyřčlenné kapely a repertoár složený z českých i zahraničních hitů slibuje příjemný sobotní večer. Přijďte se pobavit, zatančit si, nebo jen posedět.

Dorian – Flip Tour

Kdy: sobota 30. listopadu od 22.00

Kde: Black Storm Music Club Havlíčkův Brod

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Poslední listopadovou dorazí do Black Stormu DORIAN a těšit se můžeš na jeho songy jako je Sladká, Noe, Dospělí či Světlo a mnoho dalších. Dorian od malička působil v rockové kapele, kde zastával roli bubeníka. Na začátku roku 2017 kapelu opustil a začal se věnovat naplno rapu. Jeho první track, který mohla slyšet veřejnost, vyšel v březnu 2018, poté se začal svému hlasu věnovat naplno. Poslední dobou bourá hitparády svými specifickými texty. Nebude chybět ani EDM afterparty.

Den pro dětskou knihu

Kdy: sobota 30. listopadu od 9.00 do 12.00

Kde: Krajská knihovna VysočinyHavlíčkův Brod

Za kolik: V letošním roce nás čeká již 13. ročník akce na propagaci dětských knih a dětského čtenářství - Den pro dětskou knihu. Celorepublikovou akci pořádá Dětské oddělení místní KKV poslední listopadovou sobotu dopoledne. Pro děti i jejich rodiče bude opět připraven pestrý a veselý program po celé knihovně, letos strávíte celé dopoledne s lichožrouty. Přijďte s dětmi do knihovny!

Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: sobota 30. listopadu od 15.00, 16.30, 18.00 a 19.15

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Třetí listopadovou sobotu zahájí v centru v 15 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. Od 16.30 hodin zahájí program planetária filmem Polaris, veselou vzdělávací pohádkou nejen pro děti. Od 18 hodin pak proběhne v centru promítání filmu Oceány: Naše modrá planeta, vzdělávacím hitem z dílny BBC. Zažijte úžasné podmořské dobrodružství s našimi příbuznými savci i bytostmi, které obývají zemi desítky milionů let v hlubinách oceánů a pro něž jsou lidé vetřelci. Od 19.15 následuje v planetáriu pozorování dalekohledem, pokud reálné počasí neumožní pozorování oblohy dalekohledem, proběhne náhradní prodloužený program.

Vánoce na Veselém Kopci 2019

Kdy: sobota 30. listopadu a neděle1.prosince od 9.00 do 16.00

Kde: Skanzen Veselý Kopec

Za kolik: 120/100/70 korun

Proč přijít: Zahájení výstavy Vánoce na Veselém Kopci aneb Hoj, ty Štědrý večere, která bude probíhat ve všech objektech, přiblíží lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo. Každý den ukázky výroby vánočních předmětů, o víkendech kulturní program. Zapomeňte na předvánoční shon v obchodech a nákupních centrech. Přijeďte se nadýchat atmosféry vánočních svátků, které znáte například z obrázků Josefa Lady. Ve vyzdobených roubenkách naleznete připomínku obyčejů provázejících zimní svátky v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Nebudou chybět ozdobené vánoční stromečky, tradiční pečivo a předměty provázející oslavu největších svátků v roce – Vánoc. V rámci kulturního programu v sobotu zahraje koledy Dechový kvintet Mrákotínka, v neděli od 10.30 do 14.30 hodin Mikulášská obchůzka s koledami Dechového kvintetu Mrákotínka. Výstava potrvá do neděle 8. prosince, otevřeno denně od 9.00 do 16.00.

Jaroslav Svěcený – Adventní koncert

Kdy: neděle 1. prosince od 19.30

Kde: sál Staré radnice Havlíčkův Brod

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Jeden z největších hudebních zážitků slibuje nedělní předvánoční koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného v sále místní Staré radnice. Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších současných českých houslistů. Nemá rád škatulkování a baví ho přibližovat klasickou hudbu širšímu spektru posluchačů. Spolu s rockerem Michalem Dvořákem například stvořil ambiciózní projekt Vivaldianno, jímž vzdává poctu geniální osobnosti Antonia Vivaldiho. Je milovníkem hudby tělem i duší a čas od času si od koncertování odskočí i do soudní síně. Zároveň je totiž soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. Také je prvním českým houslistou, který natočil hudební nosič pro firmu Sony Classical.

O postrašených strašidlech

Kdy: neděle 1. prosince od 15.00

Kde: divadelní sál AZ Centra Havlíčkův Brod

Za kolik: 40/30 korun

Proč přijít: Loutkářský soubor místního AZ Centra „Kráťa“ uvede první prosincovou neděli pro nejmenší diváky pohádkovou loutkovou hru o jednom dějství spisovatele Františka Janury O postrašených strašidlech.

Malé nedělní pohádky – O Čertíkovi

Kdy: neděle 1. prosince od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. První prosincovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou vánoční pohádku o Čertíkovi.

Škola základ života a Podhorský penzion

Kdy: neděle 1. prosince od 18.00

Kde: Kino Družba Chotěboř

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V místním kině proběhnou hned dvě divadelní představení. Třída septima Gymnázia Chotěboř si připravila známou komedii Škola základ života. Třída 3.A místního gymnázia uvede hru Podhorský penzion.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města

Kdy: neděle 1. prosince od 16.00

Kde: Havlíčkovo náměstí Havlíčkův Brod

Proč přijít: Program ke slavnostnímu rozsvícení vánoční výzdoby začne jako každoročně již v 16 hodin. Po náměstí se začnou toulat andělé, kteří předají andělské poselství. Předvánoční atmosféru vykouzlí hlas Moniky Brychtové a v 17 hodin se na povel představitelů města rozsvítí vánoční strom a výzdoba v přilehlých ulicích. Akci podpořila skupina ČEZ.

Adventní čas se blíží

Kdy: neděle 1. prosince od 16.30

Kde: Husovo náměstí Ledeč nad Sázavou

Proč přijít: Program akce první prosincovou neděli zahájí lampionový průvod ze Sídliště Severka, přes náměstí Svobody na Husovo náměstí. Zde od 17 hodiny program pokračuje „Psaním Ježíškovi“, vystoupením žáků místní ZŠ – pěvecký sbor Špáčata“ a v 18 hodin rozsvícením stromečku. Občerstvení zdarma.

Chotěbořské Vánoce u kašny

Kdy: neděle 1. prosince od 15.30

Kde: náměstí T. G. Masaryka Chotěboř

Proč přijít: Program akce bude zahájen slavnostní fanfárou ZUŠ Chotěboř. Následovat bude úvodní slovo starosty města a dále se představí v pásmu básní žáci místní Základní a Praktické školy, dojde ke křtu knihy Dnes ještě nezapadá slunce nad Železnými horami, vystoupí dětský soubor 1. stupně ZŠ Smetanova, pěvecký sbor Motýlek, dětský pěvecký sbor Kvíteček, zpěvačky ZUŠ pod vedením A. Fuxové, zazní Sváteční slovo děkana Josefa Davida a úderem17 hodiny se rozsvítí vánoční strom. Program vyvrcholí koncertem Andrey Moravcové.