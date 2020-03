Steaky

Kdy: sobota 7. března od 14.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se budou podávat různé druhy steaků – vepřové, kuřecí, Argentina. No a od 20 hodin vystoupí kapela FERNET se svými country a trempskými písněmi.

Den s TGM

Kdy: sobota 7. března od 6.01 do 18.00

Kde: Havlíčkův Brod, Stochov

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční celodenní výlet Dnes TGM. Odjezd rychlíkem v 6.01 hodin z havlíčkobrodského nádraží do stanice Stochov. Trasy měří 4, 6, 8 a 10 km. Vede L. Kocmanová.

Němý Bobeš

Kdy: sobota 7. března od 19.00

Kde: Divadelní sál Světlá nad Sázavou

Za kolik: 550/490/430 korun

Proč přijít: Divadlo Járy Cimrman vystoupí s divadelním kusem „Němý Bobeš“. Seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po 60 letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem. To, co se stalo s Cimrmanovou hrou Němý Bobeš, je výsledkem střetnutí dvou myšlenkových živlů: nezkrotného tvořivého pudu umělcova se stejně nezkrotným pudem malého českého samozásobitele. Zatímco na jedné straně vidíme obdivuhodné úsilí poznat a ztvárnit svět a dobrat se podstaty lidského konání, na druhé straně setkáváme se jen s přízemní snahou nasušit na zimu pár hub. V případě Němého Bobše ten malý, zapšklý svět Josefa Padevěta bohužel vítězí…

Meditace s Křišťálovými Mísami

Kdy: sobota 7. března od 14.00 do 17.00

Kde: Chaloupka Na dobrém konci Hněvkovice u Ledče n. S.

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Harmonické odpoledne v místní Chaloupce. Léčivé tóny křišťálových mís v podání Jiřinky Solvany Vašinové. Hraní na křišťálové mísy má meditativní a léčebné účinky. Každá mísa má svůj osobitý tón, který rezonuje v našem těle až na buněčné sféře. Přestože misky působí na všech úrovních, uvolnění a harmonii pocítíte především na té fyzické. Pokud si přejete navibrovat vodu, přineste si sebou skleněnou nádobu.

Koncert Vojty „Kiďáka“ Tomáška

Kdy: sobota 7. března od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 100/150 korun

Proč přijít: V místním „kulturáku“ vystoupí první březnovou sobotu jedna z trampských legend - písničkář ze západočeského Lokte Vojta "Kiďák" Tomáško. Zazpívá své nejúspěšnější písničky. Muzikant, který působil v několika kapelách (Plížák, Roháči) a patří mezi ty, kteří definovali trampskou muziku posledních čtyřiceti let, na svých webových stránkách sám sebe charakterizuje jako toho, který „píše a skládá písničky o lidech, o lásce, o přátelství, o tom co jsem prožil, co vidím okolo sebe“. V playlistu koncertu nechybí samozřejmě již zlidovělé písně jako Toulavej, Česačů bavlny bál či Jen tak dál ale i další - Morava, Zelená košile, Hlava nad vodou nebo Hádej, kdo tě má rád, které podle autora „rozjasní tvář a pohladí duši“.

Rebelka a Havlíčkobrodská 12 na Ostrově

Kdy: neděle 8. března od 15.00

Kde: KD Ostrov Havlíčkův Brod

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Taneční sál Kulturního domu Ostrov bude patřit příznivcům dechovky. Při tradičním setkání s poslechem a tancem se představí při společném vystoupení dvě místní kapely. Vystoupí Havlíčkobrodská 12 kapelníka Zbyňka Paličky a dechová hudba Rebelka s kapelníkem Petrem Milichovským.

Malé nedělní pohádky – Pejsek a Kočička vaří dort

Kdy: neděle 8. března od 10.30

Kde: COOP CLUB Chotěboř

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Druhou březnovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o tom, jak Pejsek a Kočička vařili dort.