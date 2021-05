Část výtěžku půjde také do jihlavské zoologické zahrady. Ta na svůj provoz ročně potřebuje šedesát milionů korun. Jenom loni měla kvůli nucenému uzavření asi desetinový výpadek, proto si nápadu cení. „Za Zoo Jihlava chceme poděkovat všem dosavadním dárcům, přispěvatelům a podporovatelům zoo. Jsme si vědomi a vážíme si toho, že nám lidé již nesmírně pomohli a stále pomáhají a drží nejen naši zahradu nad vodou,“ dodává mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Unikátní streamovaný online koncert formou OpenAir se odehraje na zahradě Kulturního střediska Lidové sady, které je součástí liberecké zoologické zahrady. Diváci se ocitnou na koncertě plném hvězd. Vystoupí No Name, Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro a Igor Orozovič s kapelou. „Moderátorem bude Libor Bouček a program bude zahrnovat i zajímavé rozhovory a krátké virtuální prohlídky zapojených zoo,“ uvedl produkční akce Tomáš Vimmer.

Online vysílání bude na portálu Ticketstream.cz, kde už zahájili předprodej vstupenek. Lidé mohou vybírat ze vstupného od sta do pěti set korun, podle toho, kolik chtějí přispět. Přístupový kód dostanou návštěvníci po zaplacení vstupného.

Přestože byly všechny zapojené zoologické zahrady v průběhu dubna opětovně otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty způsobené déle něž dvě stě dní trvající povinnou uzávěrou.

DALŠÍ TIPY



Trhy



Farmářský trh

KDY: sobota 8. května od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, park

ZA KOLIK: zdarma

Hlavní letní sezóna jedenáctého ročníku novoměstských farmářských trhů začíná. V sobotu 8. května na Vratislavově náměstí v čase od osmi do dvanácti hodin se zájemci mohou těšit na bohatou nabídku kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Lidé zde nakoupí masné a mléčné výrobky, koření, med a medové produkty, čaje, sirupy, sazenice, ovoce, zeleninu a další dobroty.

Africké trhy

KDY: pátek 7. května od 9.00 do 17.00

KDE: Jihlava, City Park

ZA KOLIK: zdarma



To nejlepší z Afriky. Tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři, si mohou přijít nakoupit zájemci v pátek 7. května do City parku Jihlavě, v čase od 9.00 do 17.00 hodin. Vše je tak akorát zralé, čerstvé, ke koupi bude i sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Hry a pohyb venku

Kvízová poznávačka malíři dětem

KDY: do 16. května

KDE: Polná, vilková čtvrť za Tokozem

ZA KOLIK: zdarma

Kvízová poznávačka pro děti a rodiny se koná až do poloviny května v Polné. Znáte ilustrátory dětských knížek? Dvacet kartiček čeká ve vilkové čtvrti v Polné směrem na Kalvárii a silnici v Brzkově. Jsou náhodně rozmístěné, lidé je budou muset hledat. Startovací lístky najdou zájemci na dveřích volnočasového spolku Tempo.

Férová snídaně

KDY: sobota dopoledne

KDE: různá místa na Vysočině

ZA KOLIK: zdarma



Lidé se mohli registrovat do tradičního květnového projektu nazvaného Férová snídaně. Pikniková akce se koná na podporu fair trade. Zapojují se skupinky přátel a rodiny v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě i dalších městech.

Vyjížďka na koních

KDY: sobota 8. května a neděle 9. května, čas dle domluvy

KDE: Stáj R & J Mrákotín

ZA KOLIK: 150, 300 korun



Malá rekreační stáj s dvěma koníky nabízí vyjížďky na koních a vožení dětí. Zájemci si zde navíc mohou koupit výrobky z podkov a lapače snů. Více na facebookové stránce stáje.

Vyprávění stromů

KDY: do 23. května

KDE: Žďár nad Sázavou, okolí zámku

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Na žďárském zámku připravili zábavnou procházku v zámeckém areálu pro rodiny s dětmi. Tentokrát budou průvodci hry mohutné zámecké stromy. Zájemci si poslechnou vyprávění dlouhověkých stromů, poznají jejich příběhy, listy i kůru. Úkolem bude zachytit voskovkou strukturu kůry, vyluštit název stromu a také soutěžní tajenku o vstupenky na Letní prohlídky pro děti. Hra začíná v zámecké kavárně, kde si za dobrovolný příspěvek vyzvednou lidé stromové leporelo, herní plánek a voskovku. Zahrát si mohou do 23. května během otevírací doby kavárny.

Hrotovická 20

KDY: sobota 8. května, start od 8.00 do 9.00 hodin

KDE: Hrotovice, nádvoří zámku

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu mohou zájemci vyrazit na turistický pochod Hrotovická 20. Mohou si vybrat ze tří tras dlouhých pět, dest a patnáct kilometrů. Start a cíl je na nádvoří hrotovického zámku. Startovné je zdarma. Děti do patnácti let se mohou účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Letecké muzeum Koněšín

KDY: sobota 8. května a neděle 9. května od 9.00 do 17.00 hodin

KDE: Koněšín, venkovní expozice

ZA KOLIK: od 25 korun



Od 1. května se opět otevřela venkovní expozice Leteckého muzea Koněšín. Otevírací doba je v sobotu a v neděli od devíti dopoledne do pěti hodin odpoledne.

Zámky a zahrady

Hrad Orlík nad Humpolcem

KDY: od čtvrtka do neděle

KDE: Orlík



Hrad Orlík otevřel svou bránu pro návštěvníky již prvního května. Přístupné jsou pouze venkovní prostory. Věž je otevřená zatím jen do poloviny z důvodu hnízdění divoké kachny. Z tohoto důvodu není vyvěšená ani vlajka na věži. Otevřeno v květnu od čtvrtka do neděle od 10.00 do 17.00 hodin.

Hrad Pernštejn

KDY: od soboty 8. května

KDE: Pernštejn

ZA KOLIK: zdarma



Od soboty 8. května mohou návštěvníci konečně vyrazit na výlet na hrad Pernštejn na Žďársku. Prozatím otevírají venkovní prostory areálu hradu – tedy jen hradní nádvoří. Vnitřní prostory a hradní park budou zpřístupněny později.

Hrad Bítov

KDY: o víkendech

KDE: Bítov

ZA KOLIK: zdarma



Kastelán bítovského hradu Jan Binder otevírá brány v sobotu 8. května. Lidé se mohou projít po nádvoří a v hradní zahradě, kde děti potěší hradní zvířata. Otevřená bude také parkánová zahrada se vstupem přes padací most, kterou správci hradů návštěvníkům zpřístupňují pouze výjimečně. Zde si budou moci příchozí na panelech přečíst něco málo o majitelích hradu. Restaurace na nádvoří bude zatím ještě uzavřená.

Plavba lodí

Dalešická přehrada

KDY: sobota a neděle od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



Okolí Dalešické přehrady je malebné. Turisté zde objeví i zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. O víkendu vyplouvá pravidelná linka Lodní dopravy na Dalešické přehradě Kramolín – Koněšín a zpět. Z přístaviště Kramolín vyplouvá do Koněšína v jednu se zastávkou v Třesově. Zpět z lodní zastávky Koněšín se vrací do Kramolína ve 14.15 hodin se zastávkou opět v Třesově. Rezervace míst není možná. Víc e informací najdou lidéna webu www.dalesickaprehrada.cz.

Park a plavba k minaretu

KDY: denně od 9.00 do 17.00

KDE: Lednice

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



Zažít vyhlášené zahrady v plném květu mohou návštěvníci lednické zámecké zahrady a parku. K minaretu se mohou výletníci navíc svézt lodí. Ty plují denně v půlhodinových intervalech od deseti dopoledne do pěti odpoledne, poslední plavba zpět od minaretu k zámku je v půl šesté.

Brněnská přehrada

KDY: do 16. května o víkendech a svátcích, pak v hlavní sezoně do 19. září denně

KDE: Brno

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



Lodí po Brněnské přehradě mohou zájemci vyrazit z Bystrce dle jízdního řádu mezi půl devátou ráno a sedmou večer. Cílem je Veverská Bítýška. Z Bítýšky se poslední loď vrací ve čtvrt na devět večer.

Vranovská přehrada

KDY: sobota 8. a neděle 9. května

KDE: Vranov, nástupiště č. 1 a 2 u hráze Vranovské přehrady

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



V sobotu a neděli bude v provozu linková plavba Vranov nad Dyjí - Bítov hrad - Vranov nad Dyjí. V sobotu dopoledne odjezd v 10.00 hodin z přístaviště Vranov hráz, zastávka v 11.10 na přístavišti Bítov hrad, příjezd zpět na hráz v cca 12.20 hodin. V sobotu odpoledne odjezd 13.30 hodin z přístaviště Vranov hráz, zastávka v 14.40 na přístavišti Bítov hrad, příjezd zpět na hráz v cca 15.50 hodin. V neděli odjezd 13.30 hodin z přístaviště Vranov hráz, zastávka v 14.40 na přístavišti Bítov hrad, příjezd zpět na hráz v cca 15.50 hodin.

Kino, zábava

Víkend na chatě

KDY: pátek 7. května od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



V pátek 7. května uvede snímek Víkend na chatě brněnské kino Art. Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení, jehož pravdivost stoupá s mírou vypitého alkoholu. Tahle finská komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě pětatřicátých narozenin, diváky o tom přesvědčí. Roky nevázaného mládí vystřídaly nažehlené konvence střední třídy a blížící se polokulaté narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno zavdají příčinu k návštěvě chaty, kde kdysi všichni pařili jako náctiletí. Film lidé uvidí z pohodlí domova díky projektu Moje kino live, promítání začne v půl deváté a vstupenky jsou k dipozici na webu kina.

Streamy z Kulturáku

KDY: pátek 7. května a sobota 8. května, od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V pátek 7. května zazní další on-line stream z Kulturáku od sedmi hodin večer. Vystoupí Martin Sedlák & Jenda Novák, známí muzikanti z večírků v Káčku, hrají rokenrol i vlastní tvorbu. O den později ve stejný čas uslyší posluchači coverovou kapelu z Hlinecka Ochranná známka. Odkaz na koncerty lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut před začátkem.

Besedy

Festival Jeden svět

KDY: 10. května - 6. června

KDE: www.jedensvet.cz

ZA KOLIK: dle programu



Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se koná letos online. Studio Jeden svět vysílá živě od 10. do 19. května vybraný program 23. ročníku festivalu. Denně se mohou zájemci připojit k dopolednímu vzdělávacímu bloku Jeden svět vzdělává a odpoledním či večerním projekcím dokumentů následovaných debatami s filmovými tvůrci a tvůrkyněmi a s odborníky a odbornicemi na danou oblast. Vstupenky na odpolední a večerní projekce si mohou zakoupit už nyní na odkaze u jednotlivých projekcí. Dopolední projekce pásma Jeden svět vzdělává jsou pro všechny zdarma. Všechny filmy 23. ročníku festivalu budou od 20. května do 6. června ke zhlédnutí na webu Jeden svět online.

Heraldická výzdoba kostela svatého Prokopa

KDY: pondělí od 9.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou připravila on-line přednášku Stanislava Mikuleho na pondělí 10. května od devíti hodin dopoledne. Odkaz ke sledování lidé najdou v den přednášky na stránkách knihovny. Během poutavého vyprávění se zájemci dozví více o erbech ve farním kostele svatého Prokopa, které nejsou jen hezké dekorace. Skrývají zajímavé příběhy a poselství.

Po škole

KDY: čtvrtek 13. května od 17.30

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod připravili cyklus online přednášek Po škole. Další v pořadí se uskuteční ve čtvrtek 13. května na téma Paradoxy nekonečna. Přednášet bude Jiří Rojka. Odkaz zájemci najdou na stránkách gymnázia. Přednášky projektu Po škole jsou nově k dispozici i na YouTube.

Výstavy

Nová muzejní okénka

KDY: bez omezení

KDE: Žďár nad Sázavou, tvrz

ZA KOLIK: zdarma

Nově se zájemci mohou podívat do okének na žďárské tvrzi ve dne a ta vždy budou zaměřena na vybrané téma s použitím muzejních sbírkových předmětů. První dvě okénka tedy ponesou název Vaříme a pečeme. V prvním okénku lidé uvidí vývojovou řadu nádob určených k vaření a v druhém okénku představí keramické i plechové formy.

Výstava vysokovibračních obrazů a dřevěných soch

KDY: 7. května od 15.00 do 19.00, 8. května od 10.00 do 17.00, 9. května od 10.00 do 15.00 hodin

KDE: Krucemburk, sokolovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Od pátku do neděle mohou zájemci navštívit výstavu manželů Němcových v sokolovně v Krucemburku. Lidé si prohlédnou ukázky výroby tradičního valašského šindele a ruční výroby dřevěných misek a budou mít možnost seznámení se s nástroji a technikou tečkování energetických obrazů.

Jihlava vypráví

KDY: bez omezení

KDE: YouTube kanál Muzeum Vysočiny Jihlava

ZA KOLIK: zdarma





Jak jsem vznikla. První část streamu je věnovaná Jihlavě, proč byla založena, a zájemci získají informace z archeologických výzkumů. Zjistí, jak vypadala práce horníků, a ukázky z expozic muzea a mnoho dalšího zájemci uvidí na YouTube kanálu muzea.

Má vlast cestami proměn

KDY: do 12. května

KDE: Telč, nádvoří Lannerova domu, Hradecká 6

ZA KOLIK: zdarma



Putovní výstava Národního památkového ústavu v Telči je k vidění do 12. května. Podává svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Prostřednictvím fotografií a příběhů srovnává stav před rekonstrukcí a po ní. Opravy různorodých staveb.

Dobrovolníci ve výstavě

KDY: trvá až do 15. června

KDE: Jihlava, City park

ZA KOLIK: zdarma



Každý může být dobrovolníkem, to ukazuje nová výstava v obchodním domě City Park v Jihlavě. Fotografie zachycují několik příběhů dobrovolnických aktivit z různých koutů kraje.