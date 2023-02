HAVLÍČKOBRODSKO

Pozorování oblohy v Brodě

Kdy: pátek 10. února a sobota 11. února od 19.00 do 20.30

Kde: Přírodovědné centrum Nuselská, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přírodovědné centrum v Havlíčkově Brodě zve k pozorování večerní oblohy malým hvězdářským dalekohledem. V pátek 10. a v sobotu 11. února večer budou zájemci pozorovat hvězdy, Měsíce nebo planety podle roční nabídky. Návštěvníci se dozví něco málo o dalekohledech, rozhlédnou se po obloze a dozví se zajímavé informace k tomu, co zrovna budou pozorovat. Při špatném počasí je připravený náhradní program v planetáriu. Tam se lidé dozví, co všechno planetárium nabízí.