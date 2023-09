Svatováclavská pouť obsadí zámecký park ve Světlé nad Sázavou. V centru města se potom vystřídají tanečníci a hudebníci. Přátelé letectví se sejdou pod Lipnicí, v obci Kejžlice, jen kousek za hranicemi Havlíčkobrodska. na programu jsou vyhlídkové lety i lety balónem.

Václavská pouť ve Světlé v zámeckém parku. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKO

Svatováclavská pouť ve Světlé

Kdy: sobota 23. a neděle 24. září 2023

Kde: Světlá nad Sázavou, zámecký park, náměstí

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Do Světlé nad Sázavou dorazila pouť. Ta se koná v zámeckém parku a na náměstí. To se slavnostně otevírá v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Od dvou hodin až do půlnoci se v centru vystřídají taneční a hudební vystoupení. Po celý víkend se návštěvníci mohou podívat také do galerie Na Půdě, v době od devíti do pěti uvidí výstavu s názvem Proměny světelského náměstí. Kdo chce, bude si moci v určených časech podívat do středověkého podzemí, organizátoři doporučují předchozí rezervaci. Vstupenky k zakoupení v informačním centru Světlé nad Sázavou.

Přátelé letectví pod Lipnicí

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Kejžlice, letiště

Proč přijít: Na letišti v Kejžlici se koná osmý ročník podzimního setkání přátel letectví pod hradem Lipnice. Na programu budou vyhlídkové lety, bohatý program pro děti i dospělé. Zajištěno je také občerstvení a večerní vzlet balonů. Součástí bude i doprovodný kulturní program, který obstarají kapely Zpěvuchtivé a Dámy.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

JIHLAVSKO

Svatováclavské slavnosti

Kdy: sobota 23. září od 10.00 do 17.00

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Centrum historické Telče ožije v sobotu Svatováclavskými slavnostmi s řemeslným trhem. Město tak ukončí letní sezonu, přijede svatý Václav s družnou a součástí bude i řemeslný trh. Ten začne už v deset dopoledne, společně s pohádkou Pražské pověsti. V jedenáct dopoledne se objeví námořník Jafar a jeho kámoška krajta Kubína. Svatý Václav s družinou přijedou na náměstí Zachariáše z Hradce ve dvě odpoledne. Středověké lidové tance předvede Siderea, která některé i naučí. Součástí bude i představení Kata Hanuše Žižky: O vážném nevážně a ve čtyři odpoledne zahraje JIP Band.

Otevřené dveře v dopravním podniku

Kdy: sobota 23. září a neděle 24. září

Kde: areál Dopravního podniku města Jihlava a ulice Jihlavy

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: MHD v Jihlavě slaví 75 let od zahájení provozu trolejbusů a 80 let od zahájení provozu autobusů. Lidé se proto během soboty od deseti do čtyř odpoledne mohou těšit na projížďky jihlavskými ulicemi s širokou paletou retrovozů. Ve večerních hodinách pak čekají zájemce zážitkové jízdy historickými vozy, které budou proloženy fotografickými zastávkami. V neděli se otevřou brány areálu dopravního podniku na Brtnické ulici, zájemci si od deseti dopoledne prohlédnou vozovnu a uvidí i nový trolejbus. Děti se mohou těšit na atrakce a doprovodný program. Dospělí na náborový den a jízdy zručnosti.

Zdroj: Marek Řezáč

Den za obnovu lesa

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: rybník Radkovec, pouště u Třeště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den za obnovu lesa je akce Lesů České republiky. V sobotu zavítá také do oblasti Pouště mezi Třeští a Stonařovem. Od deseti dopoledne se lidé mohou těšit na ukázky lesní techniky, práci s koněm, pro děti jsou připravené hry a kvízy a kdo chce, bude moci ochutnat zvěřinu. Zájemci si také zasadí svůj strom. Záchranná stanice ukáže sovy a dravce, představí se také mykologická poradna, bude se střílet ze vzduchovky a nebude chybět ani ukázka loveckých zbraní. Akce se koná za každého počasí.

Burza Heulos Jihlava

Kdy: sobota 23. září od 7.00 do 12.00

Kde: Jihlava, amfiteátr Heulos

Za kolik: vstupné 50 korun, prodejce 200 korun za místo

Proč přijít: Bleší trh všech věcí se letos naposledy uskuteční v amfiteátru Heulos v Jihlavě. Burza je určena k prodeji věcí z druhé ruky, použitých, sběratelských a dalších předmětů. Na burze se neprodávají živá zvířata, zbraně, střelivo, jedy, léky a chemikálie. Prodej je nutné konzultovat vždy s organizátorem, stejně jako registraci. Zájemci o zboží se potom mohou přijít podívat a něco si zakoupit od sedmi ráno do dvanácti dopoledne.

Zdroj: Jana Kodysová

PELHŘIMOVSKO

Václavské slavnosti

Kdy: sobota 23. září od 11.00

Kde: Počátky, Palackého náměstí, letní amfiteátr

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Václavské slavnosti chystají na Palackého náměstí v Počátkách. V sobotu se lidé mohou bavit na tradičním prodejním jarmarku, ochutnají výborné občerstvení a budou mít možnost podívat se z počátecké věže, navštívit městské muzeum nebo kostel svatého Jana Křtitele. Program na náměstí obstará Základní umělecká škola Počátky, Počátecká dechovka, kapely Počátky a Perutě nebo Kabát revival. V letním amfiteátru budou výtvarné dílničky, výroba náramků nebo dětská diskotéka a malování na obličej.

Humpolecký jarmark

Kdy: sobota 23. září od 9.00 do 12.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu se v Humpolci koná jarmark rukodělných výrobků, kterým ožije Horní náměstí. Lidé si budou moci zakoupit dekorační výrobky, patchwork a háčkované věci, náramky nebo výrobky z chráněné dílny. Nebudou chybět ale ani věnce, šperky, nádobí, doplňky, mýdla, ovocné šťávy, bylinková sůl, dětské oblečení, koření, med nebo medové výrobky a třeba také víno nebo burčák.

Zdroj: Deník/ Jíra Jiří

TŘEBÍČSKO

Bramborobraní v Třebíči

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Třebíči na Karlově náměstí se uskuteční 23. ročník přehlídky folklorních souborů s názvem Bramborobraní. V programu vystoupí soubory Bajdyš, Bajdyšek, Drahan, Krahuláček, Okřešánek, DTS Ondrášek, Rosénka nebo Škubánek. Ve tři hodiny odpoledne se bude podávat bramboračka třebíčskými radními. Doprovodný program obstará Třebíčské vinobraní se sádeckými víny a burčákem. V národním domě bude otevřené posezení ve dvoře od dvou do šesti večer. Zahraje cimbálovka Rathan, ochutnávka vín a slovo o víně.

Festival IQ Play

Kdy: pátek 22. září od 15.00 do 20.00 a sobota 23. září od 9.00 do 17.00

Kde: Jemnice, kulturní dům

Za kolik: vstupné děti i dospělí 70 korun

Proč přijít: Herna pro všechny generace se představí v pátek a v sobotu v jemnickém kulturním domě. K vidění a vyzkoušení budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Akce zabaví široké spektrum návštěvníků od dětí až po dospělé a seniory. Občerstvení bude zajištěno.

Zdroj: Deník/ František Vondrák

ŽĎÁRSKO

Svatováclavské slavnosti

Kdy: sobota 23. září od 8.00 do 21.30

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí a další místa

Za kolik: vstupné na náměstí a do Horácké galerie volné

Proč přijít: Divadelní, hudební a výtvarný den se svatým Václavem čeká na návštěvníky na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Během akce budou na místě také farmářské trhy, v Horácké galerii vystoupí Bystřická kapela a den završí koncert Hrubé hudby od sedmi večer v kulturním domě. Na náměstí se lidé mohou těšit kromě trhu i na komedianty na káře, jarmark s komedianty, žonglérskou dílnu, představení a sjezd historických aut.

Slavnosti brambor

Kdy: sobota 23. září a neděle 24. září, od 11.00 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: vstupné při akci za dospělého 165 korun, dítě 3 až 15 let 125 korun

Proč přijít: Centrum Eden čekají o víkendu Slavnosti brambor a prodej farmářských produktů. Na návštěvníky čekají trhy, občerstvení, krmení zvířátek, ukázka dravců, vyřezávání zvířátek a bramborové dílničky. Zájemci se svezou na koni či oslíkovi. V menu budou různé bramborové a farmářské speciality. Například bramboráky, lokše, knedlíky nebo bramboračka. Děti se vyřádí při divadelní prohlídce v panském bydlení nebo na skákacím hradě či u malování na obličej. Prodej brambor za 12 korun kilo.

Zdroj: Veronika Nečasová