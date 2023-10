Už v pátek 6. října začíná v Havlíčkově Brodě v kulturním domě Ostrov Podzimní knižní veletrh. Na návštěvníky čeká přehlídka těch nejlepších knížek. Ve Světlé nad Sázavou se ve sportovní hale sejdou majitelé králíků. Chlupatí miláčci budou překonávat překážky.

Podzimní knižní veletrh 2022 v Havlíčkově Brodě | Video: David Tichý

HAVLÍČKOBRODSKO

Podzimní knižní veletrh

Kdy: pátek 6. října od 10.00 až sobota 7. října

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov a Krajská knihovna Vysočiny

Za kolik: dvoudenní slosovatelná vstupenka 90 korun

Proč přijít: Podzimní knižní veletrh s pořadovým číslem 33 zabere kulturní dům Ostrov a krajskou knihovnu v Brodě. Na akci se chystá přes 140 vystavovatelů, budou se tu křtít nové knihy, návštěvníky čekají autorská čtení, autogramiády a dorazí i zvučná jména. Účast slíbila Alena Mornštajnová nebo Michal Viewegh. V pátek začíná akce v 10.00 na schodech Krajské knihovny Vysočiny a v sobotu se otevírá kulturní dům v devět dopoledne. Celý doprovodný program najdou zájemci na webových stránkách knižního veletrhu.

Sázava Cup

Kdy: neděle 8. října od 8.00

Kde: Světlá nad Sázavou, sportovní hala

Proč přijít: Český svaz chovatelů – klub králičí hop pořádá oblíbený Sázava Cup. Návštěvníci se mohou těšit na několik disciplín, které budou zdolávat králíci. Slavnostní zahájení je na programu v osm ráno, poté začnou jednotlivé disciplíny: rovinná dráha, skok vysoký, parkour a skok daleký. Králíci jsou rozděleni také do několika tříd. Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na šestou hodinu večerní.

Zdroj: David Tichý

JIHLAVSKO

Rantířovské dožínky

Kdy: sobota 7. října od 14.00

Kde: Rantířov, Šaškův statek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnostní zahájení dožínkového průvodu je v restauraci U Golema ve dvě hodiny odpoledne za zvuku lidové hudby. Průvod se pak vrátí na statek zhruba o hodinu později, na programu budou tradiční tance, předání věnce hospodáři a opět zazní muzika. Zahraje zmiňovaná Lidová hudba a také Shobull Band.

Růženské vinobraní

Kdy: sobota 7. října od 16.00

Kde: Růžená, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dobrovolní hasiči v Růžené pořádají už devátý ročník Růženského vinobraní. To startuje v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne v místním kulturním domě. K pití budou nejen výborná vína z Moravy, ale také pivo a k jídlu pečené vepřové kýty a domácí sýry. K tanci a poslechu zahraje živá hudba. Nebude chybět ani burčák.

Zdroj: Youtube

Divadlo slaví sto let

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. října

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné na večerní představení 150 korun, pohádky 50 korun

Proč přijít: Divadelní soubor Karla Čapka Třešť slaví sto let od vzniku souboru. V pátek v sedm večer bude festival zahájen vernisáží výstavy mapující sto let činnosti souboru, premiéru v půl osmé bude mít hra Jmenuji se Christopher. V sobotu čeká návštěvníky od tří odpoledne pohádka Dva tovaryši a v půl osmé druhá premiéra Macropulos. V neděli v deset dopoledne se hraje loutková pohádka O pyšné mlynářce a ve tři bude mít premiéru pohádka O perníkové chaloupce aneb Jenom jako!, kterou nacvičila Akademie umění a kultury ZUŠ v Třešti.

Halloweenská stezka v Kněžicích

Kdy: sobota 7. října od 17.30

Kde: Kněžice, hasičský areál za kinem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Kněžicích se mohou odvážlivci vydat na halloweenskou stezku odvahy. Ta začíná v sobotu 7. října v půl šesté večer v hasičském areálu za kinem. Na návštěvníky čeká skvělá zábava, fotící bedýnka, ohňová show, tvořivé aktivity pro děti, dočasné tetování, bohaté občerstvení s halloweenskou tématikou. Zájemci si mohou pochutnat na dýňové polévce, točené dýňové pivo nebo na dýňových specialitách. Trasa měří asi jeden kilometrů a jediné povolené světlo na stezku jsou lampiony. Ty doma vyrobené budou odměněny, halloweenské kostýmy vítány.

Zdroj: Deník/Martin Singr

20. polenský hudební podzim

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. října

Kde: Polná, sál kina a sál Zámku

Za kolik: pátek 100 korun, sobota 250 korun, neděle 100 korun

Proč přijít: Dvacátý polenský hudební podzim nabídne hvězdy českého hudebního swingového nebe. V pátek začíná akce v kinosálu v pět a v půl osmé pořadem To všechno vodnes čas. V sobotu v sedm večer vypukne pravý swingový festival v sálu Zámku s Polenským Big Bandem, Big Bandem Felixe Slováčka, Annou Slováčkovou, Markétou Smejkalovou a Janem Smigmatorem. V neděli vše zakončí v zámeckém sále Orchestr ZUŠ Polná od šesti večer.

WAFK Challenge v Jihlavě

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 18.00

Kde: Jihlava, City Park

Za kolik: startovné různé

Proč přijít: V obchodním domě City Park v Jihlavě se uskuteční silový trojboj WAFK Challenge, ukázat se mohou děti, páry i jednotlivci. Ve třech výzvách budou jednotlivé kategorie plnit zajímavé a náročné úkoly. Ve výzvách jsou angličáky, výskoky a výstupy na bednu, v další výzvě jsou například výpady, kliky a takzvaný wallball. Třetí výzva v sobě skrývá například maximální výdrž ve visu nebo dřep se závažím.

Zdroj: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Noc vědců v Humpolci

Kdy: pátek 6. října od 17.00 do 22.00

Kde: Humpolec, ZŠ Hradská, Knihovna Jiřiny Zábranské, Muzeum dr. A. Hrdličky

Za kolik: vstupné zdarma, na některé aktivity nutná rezervace

Proč přijít: Návštěvníci, kteří zavítají na všechna tři místa, čeká navíc slosování o věcné ceny. Na programu jsou hry, kvízy, komentované prohlídky, přednášky, workshopy i úniková hra. Návštěvníci si budou moci ve spolupráci s výzkumným centrem Západočeské univerzity v Plzni moci vyzkoušet práci termokamerami vyrobenými na 3D tiskárně, s Fokusem Vysočina si vyzkouší brýle pro virtuální realitu a okusí pocity člověk se schizofrenií. Na základní škole zase děti čekají zábavná stanoviště s úkoly a experimenty.

Vinobraní v Počátkách

Kdy: sobota 7. října od 20.00

Kde: Počátky, sokolovna

Za kolik: vstupné na místě 250 korun

Proč přijít: Tradiční vinobraní s nabídkou nejlepších vín z Moravy pořádají dobrovolní hasiči v Počátkách. Akce začíná v místní sokolovně v osm večer, lidé se mohou těšit na živou hudbu, kterou obstará kapela Wajt.

Zdroj: Deník/ František Vondrák

TŘEBÍČSKO

Dýňobraní

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 12.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dýně, kam se podíváš. Oblíbená podzimní pochoutka zabere náměstí v Třebíči. Návštěvníci se tu během dopoledne mohou těšit na výstavu výrobků z dýní, na ochutnávku výrobků z dýní, na malování na obličej a také na bohatý doprovodný program. Ten obstará taneční soubor Arabes ZUŠ Třebíč, dále budou hravé aktivity a tvoření pro děti od DDM Třebíč, Vrátka. Ukázku vyřezáván dýní obstará Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč. A ti nejmenší se mohou těšit na dětskou diskotéku. Součástí bude bohaté občerstvení a prodejní stánky.

Vzpomínka na druhou světovou válku

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. října

Kde: Želetava, Sokolská zahrada

Proč přijít: Vzpomínková akce na příslušníky našich perutí v RAF během 2. světové války se uskuteční o víkendu na sokolské zahradě v Želetavě. Návštěvníci se mohou od pátku do neděle těšit na opravdový tábor RAF, také uvidí maketu Spitfire Mk. IX a součástí akce bude také bohatá výstava militárií a výstroje.

Zdroj: Marie Ovčáčková

ŽĎÁRSKO

Výstava Vysočiny Bohdalov

Kdy: sobota 7. října a neděle 8. října

Kde: Bohdalov, dům kultury

Proč přijít: Výstava Vysočiny v Bohdalově nabídne pestrý program. Lidé mohou na výstavě vidět velké množství rozličných plemen a barevných rázů králíků, drůbeže, holubů, ovcí, koz, exotického ptactva a dalších drobných zvířat. Doprovodný program obstarají farmářské a řemeslné trhy, v sobotu od osmi ráno do jedné odpoledne tu hasiči pořádají okresní kolo hry Plamen a v Pyramidě pro relaxaci a meditaci se koná den otevřených dveří. Návštěvníci se sem mohou zdarma podívat v neděli od 10 do 16 hodin. V sobotu se areál otevírá už v sedm ráno a zavírá v šest večer, v neděli je otevřeno od osmi do jedné odpoledne.

Ze života pilotů v Křižanově

Kdy: sobota 7. října od 14.00

Kde: Křižanov, letiště

Proč přijít: Letiště v Křižanově se stane dějištěm Drakiády z podtitulem Ze života pilotů. Soutěže draků začínají ve dvě hodiny odpoledne, zábavná cesta plná úkolů začíná rovněž ve dvě a potrvá do čtyř odpoledne. V tu samou dobu mohou návštěvníci zhlédnout výstavu letecké a jiné techniky a zhruba v 15.15 budou vyhlášené výsledky soutěže draků. Na děti čeká skákací hrad, občerstvení a nebo opékání špekáčků. V případě nepříznivého počasí se akce koná v omezeném rozsahu.

Zdroj: Jiří Kašpárek