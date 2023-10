Na Bechyňově náměstí v Přibyslavi startuje v sobotu výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor. Do Lípy u Havlíčkova Brodu dorazí folkový festival, který přiveze Poutníky, Rendez-fou nebo kapelu MeziMěsto.

Folková Lípa 2022 | Foto: Rejka Balcarová

HAVLÍČKOBRODSKO

Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor

Kdy: sobota 14. října až pondělí 16. října

Kde: Přibyslav, různá místa

Proč přijít: Na Bechynově náměstí v Přibyslavi startuje v devět dopoledne výstava s vyhlášením výsledků soutěže o nejlépe hodnocené odrůdy brambor, bude vyhlášena také soutěž Slza medu o nejkvalitnější med. Začne také prodej okrasných dřevin, brambor, kmínu, máku, medu, perníčků a vystoupí i dechová kapela Veseláci. Půl hodiny před polednem dojde k vyhlášení divácké soutěže o nejkrásnější jablko. Radniční sklepení nabídne od 9.00 do 17.00 tradiční výstavu a v zasedacím sále bude ve tři přednáška včelařů. Výstava v radničním sklepení pokračuje také v neděli a v pondělí, kdy bude určená dětem. V neděli od dvou odpoledne se v zasedacím sále koná přednáška o pěstování česneku.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Folková Lípa

Kdy: sobota 14. října od 16.00

Kde: Lípa u Havlíčkova Brodu

Za kolik: vstupné na místě 450 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: V Lípě u Havlíčkova Brodu se koná pátý ročník festivalu Folková Lípa. V sobotu od čtyř hodin odpoledne zahrají v místní sokolovně hvězdy folkového nebe. Vystoupí například Spirituál kvartet, Matěj Metoděj Štrunc- Lidověk, kapela MeziMěsto, Rendez-fou, Kluk z Husovky nebo Poutníci. Moderuje Jiří Holoubek z Českého rozhlasu. Nebude chybět ani dobré pití a nějaké to občerstvení.

JIHLAVSKO

Dýňobraní v Plandrech

Kdy: neděle 15. října od 10.00 do 17.00

Kde: Zámecká stáj Plandry

Za kolik: vstupné 120 korun dospělí, děti a důchodci 80 korun

Proč přijít: Zámecká stáj Plandry zve na podzimní akci s názvem Dýňobraní, na kterém si na své přijdou všichni z rodiny. Na místě bude výstava historických aut, motorek a traktorů, dále návštěvníky čeká výstava zvířat, dýňové pochoutky a speciality. Součástí bude i slámové bludiště, prodej dýní, dílničky pro malé i velké, jízda na koních a ponících, živá hudba, tancování, hry a soutěže. Děti se mohou těšit na oblíbené postavičky jako Mimoni, Bing či Mickey Mouse, jejich vystoupení čeká na zájemce od 11.00 do 11.30 a od 14.00 do 14.30.

Vysočina Education s Klusem

Kdy: pátek 13. října a sobota 14. října od 9.00 do 18.00

Kde: Jihlava, City Park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V jihlavském City Parku se budou v pátek a v sobotu prezentovat střední školy z celé Vysočiny. Poutavě a s názornými ukázkami se mohou budoucí studenti seznámit například se zdravotnickými, strojírenskými, stavebními či všeobecnými obory. Zájemci si vyzkouší spoustu moderních technologií a zajímavých činností. Perličkou na závěr bude sobotní vystoupení českého zpěváka Tomáše Kluse. Ten přijede návštěvníkům zazpívat od tří hodin odpoledne.

Zdroj: se souhlasem Zámecké stáje Plandry

Hobby horsing v Telči

Kdy: sobota 14. října od 8.00 do 15.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: základní startovné 250 korun, plus 50 korun za každý další start

Proč přijít: V Panském dvoře se sejdou jezdci a příznivci Hobby horsingu. Koně budou dělat lidé, mezi nohy si dají tyč s koňskou hlavou. Koná se tu už druhý ročník této zajímavé pohárové soutěže. Jezdci se mohou zúčastnit skokové soutěže od 40 do 90 centimetrů, výška je uzpůsobená věkovým kategoriím. Bude možnost zaskákat si také v nepohárové soutěži. Půjde o skok mohutnosti do 120 centimetrů a skok mohutnosti nad 120 centimetrů. V této kategorii jezdec soutěží o přeskočení co nejvyšší překážky. Start soutěží je od deseti hodin, jsou srdečně zváni i diváci.

Výlov v Urbanově

Kdy: sobota 14. října od 9.00

Kde: Urbanov, rybník Nadymák

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Milovníci tradičních výlovů se mohou těšit k rybníku Nadymák v Urbanově. Už od brzkého rána se tu bude konat slavnostní výlov s nabídkou rybích specialit, čepovaného piva a s různými druhy alkoholických i nealkoholických nápojů. Součástí bude také posezení ve vyhřívaném stanu s hudbou. Akci už po jednatřicáté pořádá místní sbor dobrovolných hasičů.

Zdroj: obec Nevcehle

Vzpomínkový pochod s koncertem

Kdy: pátek 13. října od 18.30

Kde: Telč, poliklinika a orlovna

Za kolik: vstupné na koncert dobrovolné

Proč přijít: V pátek se koná vzpomínkový pochod s benefičním koncertem v Telči. Pochodem bude uctěna památka blízkých milovaných, poté čeká posezení v telčské orlovně. Vzpomínat se bude s úsměvem na rtech. Setkání je v 18.30 u polikliniky, průvod poté půjde do telčské orlovny, kde zazní koncert pěvecké třídy Evy Pavlíkové ze Základní umělecké školy v Telči. Na harmoniku a klávesy zahraje Vladimír Brtník a Bohumír Pokorný.

PELHŘIMOVSKO

Octoberfest v klášteře

Kdy: sobota 14. října od 11.00

Kde: areál kláštera Želiv

Proč přijít: Novinkovou akci nachystali v želivském klášteře. Půjde o první ročník želivského Octoberfestu. V opatské zahradě budou v nabídce pivní speciály z Klášterního pivovaru, lidé ochutnají speciality klášterní restaurace a nebude chybět ani živá hudba a bohatý kulturní program. Návštěvníci se musí připravit na tupláky a další speciality, které souvisí s tímto svátkem. V případě nepříznivého počasí jsou nachystané stany. Program je nachystaný také pro děti. Živou hudbu obstará harmonika.

Zdroj: Resort klášter Želiv

Podzimní minijarmark

Kdy: sobota 14. října od 9.00 do 12.30

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Do Pelhřimova si v sobotu na náměstí najde cestu přes třicet prodejců lokálních potravin a řemeslných výrobků. Chybět tu nebude ani voňavá káva, vafle, trdelníky a tentokrát bude na programu také tradiční dlabání dýní s Family Pointem Pelhřimov. A co dalšího bude v nabídce? Například uzení pstruzi, marmelády, svíčky, mýdla, keramika, bylinky, háčkované dekorace, sirupy a další. Vystoupí také ZUŠ Pelhřimov.

T(o)UR urvaný ze řetězu

Kdy: pátek 13. října od 18.00

Kde: Pelhřimov, music club Tiskárna

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Podzimní šňůra spřátelených kapel Bod Varu a Přísun Povolen startuje v pátek v hudebním music clubu Tiskárna v Pelhřimově. Party z Třebíče a Prahy naservírují návštěvníkům show nabitou energií, která nikoho nenechá v klidu sedět. Návštěvníci se mohou těšit také na pelhřimovský Myšlenkový Pochod a Down the Vol. Celý line-up doplní pražská stálice P.U.M.

TŘEBÍČSKO

Císařské posvícení

Kdy: od pátku 13. do neděle 15. října

Kde: Moravské Budějovice, různá místa

Za kolik: vstupné na věž kostela svatého Jiljí 50 korun, páteční posvícenská zábava 200 korun

Proč přijít: Císařské posvícení v Moravských Budějovicích začíná v zámecké konírně v pátek od 17.00 výstava obcí mikroregionu. V sedm večer bude v MKS Beseda zábava s Paprsky a Mainstream Boys. V sobotu na zámeckém nádvoří a Purcnerově ulici budou od osmi ráno trhy, přístupná bude věž kostela svatého Jiljí, muzeum nabídne od 10.00 expozici řemesel a živností zdarma. Ve dvě startuje Průvod městem od Penny marketu přes náměstí na zámecké nádvoří. Zahraje DH Dubňanka. V půl třetí začíná posvícenský program na zámeckém nádvoří s pestrým programem a večer zakončí v devět ohňostroj. V neděli v půl osmé a v půl jedenácté jsou na programu mše svaté. Pouťové atrakce budou na náměstí Míru.

Zdroj: Deník/Luděk Mahel

Mažoretky a ohňová show

Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí, sokolský stadion

Za kolik: vstupné na ohňovou show 50 korun

Proč přijít: Přehlídka mažoretek čeká návštěvníky třebíčského Karlova náměstí. Akce začíná v deset hodin dopoledne. Kromě Mažoretek Cheerladies Třebíč, Mláďata Chotěboř a DDM Jemnice vystoupí také dechový orchestr Horanka. Vstupné na akci je zdarma. Fire&Light show začíná na sokolském stadionu v sedm večer. Vystoupí skupiny Zlo Fireshow, Synové Bouře, Novus Origo nebo Lumox. Součástí bude i airbrush tetování, pletení copánků a barvení vlasů.

ŽĎÁRSKO

Vojnův Městec slaví 730 let

Kdy: sobota 14. října od 9.00 a neděle 15. října od 11.00

Kde: Vojnův Městec, různá místa

Proč přijít: Městys Vojnův Městec slaví 730 let. Na místní a návštěvníky čeká bohatý program. Brzy ráno od 9.00 se bude lovit rybník Šišmák s prodejem ryb a doprovodným programem. Od devíti do dvou bude otevřený hasičská zbrojnice s ukázkami techniky a občerstvením, na místní základní a mateřské škole bude den otevřených dveří, na radnici se chystá výstava mysliveckých trofejí a výstava historických fotografií. Bude možné si prohlédnout kostel svatého Ondřeje a na náměstí se koná posvícenský jarmark. V sokolovně se od tří odpoledne koná beseda s hercem Josefem Dvořákem a od šesti zahraje Venkovská kapela. Na hřišti za sokolovnou bude v sedm večer ohnivá show. Vše zakončí v neděli v 11.00 posvícenská mše svatá a ve tři vystoupí v sokolovně kouzelník.

Zdroj: Jiří Kašpárek