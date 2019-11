Muzikál Vlasy

Kdy: sobota 9. listopadu v 17.00 a 19.00

Kde: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Proč přijít: V sále místního gymnázia uvidíte fragmenty slavného muzikálu Hair Jamese Rada, Gerome Ragaiho a Galta Mac Dermota. Známé písně a fragmenty scénáře muzikálu vznikly ve spolupráci místní ZUŠ a DS Mimochodem, hrají, tančí a zpívají pěvecký sbor Campanella, herci divadelního spolku Mimochodem (Petra Ochová, Radek Vaněček, Markéta Prchalová, Josef Nádvorník či Bartoloměj Pacal). Zpěváky doprovodí živá kapela.



Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Kdy: sobota 9. listopadu od 9.00 a 10.30

Kde: Přírodovědné centrum a planetárium ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Za kolik: 70/50 korun na 1 program (nutná rezervace na telefonním čísle 731 118 793)

Proč přijít: V centru nabízeny filmy ve 3D kině, planetárium nabízí představení aktuální noční oblohy a promítání filmu. Druhou listopadovou sobotu zahájí v centru v 9 hodin promítání britského filmu z r. 2014 Pidiobři, kde nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. S pomocí vysokorychlostních kamer uvidíte v naprosto unikátních záběrech dvouměsíčního čipmanka, jak se připravuje na svou první zimu, přičemž druhého protagonistu - křečka prériového - zase přistihnete ve chvíli, kdy opouští mateřskou noru a vydává se čelit nástrahám nehostinné pouště. Od 10.30 hodin zahájí program planetária s filmem Polaris, veselou vzdělávací pohádkou nejen pro děti.



Pohádkové OKO

Kdy: sobota 9. listopadu od 15.00

Kde: Klub OKO Havlíčkův Brod

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V rámci Pohádkového OKA bude v den české premiéry promítán německo/belgicko/lucembursko/český animovaný film z r. 2019 Fany a pes. Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail a citem pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte. Napínavý a zároveň laskavý animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne nejen mladých diváků.



Svatomartinské husy i hudba

Kdy: sobota 9. listopadu od 12.00

Kde: Gril Restaurace U Huberta Havlíčkův Brod

Proč přijít: Restaurace vznikla z předešlých aktivit na poli gastronomie a hudebních produkcí. Každý víkend nabízí speciální gastronomickou akci, kde ochutnáte některou ze specialit mimo běžné menu spojenou s večerní hudební produkcí k poslechu i tanci. Tuto sobotu se budou podávat svatomartinské husy. No a od 20 hodin vystoupí kapela Sešlost Brothers se svými country a trempskými písněmi.



Do Veselíčka za orchestrionem a řízky

Kdy: sobota 9. listopadu od 7.49

Kde: Havlíčkův Brod, Veselíčko

Proč přijít: V rámci akce havlíčkobrodského Klubu českých turistů se pro zájemce uskuteční turistický pochod Do Veselíčka. Odjezd vlakem v 7.49 hodin z HB nádraží do Veselíčka. Trasa měří asi 10 km. Vede L. Rasocha.



Divadelní Přibyslav

Kdy: sobota 9. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Přibyslav

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Místní KZ pořádá letos již 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Druhou listopadovou sobotu se můžete těšit na divadelní komedii ze zemědělského prostředí „Bezkontaktní ženy“ v provedení DOS Želiváci. Někdo nepojmenovaný se pokouší převzít moc. Skupuje půdu a zemědělské podniky. Poslední malá farma, kde pracuje několik manželských párů, ještě odolává nátlaku a lukrativním nabídkám. Inženýrka Sisa, spolu s inseminátorem Edou, dokončuje převratný vynález, který může v konečném důsledku vyřešit výživu lidstva. Při pokusech se inseminátorovi náhodou podaří vyrobit jako vedlejší produkt zázračné afrodiziakum pro dobytek, drink „Sex on the chlív“. Lobbisté se nevzdávají a snaží se malou farmu všemožně poškozovat. Mají zájem hlavně o vynález, který nesmí spatřit světlo světa. Není totiž v zájmu jejich mecenášů, aby skončil hladomor na planetě. Všichni muži pracující na farmě postupně podléhají, zato ženy po vzoru antických hrdinek vezmou spravedlnost do vlastních rukou.



R.U.M. 10 let

Kdy: sobota 9. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní dům Bojiště u Ledče nad Sázavou

Proč přijít: V sále místního kulturáku oslaví desáté výročí od založení ledečská pop-rocková kapela R.U.M. Mladá sedmičlenná kapela funguje od roku 2009 a jejich repertoár obsahuje hudbu všech žánrů, od dechové hudby až po písničky současných popových a rockových interpretů. Těšit se můžete na skvělou zábavu, ale také na jiné uspořádání sálu a výčepu. Hostem večera budou kamarádi z kapely Melodie. A samozřejmě bude i výborný bojišťský guláš. Rezervace míst k sezení bude možná.



11. Uspávání strašidel

Kdy: sobota 9. listopadu od 14.30 do 17.00

Kde: hrad Ledeč nad Sázavou

Proč přijít: Letos již pojedenácté se koná na ledečském hradě podzimní putování, při kterém můžete navštívit místní strašidla, potkat rytíře a také zavítat do krčmy. Akci pořádá místní Mateřské centrum Ledňáček.



Malé nedělní pohádky – O Kubovi a Zdravěnce

Kdy: neděle 10. listopadu od 10.30

Kde: Pavluša Klub Chotěboř

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské se opět v tomto roce představuje dětskému publiku v Chotěboři v rámci Malých nedělních pohádek. Druhou listopadovou neděli budou mít nejmenší možnost zhlédnout loutkovou pohádku o Kubovi a Zdravěnce.