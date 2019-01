Kde: Havlíčkův Brod, ředitelství Charity v ulici Bělohradská

Co: Adventní zastavení v havlíčkobrodské Charitě se koná ve středu 12. prosince od 9 do 17 hodin a ve čtvrtek 13. prosince od 9 do 15 hodin, v prostorách ředitelství, na ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě. Otevřou se dveře odborné i laické veřejnosti. Je přichystaná malá prodejní výstava výrobků Charity. V rámci výstavy vysvětlí návštěvníkům, co všechno dělají, jak pomáhají, případně poradí s řešením tíživé životní situace, budou vystaveny i fotografie z jejich činnosti. Kromě toho budou předvedeny rehabilitační a kompenzační pomůcky z jejich půjčovny, které jsou dostupné všem bez lékařského předpisu.