V pátek 9. dubna je na programu akce Jukebox od sedmi hodin večer klavírní koncert nadějného novoměstského hudebníka Marka Peňáze. O den později, 10. dubna od sedmi hodin, se hudební fanoušci mohou těšit na skupinu Zabelov Group. „Tvoří ji velmi zkušení a nadaní hudebníci, kteří vás strnou svou procítěnou a energickou hrou,“ uvedl za organizátory Daniel Šimek z novoměstského kulturního domu. Skupina se pohybuje na pomezí moderního jazzu, ambientu, scénické hudby, lámaných beatů i improvizace, ale přitom hrají své vlastní kompozice. Dvojice Jan Šikl a Roman Zabelov se na hudební scéně společně pohybuje od roku 2012.

Formát koncertů z kulturního domu je specifický, byť příprava na něj je standardní, jako by se koncert měl odehrát přímo před diváky. „Přípravy na místě v našem novoměstském kulturním domě začínají čtyři nebo pět hodin před akcí. Zvučíme, zkoušíme a dolaďujeme vše na živý stream,“ popsal Šimek. Jen potom hudebníci hrají před prázdným sálem.

Fanoušci ale mohou být ve spojení s hudebníky právě prostřednictvím komentářů na Facebooku či YouTube. „Lidé si mohou napsat například o písně na přání a nebo jenom palcem podpořit kapelu,“ dodal Šimek.

Za sledování online streamu lidé mohou zaplatit dobrovolný příspěvek. V Novém Městě už mají za sebou pár koncertů a tak mohou sdílet první zkušenosti. „Lidé dávají většinou kolem padesáti korun, ale už se nám objevil i fanoušek, který se rozhodl zaplatit rovnou tisícovku,“ prozradil organizátor akce.

Koncerty budou pokračovat i v příštích týdnech. V pátek 16. dubna to bude novoměstský pěvecký soubor Zevl, v sobotu 17. dubna hip hop orchestr Hoochachoos.

DALŠÍ TIPY



Přednášky

Po škole

KDY: čtvrtek 15. dubna od 17.30

KDE: www.ghb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Ve čtvrtek 8. dubna odstartoval cyklus online přednášek připravený pedagogy Gymnázia Havlíčkův Brod. Další čtvrtek 15. dubna bude přednášet Daniel Koráb na téma Vincent van Gogh – Hvězdná noc. Jak se léčil, maloval, vše prožíval a co všechno se dá uvidět v noci skrze okénko ústavu, se posluchači dozví v této přednášce. Stačí jen otevřít v daný čas odkaz k živé události.

Beseda o autismu

KDY: čtvrtek 15. dubna od 16.30

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Ve čtvrtek 15. dubna se uskuteční od půl páté do půl sedmé on-line beseda na téma Autismus, která je určená pro rodiče, pedagogy i další zájemce. Tématem bude, jak poznat autistiké dítě a jak s ním pracovat. Webinář je zdarma a hlásit se lidé mohou u paní Jitky Kourkové na kourkova@masmost.cz.

Dobrovolníci

Čistá řeka Sázava 2021

KDY: sobota 10. dubna

KDE: Havlíčkův Brod a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Jedenáctý ročník akce Čistá řeka Sázava na Vysočině 2021 se koná tuto sobotu. Okolnosti bohužel nepřejí tradičnímu pojetí a zákaz shromažďování platí i pro akce v přírodě. Nicméně pro jednotlivce a rodiny, kterým není lhostejné životní prostředí u řeky Sázavy, mohou vyrazit. Na informačním centru v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou je možné do pátku vyzvednout materiál pro čištění. Uklízet budou lidé tradičně v úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice po obou březích. Dobrovolníci, kteří se při úklidu vyfotí a fotky zašlou na web Čistá Sázava, se mohou těšit na tričko s logem akce.

Pro děti

Santiniho hvězda

KDY: bez omezení

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Pomůžete Santinimu postavit kostel na Zelené hoře a vyřešit tajné heslo? Nová dobrodružná mobilní hra je na světě. Zájemci si stáhnou aplikaci Skryté příběhy a najdou příběh Santiniho hvězda. Hra začíná na zámecké terase žďárského zámku a hrát ji je možné kdykoliv. Trasa vede ke vstupu do Muzea nové generace do zámku a následně k morovému hřbitovu, statku Lyra, kolem rybníka a pak na Zelenou horu a zpět k rybníku u zámku. Je dlouhá tři a půl kilometru a má osm zastavení.

Moravskobudějovické procházkování

KDY: bez omezení

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: zdarma



Hra s procházkou, při které mohou malí i velcí poznávat své město a okolí, j epřipravená v Buějovicích. Zájemci potřebují pouze hrací kartičku a psací potřeby. Kartu si vyzvednou na Turistickém informačním centru Moravské Budějovice, nebo si ji stáhnou na stránkách Besedy.

Velikonoční stezka

KDY: do 30. dubna

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Celý duben se koná v Jihlavě soutěž Velikonoční putování určená nejen pro rodiče s dětmi. Po absolvování trasy mohou vyhrát spoustu zajímavých cen. Zájemci si vyzvednou soutěžní kartičky na Městském informačním centru s vchodem z náměstí. Na deseti stanovištích po celé Jihlavě je čeká nejenom krásná velikonoční výzdoba, ale také soutěžní úkoly. Vyplněné karty odevzdají zpět na městském informačním centru.

Lesem za kouzelnými tvory

KDY: do 11. dubna

KDE: na cestě Březinou kolem rybníka Peklo, Polná

ZA KOLIK: zdarma



Dobrodružná výprava do kouzelného lesa čeká na děti tento víkend v Polné. Zájemci objeví život skřítků, víl a přírodních bytostí. Také se dozví, jak lesu pomáhají, proč bychom je měli chránit. Začátek výpravy s obrázky a povídáním inspirovaným knížkami Vítězslavy Klimtové najdou zájemci u nového odpočívadla směrem na Věžničku. Akci pořádá středisko volného času Tempo.

Výstavy

Velikonoce za okny výstavní síně

KDY: do 18. dubna

KDE: Kurfürstův dům, Přibyslav

ZA KOLIK: zdarma



Lidé si mohou do 18. dubna přijít prohlédnout výstavu s názvem Velikonoce za okny výstavní síně, při procházce městem. Za okny uvidí velikonoční vajíčka, mazanec, perníčky a poznají zvyky od Rudolfa Ludmily.

Výstava za okny muzea

KDY: bez omezení

KDE: zámek, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo výstavu Když slunéčko zemi políbilo k připomenutí významné osobnosti regionu Horácka a Podhorácka – národopisce Vratislava Bělíka z Rouchovan, od jehož narození uplynulo v loňském roce 120 let. Vzhledem k plošnému uzavření muzeí muzejníci výstavu dočasně ukazují pouze za okny výstavního sálu v konírně třebíčského zámku. Svítí každý den od deseti dopoledne do devíti hodin večer.

Lodní doprava

Plavba lodí Horácko

KDY: 10. - 11. dubna, od 13.00

KDE: přístaviště Kramolín

ZA KOLIK: dle ceníku



O víkendu vyplouvá linka Lodní dopravy na Dalešické přehradě. Ve dnech 10. a 11. dubna popluje na lince Kramolín – Třesov – Koněšín a zpět. Z přístaviště Kramolín vyplouvá do Koněšína v jednu po poledni se zastávkou v Třesově. Zpět z lodní zastávky Koněšín se vrací do Kramolína ve čtvrt na tři se zastávkou opět v Třesově.

Zábava

Tančírna v obýváku

KDY: pátek od 19.00

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Další díl tančírny je opět tady. Zájemci se mohou naučit pár tanečních kroků a zpříjemnit si díky lektorům Vaškovi a Terezce večer přímo doma v obýváku. Online přenos si pustí na Facebooku Pelhřimák. Záznamy pořadů lze najít také na YouTube kanálu a instagramu Pelhřimák.

Zajímavosti z Pelhřimova

KDY: neděle od 19.00

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Každou neděli se lidé mohou těšit na zajímavost z Pelhřimova, kterou jim přiblíží Miroslava Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov. Tentokrát si zájemci poslechnou vyprávění o kapli Panny Marie Bolestné. Záznamy pořadů lze najít také na YouTube kanálu a instagramu Pelhřimák.

Palm springs

KDY: pátek od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Projekt Moje kino live umožňuje divákům podpořit koupí vstupenky na online promítání zapojená kina. V pátek kino online nabídne americkou komedii o dvou lidech, kteří se náhodně potkají na svatbě a pak spolu uváznou v časové smyčce. „Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky,“ lákali kinaři.

Šarlatán

KDY: sobota od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Připomenout si úspěšný český film mohou v sobotu diváci projektu Moje kino live. „Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirovaný skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,“ pozvali kinaři. V hlavní roli uvidí diváci Ivana Trojana.

Mistr

KDY: neděle od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Nedělní promítání kina online nabídne drama amerického válečného veterána, který v padesátých letech nezvládá návrat do civilního života. „Shodou náhod se setkává s charismatickým Lancasterem Doddem, který je právě se svou oddanou ženou a skupinou svých věrných příznivců na cestě do New Yorku, kde hodlá světu představit své nové učení. Lancaster Dodd, svým okolím nazývaný „Mistr“, je Freddieho živelností fascinován a ujímá se jeho léčby podle vlastní teorie, která se má již brzy stát impozantní vírou. Mezi oběma muži vzniká velmi silné a neobyčejné pouto,“ lákali kinaři.

Dobročinnost

Podpora Zoo

KDY: bez omezení

KDE: online



Podpořit uzavřené Zoo na Vysočině a na jihu Moravy mohou lidé libovolnou částkou. Finanční dar jihlavské Zoo mohou zájemci poslat na účet 4050002846/6800, VS 9999. Platbu pomocí QR kódu umožňuje například brněnská Zoo prostřednictvím svého webu. Hodonínská zahrada má transparentní účet číslo 1122122/0100, vyškovský ZooPark přijímá dary na účtu 257772890/0300. Zájemci mohou také adoptovat zvíře, přispět na krmení nebo koupit vstupenku, kterou využijí v budoucnu. Všechny potřebné informace naleznou na stránkách jednotlivých Zoo nebo sociálních sítích. Do pátku 9. dubna mohou navíc na YouTube kanálu lidé sledovat, jak se daří šimpanzům ze Safari Parku Dvůr Králové. Ti se mohli navzájem sledovat se svými kolegy z hodonínské Zoo díky on-line streamu.