Pelhřimov. Jarní farmářsko-řemeslný mini jarmark mohou zájemci navštívit v sobotu od devíti hodin ráno do poledne před budovou turistického informačního centra, v průchodu a átriu v Pelhřimově. Kromě pestré škály zboží čeká na návštěvníky také doprovodný program. „O houslové vystoupení se postará Základní umělecká škola v Pelhřimově a na děti čekají dřevohrátky, což je taková herní dílnička na zabavení,“ popsala vedoucí pelhřimovského informačního centra Jana Výborná. Zatímco rodiče budou nakupovat, děti se mohou zabavit hrátky s dřívky. A výběr zboží bude opravdu pestrý. Prodejci nabídnou šperky, keramické výrobky, textilní dekorace, dětské oblečení, háčkované výrobky, ponožky, svíčky, sirupy, zrající sýry, pomazánky, medové výrobky, preclíky a další. K zakousnutí přijdou určitě vhod palačinky.

Jihlava. Do krajského města se v sobotu vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. V DIODu budou nabízet skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je akorát tak zralé, čerstvé a bez chemie. To jsou oblíbené africké trhy. „V nabídce bude kromě čerstvého ovoce také to sušené, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího. Trh podporuje lokální farmáře a pěstitele a zboží od nich je za férové ceny,“ uvedla Simona Havlová z DIODu. Trh začíná v deset hodin dopoledne, končí ve tři odpoledne. Vstupné je zdarma.

Třebíč. Oblíbený třebíčský jarmark regionálních produktů se uskuteční rovněž v sobotu od devíti do tří hodin odpoledne na nádvoří třebíčského zámku. Na pultech se objeví produkty z mléka, masné výrobky, ručně vyráběné doplňky a dekorace a produkty od pěstitelů a výrobců z celého Kraje Vysočina.

Jihlavsko

Nina Rosa a kapela

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD

Ninu Rosu znají lidé z online vydání projektu DIOD Music Box, nyní ji uslyší naživo i s doprovodnou kapelou. Zazní písně v různých jazycích i hudebních stylech inspirovaných jazzem, swingem, reggae či folkem. Debutové album Discover si vysloužilo tři nominace na slovenské ceny Radio Head Awards.

Rockový ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hodice, kulturní dům



Desátý ročník Rockového plesu v Hodicích se uskuteční v sobotu od osmi večer. Zahraje kapela Premiér, nebude chybět taneční zpestření ani půlnoční překvapení. První cenou v tombole je motocykl Jawa 21. Je připravené bohaté občerstvení.

Výstava: Asi vítr

KDY: až do 24. dubna

KDE: Jihlava, Dům Gustava Mahlera

Kolektivní výstava na téma vítr. Vítr, který se koncem června loňského roku ničivou silou prohnal obcemi na Hodonínsku a Břeclavsku také mluví, signalizuje. Otevřeno každý den od úterý do neděle od devíti do dvanácti a od půl jedné do pěti hodin odpoledne.

Mámo, táto, pojď si hrát

KDY: neděle od 15.00

KDE: Telč, TJ Sokol



Tělovýchovná jednota Sokol připravila hravé odpoledne s pohádkou, cvičením i vyráběním v sokolovně.

Blbec k večeři

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třešť, kulturní dům

ZA KOLIK:380 a 430 korun



Bláznivá francouzská komedie, kde platí, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A dále kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Při srážce s blbcem se může rozsvítit i inteligentovi. Vstupné za 380/430 korun. Hrají Václav Vydra, Jana Boušková, Rudolf Hrušínský a další.

Benefiční karneval

KDY: neděle od 14.00 do 19.00

KDE: Jihlava, DKO



Umělecká agentura Kašpaři ve spolupráci s produkcí Domu kultury společně pořádají rodinný karneval, který pomůže válkou postižené Ukrajině a uprchlíkům. Program bude ve velkém sále Domu kultury a doprovodné akce po celé budově. Na návštěvníky čekají loutková divadla, klauni, kouzelník, tance, světelná show, balónky, obří bubliny, benefiční tombola a další. Výtěžek poputuje Oblastní charitě Jihlava, která pomoc zajišťuje.

Koncert pro Ukrajinu

KDY: neděle od 18.00

KDE: Brtnice, SKC Brtnice

Město Brtnice pořádá koncert pro Ukrajinu. V neděli od šesti hodin večer zahraje v areálu společensko-kulturního centra Brtnice kapela Kalybr. Výtěžek poputuje na pomoc Ukrajině.

Výměnné trhy

KDY: neděle od 7.00 do 9.00 hodin

KDE: Telč, areál Na Kopečku



V neděli se konají v Telči Na Kopečku v areálu Českého svazu chovatelů v Telči výměnné trhy drobného zvířectva. Pořadatelé zajistili výkup kůží, exotů, prodej krmiv i krmných doplňků.

Třebíčsko

Třebíč Ukrajině

KDY: pátek od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

ZA KOLIK: od 200 korun



Okrašlovací spolek Sypejte ptáčkům a hudební klub Béčko společně pořádají v pátek 11. března v Národním domě v Třebíči benefiční večer nazvaný Třebíč Ukrajině. Začátek je od sedmi hodin večer. Vystoupí Jezerel, Kucharski, Permon Balet Superstar, Jiří Vyorálek se svojí kapelou Dr. Vykape, Oldřich Navrátil. Vstupné dle možností a vlastního uvážení každého návštěvníka, minimálně však 200 korun. Výtěžek bude poslán na transparentní účet Spolku CS 156, z.s. 506770002/5500, který má přímé kontakty na občany Ukrajiny. Ti mohou darované peníze použít pro rodiny prchající před válkou. Více o spolku CS156, z.s lidé najdou na www.cs156.cz.

Společenský ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Mohelno, sokolovna



K tanci a poslechu bude hrát na plese v Mohelně skupina Tremolo.

David Koller v Roxy

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třebíč, klub Roxy

David Koller chce zase zažít atmosféru klubů. Na jaře 2022 se do nich po čtrnácti letech vrací a přiveze i nové písničky.

Velikonoční tvoření

KDY: pátek od 16.00

KDE: Třebíč, DDM

ZA KOLIK: 250 korun



Zájemci si mohou přijít vyrobit velikonoční věneček a dřevěnou husu. Cena je 250 korun.

Dětský karneval

KDY: neděle od 14.00

KDE: Mohelno, sokolovna

Na nedělní odpoledne připravili v Mohelně dětský karneval. Začátek je od dvou hodin odpoledne.

Pohádky ze Špalíčku

KDY: neděle od 15.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Konferenční místnost ZŠ Husova

ZA KOLIK: od 80 korun



Pohádka pro děti v podání divadla Paravánek. Nestárnoucí Hrubínovy pohádky hrané malými marionetami či plošnými loutkami, střídají písničky s kytarou, akordeonem a příčnou flétnou. Děti se zapojují do představení hrou na jednoduché hudební nástroje. Vstupné v předprodeji osmdesát korun, na místě sto korun, děti do tří let zdarma.

Miss Dietrich lituje

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

ZA KOLIK: od 390 korun



IV. představení Festivalu divadla 2-3-4 herců v podání Divadla Ungelt Praha. Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí? Vstupné 390, 410, 430 korun.

Písničky pro Ukrajinu

KDY: sobota od 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, kostel sv. Jana Křtitele

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vokálně-instrumentální soubor Svatojánští broučci z Náměště nad Oslavou cítí smutek a vyjadřuje podporu Ukrajině. V sobotu pořádá v kostele svatého Jana Křtitele koncert nazvaný Písničky pro Ukrajinu od pěti hodin odpoledne. Vstupné je dobrovolné. Písničky i celé vstupné bude patřit Ukrajině.

Duety

KDY: úterý 15. března od 18.00

KDE: Třebíč, Národní dům

V Třebíči vystoupí Marcel Zmožek společně s Petrou Zmožkovou v zábavném pořadu pro seniory Duety. Hudební skladatel, textař a zpěvák úspěšně působí na domácí hudební scéně již pětadvacet let. Jeho písně se staly velmi oblíbenými.

LiStOVáNí: U nás v Evropě aneb vaříme z vody

KDY: čtvrtek 17. března od 17.00

KDE: Třebíč, Městská knihovna, hudební oddělení

ZA KOLIK: od 80 korun



Projekt LiStOVáNí se vrací na třebíčskou scénu s cooking show podle knihy U nás v Evropě, která vychází ze stejnojmenného televizního pořadu. V průběhu večera navštívídiváci s modrožlutým moderátorem Lukášem Hejlíkem země Evropské unie, seznámí se s vybranými deseti evropskými tatínky, které ztvární Alan Novotný. Společně uvaří hutný euroguláš, těšit se mohou na velkou divadelní kuchařskou show. Vstupné v předprodeji v knihovně osmdesát korun, na místě sto korun.

Žďársko

Za osobnostmi barokního kláštera II

KDY: pátek a sobota od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK:480/200/150 korun



Pro velký návštěvnický úspěch bude podruhé otevřený žďárský zámek večer, aby se zde mohli příchozí setkat s významnými osobnostmi historie. Uvidí tak třeba kardinála Františka Ditrichštejna, opata Václava Vejmluvu nebo architekta Santiniho. Atmosféru dotvoří videoprojekce i zvuky houslí. Prohlídky začínají v pátek a v sobotu od šesti hodin, poslední prohlídka v devět hodin večer. Délka jedné je šedesát minut. Rodinné vstupné (dva dospělí a až tři děti ve věku 6–18 let) stojí 480 korun, dospělý návštěvník zaplatí 200 korun, snížené vstupné činí 150 korun (studenti, děti, senioři, ZTP/P).

Tančírna – Waltz

KDY: sobota od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 70 korun



Elegantnímu waltzu bude tentokrát patřit sobotní večer v novoměstském domě kultury. V sedm hodin zde začíná Tančírna, další ze série novoměstských tanečních večerů pro zájemce.

Kurz Nordic Walking pro neználky

KDY: neděle 8.30 – 12.30

KDE: Nové Město na Moravě, sraz na parkovišti u koupaliště

ZA KOLIK: 600 korun



Čtyřhodinový kurz je vhodný pro první seznámení s tzv. severskou chůzí a pro správný nácvik odpichu z holí. Na základě kurzu mohou zájemci s novoměstskou skupinou Nordic Walking chodit na procházky pravidelně. S sebou sportovní oblečení a obuv, čepici a rukavice a malý batůžek s malou svačinou a pitím. Kurzovné činí 600 korun, je třeba se předem přihlásit na telefonu 608 908 486.

Jenda Novák u piána

KDY: pátek od 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Jazzmine club

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Návštěvníky čeká páteční večer plný známých melodií a jazzových standardů s oblíbeným pianistou Jendou Novákem. Vstupné je dobrovolné.

Jelen – Věci a sny tour

KDY: sobota od 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 490 korun



Hudební skupina Jelen se na svém turné k nové hudební desce zastaví i ve Žďáře nad Sázavou. Fanoušci se mohou těšit na staré písně i jedenáct zbrusu nových skladeb. Ty, jak hudebníci slibují, působí popověji než kdy dřív.

Koncert bývalých studentů

KDY: neděle od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie



Při nedělním koncertu pořádaném Základní uměleckou školou Jana Štursy v Novém Městě se představí bývalí studenti hudebního oboru, kteří ve studiu pokračují na vyšších uměleckých školách.

Výstava trofejí zvěře

KDY: pátek až neděle, od 8.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, sál Hasičské pojišťovny

Myslivci, přátelé přírody i všichni ostatní jsou zvaní k prohlídce výstavy trofejí zvěře, ulovené v roce 2021 v honitbách okresu Žďár nad Sázavou. Výstava se koná ve Žďáře v sále Hasičské pojišťovny od pátku do neděle denně od osmi do pěti hodin odpoledne. Zajištěný bude i prodej mysliveckých potřeb, oblečení a zvěřinových uzenin, o víkendu bude též možné vyzkoušet střelbu na laserové střelnici. Po celou dobu bude též možno ochutnat občerstvení v podobě zvěřinové kuchyně. Akci pořádá Českomoravská myslivecká jednota – okresní myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou.

Včelařský mezigenerační kvíz

KDY: neděle od 14.00 do 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům



Po roční pauze se v Novém Městě uskuteční mezigenerační kvíz, tentokrát na téma včelařství. Čtyř až osmičlenné týmy se mohou hlásit na e–mailu smardova.l@nmnm.cz. Alespoň půlku týmu musí tvořit děti do patnácti let, v týmu musí být člověk nad padesát let a mohou v něm být maximálně dva hráči ve věku patnáct až padesát let.

Dětský karneval s Davidem

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Na všechny děti čeká v sobotu odpoledne v kulturním domě ve Velké Bíteši karneval plný zábavy. Vstupné je padesát korun, masky za vstup neplatí.

Terapie rodinou

KDY: sobota od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 450 korun



Léčivé divadlo Gabriely Filippi tentokrát ve Žďáře nad Sázavou v sobotu večer uvede bláznivou rodinnou komedii o tom, jak umí být život krásný a tragikomický. Začátek je od sedmi večer.

Havlíčkobrodsko

Kamil Střihavka a The Leaders

KDY: sobota od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dvůr

ZA KOLIK: 450 korun



Koncert Kamila Střihavky si návštěvníci poslechnou v sobotu v Panském dvoře. Vstupné na místě 450 korun.

Čítárnička s hercem Janem Budařem

KDY: pátek od 16.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny



Oddělení pro Děti a mládež Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádá v pátek od čtyř hodin odpoledne Čítárničku s hercem Janem Budařem. Zájemci se mohou těšit na předčítání z jeho knih Leopolda Bumbáce největší tajemství a Princ Mamánek.

Dobročinné kremrole a likér

KDY: bez omezení

KDE: Ledeč nad Sázavou, Penzion a restaurace U Řeky

V tomto čase je důležité pomáhat ať už jakýmkoliv způsobem. Penzion a restaurace U Řeky v Ledči nad Sázavou se rozhodli vařit vaječný likér a péct dobročinné kremrole na pomoc Ukrajině. Výsledná částka za prodej likéru a dobročinných kremrol poputuje na pomoc ukrajinskému národu prostřednictvím organizace Člověk v tísni.

Kino Art Café – Renoir

KDY: pondělí 14. března od 18.30

KDE: Chotěboř, podkroví knihovny

ZA KOLIK: 100 korun



Další Kino Art Café diváci uvidí v pondělí večer od půl sedmé v podkroví chotěbořské knihovny. Film Renoir uvede Lenka Dolanová, kurátorka výtvarné sbírky Městského muzea. Azurové pobřeží, 1915. Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své milované ženy, artritickými bolestmi vysokého věku a děsivými zprávami, že jeho syn Jean byl zraněn v boji. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka a starý malíř je naplněn novou, zcela nečekanou energií. Živelná a překrásná Andrée se stane jeho poslední modelkou a pramenem pozoruhodného omlazení. Jean se vrací domů na rekonvalescenci a stejně jako jeho otec podléhá nové, zrzavé hvězdě na Renoirově obloze. V středomořském ráji – a tváří tvář otcově přísnému odporu – podlehne této divoké a nezkrotné vášni… a postupně se v slabošském a válkou otřeseném Jeanovi začíná probouzet filmař. Vstupné sto korun.

Pelhřimovsko

Benefiční koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Pacov, sokolovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V pátek od sedmi hodin večer se uskuteční v pacovské sokolovně benefiční koncert, jehož výtěžek půjde pomoc lidem prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny, kteří našli dočasný azyl na Pacovsku. Vystoupí dechový orchestr Základní umělecké školy Pacov, Filip Zoubek – One man show, Protéza Blues Band, EFEKT Band, Prádelní koš. Vstupné je dobrovolné. Koncert pořádá město Pacov.

Jarní pelhřimovská tančírna

KDY: sobota od 19.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

ZA KOLIK: 130 a 180 korun



Pelhřimovská tančírna je určena pro všechny, kteří si chtějí jen tak pro radost zatančit, dobře se pobavit a třeba se naučit i něco nového. Každá Pelhřimovská tančírna má své vlastní téma a je rozdělena do několika částí. První, úvodní část, je volnější a ideální na roztančení a seznámení se s parketem. Druhá část je vždy výuková. Tančírna je navíc vždy proložena různými vystoupeními, ať už malými či velkými tanečníky z DanceArt Pelhřimov, tanečnicemi z kurzů Latiny pro ženy nebo se zde objeví nějaký speciální host. Vstupné studenti 130 korun, dospělí 180 korun.

Pirátská pohádka

KDY: sobota od 15.00 hodin

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: na místě 130 korun



Divadelní spolek Hralous Pelhřimov připravil pro děti na sobotní odpoledne představení Pirátská pohádka. Začátek je od tří hodin. Dvě pirátky, staré kamarádky, se dostanou po ztroskotání lodi na neznámý ostrov. Jejich přátelství ale skončí ve chvíli, kdy objeví poklad. Okamžitě se projeví jejich divoká povaha, touha po bohatství a začnou se mezi sebou o poklad prát. Vstupné v předprodeji sto korun, na místě 130 korun.

