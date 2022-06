Vysočina – Po téměř třiceti letech se sjedou do České republiky fanoušci motocyklů britské značky Norton. Koná se tu totiž Mezinárodní rally motocyklů Norton. Lidé se budou moci kochat stroji vyrobenými ve třicátých letech 20. století, ale i současnými moderními motocykly, na jedinečné přehlídce v sobotu 11. června od jedenácti do jedné hodiny odpoledne na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

„Na akci se nám zaregistrovali účastníci z Anglie, Francie, Švédska, Holandska, Švýcarska a dalších zemí. Mnozí z nich přijedou po vlastní ose,“ upřesnila prezidentka pořádajícího NOC CR Norton Owners Clubu Czech Republic Marcela Havlíčková. Ta zve na opravdu unikátní přehlídku, protože k vidění budou i rarity.

Z rakouského Norton Clubu přislíbili závodní motocykl Norton Manx. Právě tento konkrétní stroj vyhrál v roce 1961 Velkou cenu Československa. Z dalších to bude například Norton Commando, které v sedmdesátých letech minulého století patřilo k nejlepším motorkám v Anglii.

Mezinárodní rally motocyklů Norton se koná každým rokem v jiné zemi. Do České republiky zavítá po třiceti letech, naposledy tu byla v roce 1993. Lidé se budou moci s motocykly vyfotit, popovídat si s jejich majiteli. Program pro děti zajistí Technické muzeum v Brně. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vozovou techniku z historických sbírek, na kterou budou dohlížet četníci v dobových uniformách a příslušník Veřejné bezpečnosti z doby před rokem 1989. Pro děti budou nachystané tematické dílničky.

Do Československa se Nortony dostaly na základě smlouvy společnosti s československým podnikem zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu Motokov. Dovážely se k nám v letech 1959 až 1961 a prodávaly se přes Mototechnu za 12 500 korun. Jednalo se o pár stovek kusů. Historicky první Velkou cen Československa v roce 1950 vyhrál Antonín Vitvar na Nortonu, a to v obou objemových kategoriích 350 a 500 cm3. A zvítězil i v roce 1951, avšak v roce 1952 vedení Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou) rozhodlo, že českoslovenští závodníci nebudou moci startovat se zahraničními motocykly. Někteří jezdci proto přestali závodit. O dva roky později bylo toto nesmyslné nařízení zrušeno.

Jihlavsko

Brtnické kovadliny

KDY: pátek a ž neděle

KDE: Brtnice

V Brtnici v klášterní zahradě a přilehlém okolí se od pátku do neděle uskuteční dvanáctý ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnické kovadliny. Hlavní program začne oba víkendové dny v devět ráno. Lidé uvidí kováře při práci a mohou obdivovat jejich díla. Doprovodný program zajistí v sobotu od dvou odpoledne Kašpaři dětem a večer Kapela K3. V neděli zahraje od jedenácti dopoledne kapela Dostavník. Práce u kovadlin končí v neděli v pravé poledne.

Telčské chrámy

KDY: pátek od 17.00 do 24.00

KDE: Telč, kostel svatého Ducha a kostel svatého Jakuba

Noc kostelů dorazí i do Telče. Pro veřejnost se otevřou dva chrámy na náměstí. Zájemci se mohou těšit na přednášky, koncerty, drobné občerstvení a program pro děti. V okolí se lidé mohou ještě vydat na prohlídku a program do kaple svatého Eustacha na hradě Roštejně a do evangelických kostelů ve Velké Lhotě.

TGV v Jihlavě

KDY: pátek od 10.00 do 15.00

KDE: Jihlava, nádraží ČD

Na hlavní nádraží do Jihlavy přijede vysokorychlostní železniční souprava TGV. Pro zájemce budou přístupné tři vozy od deseti do tří odpoledne. Akci připravilo město Jihlava s Krajem Vysočina, Správou železnic a francouzskými státními drahami SNCF.

Pivní pábení a Eurojack

KDY: sobota a neděle

KDE: Jihlava, amfiteátr

Desátý ročník festivalu minipivovarů Jihlavské pivní pábení se koná v jihlavském amfiteátru ve dnech 11. a 12. června. Na zájemce čeká bezvadná zábava, spoustu piv z českých minipivovarů a součástí akce bude atraktivní dřevorubecká akce Eurojack.

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, DKO

V sobotu se v Jihlavě uskuteční již dvacátá sedmá celostátní přehlídka dětských folklorních souborů. Během přehlídky vystoupí celkem dvanáct folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska a představí divákům to nejzajímavější, co v rámci tohoto specifického jevištního žánru v posledním období vzniklo. Program přehlídky začne v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné na akci je zdarma. V programu vystoupí soubory Borověnka Štěpánov nad Svratkou, Jizerka Liberec, Krušnohor Chomutov, Kytice Praha, Omladinka Uherské Hradiště, Ondrášek Frýdek-Místek, Perníček Pardubice, Prácheňáček Strakonice, Úsměv Opava, Vizovjánek Vizovice, Zaolzioczek Jablunkov.

Loucký sportovní den

KDY: sobota od 13.00

KDE: Luka nad Jihlavou, fotbalové hřiště

Na fotbalovém hřišti v Lukách nad Jihlavou chystají na sobotu sportovní den pro celou rodinu. Součástí budou komentované ukázky fotbalistů a hasičů, soutěže pro malé i velké, skákací hrad, pěnová show, malování na obličej a další. Občerstvení zajištěno. Vstupné je zdarma.

Cyklo cup Polná

KDY: sobota od 8 do 10.00

KDE: Polná, radnice

Pro všechny příznivce cyklistiky se koná Cyklo cup Polná. Na závodníky čekají tratě o délkách patnáct až šedesát kilometrů. Na trase čekají speciální úkoly s odměnami. Odjezd je průběžný, každý dostane startovní průkaz s informacemi.

Noc kostelů

KDY: pátek od 18.00

KDE: Brtnice

Noc kostelů je celorepubliková akce, která se nevyhne ani památkám na Jihlavsku. Zájemci mohou dorazit v šest večer do Brtnice do kostela blahoslavené Juliány z Collalta, kde se uskuteční mše svatá v kryptě. Od sedmi si lidé mohou na půdě kostela poslechnout Čapkovy biblické apokryfy a nebo se vydat na samostatnou prohlídku věže zmiňovaného kostela.

Na křídlech za lva

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 16.00

KDE: Větrný Jeníkov, zámek

V sobotu v deset hodin dopoledne zahájí novou sezónu výstavy Na křídlech za lva, což je první etapa připravovaného Muzea čs. letců RAF ve Větrném Jeníkově. Otevřeno bude od tohoto víkendu až do konce prázdnin. Prohlídky pro zájemce budou vždy v sobotu a neděli každou hodinu v délce padesáti minut. Vstupné je sto a osmdesát korun.

Astronomické pozorování

KDY: pátek od 21.30

KDE: Jihlava, Brána Matky Boží

Na vyhlídkové terase brány Matky Boží v Jihlavě se uskuteční pozorování večerní oblohy za pomocí velkých astronomických dalekohledů s odborným výkladem astronoma.

Roštěna Open

KDY: sobota od 14.30

KDE: Telč, kemp u Roštěnky

V Telči v kempu U Roštěnky se uskuteční tuto sobotu od půl třetí hudební festival. Letos se lidé mohou těšit na průřez žánrů. Představí se trampské, folkové, swingové i popové kapely. Nebude chybět blues, ska či rock. Vystoupí zpívající hasič Juřič Pařil, René Souček nebo Touchwood.

Cantare od srdce

KDY: sobota od 19.00

KDE: Třešť, kulturní dům

Ženský pěvecký sbor Cantare slaví 10. výročí. Při této příležitosti si připravili koncertní program s názvem Cantare od srdce. Na akci zazní filmové a muzikálové melodie. Vstupné je sedmdesát korun.

Po Vysočině s Gustavem Mahlerem

KDY: neděle, odjezd v 7.30

KDE: Jihlava – Kaliště u Humpolce

U příležitosti hudebního festivalu Mahler Jihlava připravili organizátoři na neděli putování Po Vysočině s Gustavem Mahlerem. Odjezd turistů zájezdovým autobusem z ulice Legionářů v Jihlavě o půl osmé ráno do Lipnice nad Sázavou, kde je čeká kratší prohlídka centra města po stopách předků Gustava Mahlera, vycházka v okolí hradu, návštěva hrobu Jaroslava Haška.V deset hodin odchod na pěší trasu směr Kaliště u Humpolce. Zde bude možnost občerstvení v rodném domě Gustava Mahlera, prohlídka obce a rozária. Odjezd zpět ve čtyři hodiny.

Výměnné trhy

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, areál chovatelů

Výměnný trh drobného zvířectva se koná v neděli od sedmi do devíti hodin v areálu chovatelů Na Kopečku v Telči. Zajištěn je výkup kůží, výkup exotů, prodej krmiv a krmných doplňků.

Třebíčsko

Muzejní noc

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, zámecký areál

Třebíčské muzeum zve všechny zájemce v páteční podvečer do zámeckého areálu. Od šesti hodin otevře své brány a zahájí Muzejní noc 2022. Ta potrvá do jedenácti hodin. Návštěvníky čeká kulturní program, volné prohlídky expozic, výtvarná dílna. Současně s muzejní nocí se uskuteční i Noc kostelů a bude otevřena expozice Cesty časem v předzámčí. Vstup zdarma v každém objektu.

Noc kostelů v Třebíči

KDY: pátek od 18.00

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Letošní noc kostelů v Třebíči zahájí zvonění zvonů z baziliky svatého Prokopa v šest hodin večer. Na programu bude soukromá prohlídka kostela, trpasličí galerie, krypty a bylinkové zahrady, volná prohlídka baziliky, opatské kaple a krypty, po schodech na trpasličí galerii. Dále volná prohlídka ochozu za hlavním oltářem, pěvecké vystoupení žáků Základní umělecké školy Třebíč ze třídy Evy Lojdové v kryptě baziliky. Návštěva krypty, možnost zapálení svíce jako znamení modlitby či vzpomínky na někoho blízkého nebo vyslovení přání v tichu srdce před křížem, zpěvy a modlitby Taizé při svíčkách v kryptě, kompletář a závěrečná modlitba v kryptě baziliky.

Putování k Javoru

KDY: sobota od 7.30 do 10.00

KDE: různá místa

Tuto sobotu čeká zájemce turistický pochod v Trnavě u Třebíče nazvaný Putování k Javoru. Pěší trasa z Trnavy měří šestnáct kilometrů, z Třebíče jednadvacet kilometrů, cyklotrasa je dlouhá devatenáct až šestapadesát kilometrů. Start je v Třebíči u Základní školy kpt. Jaroše mezi půl osmou až devátou hodinou ranní, v Trnavě od půl osmé do desíti. Lze využít autobusový spoj do Trnavy z Třebíče v ve tři čtvrtě na devět ráno, do Třebíče z Trnavy v 14.26, 18.47.

Třebíčský jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Třebíč, DDM Borovina

Zdravé město Třebíč zve na Třebíčský jarmark regionálních produktů tuto sobotu. Lidé si budou moci nakoupit v čase od devíti ráno do tří hodin odpoledne před budovou Domu dětí a mládeže v Třebíči Borovině produkty z mléka, masné výrobky, ručně vyráběné doplňky a dekorace a produkty od pěstitelů a výrobců z našeho okolí.

Třebíčský triatlon

KDY: sobota od 8.00 do 16.00

KDE: Třebíč, areál SZŠ a rybníku Kuchyňka

Třebíčský triatlon je dalším z tradičních závodů McRAI Cupu 2022. Zároveň je součástí Krajského poháru v triatlonu Vysočina 2022. Hlavní závod startuje o půl jedné odpoledne. Startovné 400 korun, děti do sedmnácti let zdarma.

Folklor na Sádku

KDY: neděle od 14.00 do 16.00

KDE: Sádek u Kojetic

Milovníci folklóru mohou navštívit v neděli vinohrad Sádek u Kojetic. Na terase před hotelem vystoupí folklórní soubor Okřešánek z Okříšek. V rámci družby s ním vystoupí i soubor ze Slovenska Podtatranček, který přiblíží jejich slovenský folklór. Od dvou odpoledne mohou zájemci zhlédnout vystoupení obou souborů, společně si zazpívat i zatancovat.

Concentus Moraviae: Bl!ndman Saxophone Quartet

KDY: neděle od 19.30

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

Součástí sedmadvacátého ročníku mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae bude koncert světoznámého saxofonového kvarteta BL!NDMAN, který se koná v neděli 12. června od půl osmé večer na zámku v Náměšti nad Oslavou. Ten dokonale využije nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou a právě díky místní unikátní akustice, skvělým interpretačním schopnostem čtveřice saxofonistů, až neuvěřitelným zvukovým možnostem jejich nástrojů i vášni uměleckého vedoucího ansámblu Erica Sleichima pro elektronickou úpravu hlasů v reálném čase budou mít posluchači pocit, že se Bachovy proslulé chorální partity opravdu linou z varhanních píšťal. Plné vstupné 300 korun.

Žďársko

Den Žďáru

KDY: sobota od 45

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Den Žďáru se bude slavit v sobotu. Akci zahájí ve tři čtvrtě na deset dopoledne barokní průvod přes náměstí, ulicí Veselskou na Farská humna. Program oslav potěší milovníky divadla, hudby folkloru i tance – vystoupí Divadelní spolek Žďár, folklorní soubory, zahraje Horácká muzika, Orchestr žďárského divadla nebo Melody Makers. K vidění budou ale i představení spojená s historickým šermem, nakoupit bude možné na dobovém řemeslném jarmarku a nebude chybět ani Dřevěné divadlo Jana Hrubce.

Muzejní noc

KDY: pátek od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou

V pátek od sedmi hodin večer začíná muzejní noc ve Žďáře nad Sázavou věnovaná baroku. Až do půlnoci se budou moci zájemci vydat na cestu městem, při které je čeká několik zastavení. Mapku obdrží na tvrzi a vydají se poznávat radosti a strasti barokního života v prostorách tvrze, Moučkova domu, v kostele svatého Prokopa, v kapli svaté Barbory a na náměstí Republiky. Tato místa se pro potřeby muzejní noci promění například v lázeň, šenk či trh. Na začátku večera zazpívá před tvrzí Žďáráček píseň Nebeští kavalérové, dále se chystá koncert v kostele svatého Prokopa a před tvrzí i loutkové představení. Navštívit bude možné dokonce také malý řemeslný jarmark.

Noc kostelů

KDY: pátek od 17.30

KDE: Nové Město na Moravě, evangelický i katolický kostel

V Novém Městě na Moravě se páteční program noci kostelů chystá na dvou místech. V evangelickém kostele bude od půl šesté na programu hudební interaktivní dílna pro děti, koncert velkého mužského sboru a projekce filmu Raduga – slavnost duhy. V kostele svaté Kunhuty zájemci vyslechnou přednášku Sříky záře kostelního mobiliáře, prezentaci o farní kronice z let 1620–1837 a kostel si budou moci prohlédnout až do deseti hodin večer, kdy se zde bude konat závěrečná ekumenická bohoslužba.

Muzejní noc: Když se řekne muzeum

KDY: sobota od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, muzeum

Na sobotní večer připravuje Muzeum Velké Meziříčí muzejní noc. Od šesti do deseti hodin večer budou pro zájemce připravené speciální prohlídky. Bude možné navštívit depozitární prostory muzea a vyslechnout si přednášky o práci se sbírkovými fondy a prohlédnout si expozice. Účastníci si dokonce sami vytvoří umělecké dílo. Přístupné budou také zámecké sklepy a nádvoří. Před návštěvou muzejní noci by se měli návštěvníci ohlásit se na telefonním čísle 566 522 206.

Noc kostelů ve Žďáře nad Sázavou

KDY: pátek od 19.00 do 23.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Zelená hora a Dolní hřbitov

Při žďárské noci kostelů se zájemcům otevře v pátek od sedmi hodin večer kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Na Zelené hoře bude možné vyslechnout koncert skupiny Listověj, následuje prohlídka kostela s výkladem průvodců a přednáška o proměnách Zelené hory v průběhu oprav. Akce trvá do půl dvanácté, zakončí ji kněz Vladimír Záleský slovem na dobrou noc. Po celou dobu bude přístupný také Dolní hřbitov.

Bl!ndman Saxophone Quartet

KDY: sobota od 19.30 hodin

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kostel sv. Vavřince

Skupina čtyř belgických saxofonistů, Bl!ndman Saxophone Quartet, zahraje v sobotu od půl osmé večer v kostele svatého Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem. Při programu nazvaném Multiple Voice čeká na návštěvníky neobvyklý hudební zážitek. Přestože muzikanti budou čtyři, při koncertě zazní až šestatřicetihlasé kánony. Tomu napomůže umělecký vedoucí a zakladatel ansámblu Eric Sleichim. Ten bude v reálném čase pracovat se zvukem saxofonů u mixážního pultu. Vstupné je tři sta korun, snížené dvě stě korun.

Havlíčkobrodsko

Malý folklorní festival lidových písní a tanců

KDY: sobota od 14.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Členové folklorního souboru Kalamajka Havlíčkův Brod s podporou města Havlíčkův Brod zvou na Malý folklorní festival lidových písní a tanců v sobotu od dvou hodin odpoledne na Havlíčkovo náměstí. Vystoupí folklorní skupiny: Kalamajka, Škubánek, Šáteček, Okřešánek, Studánka, Horácká muzika a Podtatranček ze Slovenska. Po celou dobu akce budou zajištěny stánky s občerstvením a možnost prohlídky věže se zvonicí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Model show RC v Brodě

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

RC model show je zábavnou akcí pro všechny, kteří mají rádi RC modely. V kulturním domě Ostrov se předvedou dálkově ovládané nákladní automobily, vojenská technika a stavební stroje. Součástí bude modelová silnice, mosty a řada dalších zajímavostí jako například STK, myčka, skladiště a další. Zájemci si mohou přijít vyzkoušet řízení trucku na modelové silnici. K vidění budou modely funkčních závodních kamiónů ze závodu Dakar. Jsou připravené hlavolamy a turnaje v deskových hrách o věcné ceny. Vstupné dospělí sto dvacet korun, děti šedesát korun.

Mistrovství ČR v letecké akrobacii

KDY: 15. až 18. června

KDE: Chotěboř, Aeroclub Chotěboř

Zájemci mohou přijít podpořit soutěžící piloty ve dnech 15. až 18. června na Mistrovství České republiky v letecké akrobacii do areálu Aeroclubu Chotěboř. Akce začíná ve středu 15. června v deset hodin dopoledne. V sobotu 18. června zakončí Freestyle soutěží, 1. ročník o Pohár starosty města Chotěboře. Návštěvníci se v tento den od deseti do tří hodin odpoledne seznámí s možnostmi výcviku v Aeroklubu Chotěboř. Jsou připravené vyhlídkové lety vrtulníkem, koncert kapely, soutěže pro děti. Vstupné je zdarma.

Pelhřimovsko

Létohraní

KDY: pátek od 15.30

KDE: Humpolec, park Stromovka

Humpolecké léto začíná začíná v pátek v parku Stromovka. Program bude nabitý akcemi pro děti i dospěláky. Od půl čtvrté začne Létohraní představením Dell Arte-postavy s obříma rukama, dále čtení s Knihovnou Jiřiny Zábranové, žonglérské vystoupení a škola žonglování, Pískomil se vrací, Drak, Jiří a věž – divadlo. Od sedmi hodin večer vystoupí Zlee jazzyky, Moby Dick, The Cube, závěrem ohňová show.

Šermířský víkend na hradě Orlík

KDY: sobota a neděle, od 11.00 a 15.00

KDE: hrad Orlík u Humpolce

Hrad Orlík o víkendu ožije. Zájemci se mohou přijít podívat na ukázky historického šermu v podání šermířské společnosti Rotenburk, které začnou v sobotu i v neděli v jedenáct dopoledne a ve tři odpoledne na hradním nádvoří.

Víkend otevřených zahrad na hradě Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

Hrad Kámen a jeho park se již devátým rokem připojí k celoevropské akci Víkend otevřených zahrad, která se uskuteční tento víkend. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky parku zaměřené na flóru a faunu, na historii i současnost parku i na jeho nedávnou revitalizaci. Prohlídky budou po oba dva dny začínat vždy v jedenáct, jednu a tři hodiny odpoledne. Dále se zájemci mohou těšit na znalostní kvíz, poznávací stezku nebo květinová aranžmá v interiérech hradu.

32. ročník festivalu Pelhřimov - město rekordů

KDY: sobota od 13.00 do 24.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Dvaatřicátý ročník festivalu Pelhřimov – město rekordů se uskuteční tuto sobotu, předcházelo mu pětidenní série rekordních pokusů. Festival Pelhřimov – město rekordů se bude po dvouletém koronavirovém omezení letos konat opět na pelhřimovském náměstí a vyvrcholí sobotním programem od jedný hodiny odpoledne a Galavečerem rekordů od půl osmé večer. Vstupné je zdarma.