Význam vody pro naši existenci i existenci celé společnosti a důležitost šetrného hospodaření s životodárnou tekutinou představuje unikátní výstava Voda a civilizace. Jedinečné je také místo výstavy. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v infocentru Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice do 21. října. Poté se přesune do Jaderné elektrárny Temelín.

„Expozice na velkoformátových panelech ukazuje klíčový význam vody pro život na zemi, její minulost, přítomnost a možnou budoucnost. Fotografie zachycují záběry z Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, pocházejí od řady autorů a z mnoha institucí. Doplňují je texty světově uznávaných vědců“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.



„I na Třebíčsku je voda cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy, Proto je umístění výstavy v prostorách vodního díla Dalešice nadmíru příhodné,“ vysvětlil Bezděk.

Právě voda je klíčová také v Dalešicích a blízkém okolí. Je totiž nezbytná pro provoz nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany, která jí ročně spotřebuje okolo 55 milionů metrů kubických. Spotřebu se snaží snižovat.

Za každého počasí a v každém roční období si mohou turisté užít Dalešickou přehradu i z druhé strany. Na hladině totiž pravidelně pluje výletní loď Horácko. V podzimních měsících vyplouvá vždy o víkendech a ve státní svátek 28. října a v neděli prvního listopadu. Parník vyplouvá z přístavu v Kramolíně v jednu po poledni.Výletní loď nabízí také přepravu kol a elektrokol.

TIPY Z HAVLÍČKOBRODSKA

Výstava na stromech

KDY: do soboty, bez časového omezení

KDE: park Budoucnost, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Ještě do soboty 10. října si lidé mohou v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě nedaleko sochy Karla Havlíčka Borovského, prohlédnout netradiční výstavu. Visí totiž na stromech a má podtitul „Práce (bez) budoucnosti“. Jedenáctka panelů se zaměřuje na změnu pracovních podmínek souvisejících s moderními trendy, automatizací, digitalizací a robotizací. Autorem snímků, které lidé na výstavě uvidí, je fotograf Petr Vrabec, držitel Czech Press Photo 2019.

Koncert B.S.P. a Pass

KDY: pátek od 20.00

KDE: Klub OKO, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: 600 korun na místě



Muzikantské Trio Baláž, Střihavka, Pavlíček předvedou své koncertní show a výběr největších hitů jako je Země vzdálená. Jedná se o dvojkoncert s kapelou Bass, která vystoupí od 22.30 po hlavních hvězdách.

Týden knihoven

KDY: do neděle

KDE: Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Krajská knihovna Vysočiny se připojuje k celostátní akci Týden knihoven a nabízí bohatý program. Jeho součástí je výstava knih přihlášených do soutěže O nejkrásnější knihu 30. Podzimního knižního veletrhu. Více zjistí zájemci na www.kkvysociny.cz/akce/tyden-knihoven-2020/

Divadelní Přibyslav

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kulturní dům, Přibyslav

ZA KOLIK: 100 korun na místě



37. ročník přehlídky ochotnických divadelních spolků zahájí představením Podzimní setkání, které zahraje DS Adivadlo HB.

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Výstava Nereálno

KDY: denně mimo pondělí od 10.00

KDE: Galerie Malovaný dům, Třebíč

ZA KOLIK: 35 nebo 25 korun



Třebíčská Galerie Malovaný dům je plná barevných maleb Barbory Dohnalové. Výstavu malířky a ilustrátorky s názvem Nereálno mohou zájemci navštívit do 1. listopadu. Barbora je malířkou a ilustrátorkou, která také užívá pseudonymu Barbara von Grim. V posledních letech se zabývá především technikou olejomalby, a akrylové malby na plátně, z menších formátů se dostává stále k větším plátnům, které se brzy přiblíží k nadživotní velikosti. Mimo malbu tvoří také perokresby a ilustrace, jež doplňují několik knižních publikací. Galerie je otevřená mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.