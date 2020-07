Hrady o víkendu lákají na prohlídky v kostýmech a šermíře

KDY: 3.-5.7.

KDE: Hrady Kámen, Roštejn, Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: od 100 Kč

Proč přijít: Turistická sezona již odstartovala a hrady, zámky i muzea se snaží nalákat co největší počet turistů. Proto kromě klasických prohlídek organizují také netradiční prohlídky, při kterých průvodci oblékají různé dobové kostýmy či hrají divadlo. Tento víkend je možné navštívit hrad Kámen, hrad Roštejn nebo hrad v Lipnici nad Sázavou.

Na hradě Kámen ve stejnojmenné obci startuje víkendová akce s názvem Hrad Kámen napříč staletími. Návštěvníky hradu budou v sobotu a v neděli provádět průvodkyně a průvodci v dobových kostýmech. Své tábořiště na hradě postaví šermířská omladina, která přítomné naučí základům boje a šermu ve středověku. Šermířské dovednosti představí šermířská společnost Aesculus, která návštěvníky seznámí se způsobem boje a životem šlechtice v době renesance. Program bude dále obohacen o tematické hry pro děti a přednášky sokolníka s ukázkami dravců a sov. V hradním parku bude několik stánků s různými řemeslnými výrobky.

Součástí akce Hrad Kámen napříč staletími budou v sobotu a v neděli večerní prohlídky. „Třebaže hrad nebyl ve vlastnictví velmi významného rodu a neměl ani příliš velký historický význam, je opředen řadou pověstí a příběhů. V minulosti tu měla být penězokazecká dílna nebo tajné podzemní chodby. Čas od času hradem bloudí duch zazděné šlechtičny. Díky hraným scénkám mohou návštěvníci zhlédnout zásadní dějinné okamžiky hradu Kámen,“ zvou na další zpestření prodlouženého víkendu pořadatelé. Prohlídky budou začínat v 19, 19.30, 20, 20.30 a 21 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na telefonu 721 846 931. Nedělní večer zakončí ve 22 hodin ohňová show skupiny Gaja Yritis.

GOTIKA NA ROŠTEJNĚ

Divadelní prohlídky nazvané Se zlatou růží v erbu nabízí také hrad Roštejn od 4. do 6. června v čase, od 9 do 18 hodin. Návštěvníky zavedou do druhé poloviny 14. století, doby založení hradu pány z Hradce. Přes padesát herců v dobových kostýmech seznámí diváky vážně i nevážně s obdobím gotiky. Naučí se gotické tance, ochutnají středověké pokrmy a dozví se řadu zajímavostí z historie hradu. Návštěvníci projdou trasu A hradu Roštejna. V každé místnosti se odehraje scénka ze života hradních pánů i dalších obyvatel hradu, které dohromady dají ucelený příběh jednoho běžného dne ve středověku. Na prohlídky je doporučená rezervace na tel. 733 161 817. Vstupné 200 korun, snížené 100 korun.

NOČNÍ PROHLÍDKY NA LIPNICI

Na noční prohlídky hradu Lipnice nad Sázavou mohou zamířit návštěvníci od pátku do neděle 3. až 5. července. Zájemci si užijí divadelní procházku historií hradu od jeho založení až po působení Jaroslava Haška. Vystupují zde jednotliví majitelé panství, vojáci, žoldnéři, děvečky, kat, pacholci, kavalíři. Není nouze o místní pověsti, strašidla a přijde i Jaroslav Hašek. Začátek prohlídek je ve 20 a 22.30 hodin. Vstupenky předem závazně objednat na tel. 606 480 708 nebo na zdenek@sigri.cz. Jednotné vstupné 200 korun. Další prohlídky se konají i v termínech 17.-18. července, 24.-25. července a 7.-8. srpna. (vlt)

Sázava zažije vikingskou bitvu

KDY: 4. – 6. července, vždy od 14 hodin

KDE: v ulici Z. M. Kuděje na břehu Sázavy, Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: plné vstupné na sobotu je 80 korun, v neděli 20 korun



V Ledči nad Sázavou se o víkendu odehraje vikingská bitva s názvem Vikingové v Jósborgu v ulici Z. M. Kuděje na břehu Sázavy od 14 hodin. Tématem bitvy je polomýtycká skupina elitních válečníků Jómských vikingů, kteří vybudovali pevnost Jómsborg na území dnešního Polska. Součástí letošního programu budou i obětní obřady. Možná přijde i Ódin.

Kino pod hvězdami dnes promítá českou komedii

KDY: 3. července, od 21 hodin

KDE: prostranství u MDKO, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: Vstupné 100 korun



Léto a letní dny jsou neodmyslitelně spjaty také s letním kinem. Na první promítání pod širým nebem mohou zájemci přijít v pátek 3. července na českou komedii Chlap na střídačku. Kino pod hvězdami divák nalezne na prostranství za budovou Městského divadla a kina Ostrov v Havlíčkově Brodě, které slibuje romantické večery bez hluku aut. Začátek promítání je v devět hodin večer. Kapacita prostoru je sto míst. V případě nepříznivého počasí se projekce přesune do kinosálu

Výstava Petrkov Daniel Reynek & Jiří Škoch

KDY: 3. července, od 16 hodin

KDE: Stará radnice, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma

V prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě dnes zahájí výstavu fotografií PETRKOV – Daniel Reynek & Jiří Škoch od 16 hodin. Úvodní slovo pronese Hana Nováková. O hudební doprovod se postará Ondřej Škoch a Štěpán Škoch. Na programu bude výběr zhudebněných básní Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud v překladu Alice Škochové. Výstava potrvá do 13. září. Otevírací doba je každý pátek, sobota, neděle a pondělí od 10 do 17 hodin.

Na Havlíčkově náměstí se konají trhy

KDY: 4. července, od 8 hodin

KDE: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Každou první sobotu v měsíci od jara do podzimu je možné vyrazit na Havlíčkobrodské farmářské trhy na Havlíčkově náměstí. Trhy se konají tuto sobotu 4. července v čase od 8 do 12 hodin. Návštěvníci zde mohou zakoupit maso, uzeniny, pečivo a cukrářské výrobky, mléko, mléčné výrobky například sýry, jogurty, kozí a ovčí produkty, ryby, ovoce a zeleninu, dýně, brambory, houby (hlíva a žampióny), sirupy, šťávy, džemy, bylinky a koření, med a včelí produkty, kávu, čokoládu, čaj, víno, sezónní květiny, to vše přímo od výrobců, pěstitelů a chovatelů.

Podmoklanská sedmička 2020 startuje v sobotu

KDY: 4. července, od 14 hodin

KDE: koupaliště, Podmoklany

ZA KOLIK: startovné je dobrovolné



Spolek Sokol Podmoklany pořádá charitativní běh pro Klárku v sobotu 4. července. Závod startuje na koupališti v Podmoklanech ve čtrnáct hodin. Trasa je dlouhá sedm kilometrů. Startovné je dobrovolné a výtěžek z této akce bude věnován Klárce na podporu jejího boje se zákeřnou nemocí.

Vernisáž výstavy Cestou rytířských ctností zahájí v pondělí

KDY: 6. července, od 17 hodin

KDE: hrad Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: zadrama



Na letošní letní sezonu na hradě Lipnici nad Sázavou připravili hned tři výstavy, které budou součástí návštěvnického prohlídkového okruhu. Jedna z nich je výstava s názvem Cestou rytířských ctností, která bude zahájena v pondělí 6. července od 17 hodin. Věnuje se rytířským ctnostem a je určena především dětem. Výstava navazuje na vzrušující život středověkých rytířů. Je inspirována rytířským ideálem sedmera ctností, ve kterých byl každý z budoucích rytířů cvičen a posilován. Rádi by prostřednictvím této výstavy poukázali na to, že i v dnešní společnosti mají ctnosti své místo.

Bazilika opět ožije tradiční poutí

KDY: 4. července, od 10 hodin

KDE: areál zámku, Třebíč

ZA KOLIK: vstup zdarma





První červencovou sobotu ožije areál Baziliky sv. Prokopa a zámku v Třebíči každoroční Svatoprokopskou poutí. Pro návštěvníky je připravený kulturní program, obohacený o tradiční pouťové atrakce a občerstvení. V dopolední části programu začíná v 10 hodin v bazilice sv. slavnostní bohoslužba. Otevřeno bude mít i místní farní kavárna a vstup do interaktivní expozice Cesty časem a expozice Za řemesly minulosti bude zdarma.

Operní árie zazní na rybníce

KDY: 4. - 5. července, od 21 hodin

KDE: rybník Hron, Buková u Třeště

ZA KOLIK: 250 korun



Zájemci o netradiční pojetí opery na hladině rybníka Hron v obci Buková u Třeště si mohou přijít poslechnout v sobotu 4. července a v neděli 5. července v devět hodin večer. Hvězdní umělci české národní operní scény přijedou a vystoupí přímo na hladině rybníka Hroňák v Bukové u Třeště. Návštěvníci si užijí netradiční pojetí nejslavnějších operních árií v nádherné přírodě. Vstupné je 250 korun.

Anna K. připomene album Nebe

KDY: 4. července, od 20 hodin

KDE: u kulturního domu Máj, Pelhřimov

ZA KOLIK: vstupné na místě 400 korun



Na letní scéně u kulturního domu Máj v Pelhřimově vystoupí zpěvačka Anna K. v sobotu 4. července od 20 hodin. Přesně před dvaceti lety získala Anna K. svoji první cenu Anděl za zpěvačku roku a zároveň si odnesla i další sošku za titulní píseň z alba Nebe. Oceňovanou nahrávku připomene sérií letních koncertů na netradičních místech.

Herec Županič zavzpomíná

KDY: 4. čerevence, od 20 hodin

KDE: u zámku, Hodíškov

ZA KOLIK: 100 korun



Předpouťové posezení v Hodíškově na výletišti u zámku s Ladislavem Županičem se koná v sobotu 4. července od 20 hodin. Zábavný pořad s dabérem a zpěvákem, se nese v pohodové atmosféře vzpomínek na slavná představení. Celým pořadem se prolíná směs známých melodií a vyprávění. Vstupné je sto korun. Bohaté občerstvení je zajištěno od 18 hodin.

Přátelé se sejdou v galerii

KDY: 4. července, od 15 hodin

KDE: Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz

ZA KOLIK: zdarma



V Galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi se koná již šesté Setkání přátel různých uměleckých žánrů, které zahájí vernisáží v sobotu dne 4. července v 15 hodin. Úvodní slovo k výstavě pronese akademický malíř Josef Velčovský. Součástí vernisáže bude i hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy v Pacově. Někteří z jedenácti vystavujících již svou tvorbu v Galerii Bernarda Bolzana v minulosti představili. Výstava potrvá do 29. července 2020.