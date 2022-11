„Po letech klidu začínáme v Polné s Krampus fire show turné. Nazvali jsme ho Pekelný rok 2022. Pro lidi jsme nachystali jedinečný zážitek, originální a propracované Krampus masky, pyrotechnickou a světelnou show a mnoho dalšího,“ uvedl za organizátory ze skupiny Krampus Vysočina Petr Jelínek.

Celá akce začíná už ve čtyři odpoledne, kdy Hitrádio Vysočina nachystalo doprovodný program. Lidé se mohou těšit na soutěž o nejlepší kostým čertíka, na hudební zábavu a také na moderátora a hostesky. V šest večer se potom v průvodu přes Husovo náměstí představí přední Krampus skupiny. „Přijedou kolegové z Vodňan, Vyššího Brodu a těšíme se i na zahraniční návštěvu z Hollabrunnu. Ohnivé efekty a show předvede polenská skupina Novus Origo a Démoni cz Orlová. Ti nám předvedou pyrotechnické efekty a světelnou show,“ dodal Jelínek.

Na místě budou stánky s občerstvením, drobnými dárkovými předměty. Kdo chce, může se nechat vyfotit s krampusáky. Vstupné na akci je dobrovolné.

Skupina Krampus Vysočina čítá v současné době asi čtyřicet lidí. Původně bavili lidi českou tradicí Mikulášů a čertů, ale postupně svá vystoupení transformovali do dnešní Krampus podoby pro větší děti dospělé. Za sebou už mají několik desítek úspěšných akcí.

Jejich současné turné začíná v Polné a v dalších týdnech bude gradovat. V pátek 2. prosince projdou Krampusáci Pomezí u Poličky, v neděli 4. prosince budou bavit u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou, v sobotu 10. prosince pak na náměstí v Golčově Jeníkově a celou tour završí v sobotu 17. prosince u obchodního centra Březinky v Jihlavě.

V Telči opět lovili. Do sítí se chytaly ryby z Ulického rybníka

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Předadventní světélkování

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Třešť, kulturní dům

V třešťském kulturním domě se uskuteční v sobotu 19. listopadu Předadventní světélkování. Půjde o den plný kreativní tvorby a ukázek ručního tvoření výrobků. Zájemci si budou moci vyzkoušet vánoční aranžmá věnců a svícnů, zdobení perníčků a uvidí také ručně vyrobené loutky, bižuterii, keramiku a další. Akce bude prodejní, takže si lidé budou moci na místě zakoupit to, co se jim bude líbit. V nabídce bude svařené víno, medovina nebo trdelníky. Nebudou chybět kreativní dílničky. Pro děti je připravené Maňáskové divadlo DDM Třešť. V půl druhé pohádka O Budulínkovi a O zlé koze a ve tři O perníkové chaloupce.

Otužilci v Kostelní Myslové

KDY: neděle od 14.00

KDE: Rybník Na Žlábku, Kostelní Myslová

V neděli se v Kostelní Myslové setkají otužilci, příznivci nízkých teplot a studené vody. Přijít může každý, kdo se nebojí koupat i na konci listopadu. Akci na rybníku Na Žlábku, která má dlouho tradici, pořádá Kostelní Myslová, spolek Obrození 2000 a Včelí farma Nosek. Na místě bude možnost se občerstvit a zahřát.

Duo Yamato

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, DKO, divadelní sál

Turné věhlasných japonských bubeníku Yamato zavítá také do Jilhlavy. Přijedou s představením Passion, které oslavuje vášeň jako hybatele všeho. Během dvouhodinové show budou diváci naprosto uchváceni a překvapeni množstvím energie, kterou jim členové souboru z pódia předají.

Dveře v orlovně

KDY: pátek od 18.00

KDE: Telč, orlovna

V telčské orlovně zahraje Divadlo Jemnice veselohru Jana Zindulky Dveře. Čeho se musíme vzdát, abychom mohli jít dál? Vstupné je dobrovolné, doporučené 100 korun. Bude využito na opravy orlovny. Bar s občerstvením je otevřený od půl šesté.

Kollárovci v Jihlavě

KDY: sobota od 18.00

KDE: Jihlava, DKO, divadelní sál

Kollárovci jsou originálním seskupením mladých talentovaných muzikantů. Svým hudebním uměním baví a rozveselují posluchače doma i za hranicemi rodného Slovenska. Jejich živá hudba, temperamentní zpěv a humorné průvodní slovo vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Přijedou v sobotu i do Jihlavy, délka koncertu bez přestávky je hodinu čtyřicet minut.

VIGO a Bastard

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, D club

Návštěvníci D clubu v Jihlavě se mohou těšit na sobotu našlapanou nejlepší rockovou muzikou. Večer bude ve znamení kapely VIGO a dorazí také rocková kapela z Havířova zvaná Bastard. Vstupné je 200 korun.

Přijedou Královny

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

S komedií plnou upřímného humoru s názvem Královny přijedou hvězdné herečky do Jihlavy. Návštěvníci se mohou těšit na Královny v podání Vilmy Cibulkové, Jany Boučkové v alternaci s Martinou Hudečkovou a Karolíny Půčkové. Tři ženy, které se sejdou v lázeňském pokoji, byly vystaveny zlomovým životním okamžikům a stojí před nelehkým úkolem. Naučit se žít nové životy.

Komik, který neexistuje

KDY: sobota od 20.00

KDE: Telč, Panský dvůr

V sobotu 19. listopadu se ve společenském sále Panského dvora uskuteční stand-up factory s názvem Komik, který neexistuje. Přijede Jiří Charvát. Jde o celovečerní speciál toho nejlepšího z neuronového zahrádky jednoho z nejvýraznějších neexistujících stand-up komiků.

Prodejní vánoční výstava

KDY: od 20. listopadu do 23. prosince

KDE: Brtnice, dům Valdštejnů

V Brtnici se lidé mohou těšit na tradiční prodejní vánoční výstavu. Ta začíná 20. listopadu a končí až den před Štědrým dnem. V domě Valdštejnů mohou zájemci sehnat bohatou vánoční dekoraci, výzdobu, ozdoby a nebo můžete přijít načerpat inspiraci. Otevřeno každý všední den v otevírací době informačního centra. O adventních nedělích otevřeno vždy od dvou do čtyř odpoledne.

Prodejní trhy v Batelově

KDY: neděle od 9.00 do 15.00

KDE: Batelov, kulturní dům

Český svaz žen Batelov uspořádal pro zájemce předvánoční prodejní výstavu. Ta se uskuteční už v neděli 20. listopadu v místním kulturním domě. Zájemci se mohou těšit na pestrou nabídku vánoční výzdoby a inspirace.

Havlíčkobrodsko

Předvánoční skláření

KDY: Huť Jakub Tasice

KDE: sobota od 10.00 do 17.00

Na šestý ročník Předvánočního skláření zve v sobotu od deseti dopoledne do pěti večer Huť Jakub Tasice u Ledče nad Sázavou. Tradiční předvánoční akce se po roční odmlce opět uskuteční v areálu sklárny. Návštěvníci se mohou těšit na živou sklářskou výrobu, prodej řemeslných výrobků nebo si mohou nechat od profesionálních malířek nechat namalovat vánoční ozdobu dle vlastního přání. Jsou připravené i komentované prohlídky sklárny s průvodcem.

Podmoklanský gulášofest

KDY: sobota od 13.00 do 18.00

KDE: Podmoklany, hasičský dům

Na šestý ročník Podmoklanského gulášofestu jsou zváni všichni milovníci této pochoutky. Sraz všech soutěžících a přátel guláše je v sobotu v pravé poledne v hasičském domě, kdy dojde k přebrání uvařených gulášů nejpozději do tři čtvrtě na jednu. Guláše mohou být uvařené z čehokoli, hodnotí se nejlepší chuť. Zahájení degustace gulášů bude okolo jedné hodiny po poledni, bodovat se bude anonymně do kartiček, poté vyhlášení výsledků.

Horečka sobotní noci s knihovnou

KDY: sobota od 19.00 do 23.59

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

Zájemci mohou přijít na akci nazvanou Horečka sobotní noci s knihovnou a společně tak oslavit 20. výročí založení Krajské knihovny Vysočiny v sobotu od sedmi hodin večer. K poslechu zahraje kapela At Time a DJ Michal Douda. Vstupné je 150 korun.

Loutková revue

KDY: neděle od 15.00

KDE: Světlá nad Sázavou

K tradicím českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška. A právě loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s Českou televizí na pořadu Studio kamarád připravila pro malé i velké diváky příjemné setkání. Loutková revue Vánoční čas se uskuteční v neděli v divadelním sále Společenského domu. Jako hosté vystoupí i známí kamarádi z televizní obrazovky, Jů a Hele. Vstupné sto korun, děti do dvou let mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo.

Pelhřimovsko

Snow film fest

KDY: sobota od 18.00

KDE: Počátky, kino

Mezinárodní filmový festival zimních cestovatelských a sportovních filmů Snow film fest míří také do Počátek. Festival nese podtitul Zažij dobrodružství na plátně tvého kina a ve filmech diváky zavede na zasněžené vrcholky hor či na ledovou řeku do Severní Ameriky. V Počátkách se bude promítat v sále místního kina v sobotu od šesti hodin večer. Součástí večera budou dvě přednášky počáteckých domorodců – Jirky Melechy, Moniky Bínové a Honzy Klubala.

Farmářské trhy

KDY: pátek od 8.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

Vždy předposlední pátek v měsíci se konají na Horním náměstí v Humpolci tradiční farmářské trhy. I tento pátek se mohou lidé těšit na velký výběr farmářských produktů, řemeslné výrobky a různé dobroty.

Poslední leč

KDY: sobota od 20.00

KDE: Žirovnice, sokolovna

Myslivecký spolek Březina, Litkovice pořádá v sobotu tradiční Poslední leč od osmi hodin večer v sále sokolovny v Žirovnici. K tanci a poslechu bude hrát skupina Klaret. Návštěvníci se mohou těšit na zvěřinové speciality a bohatou tombolu. Vstupné je 180 korun.

Dětský karneval

KDY: neděle od 14.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

Karneval pro děti s krásnými maskami za doprovodu maminek, tatínků či babiček a dědečků. Takový, věří pořadatelé, že bude i druhý ročník dětského karnevalu, který se uskuteční v neděli v Divadle Za komínem. Na návštěvníky čeká pestrý program s kouzelníkem, spousty legrace, zábavy a tance na parketu. Nebude chybět promenáda masek a soutěže.

Jaroslav Svěcený & Jitka Navrátilová

KDY: úterý 22. listopadu od 19.00

KDE: Pelhřimov , kostel sv. Víta

Houslistu Jaroslava Svěceného doprovodí na cembalo Jitka Navrátilová během společného koncertu v úterý 22. listopadu v kostele svatého Víta v Pelhřimově. Italské, francouzské, německé a české baroko zazní ve skladbách pro toto nástrojové obsazení včetně původních barokních nástrojů. Vstupné na místě 450 korun.

Žďársko

Noc divadel

KDY: sobota od 18.30

KDE: Žďár nad Sázavou

Také ve Žďáře nad Sázavou bude letos možné navštívit Noc divadel, letos na téma Hrdinové. Návštěvníky čeká v sobotu od půl sedmé večer v Městském divadle taneční dílna s folklorním souborem Studánka, loutkové divadlo Honzy Hrubce, dětská dílnička, improvizace na jevišti, koncert Orchestru žďárského divadla, prohlídka divadla nad hledištěm, nad jevištěm i za jevištěm a také posezení v legendárním divadelním Fonoklubu. Vstupné je dobrovolné.

Kateřinský jarmark

KDY: sobota od 13.30

KDE: Křižanov, sokolovna

Třináctý ročník Kateřinského jarmarku v sobotu pootevře vrátka vánočnímu času v Křižanově. Místní volnočasové centrum jej pořádá v sokolovně odpoledne od půl druhé do půl páté. Nabídka bude skutečně pestrá, na své si přijdou především milovníci rukodělných výrobků. K mání budou dekorace, keramika, vánoční ozdoby, mýdla, šperky, svíčky, hračky a mnoho dalšího. Uskuteční se také výstava a hodnocení soutěže Vánoční tabule.

Andělský jarmark

KDY: neděle od 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě zve na Andělský jarmark. Návštěvníci budou moci v neděli pomalu nasávat předvánoční atmosféru na mnoha tvořivých dílnách. Čeká je dílna baňková, květináčková, ozdobičková, perlová, rukavičková, sněhuláková, stromečková, šišková a zástěrková. Lákavá bude i cukrárna, fotosalón či čertovský kvíz. Akce se koná od devíti hodin ráno až do čtyř hodin odpoledne v novoměstském kulturním domě.

Kollárovci

KDY: pátek od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Páteční večer rozčeří ve Velkém Meziříčí Kollárovci, slovenská hudební skupina. Hrát budou od šesti hodin ve velkém sále Jupiter clubu. Kollárovci přivezou do Nového Města na Moravě hudebně zábavnou show. Šestice muzikantů zahraje na housle, akordeon, saxofon, kontrabas, cimbál i bicí, čtyři členové kapely také zpívají. Kollárovci se orientují především na tvorbu lidových písní inspirovaných východním Slovenskem, hrají třeba ale i country hudbu. Druhý den, v sobotu 19. listopadu, vystoupí Kollárovci v divadelním sále Domu kultury v Jihlavě od šesti hodin večer.

Kašpárek a hastrman

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Velkomeziříčské loutkové uskupení zve opět na pohádku Kašpárek a Hastrman. Představení se koná v sobotu od tří hodin odpoledne na malé scéně Jupiter clubu. Vstupné je padesát korun.

Matýsek a jeho kamarádi

KDY: neděle od 15.00 a 19.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

Břichomluvec Zdeněk Polách v neděli přiveze svého upovídaného Matýska do kulturního domu ve Velké Bíteši. Pro děti odehraje představení Matýsek a jeho kamarádi ve tři hodiny odpoledne. Poté, co se pobaví ratolesti, bude připravená o něco svéráznější varianta Matýskova vystoupení pro dospělé diváky. Představení, které začne v sedm hodin večer, bude nekorektní a bez cenzury a pro dětské diváky nevhodné. Dospělí se však budou bavit. Vstupné na odpolední show je tři sta korun, na večerní tři sta padesát.

Třebíčsko

Talk show: Lukáš Kunst a jeho hosté

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, restaurace Corrida

Talk show Lukáše Kunsta se uskuteční v pátek od šesti hodin večer v restauraci Corrida v Jaroměřicích nad Rokytnou. Jako hosté se představí Dáša Zázvůrková a Hana Holišová. Vstupné na místě 200 korun, pro členy Klubu seniorů činí 150 korun.

Podzimní jarmark

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hrotovice, náměstí 8. května

Tradiční Podzimní jarmark se uskuteční v sobotu od osmi hodin ráno na náměstí 8. května v Hrotovicích Návštěvníci se mohou těšit na široký sortiment farmářských produktů, originálních řemeslných výrobků a tradičních pochutin.

Předadventní jarmark

KDY: neděle od 13.00 do 17.00

KDE: Okříšky, kulturní dům

Letošní Předadventní jarmark v Okříškách u Třebíče se uskuteční v neděli v kulturním domě od jedné do pěti hodin odpoledne. Připravený bude bohatý kulturní program a nebude chybět ani dobré jídlo a pití. Vystoupí akordeonový soubor ze Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, soubor z jihlavské umělecké školy Jazzbandits, kroužek Aerobik a pěvecký kroužek z místní základní školy. Na děti čeká divadlo Koník a dílničky, k vidění bude výstava adventních dekorací.

Koncert vážné hudby

KDY: pondělí 21. listopadu od 17.00

KDE: Moravské Budějovice, kaple Jana Nepomuckého

Předadventní koncert vážné hudby se uskuteční v pondělí 21. listopadu v kapli Jana Nepomuckého v Moravských Budějovicích od pěti hodin odpoledne. Na programu zazní hudební díla období baroka a renesance. Na housle zahraje Pavel Fajtl, Karel Plocek na violu a Stanislav Kolbábek na kontrabas.

Karel Plíhal: 40 let na scéně

KDY: úterý 22. listopadu od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Písničkář Karel Plíhal zahraje na druhém koncertě Hudebního salonu v Třebíči. Recitál plný poetiky se uskuteční v úterý 22. listopadu v Národním domě od sedmi večer. Karel Plíhal patří čtyřicet let k největším radostem českého písničkářství. Atmosféra koncertu podtrhuje jemnost písní, navíc zde Plíhal recituje některé své básnické miniatury. Na koncertě ho doprovodí kytarista Petr Fiala. Vstupné je 300, 310 a 320 korun.