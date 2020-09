Příznivci městských slavností se mohou těšit na Historické slavnosti začínající ve Velkém Meziříčí už tento pátek. Tentokrát se návštěvníci každoroční kulturní akce přenesou do období třicetileté války. „Letošní slavnosti nabídneme v lehce pozměněné podobě oproti předchozím letům,“ sdělila mluvčí meziříčské radnice Michaela Hudková.

Pořadatelé připravili dvoudenní program. „Netradičně začnou slavnosti v pátek 4. září večer na Náměstí, program pak bude pokračovat po celou sobotu v zámeckém areálu,“ popsala místa, kde se akce odehraje, Lucie Pavelcová z velkomeziříčského muzea. To ve spolupráci s městem a Českou asociací přátel vojenské historie akci organizuje.

V pátek navečer se účastníci Historických slavností sejdou přímo v centru města. „Páteční program na Náměstí začíná v půl osmé večer, kdy zažijí verbování domobrany. Následovat bude pochodňový průvod na zámek, potrestání zběhů a na závěr ohňová show,“ vypočítala Pavelcová.

Sobotní program začne v půl desáté dopoledne, tentokrát v areálu velkomeziříčského zámku. Účinkující se na pódiu na zámeckém nádvoří budou střídat až do šesti hodin v podvečer. Organizátoři slibují zábavu pro celou rodinu. „Návštěvníci se mohou těšit na kejklíře, komediální šermířské přestavení, dobovou kapelu, ukázky historických tanců či scénický šerm. U stánků si zase budou moci prohlédnout zručnou práci řemeslníků,“dodala Pavelcová.

Vrcholem sobotního programu bude přítomnost Albrechta z Valdštejna s celou jeho družinou.

Příjezd nejvyššího velitele císařských vojsk mohou přihlížející očekávat okolo jedenácté hodiny dopolední. Albrecht z Valdštejna přijede záhy po nástupu vojenských jednotek a jejich představení.

To ale ani zdaleka není vše, co návštěvníky velkomeziříčského zámku v sobotu čeká. „Na své si přijdou i příznivci zbraní a vojska, pro které bude připravena oblíbená vojenská šarvátka v zámeckém parku,“ připomenula další atrakci Pavelcová.

TIPY Z HAVLÍČKOBRODSKA

Trampský širák

KDY: pátek a sobota

KDE: Hanesův Mlýn

ZA KOLIK: dvoudenní vstupné na místě 800 korun



Další ročník festivalu zaměřeného především na folk a country láká letos například na Věru Martinovou, Františka Nedvěda nebo Druhou trávu s Robertem Křesťanem. Festival se uskuteční tradičně na Hanesově Mlýně na Havlíčkobrodsku. V pátek začne program v šest hodin koncertem Samsona a v sobotu ve dvanáct hodin zahájí celý set Druhá tráva.

Koudelův talíř

KDY: sobota od 8.00

KDE: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Na Havlíčkově náměstí mají každoročně svoji tradici Farmářské trhy od jara do podzimu vždy první sobotu v měsíci. Na trh se lidé mohou těšit již v sobotu, a to od osmi do dvanácti hodin.

Festival vína

KDY: neděle od 15.00

KDE: Ždírec nad Doubravou

ZA KOLIK: 100 korun



V pořadí třetí ročník festivalu, na kterém se představí několik vinařství z Jižní Moravy a jeden dovozce francouzských vín se koná ve ŽDírci. K poslechu i k tanci bude hrát Martin Bernard a po něm bude následovat after party od večerní desáté hodiny.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Koncert kapely UDG

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: 350 korun



Hvězdné léto v Pelhřimově uzavřou UDG. Poslední z řady koncertů, který se uskuteční v pátek na prostranství před kulturním domem Máj, je vystoupení kapely UDG. Začátek je od osmi hodin.

Divadlo Járy Cimrmana

KDY: sobota od 19.30

KDE: Divadelní scéna kina, Humpolec

ZA KOLIK: 560 a 600 korun



Po delší odmlce opět zavítá do Humpolce Divadlo Járy Cimrmana, které tentokrát představí svoji hru s tanci a zpěvy – Akt, která je nejstarší z her v repertoáru divadla. Autorem je Zdeněk Svěrák a spoluautorem přednášky je Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděný rovněž velký český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman.

Žďársko

Festival vína

KDY: sobota od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 150 korun



Tradiční Festival vína se koná v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou v sobotu od jedné hodiny. Návštěvníci dostanou možnost ochutnat vína z Čech, Moravy i zahraničí, a to od bezmála dvou desítek vinařů. Vstupné vyjde na 150 korun, záloha na degustační skleničku na padesátikorunu. Degustaci ušlechtilých vín stylově doprovodí Horácká muzika a moderátorem akce bude Pavel Bláha. Chybět nemohou ani různé kulinářské dobroty.

Jihlavsko

Otevřené památky

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu u příležitosti Dne otevřených dveří památek mohou zájemci navštívit výstavy a prohlídky s průvodcem na různých místech v Jihlavě. Zároveň na Masarykově náměstí zahájí Dožínky, následovat bude přehlídka krojovaných hudeb, jarmark, nebude chybět řezbářská show, venkovní hry a kolotoč.

Třebíčsko

Benefiční koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: bazilika svatého Prokopa, Třebíč

ZA KOLIK: 100 korun



Slavnostní galakoncert jako poděkování záchranným složkám – benefice pro třebíčskou nemocnici se uskuteční v sobotu od šesti hodin v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Zahraje Václav Hudeček a Josef Špaček na housle, Pavel Svoboda na varhany, Veronika Kaiserová, Komorní orchestr Barocco Empre Giovane s Josefem Krečmerem. Vstupné je 100 korun.