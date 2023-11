Nejenom budoucí novomanželé se mohou nechat inspirovat svatebními trendy. V havlíčkobrodském kulturním domě Ostrov se koná třetí ročník Svatebního veletrhu. Na stezku odvahy se pustí zájemci v Horním Studenci, místní části Ždírce nad Doubravou.

HAVLÍČKOBRODSKO

Svatební veletrh Vysočina 2023

Kdy: pátek 10. listopadu od 14.00 do 18.00 a sobota od 10.00 do 17.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí ročník Svatebního veletrhu Vysočina se koná v havlíčkobrodském kulturním domě Ostrov v pátek a v sobotu. Návštěvníci budou mít možnost omrknout nejen svatební a společenské šaty, prsteny, květiny, dorty, cukroví, ale i hudbu, svatební místa, restaurace a vše další, co se svatbami souvisí. Speciálním lákadlem pro snoubence bude soutěž o svatební cestu v hodnotě 25 tisíc korun.

Stezka odvahy ve Studenci

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.00

Kde: Horní Studenec, část Ždírce nad Doubravou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči v Horním Studenci, místní části Ždírce nad Doubravou, zvou všechny děti na stezku odvahy. Ti, kteří se nebojí, mohou vyrazit od pěti hodin večer ze sportovního areálu Nový Studenec – Zátiší. Tady je start i cíl. Pro všechny statečné děti organizátoři připravili odměny, občerstvení bude zajištěno.

JIHLAVSKO

Stezka odvahy s Čerty z Rakouska

Kdy: neděle 12. listopadu od 14.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Skiareál Šacberk

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Stezka odvahy na Šacberku se koná v neděli v areálu Šacberk. Bojovka pro nejmenší obnáší mírné strašení, ale především se jedná o focení s Čerty z Rakouska. Délka trasy je 700 metrů, je potřeba se nahlásit u registračního stánku. Pouštět budou ve skupinkách od tří do osmi osob v časovém intervalu dvě minuty. Více ZDE.

Lampionový průvod

Kdy: neděle 12. listopadu od 17.00

Kde: Hodice, obecní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zajímavý lampionový průvod s překvapením čeká na účastníky v Hodicích na Jihlavsku. Průvod vychází v neděli od pěti hodin večer po setmění, organizátoři ze spolku HRAD Hodice připomínají, že si každý má vzít s sebou vlastní lampiony. Teplé občerstvení zajištěno, nejenom pro děti. Od půl sedmé bude na vlakovém nádraží připravené překvapení.

Visací zámek v Jihlavě

Kdy: sobota 11. listopadu od 19.00

Kde: Jihlava, D club

Za kolik: vstupné na místě 400 korun

Proč přijít: Legendární punková kapela Visací zámek slaví čtyřicet let na scéně. Kapela hraje stále v původní sestavě a na svátek Martina přijede zahrát fanouškům do jihlavského D clubu. Kdo by neznal jejich Holinky nosil vždycky naruby, myslel si, že je to známka punku. Zazní hity jako Uniformy nebo Dopravní značky. Hostem večera bude další kapela Znouzectnost.

Lukáš Pavlásek v Polné

Kdy: pátek 10. listopadu od 19.30

Kde: Polná, kino

Za kolik: vstupné 420 korun na místě

Proč přijít: Známý český komik, který bavil lidi také v populárním pořadu Stardance, přijede potěšit diváky do Polné. Lukáš Pavlásek dorazí se svou stand-up komedií Kdo nepláče, není Čech. Jde o show jednoho muže. Vstupné bude slosovatelné.

Ilustrační video:

PELHŘIMOVSKO

Dýňová záhada v Pelhřimově

kdy: sobota 11. listopadu od 17.00 do 20.00

Kde: Pelhřimov, Hodina H, Hrnčířská 111

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pelhřimovská Hodina H připravila pro zájemce akci s názvem Dýňová záhada aneb Rozsviťme Pelhřimov. Celá rodina se může zúčastnit akce, která se skládá z plnění úkolů na stanovištích rozmístěných po Pelhřimově. Úkolem bude vysvobodit zakleté dýně. Poté bude připravený lampionový průvod masek po strašidelné stezce.

Strašidelná stezka v Řečici

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.30

Kde: Červená Řečice, fotbalové hřiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Odvážlivci z Červené Řečice a okolí se sejdou v sobotu v půl šesté na místním fotbalovém hřišti. Startuje tu totiž strašidelná stezka odvahy. Start je od půl šesté do sedmi hodin večer. Trasa bude měřit zhruba dva a půl kilometrů, na cestě odvážlivci potkají nejrůznější strašidla a budou plnit úkoly. S sebou je nutné si vzít baterku, tužku a pevnou obuv. V cíli organizátoři zajistili špekáčky a čaj. Účastníci budou na trasu vypouštěni postupně, při nepřízni počasí se akce ruší.

Ilustrační video:

TŘEBÍČSKO

Košt vín s cimbálovkou

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.00

Kde: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Za kolik: vstupné pouze na místě 100 korun

Proč přijít: Oblíbený košt vín s cimbálovkou čeká na zájemce v sokolovně v Náměšti nad Oslavou na svátek Martina od pěti hodin odpoledne. Lidé se mohou těšit na kvalitní vína z Vinařství přátelé Pavlova. Zahraje cimbálová muzika Čagan, občerstvení obstará kavárna Pohodička.

Dětská Tlapková Párty

Kdy: neděle 12. listopadu od 15.30

Kde: Moravské Budějovice, Městské kulturní středisko Beseda

Za kolik: vstupné 200 korun, děti do dvou let zdarma

Proč přijít: Oblíbená dětská tlapková párty míří poprvé do Moravských Budějovic. Nedělní odpoledne bude patřit dětem, které milují Tlapkovou patrolu a vše, co k tomu patří. Zájemci se mohou těšit na taneční program, hudbu z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček. Budou se s nimi moci i vyfotit. Prostor se otvírá ve tři hodiny odpoledne a končí v půl šesté večer.

ŽĎÁRSKO

Sobota plná her a soutěží

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00 do 17.00

Kde: Nové Město na Moravě, městské lázně

Z kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Městské lázně v Novém Městě na Moravě slaví osmé narozeniny. Proto si pro své návštěvníky připravily celou řadu akcí. V sobotu od deseti dopoledne do pěti večer si mohou lidé užít narozeninovou akci v bazénové hale. Bude to sobota plná her a zábavy. Připravené budou nafukovací hračky pro děti a míčky v divoké řece. Lázně slaví osmé narozeniny.

Martinice slaví pouť

Kdy: neděle 12. listopadu od 10.30

Kde: Martinice, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Martinicích u Velkého Meziříčí budou v neděli slavit martinskou pouť. Zájemci se sejdou v půl jedenácté dopoledne u zvonice, o čtvrt hodiny později tu položí věnce u pomníku padlým v 1. světové válce. Průvod povede do kulturního domu, na jedenáctou hodinu je připravena mše svatá. V pravé poledne přijede družina se svatým Martinem.

