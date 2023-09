Do kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě dorazí v pátek navečer zpěvačka Helena Vondráčková se svým turné, bude mít i exkluzivního hosta. Nadšenci zachraňují Horní mlýn u Chotěboře, akce bude nabitá doprovodným programem.

Helena Vondráčková v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

HAVLÍČKOBRODSKO

Helena Vondráčková v Brodě

Kdy: pátek 15. září od 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 690 nebo 890 korun

Proč přijít: Stálice českého hudebního nebe Helena Vondráčková a její doprovodná kapela Charlie Band přijede se svým koncertem do Havlíčkova Brodu. Turné se jmenuje Helena show 23, každý koncert je přenášen na LED stěnu a doplněn videoprojekcí. Na koncertě zazní osvědčené hity jako Dlouhá noc, Sladké mámení, Dvě malá křídla tu nejsou, Já půjdu dál a další. Zazní nejen písně ze 70. a 80. let v novém aranžmá, ale i novinky z posledního alba Tvrdohlavá. Exkluzivním hostem je Tomáš Slavíček, tanečník, choreograf a několikanásobný mistr světa ve stepu.

Mlýnfest 2023

Kdy: sobota 16. září od 13.00

Kde: Horní mlýn u Chotěboře

Za kolik: vstupné 250 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Letošní Mlýnfest bude už pátý. Jde o benefiční festival pro obnovu Horního mlýna u Chotěboře. Na akci vystoupí Jana Vébrová, Marcel Kříž, kapela The Chocolate Cucumbers a Divadlo Pruhované panenky či Bosonožky. Součástí akce bude žonglování, tvořivé dílny, malování hennou, fotokoutek a bohaté občerstvení. Stánky rozloží lokální výrobci a bude také prohlídka zrekonstruovaných prostor.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

JIHLAVSKO

Jednorožné rožnění

Kdy: sobota 16. září od 10.00 do 17.00

Kde: Třešť, Náměstí T.G.M.

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zájemci opět roztáhnou své grily v Třešti na náměstí. Koná se tu akce Jednorožné rožnění. Kdo chce, může přijít grilovat přímo na hlavní silnici s programem. O hudbu se postará kapela Fontána z Brtnice, dětem zahraje pohádku Divadlo Studna a nebo si mohou zasoutěžit o nejlepšího krotitele divokého jednorožce. Nebude chybět zálesácká soutěž ve vaření vajíčka v kotlíku. Součástí budou také dílničky nebo skákací boty. Bohaté občerstvení zajištěno.

Ježkova jízda

Kdy: sobota 16. září od 8.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Orientační závod historických vozidel s názvem Ježkova jízda ovládne Masarykovo náměstí v Jihlavě. Závod s úkoly se pojede na trase Jihlava Polná a zpět. Na náměstí v Polné budou auta k vidění mezi půl dvanáctou a půl druhou hodinou odpoledne. Poté jízda povede na Kamenici a zpět do Jihlavy. K vidění na Masarykově náměstí v Jihlavě budou auta ráno mezi osmou a desátou a odpoledne po třetí po příjezdu do cíle. Vyhlášení výsledků je na programu v půl čtvrté. Akci pořádá Automotoklub Jihlava.

Zdroj: Martin Singr

Festival Cyklospeciality

Kdy: sobota 16. září od 10.00

Kde: Jihlava, sportovně-relaxační centrum Český mlýn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Festival Cyklospeciality nabídne v Jihlavě program pro příznivce sportu na dvou kolech. Akce začne v deset dopoledne, poté budou závody pro děti i rodiče s dětmi, v pravé poledne čeká na zájemce skatepark show, po poledni začnou dětské cyklistické závody s odměnou, v jednu odpoledne je na programu Pumptrack show, poté spanilá jízda vyhlášení soutěže Best Dress. Ve dvě vypukne Brompton Mistrovství ČR a SR, ve tři hodiny budou známí vítězové. V půl čtvrté začnou závody na odrážedlech s odměnou pro každého účastníka. Součástí bude tombola, sportovní stanoviště s biatlonovou střelnií nebo hudební vystoupení.

Život na památkách v Brtnici

Kdy: pátek 15. září až sobota 16. září

Kde: Brtnice, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dny evropského dědictví na památkách v Brtnici nabídnou v pátek v kostele svatého Karla Boromejského a blahoslavené Juliány od šesti hodin večer koncert klarinetového kvarteta žáků Hudební školy. V sobotu se bude mezi devátou a dvanáctou dopoledne rýžovat zlato na říčce Brtničce v lokalitě Šamonín. Od dvou odpoledne čekají zájemce žně na panské sýpce, a to až do sedmi večer.

Zdroj: Deník/Martin Singr

ŽĎÁRSKO

Futrování na farských

Kdy: sobota 16. září od 11.00 do 20.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční street food festival skvělého jídla z různých koutů světa zavítá na Farská humna do Žďáru nad Sázavou. Akci doplní i kuchařské umění cisterciáckého dědictví. Spolupráce s městy Zwettl a Vyšší Brod nabídne možnost poznávat cisterciáky všemi smysly. O zábavu se postarají Michaela Šedivá, Černý Ledňáček nebo Michal Horák.

Zdroj: Se svolením centra Eden

Pejskiáda v Edenu

Kdy: sobota 16. září od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: vstupné pro dospělého při akci 165 korun, dítě od tří let do patnácti 125 korun, do tří let zdarma

Proč přijít: Pro všechny pejskaře je v Eden centru v Bystřici nad Pernštejnem nachystaná Pejskiáda. Na programu bude soutěž v kostýmech, soutěž na čas v překážkové dráze, soutěž o nejkrásnějšího pejska a nejkrásnější štěnátko. Bude otevřený celý areál včetně Farma koutku, expozic a restaurace. Tento den se kromě toho konají také Bleší trhy a koňské trhy, na kterých je možné zakoupit si něco na sebe. Pro děti bude skákací hrad a příběh půdy.

Pouťový jarmark ve Sněžném

Kdy: neděle 17. září od 10.00 do 16.00

Kde: Sněžné, park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční pouťový jarmark se koná ve Sněžném. Akce začíná v deset hodin, kdy zahrají Zelenohorští muzikanti. Během dopoledne se představí Parkourová show s workshopem StayHero Events. Přijede i Kubula kouzelník s border kolií Edou a po celé odpoledne opět budou bavit Zelenohorští muzikanti a také se ukážou místní mladí hasiči. Po celý den stánkový prodej, pouť u sokolovny, vození na koních a v 10.30 poutní mše svatá.

Zdroj: Video: Anna Holešová/Renata Dvořáková

TŘEBÍČSKO

Den Třebíče

Kdy: sobota 16. září od 13.30 do 22.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rodinný festival pro všechny Třebíčáky se koná v sobotu od půl druhé odpoledne na Karlově náměstí. Akci zahájí starosta a hudební vystoupení místní základní umělecké školy. Od dvou odpoledne vypukne Bambino párty a show dětského baviče Páji Chabičovského. Od čtyř odpoledne zahraje kapela Reflexy, součástí bude i bublinková show a Amáre Čáwe. Od osmi hodin se na pódiu představí Queenie, world queen tribute band. Akci doprovodí stánkový prodej, program pro děti a bohaté občerstvení. Po celý den MHD zdarma a otevřené památky ve městě zdarma.

Oktoberfest v Hartvíkovicích

Kdy: sobota 16. září od 15.00

Kde: Hartvíkovice, sportovní areál Vzákoutí

Za kolik: vstupné 250 korun, děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma

Proč přijít: Ve sportovním areálu Vzákoutí v Hartvíkovicích začíná v sobotu ve tři odpoledne tradiční Oktoberfest. Po celý den bude k tanci a poslechu hrát kapela Q-Style. Nejprve od čtyř do sedmi dechovka, od půl osmé do půlnoci jako pop-rocková zábava. V pět odpoledne bude slavnostně naražen dřevěný soudek. Akci moderuje Jan Hejda z Hitrádia Vysočina. Během celého dne se lidé mohou těšit na soutěže s pivní tématikou, fotokoutek, spoustu piva, dobrot a zábavy. Kdo chce ochutnat piva už dříve, může v pátek 15. září přijít do Oktoberfest hospody ochutnat osm druhů piva.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Otevřeno na včelí farmě

Kdy: sobota 16. září od 10.00 do 17.00

Kde: Hrotovice, Včelí farma Račice 41

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Včelí farma otevře své dveře lidem. Zájemci se podívají do včelařského provozu a pro děti jsou nachystané tematické dílničky a nafukovací atrakce. Součástí bude i ochutnávka výrobků – med, ochucené medy a medovina. V 11.00, 13.00 a 15.00 se koná přednáška o včelách, jejich životě a včelích produktech. V 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 bude komentovaná prohlídka farmy a provozu. Včelařská prodejna nabídne své produkty ke koupi, každý návštěvník obdrží los do tomboly.

PELHŘIMOVSKO

Loučení s létem v Jiřicích

Kdy: neděle 17. září od 14.00 do 18.00

Kde: Jiřice, fara – zahrada, park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Loučení s létem v Jiřicích je na programu už v neděli od dvou hodin odpoledne. Akce má podtitul Tajemství staré fary. Na děti čeká bohatý program v prostorách jiřické fary, farní zahrady a parku. Návštěvníci se mohou těšit na lanové aktivity v parku, hru pro děti, výtvarné dílničky a třeba i na lukostřelbu. Součástí bude i živá hudba, grilování a další pochoutky. Od tří hodin přijede vyprávět o faře bývalý opat kláštera Želiv Jáchym Šimek.

Zdroj: Deník/Jiří Jíra

Mariánské slavnosti

Kdy: sobota 16. září od 14.00

Kde: Hříběcí, prostranství u zvoničky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: U příležitosti svátku Marie se u zvoničky v Hříběcí, místní části Horní Cerekve, konají Mariánské slavnosti. Od dvou odpoledne začne akce úvodním slovem faráře a poté je na třetí připraveno představení pro děti. Od čtyř začne soutěž v pojídání švestkových knedlíků, v pět hodin čeká na návštěvníky tombola plná překvapení a v šest večer se koná večerní zábava v podání kapely VMBand z Třeště v Hříběcké hospodě. K tanci a poslechu jinak po celý den hraje šumařské duo Karel a já. Bude připravené bohaté občerstvení, tvořivé dílny pro děti i dobroty od místních pekařek.

Pacovem projedou Alfy

Kdy: sobota 16. září od 13.00

Kde: Pacov, informační centrum

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Milovníci značky aut Alfa Romeo se mohou potěšit pohledem na tyto krasavce v sobotu odpoledne v Pacově. Městem totiž budou tato nádherná auta projíždět v rámci orientační soutěže, která nese název Coppa Alfa Romeo. Česky O pohár Alfa Romeo. Vítěz získá putovní pohár. Soutěž bude plná zážitků a úkolů. Lidé je budou moci vidět v Pacově v odpoledních hodinách, stanoviště budou mít v místním informačním centru.