Na Havlíčkobrodsku si přijdou na své milovníci modelů vláčků. V tělocvičně chotěbořské základní škole Smetanova si rozloží své modely Moduláři Plzeňského kraje. Ukážou Chotěbořskou lokálku. V brodském klubu OKO vystoupí 15. dubna kapela Mucha s kapelou.

Modelářský kroužek modulové železnice v Chotěboři. | Foto: MKMŽ Chotěboř

HAVLÍČKOBRODSKO

Chotěbořská lokálka

Kdy: sobota 15. dubna od 9.00 do 18.00 a neděle 16. dubna od 9.00 do 16.00

Kde: Chotěboř, tělocvična ZŠ Smetanova

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Moduláři Plzeňského kraje pořádají v tělocvičně Základní školy Smetanova v Chotěboři akci Chotěbořská lokálka. K vidění bude modulové kolejiště v modelové velikosti TT 1:120, dále malé kolejiště v modelové velikosti TT, ukázka práce plastikového modeláře, který bude stavět modely, barvit a patinovat je. K vidění bude i kolejiště s délkou až devadesát metrů a některá další kolejiště. Vše simuluje skutečný provoz na tratích ČSD a ČD.

Mucha s kapelou

Kdy: 15. dubna od 21.00

Kde: Havlíčkův Brod, klub OKO

Za kolik: vstupné 320 korun

Proč přijít: Do havlíčkobrodského klubu OKO přijede brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, která se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystoupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi. Oslavuje mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a další podivnosti. S kytarou vystupuje od patnácti let a kapela Mucha vznikla v roce 2013. Poslední album z roku 2019 se jmenuje Tos Posrals.

JIHLAVSKO

Velká jarní výstava a jarmark

Kdy: neděle 16. dubna od 10.00 do 16.30

Kde: Zámecká stáj Plandry

Za kolik: vstupné 100/60/20 korun

Proč přijít: Zámecká stáj v Plandrech se otevírá návštěvníkům. Lidé se mohou těšit na velikonoční výstavu jarních dekorací, výstavu historických aut a motorek, traktorů a jiných historických strojů. Nebudou chybět ani živá zvířátka. Především půjde o ovečky od rodiny Šašků, kozičky, koníky, slepičky a nebo kačenky a husy. Na programu bude i doprovodný program v podobě vystoupení cheerleading JCA Legends Jihlava. Pro děti je připravený animační program s Králíčkem Bingem, Mimoňem nebo Tlapkovou patrolou. Přijede i Novus Origo, zájemci se vyválí ve slámě, na místě bude stát historický kolotoč a děti se budou moci projet na koních.

Veterány odstartují z Telče

Kdy: sobota 15. dubna od 7.00

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soutěž automobilových veteránů odstartuje v sobotu 15. dubna z náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Akce s názvem Spring classic je mezinárodní setinová rallye klasických a sportovních vozidel. Posádky se budou prezentovat v pátek večer v Panském dvoře v Telči a také ráno od sedmi na telčském historickém náměstí. Rozprava s posádkami je na programu v půl desáté na náměstí a start 253 kilometrů dlouhé soutěže je v plánu v deset dopoledne. Lidé si mohou přijít prohlédnout jedinečné veterány. Návrat zpět do Telče bude v 16.30, v sedm večer bude v Panském dvoře.

Dětská diskotéka s pohádkami

Kdy: neděle 16. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Jihlava, Dělnický dům

Za kolik: vstupné 130 dítě, 100 dospělý

Proč přijít: V Dělnickém domě se děti mohou těšit na diskotéku s Mickey Mousem, Mimoněm, králíčkem Bingem a Marshallem z Tlapkové patroly. Návštěvníci se mohou těšit na pohádkové dobrodružství, spoustu sladkostí, tančící maskoty, na focení s oblíbenými postavičkami, na bohaté občerstvení a spoustu dalšího. Sál se otevírá ve dvě hodiny odpoledne, program začne ve tři hodiny odpoledne. Kapacita omezena.

Pohádková čtení v divadle

Kdy: sobota 15. dubna od 16.00

Kde: Horácké divadlo Jihlava, foyer

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Pohodová herecká Pohádková čtení na schodech pro děti a jejich dospělé probíhají vždy pravidelně jednu sobotu v měsíci na schodech ve třetím patře foyer velké scény. V roce 2023 zůstává čtení v Čechách, kde je spoustu skvělých vypravěčů a autorů pohádek. Jedním z nich byl bytostný vypravěč, který dlouhá léta okouzloval dětské i dospělé posluchače a čtenáře svými pohádkami a příběhy. Jmenoval se František Nepil.

TŘEBÍČSKO

Zahájení turistické sezony

Kdy: sobota 15. dubna mezi 8.00 a 10.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Karlově náměstí v Třebíči odstartuje v sobotu 15. dubna turistická sezona. Mezi osmou a desátou hodinou ranní si každý může zdarma vyzvednout startovní průkaz s mapou. Zájemci si celý den budou moci prohlédnout třebíčské památky. Trasy měří od 8,5 kilometru až po 22,5 kilometru. Vedou z Karlova náměstí po vyhlídkových msítech okolí města přes zastavení v Kracovicích, kde bude připravené posezení, občerstvení a razítka. Následně bude akce pokračovat do Třebíče – Boroviny.

Petr Novák Forever

Kdy: neděle 16. dubna od 16.00

Kde: Moravské Budějovice, MKS Beseda

Za kolik: 150/120 korun

Proč přijít: Městské kulturní středisko Beseda zve v neděli 16. dubna na akci Petr Novák Forever. Začátek je ve čtyři hodiny odpoledne v malém sále MKS Beseda. Koncert se uskuteční v ojedinělých netradičních aranžích doplněný životním příběhem Petra Nováka. Na klávesy zahraje Jiří Bláha, na akustickou kytaru Luboš Muchna, na akordeon Stanislav Mikšovský a klarinet, příčnou flétnu či saxofon obstará Tereza Pulcová. Rytmické nástroje vezme do rukou Jiří Svatoš.

PELHŘIMOVSKO

Akce K v klášteře

Kdy: sobota 15. dubna od 13.30

Kde: klášter Želiv

Za kolik: 180/130 korun

Proč přijít: Speciální zážitková prohlídka s názvem Akce K začíná v sobotu o půl druhé. Půjde o prohlídku temných dějin totalitního komunistického režimu. Organizátoři lidem přiblíží likvidaci a následnou perzekuci mužských řeholních řádů v Československu. Prohlídka seznámí s historií vykonstruovaných procesů, s historií želivského internačního tábora a propojením želivského kláštera s Číhošťským zázrakem. Akci zakončí v šest večer mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Želivě. Během prohlídky zájemci projdou konventní chodbou, jídelnou, malovaným reflektářem, kapitulní síní, sakristií i chrámem.

Noční pochod v Cerekvi

Kdy: sobota 15. dubna od 18.00

Kde: Horní Cerekev, kulturní dům

Za kolik: startovné 20 korun

Proč přijít: V Horní Cerekvi pořádají první ročník nočního pochodu, který vyráží v sobotu večer mezi šestou a půl sedmou hodinou večer od místního kulturního domu. Baterky a čelovky budou nutností. Lidé si budou moci vybrat ze dvou tras. Jedna měří šest kilometrů, druhá deset kilometrů. Záleží jenom na schopnostech každého a také na odvaze. Startovné pro obě trasy je stejné, a to dvacet korun na osobou. Děti do patnácti let mohou přijít zdarma. Všichni, kteří dorazí ke kulturnímu domu, dostanou špekáček a diplom. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

ŽĎÁRSKO

Farmářské trhy v Novém Městě

Kdy: sobota 15. dubna od 8.00 do 11.00

Kde: Nové Město na Moravě, park na Vratislavově náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Farmářské trhy se opět vrací do Nového Města na Moravě. Lidé si budou moci v sobotu od osmi do jedenácti hodin v parku za kostelem na Vratislavově náměstí vybírat z kvalitních plodin a produktů. Na trzích ukážou to nejlepší pěstitelé, chovatelé, farmáři a ti, kteří vyhledávají kvalitní zemědělské produkty. Akci pořádá Horácké muzeum. Zájemci se mohou těšit na bohatou nabídku sezónní zeleniny, ovoce, sýry, maso, klobásy, vejce a med a produkty z Novoměstska.

Utrženej ze řetězu

Kdy: pondělí 17. dubna od 19.00

Kde: Žďár nad Sázavou, kulturní dům

Za kolik: vstupné 290/320/350 korun

Proč přijít: Do kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou přijede se svým novým stand-upem komik Arnošt Frauenberg. Přiveze program nazvaný Utrženej ze řetězu. Arnošta mohou lidé znát například z pořadů Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evropy 2. Arny vypráví naprosto otevřený osobní příběh, protkaný glosami, úvahami a postřehy ze života nás všech. Žádné téma není tabu jako tradičně. Děti a předsudky nechte doma.

