Kam vyrazit první prázdninový víkend? V Úsobí začíná v pátek Úsobská muzikantská pouť. Během víkendu přijede například zpěvačka Leona Machálkoá nebo Petr Kolář s kapelou. V Chotěboři si přijdou na své milovníci fantasy. Začíná tu Festival Fantazie.

Festival fantazie. Každý rok ho hostí Chotěboř. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKO

Úsobská muzikantská pouť

Kdy: pátek 30. června až neděle 2. července

Kde: Úsobí, náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Osmadvacáté úsobské kulturní léto začíná v pátek muzikantskou poutí. V pátek večer od osmi zahraje pop rocková kapela Gallen z Polné, v sobotu se od devíti konají Závody do vrchu, které pořádá Veterán klub Úsobí. V jednu hodinu bude na městečku slavností zahájení s vystoupením dětí z mateřské a základní školy. Od dvou odpoledne zahraje malá virtuózní kapela Luďabanda, ve čtyři hodiny vystoupí Leona Machálková s kapelou, v šest večer ji vystřídá Michal Tučný revival a v osm večer Fortuna. V neděli akce pokračuje ranní mší svatou v půl desáté, ve dvě hodiny zahraje obecní dechová hudba s hosty, přijede Pavel Kaiser Band, Petr Kolář s kapelou a v osm večer vše zakončí Yo Yo Band.

Začíná Festival Fantazie

Kdy: od pátku 30. června do neděle 9. července

Kde: Chotěboř, Tyršova ulice

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Festival popkultury, to je Festival Fantazie, který zabere na první prázdninový týden Chotěboř. Na zájemce čeká sci-fi, technologie, fantasy, horory, mýty a historie ve hrách, filmech, seriálech, anime, comicsu, knihách, kostýmech a dalších předmětech. Součástí akce budou turnaje, hraní videoher a stolních her, odborné a fanouškovské přednášky, besedy, workshopy, soutěže či autogramiády. Akce budou rozmístěné v kině, sokolovně, hale i DDM Junior.

Zdroj: Youtube

JIHLAVSKO

Prázdniny začínají v ZOO

Kdy: sobota 1. července od 10.00 do 16.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: Prázdniny začínají v sobotu v zoologické zahradě. Od deseti do čtyř hodin odpoledne bude připravený zoostánek s názvem Hurá na dovolenou. Zájemci se mohou přijít pobavit a poučit. Soutěžit se bude o zmrzlinu, letní klobouky Bushman a poukazy do rodinného parku Robinson. Děti se seznámí s antilopou Derby, nejvzácnější svého druhu na světě. Ekoaktivity budou se želvou Matyldou a bude se malovat také na obličej. Začínají také prázdninová komentovaná krmení surikat, žiraf, lam, babirus, lemurů nebo tapírů na programu budou i letové ukázky dravců.

Divadelní prohlídky na Roštejně

Kdy: sobota 1. a neděle 2. července od 9.00 do 18.00

Kde: hrad Roštejn

Za kolik: 250/150 korun

Proč přijít: Svatební zvony pánů zlaté růže, tak se jmenují divadelní prohlídky hradu Roštejn, které připravil Divadelní soubor Karla Čapka na první červencový víkend. Během prohlídkové trasy se lidé dozví, co obnáší taková veselka hradeckých pánů, jak vypadala svatba ve středověku a zde se objeví neočekávaná nevěsta. Nebude chybět tanec, svatební tabule, kuchařky v plné polní a další svatební přípravy. Prohlídky začínají oba dny v 9.00 a poté se hrají každou půl hodinu, pouze od dvanácti do jedné hodiny je pauza. Poslední začíná v 17.00. Rezervace je možná na čísle: +420733161817.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Letní pohádky v Polné

Kdy: neděle 2. července od 16.00

Kde: Polná, nádvoří hradu

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letní pohádkové neděle na nádvoří hradu začínají každou neděli od čtyř hodin odpoledne. První začíná už tuto neděli, přijede Dřevěné divadlo Jana Hrubce, které uvede pohádku O princi z knížky. Pohádek je velká spousta a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, vznikly pohádkové knížky. Jednu takovou pohádku v knížce sehrají na nádvoří hradu v Polné. Součástí programu je následná loutková dílnička. Další pohádky v červenci se hrají 9., 23. a 30. července.

Batelovská pouť

Kdy: pátek 30. června až neděle 2. července

Kde: Batelov, náměstíčko

Za kolik: vstupné zdarma, platí se atrakce

Proč přijít: Batelovská pouť zabere o nadcházejícím víkendu batelovské náměstí a přilehlé prostranství. Centrum městyse bude patřit atrakcím, stánkařům a bohatému doprovodnému programu. Na pouti nebudou chybět ani stánky s občerstvením. V kulturním domě zahraje v pátek kapela Faethon a v sobotu kapela Nuklear. Vstupné stojí 150 korun.

Zdroj: Jana Kodysová

TŘEBÍČSKO

Svatoprokopská pouť v Třebíči

Kdy: sobota 1. července a neděle 2. července

Kde: Třebíč, areál baziliky svatého Prokopa a zámku v Třebíči

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Svatoprokopskou poutí ožije o víkendu Třebíč. Od deseti hodin v sobotu začínají řemeslné trhy. Bude ukázka přadleny, svíčkařů, dráteníků a také tvořivé dílničky pro děti. Připravené jsou i komentované prohlídky třebíčské baziliky, na které je nutné udělat rezervaci na čísle:+420777746982. Pro děti budou dvě loutkové pohádky: O mlsném drakovi a Co se uvaří, to se sní. V neděli od jedenácti bude v provozu kuličková dráha a opět se bude možné zhlédnout loutkové divadlo: Drak Kruťák. Přijede i Kašpar Kuba s kejkli. Lidé budou moci obdivovat umění mistra chůdaře. Vstup do areálu zdarma, bazilika a zámek za poplatky.

Zahájení prázdnin v Koněšíně

Kdy: sobota 1. července od 9.00

Kde: Koněšín, letecké muzeum

Proč přijít: Letecké muzeum v Koněšíně zahajuje sezonu. Dospěláci i děti si mohou přijít užít spoustu zábavy a legrace. Návštěvníci se mohou těšit na vyhlídkové lety vrtulníkem R44 nad Dalešickou přehradou, součástí budou i jízdy BVP se spolkem Vojenské techniky Brno. Kdo chce, vyzkouší si airsoftovou střelnici, letecký simulátor pro všechny věkové kategorie a také bude možné jezdit po areálu hasičským vozidlem se sirénou a majákem. Komentované prohlídky samozřejmostí.

Zdroj: Youtube

ŽĎÁRSKO

Motosraz Šikland

Kdy: od 30. června do 1. července

Kde: Šiklův mlýn, Zvole

Za kolik: víkend na místě pro motorkáře je 690 korun

Proč přijít: Čtrnáctý ročník mezinárodního srazu motorkářů se koná v pátek a v sobotu v Šiklově mlýně ve Zvoli. Program začíná v pět večer diskotékou na náměstí, v osm večer přijede zahrát kapela Premiér. V sobotu je připraven bohatý program. Motorky vyjedou na spanilou jízdu po okolí, v Šiklandu budou soutěže o ceny od partnerů akce, akční divadlo, miss mokré tričko, koncert Kabát revival, koncert Easy Line a také se bude soutěžit v jízdě na elektrickém býku. Po celý den budou na akci stylové sexy hostesky, western show a večer bude noční ohňová show s ohňostrojem.

Žďárská pivní slavnost

Kdy: sobota 1. července od 12.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zimní stadion

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Žďárské pivní slavnosti startují v sobotu v pravé poledne na žďárském zimním stadionu. Lidé mohou přijít ochutnat dobré pivo a k tomu si poslechnout živé kapely. Ochutnávky nachystaly české pivovary včetně Cobolis, Čestmír, Hejkal, U Hušků, Richard, Psychovar, Dalešice, Efi, Biskupický pivovar Gajdoš a další. Vystoupí kapely Dia, Revock, T-bone, Jaykey nebo Jada Band. K jídlu bude prase na rožni a další občerstvení, pro děti bude dětský koutek a skákací hrad.

Zdroj: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Den piva v Pelhřimově

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Den piva v Pelhřimově zabere venkovní scénu kulturního domu Máj. Lidé budou moci ochutnat piva z řemeslných pivovarů a minipivovarů z pelhřimovského okolí. Budou k dostání piva z Kamenice u Jihlavy, Rozdrojovic, Pelhřimova, Malšic, Popelína, Pacova nebo také ze Švihova. Přijede i jihlavský Horác nebo Revolta Žďár nad Sázavou. K zlatavému moku si zájemci mohou dát burgery z Gábl bistro nebo třeba klobásy a další pochutiny z řeznictví Prokeš. Zahraje ROCKetc.

Pouťové slavnosti v Píšti

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: Píšť u Humpolce, hřiště

Za kolik: vstupné děti do 15 let zdarma, nad 15 let 100 korun, po 19.00 150 korun

Proč přijít: Pouťové slavnosti lákají na hřiště do Píště u Humpolce. Od dvou hodin odpoledne tam v sobotu zahraje kapela Vysočinka, v půl páté vystoupí kouzelník Hruška, ve čtvrt na šest ukážou svou práci psovodi z SDH Želiv 2 a od půl sedmé vystoupí kapela Impuls. Doprovodný program obstarají atrakce, soutěže pro děti i dospělé, tvoření s pískem a enkaustika. Nebude chybět malování na obličej, pěna pro děti, výstava techniky nebo bohaté občerstvení, stánky, Besip a další.

Zdroj: Youtube