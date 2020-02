Koncert bratří Ebenů

Kdy: sobota 8. února od 19.00

Kde: MKD Ostrov Havlíčkův Brod

Za kolik: 510/490 korun

Proč přijít: Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli Bratři Ebenové pro folkovou scénu zjevením. Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

Živáňská z pekáče

Kdy: sobota 8. února od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se bude podávat živáňská přímo z pekáče. No a od 20 hodin vystoupí kapela Sešlost Brothers se svými country a trampskými písněmi.

Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: sobota 8. února od 9.00 a 10.30

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Program zahájí v centru v 9 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. Od 10.30 hodin pak proběhne v centru promítání filmu Oceány: Naše modrá planeta, vzdělávacím hitem z dílny BBC.

Základy fotografování se zrcadlovkou/bezzrcadlovkou

Kdy: sobota 8. února od 9.00 do 18.00

Kde: Hubbr Coworking Havlíčkův Brod

Za kolik: 1500 korun

Proč přijít: Ve fotokurzu Základy fotografování se zrcadlovkou/bezzrcadlovkou se naučíte fotografovat tak, aby vám také láska k fotografování vydržela celý život. Přijďte na kurz, určený začátečníkům, v němž se dozvíte, které funkce budete jistě potřebovat, a bez čeho se určitě obejdete. Naučíte se jak fotografovat s radostí a citem. Lektorem fotografického kurzu je fotograf Michal Nepovím, pro něhož je fotografování prací i koníčkem. Michal je absolventem Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě, v oboru Grafický design a fotografie a se věnuje především portrétní, módní a beauty fotografii, přičemž působí i jako retušér.

6. Dobročinný ples

Kdy: sobota 8. února od 20.00

Kde: Sokolovna Chotěboř

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: V místní sokolovně se uskuteční již šestý dobročinný ples. Příchozím zahrají k poslechu i tanci skupiny Variace a The Cycle. Výtěžek bude věnován na podporu léčby dětí s nemocí motýlích křídel. Občerstvení zajistí Catering Chotěboř, program bude v režii Spolčo Chotěboř.

Putování tučňáků: Volání oceánu - Pohádkové OKO

Kdy: sobota 8. února od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude promítán francouzský dokument z r. 2017 Putování tučňáků: Volání oceánu. Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky svým zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomáhá jim čelit těžkostem a nástrahám. Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků natočil režisér Luc Jacquet v rozlišení 4K, s využitím nejmodernějších technologií včetně ponorek a dronů. Dobrodružství nejodlehlejších částí naší planety se mu díky tomu podařilo zachytit tak, jak bylo ještě před několika lety nemyslitelné.

Ze Šlapanova do Přibyslavi

Kdy: sobota 8. února od 9.05

Kde: Havlíčkův Brod, Šlapanov

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod ze Šlapanova do Přibyslavi. Odjezd vlakem v 9.05 hodin z havlíčkobrodského nádraží do stanice Šlapanov. Trasa měří asi 10 km. Vede M. Špačková.

Malé nedělní pohádky – O Koblížkovi

Kdy: neděle 9. února od 10.30

Kde: COOP CLUB Chotěboř

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Druhou únorovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o Koblížkovi.