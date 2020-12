Letošní mikulášské veselí ovlivní i přes rozvolnění stále přetrvávající omezení kvůli koronavirové pandemii. Na řadě míst se uskuteční kulturní akce připomínající advent.

Krajská Jihlava většinu kulturních akcí zrušila. Vyhlásila ale soutěž, při které vyzývá Jihlavany, aby nazdobili své domy, balkony, zahrady či předzahrádky vánoční výzdobou. „Soutěžící mohou vyhrát kromě propagačních předmětů města také hlavní cenu v podobě exkluzivní limitované edice jihlavských batohů a navíc všem Jihlavanům nadělí krásně ozdobené město vyzývající k Vánočnímu putování,“ řekl mluvčí Jihlavy Radovan Daněk. Soutěž bude probíhat na Facebooku Město Jihlava. Otevřená je od včera pro nejvýše 1500 návštěvníků i vánočně naladěná jihlavská zoo.

ZA MIKULÁŠEM DO SKLEPENÍ

Klášter s pivovarem v Želivi na Pelhřimovsku zve v sobotu k návštěvě svého tajuplného sklepení, kde se usadili čerti. „Ale nebojte, pokud byli vaše děti hodné, tak je zachrání svatý Mikuláš s andělským doprovodem a vyvede vás zpět na světlo,“ dodal za organizátory akce Michal Hájek. Klášterní sklepení je pro návštěvníky otevřeno od 14 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

VÝDEJNÍ OKÉNKO V MUZEU TŘEBÍČ

Třebíčské muzeum láká k muzejnímu výdejnímu okýnku. Každý návštěvník může nakouknout a prohlédnout si obrazy, které muzeum připravilo. Vystavují výtvarná díla třebíčských autorů, ale také výběr ze sbírky plakátů. Lidé si mohou vyzkoušet, jak jsou všímaví. Pro každého je v okénku přichystána drobná otázka a malé překvapení v podobě hrací karty a samolepky. Tu mohou sbírat, lepit do hrací karty a uchovat si tak vzpomínku na autory samotné. Okénko bude fungovat po dobu uzavření muzea, ale i po otevření. Do Vánoc bude určitě otevřené.

NADÍLKA VE ŽĎÁRSKÉM ZÁMKU

Kolem vánočního stromku na zámku ve Žďáru nad Sázavou vyroste předvánoční minitrh spojený s výdejem dárků z Virtuálního vánočního trhu. Návštěvníci se mohou těšit na vánoční likér, punč nebo svařák, ale i kapří hranolky a další pochoutky, které jim prodejci zabalí s sebou. Zájemci se také mohou potěšit nákupem tradičních vánočních ozdob z Horního Bradla. V sobotu sem zavítá Mikuláš s čertem a andělem. Od 13 do 18 hodin mohou dospělí se svými ratolestmi ve speciální audienční místnosti je navštívit. Mikulášské balíčky odevzdají dospělí na recepci Muzea nové generace andělovi těsně před návštěvou, nebo si je mohou zakoupit v obchůdku na zámku.

TELEFONÁT Z PEKLA

Netradiční mikulášská nadílka čeká na děti v sobotu v Pelhřimově. Namísto zrušeného čertovského rojení se uskuteční pekelná vizita online přímo z Pelhřimovského Pekla. Samotný Lucifer s ostatními čerty se spojí živě pomocí sociálních sítí s vybranými dětmi, jejichž rodiče se přihlásili svou zlobivou ratolest přes facebook skupiny Pelhřimák k návštěvě z pekla.

BETLÉMY ZA OKNY V HUMPOLCI

Po celý adventní čas budou lidé betlémy potkávat na různých místech ve městě – hlavní část v oknech muzea na Horním náměstí, další ve výlohách okolních domů, malé betlémky za okny knihovny a dva velké v infocentru. Vznikla tak trasa pro procházku za betlémy po Humpolci. Vše doplní texty s vánoční tematikou ve venkovní vitríně u muzea. Výstava trvá do 30. prosince.

Jihlavsko

Putování vánočním časem a českými tradicemi v Polné

KDY: bez omezení

KDE: Polná





Zážitkové putování zákoutími města Polná má dvanáct zastavení se slovem o adventu, symbolech a tradicích. Na každém zastavení je připravený úkol pro děti. Zájemci začínají na Karlově náměstí a na konci putování čeká až do 15. prosince Ježíškova pošta, kde mohou děti zaslouženě odevzdat svá toužebná přání do schránky. Trasa je dlouhá téměř pět kilometrů.

DALŠÍ TIPY

Půjdem spolu do Betléma

KDY: bez omezení

KDE: Náměšť nad Oslavou



Rodiy s dětmi si mohou užít adventně vánoční procházku nazvanou Půjdem spolu do Betléma. Start je v průchodu Staré radnice a úkoly zájemci najdou na sloupech veřejného osvětlení. Cestou necestou se lidé dostanou až do Betléma, kde jejich putování končí. Na konci cesty mohou vhodit do připravené schránky dopis pro Ježíška. Procházka pro malé i velké bude připravená až do Štědrého dne. Ve večerních hodinách je průchod Staré radnice uzavřen. Aby na kulturu v Náměšti lidé úplně nezapomněli, připravili pro ně pořadatelé sérii online koncertů. Na první z nich se lidé podívají na: https://www.youtube.com/watch?v=abchqmH8Xik. Vystupující je Andy Minet, kterého už mohli zájemci zaregistrovat v cyklu Mikrofon pro Tebe.

Druhý adventní koncert v Moravských Budějovicích

KDY: neděle 6. prosince, od 17.00

KDE: online



Beseda v Moravských Budějovicích připravila na neděli 6. prosince druhý adventní koncert online s kapelou The Feet. Začátek přenosu koncertu je naplánovaný na pátou hodinu. Odkaz na stream je www.besedamb.cz/2-advent-2020 nebo www.facebook.com/besedamb

Výstava Vánoční čas

KDY: do 10. ledna 2021

KDE: Muzeum Žďár nad Sázavou



Žďárské regionální muzeum připravilo v hlavní budově na Tvrzi pro návštěvníky výstavu Vánoční čas. Hlavním tématem výstavy budou tradiční horácké zvyky a tradice provázející naše předky od počátku Adventu až do svátku Tří králů. Lidé se dozví, co se dělo o svatoondřejské noci, jaké zvyky se pojí se svátkem svatých Mikuláše, Ambrože, Barbory, Lucie, Štěpána, Jana Evangelisty či Tří králů a chybět nebude ani tradiční vánoční výzdoba. Muzeum se podrobně zaměřilo na Štědrý den od rána až do půlnoci, včetně tradičních vánočních pokrmů, ukázek štědrovečerní magie a hádání budoucnosti s pomocí hrníčků, polínek, studánky či odlévání cínu. Vzhledem k momentální omezené kapacitě muzea nabízí lidem také cyklus vyprávění o adventních a vánočních zvycích nejen na Horácku s bohatým fotografickým materiálem na jejich facebooku. Také fotogalerie k výstavě Vánoční čas a vánočně vyzdobené stálé expozici v Moučkově domě na internetové stránce bude značně rozšířená.

Rodinná putovní hra TRACKuj VelMez

KDY: bez omezení

KDE: Velké Meziříčí





Zájemci si mohou ve Velkém Meziříčí zahrát rodinnou putovní hru názvem „TRACKuj VelMez", která se zaměřuje na poznávání míst ve městě a jeho blízkém okolí. Podstatou je objevovat místa a sbírat Dózáky a potrvá až do konce prosince 2020. První odměna čeká na své výherce už za pět odevzdaných žetonů Dózáka, musí být však alespoň jeden z každé kategorie. Účastníci soutěže navštěvují místa rozdělená do pěti kategorií. V blízkosti stanoviště najdou účastníci krabičku, ve které je kromě žetonů zajímavá informace, jež se váže k danému místu. Část z dvaceti stanovišť je snadno přístupná i s kočárkem, takže se mohou zapojit i maminky s malými dětmi. Mapu s konkrétními body zveřejnila Dóza na svých stránkách. Ti, kteří získají všech dvacet žetonů, se mohou těšit na hodnotnější odměnu.

Výstava Odmocnina z malby

KDY: do neděle 6. prosince

KDE: Horácká galerie, Nové Město na Moravě



Novoměstská Horácká galerie opět otevřela a zve na výstavu Odmocnina z malby. V neděli 6. prosince, poslední den výstavy, se mohou zájemci mezi 15 až 17 hodinou potkat s jejím autorem malířem Janem Svobodou.

Předvánoční procházka parkem ve Světlé nad Sázavou

KDY: bez omezení

KDE: Světlá nad Sázavou



Od první adventní neděle mohou lidé vyrazit kdykoliv, nejlépe pak v podvečer, od radnice kolem kašny přes most k prvnímu parkovému rybníku. Aby si užili světelného efektu, volí soumrak, kdy se rozsvěcejí světla veřejného osvětlení a s ním i sváteční výzdoba. Od půl čtvrté do devíti večer se pravidelně každou půlhodinu z ostrůvku na pár minut ozvou tóny hudby. A pak po hrázi přejdou osvětlený Andělský můstek a parkem dolů k zámku. Po cestičce kolem sněhových koulí až k Růžovému altánu – parkový východ u pekáren, kde stojí osvětlený jelen s laní a malým kolouškem. Dále se vydají pod dohledem světelného anděla a přejdou po železné lávce do Nádražní a kolem sportovní haly k dalšímu andělu u kina a zpátky na náměstí s vánočním stromem. Každou neděli bude otevřený kostel, a to d patnácti do osmnácti hodin. Zejména děti se tam mohou těšit na betlém.