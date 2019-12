-123 minut

Kdy: sobota 7. prosince od 19.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V místním Klubu OKO proběhne koncert kapely -123minut. Žádný jejich koncert není dvakrát stejný. „Minuty“ se vrátily na scénu. Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music. A protože, jak sami říkají, nejsou porostlí mechem, jsou otevřeni i vlivům současné hudby. Na minutovský pelmel se nejen dobře tančí, ale jelikož jde o výjimečné muzikanty, dobře se na ně také dívá.

Vánoční Nokturno

Kdy: sobota 7. prosince od 17.00

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla Ledeč nad Sázavou

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: Město zve na koncert Vánoční Nokturno první prosincovou sobotu. Účinkuje česká sopranistka Michell KATRAK, hudební skladatel, libretista a básník Jan MEISL a člen orchestru Národního divadla - první housle, koncertní mistr Oldřich VLČEK. Na programu budou Dvořákovy, Purcellovy, Petrovovy a Pavlicovy skladby.

Do Pekla

Kdy: sobota 7. prosince od 7.49

Kde: Havlíčkův Brod, Sázava

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod Do Pekla. Odjezd vlakem do Sázavy u ZR v 7.49 hodin. Trasa měří asi 11 km. Vedou J. a A. Hladkých.

Tataráky i hudba

Kdy: sobota 7. prosince od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se podávat různé druhy tataráků. No a od 20 hodin vystoupí kapela LUX. Velká pohoda a kvalitní produkce písniček mnoha žánrů, které dobře znáte.

Půlnoční vlak Michala Tučného

Kdy: sobota 7. prosince od 20.00

Kde: KD Ostrov Havlíčkův Brod

Za kolik: 440 korun

Proč přijít: Po mimořádném úspěchu podzimního turné s Míšou Tučnou, dcerou countryové legendy, se Jelen rozhodl pro pokračování. Na podzim vyrazil do menších klubů, kde si fanoušci mohou ještě intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii. V září navíc kapela vydala speciální album s názvem Jelen: Dostavník Michala Tučného. Jde o dvanáct předělávek skladeb Michala Tučného. Nechybí mezi nimi singl Spím v obilí, který se dočkal velmi kladných reakcí, nebo hit Pověste ho vejš. Speciální hostem koncertu je Míša Tučná.

Vánoční knihovna

Kdy: sobota 7. prosince od 14.00

Kde: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř

Za kolik: 50 korun – příspěvek na vyrábění

Proč přijít: Přijďte si na dětské oddělení místní knihovny přečíst či poslechnout pohádky, zazpívat koledy, ozdobit stromeček a vyrobit si drobný dáreček. Uvidíte i pohádku v představení divadla DIK.

Vánoční jarmark na Lipnici

Kdy: sobota 7. prosince od 15.30 do 18.00

Kde: Hrad Lipnice nad Sázavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V letošním roce bude poprvé tradiční vánoční jarmark pořádán na místním hradě. Kromě vánočních koled a písní v podání sboru Besharmonie, budou ke koupi výrobky žáků lipnické školy, proběhnou vánoční dílničky, kde se můžete naučit vyrábět vánoční výzdobu a vše vyvrcholí živým betlémem. Akci pořádá Město Lipnice nad Sázavou ve spolupráci se základní školou. Občerstvení zajištěno.

Vánoční pohádka

Kdy: neděle 8. prosince od 15.00

Kde: MDK Ostrov Havlíčkův Brod

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: V sále místního MDK Ostrov uvede Divadlo Mrak Vánoční pohádku.. . aneb o Vánocích a zakleté čepičářce. Klasický biblický příběh o Vánocích je pro děti velmi těžko srozumitelný, proto je využit základní pohádkový motiv – dobro – zlo a ten převeden mezi nebe a zemi. Hodná čepičářka Marjánky má jeden veliký sen – stát se bohatou princeznou. Ovčák Toník má Marjánku rád, ale místo dukátů nosí jen červená jablíčka a písničky. Celý jejich lidský svět hlídá spokojený Anděl. Jednoho dne se však na zemi zjeví Ďábel a svým bohatstvím očaruje Marjánku v zlou a chamtivou. Nešťastnému ovčákovi Toníkovi se zjeví Anděl a poradí, aby odvedl Marjánku do Betléma, protože tam se má narodit král všeho dobra Ježíšek. Když Marjánka ve chlévě uvidí novorozeně, pochopí, jak ošklivé je být zlým člověkem, prosí Toníka i děti za odpuštění a zlo ztratí svoji moc.

Malé nedělní pohádky – Vepřík a kůzle

Kdy: neděle 8. prosince od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Druhou prosincovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou vánoční pohádku o vepříku a kůzleti.