V Havlíčkově Brodě se koná od pátku do neděle Výstava Zahrada 2023. Lidé se mohou těšit nejen na bohatou přehlídku květin, ale i na hudební doprovodný program. V Chotěboři se v sobotu otevírají brány zámeckého parku. Nenechte si to ujít.

Výstava Zahrada. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKO

Výstava Zahrada 2023

Kdy: od pátku 21. až do neděle 23. dubna

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům

Za kolik: vstupné 80/50 korun

Proč přijít: Výstava Zahrada 2023 v Havlíčkově Brodě startuje v pátek v devět hodin ráno v kulturním domě Ostrov. Doprovodný program začíná na parkovišti u mlýna, nejprve v pátek ráno od devíti hodin zahraje dechová kapela Havlíčkobrodská dvanáctka, v půl třetí odpoledne vystoupí kapela Rebelka. Pro děti bude před kulturním domem nachystaný skákací hrad. V pátek se výstaviště zavírá v pět večer. V sobotu se rovněž otevře v devět ráno, na programu je klaunské i žonglérské vystoupení, kapely Poutníci a Polenský Big Band nebo klaun Pupa. V sobotu končí výstava v pět večer. V neděli začátek rovněž v devět, vystoupí kapely Trubci a Lučanka, výstaviště se zavírá ve čtyři. Návštěvnická soutěž o sele a sud piva.

Brány památek dokořán

Kdy: sobota 23. dubna od 9.00 do 16.00

Kde: Chotěboř, zámecký park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Brány památek dokořán v Chotěboři. Pro návštěvníky se otevře zámecký park. A to v době od devíti do čtyř hodin odpoledne. Program bude v budově místní základní umělecké školy. Ve dvě hodiny zde začne program, následovat bude hudební vystoupení, zahájení vernisáže fotografií soutěže Mladí fotografují památky, od půl třetí následuje prohlídka budovy s výkladem a ve čtvrt na čtyři následuje vyhlášení a předávání cen vítězům fotografické soutěže.

JIHLAVSKO

Den Země v Jihlavě

Kdy: pátek 21. dubna od 9.00 do 14.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den Země se v Jihlavě uskuteční na Masarykově náměstí od samého pátečního rána. Součástí programu je i cyklojízda, která startuje ve tři hodiny odpoledne. Lidé se mohou těšit na výrobu placek s logem Dne Země, na slalom s popelnicemi, ukázku fekálního vozu, na přírodovědecký kroužek, povídání o lese a také na soutěže a kvízy o drobné ceny. Pozvání na náměstí přijala jihlavská sportovní akademie Elitavers, díky které si zájemci vyzkouší biatlonovou střelnici a nebudou chybět ani zdravotníci z Progress Rescue. Akci uzavře cyklojízda z Masarykovo náměstí do Českého mlýna a zpět v délce 7,5 kilometrů.

Galakoncert filharmonie

Kdy: neděle 23. dubna od 19.00 do 21.15

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 350/300 korun

Proč přijít: Filharmonie Gustava Mahlera pořádá k 20. výročí založení galakoncert s předáváním Cen Filharmonie G. Mahlera Jihlava. Jde o gratulační koncert toho nejlepšího za dvacet let činnosti orchestru. Filharmonie vystoupí pod taktovkou dirigenta Jiřího Jakeše, dále vystoupí sopránisté Miroslava Časarová a Andrea Gabrišová, barytonistka Bohdan Petrovič a violoncellista Petr Nouzovský. Na programu jsou díla Antonína Dvořáka, Mozarta, Mahlera, Stamice nebo Verdiho.

Den otevřených dveří v muzeu

Kdy: neděle 23. dubna od 10.30 do 16.00

Kde: Telč, pobočka Muzea Vysočin, Špitální 44

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Telči otevřou v neděli zdarma dveře v nových prostorách telčského muzea na Špitální ulici. O půl jedenácté a ve dvě hodiny se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Křehká krása rašelinišť, od jedenácti do čtyř jsou na programu tematické dílničky a pohádkové čtení pro nejmenší a od dvou do čtyř předvede své umění umělecký kovář David Habermann.

Populární hity v Polné

Kdy: pátek 21. dubna od 18.00

Kde: Polná, kino

Proč přijít: Populární hity aneb hrajeme nejen filmové a muzikálové melodie. Tak se jmenuje akce, která začíná v pátek od šesti hodin večer v polenském kině. Vystoupí dětský smyčcový soubor, komorní smyčcový soubor, kapela a orchestr Základní umělecké školy Polná se sólovými zpěváky. Nebudou chybět známé hity jako Růžový panter, z filmu Rebelové, nebo ze známých českých pohádek.

PELHŘIMOVSKO

Den Země v Horní Cerekvi

Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Horní Cerekev, v Pláňavech

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Horní Cerekvi v sobotu uspořádají eko-výchovnou akci ke Dni Země pro menší i větší děti. Ty se budou moci seznámit se základními tématy ekologie hravou formou. Naučí se zasadit strom, uvidí zblízka práci s harvestorem a vyvážečkou. Od půl čtvrté odpoledne zazní povídání o lese s panem Topkou. Zájemci se sejdou ve dvě hodiny v Pláňavech, což je les po levé straně směrem na Pelhřimov. Auto mohou lidé nechat zaparkované na cestě k židovskému hřbitovu, šipky už dovedou a místo. Budou se opékat špekáčky, které budou k dostání na místě.

Protheus Závislosti Tour 2023

Kdy: 22. dubna od 20.00

Kde: Pelhřimov, kulturní dům

Za kolik: vstupné 530 na místě

Proč přijít: Hudebník Protheus navazuje na podzimní turné a připravil jarní sérii koncertů k oslavám zlaté desky Závislosti. Je to textař a frontman metalové kapely DYMYTRY, který vydal první sólové album a vydal se na sólové turné po kulturních domech. Zájem byl obrovský, proto navazuje další tour. Sólová deska je tři měsíce od vydání zlatá.

TŘEBÍČSKO

Zahájení veteránské sezony

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Třebíč, parkoviště na Polance

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Veteran Car Club Třebíč pořádá zahájení veteránské sezony 2023. Na parkoviště na Polanku najedou veteránská auta kolem desáté hodiny dopoledne, společný odjezd je potom v plánu v jedenáct hodin dopoledne. Cílem vyjížďky je Brtnice. Majitelé veteránů si budou moci vybrat do Brtnice několik tras, tudíž i pro obdivovatele bude více možností, kde budou moci historická auta vidět. Trasy vedou přes Červenou Hospodu, Krahulov, Okříšky, Zašovice, Hvězdoňovice, Heraltice, Kněžice, Račeřovice, Čechtín, Kouty, Chlum, Číchov, Bransouze, ale i přes Novou ves, Přibyslavice nebo Radonín.

Probouzení broučků

Kdy: v neděli 23. dubna od 13.00 do 17.00

Kde: Panenská, dětské hřiště

Za kolik: 30 korun za broučka

Proč přijít: Na dětském hřišti v Pohádkové Panenské budou pro děti připravené úkoly zakončené probouzením broučků v lesní chaloupce. Cena je třicet korun za broučka, účastníci podzimního probouzení zdarma. Délka trasy jsou dva kilometry a vhodné je i pro rodiny s kočárky. Doprovodný program zajistí malování keramiky, malování na obličej, pečení buřtů. Další občerstvení zajištěno, buřty bude možné koupit i na místě.

ŽĎÁRSKO

Jazzování se Stivínem

Kdy: neděle 23. dubna od 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, městské divadlo

Za kolik: 230 korun bez místenky

Proč přijít: Jazzování v divadle s Jiřím Stivínem. Hostem bude Mr. Lovo. Žďárské městské divadlo přivítá hudebního alchymistu, nejuznávanějšího českého hudebníka u nás i v zahraničí, Jiřího Stivína. Ten hledá nové výzvy a kromě tradičního jazzu čas od času zabrousí i do nejmodernějšího odvětví tohoto žánru. Mr. Lovo je parta kamarádů, které spojila láska k experimentu, improvizaci a otevřenému přístupu k hudební tvorbě.

Poetika v Panoramě

Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Velké Meziříčí, Music club Panorama

Za kolik: vstupné 259 korun

Proč přijít: Kapela Poetika odstartovala novou etapu v novém obsazení. A s tímto obsazením přijedou do Music clubu Panorama ve Velkém Meziříčí. Na koncertu návštěvníci uslyší nový singl Půlnoc, ale i další novinky, nebudou ale chybět i starší hity jako Zkouším žít, Múza, Každou vteřinou a další. Klub otevírá v osm hodin, koncert začne v deset večer. Poté bude Afterpárty až do rána.

